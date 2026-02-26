Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

turismo

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro

Apesar do nome, o trajeto nessa retomada ter um caráter mais atrativo para o turismo, sem perrengues e com a inclusão de luxo

rodolfo césar, de Corumbá

26/02/2026 - 14h03
O conhecido “Trem da Morte”, na Bolívia, volta a receber passageiros a partir desta sexta-feira (27), após um hiato de seis anos de suspensão de atividades. Apesar do nome, que começou a ganhar fama na década de 1950, ligando Corumbá a Santa Cruz de la Sierra, o trajeto da linha férrea promete nessa retomada ter um caráter mais atrativo para o turismo, sem perrengues e com a inclusão de luxo por bilhetes que custam menos de R$ 200 para uma viagem de pouco mais de 600 km.

O Ministério de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), da Bolívia, foi quem divulgou a retomada do trajeto que começa em Puerto Quijarro, na fronteira com o Brasil, e segue por Carmen Rivero Tórrez, Aguas Calientes, Chochís, Roboré, San José. Está previsto que o trem, com capacidade para 42 passageiros, chegue também a Santa Cruz.

Conforme a diretora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles, Cynthia Aramayo, essa reativação do trem de passageiros envolve uma aposta do governo boliviano para validar o modal ferroviário como um produto turístico, bem como divulgar o funcionamento contínuo que existe no país vizinho para transporte de cargas por meio de transporte.

“Estamos convidando a população para que possa viajar por esta via com um foco voltado para o turismo. A reativação desse serviço acontece depois de seis anos de suspensão devido à pandemia e a baixa ocupação. O ferrobús tem capacidade para 42 passageiros”, explicou Cynthia via governo boliviano.

As passagens já estão à venda no site Tickets Bolivia e custam entre 220 bolivianos e 230 bolivianos (em torno de R$ 164 e R$ 170), porém só podem ser adquiridas em dólar ou na moeda do país vizinho.

Existem quatro opções de viagem com saída a partir de Puerto Quijarro: 11h-20h30; 18h-3h30; 19h30-5h; e 20h-6h, todas com destino até Santa Cruz de la Sierra. Além do site, outra opção para consultar é pelo whatsapp +591 77707758. 

O serviço ferroviário seguirá sendo operado pela Empresa Ferroviária Oriental S.A, que é quem atua no transporte de cargas e já realizava as viagens de passageiros antes da suspensão do serviço, em 2020.

“Vamos avaliar o serviço a cada três meses para ver se realmente é sustentável, se é necessário requerer outras alternativas, principalmente sobre o índice de ocupação dos trens”, explicou a diretora de la Unidad Técnica de Ferrocarriles.

Em uma consulta da reportagem sobre venda de bilhetes, a estreia da viagem, a partir do dia 27 de fevereiro, já aparece sem opções de compra. Para o dia 28, ainda há viagens disponíveis, mas não em todos os horários que estão sendo comercializados, conforme pesquisa feita neste dia 25 de fevereiro.

De acordo com o ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, a expectativa é que as viagens de passageiros pelo trem a partir de Puerto Quijarro devem contribuir para reativar um lado da economia local tanto na fronteira, como nos outros destinos envolvidos do trajeto. 

Ele reconheceu que já havia uma demanda de comitês cívicos (estrutura política que não existe no Brasil, mas poderia assemelhar-se a conselhos municipais) da zona Chiquitana, que engloba Puerto Quijarro, Aguas Calientes, para que esse tipo de serviço voltasse a funcionar.

Devido a toda essa expectativa interna, além da procura por estrangeiros, incluindo brasileiros, para fazer essa tradicional viagem de trem, o governo boliviano reconheceu que há previsão de alta ocupação nas viagens nos próximos meses.

“O ferrobús tem um alto padrão. O que temos expectativa é que o índice de ocupação seja entre 90% e 100%”, projetou Aramayo para a frequência semanal.

No caso de brasileiros que façam a escolha pela viagem de trem, seja em qualquer trajeto disponível, vai ser preciso fazer a solicitação de saída do Brasil no Posto Esdras (rodovia Ramão Gomes), na base da Polícia Federal, e dar entrada na Bolívia no escritório de imigração, que fica logo após a ponte que separa os dois países. Não há custo envolvido nesse procedimento de imigração. 

Ambas as unidades que demandam passaporte ou RG com, no mínimo, 10 anos de emissão, funcionam de domingo a domingo, entre 8h e 18h. Há picos de horário que a espera por passar pelo processo migratório chega a demorar mais de uma hora em cada um dos países.

A estação de trem em Puerto Quijarro fica a cerca de 10 km da fronteira com o Brasil e um táxi boliviano cobra valores que variam entre 15 a 25 bolivianos, em média.

Trajeto famoso de mochileiros

Na década de 1950, o trem entre Corumbá, que deixou de operar, passando por Puerto Quijarro e seguindo até Santa Cruz de la Sierra, acabou recebendo a fama de “Trem da Morte”.

Houve um período que esse trem chegou a fazer o traslado de leprosos, doentes e corpos de vítimas da epidemia de febre amarela que chegou atingir a região de Santa Cruz.

O nome acabou fortalecendo na década de 1980, quando o trajeto foi descoberto por viajantes. O trem passa por percursos com desfiladeiros, pontes e apresenta cenários considerados muito bonitos devido à natureza presente. 

Para os viajantes que pretendiam explorar a América do Sul, o trem era um trajeto obrigatório, principalmente para o caminho que iria levar até o Peru, em Machu Picchu.

MS-345

Agesul começa reforma de 'ponte gangorra'

Investimento para restaurar ponte sob o Rio Miranda é de R$ 3,3 milhões

26/02/2026 12h30

Governo inicia reforma da 'ponte gangorra' após licitação de R$ 3,3 milhões

Governo inicia reforma da 'ponte gangorra' após licitação de R$ 3,3 milhões Reprodução

Após vitória da empresa Águia Construtora no final do ano passado para ser a responsável pela recuperação da ponte sobre o Rio Miranda, conhecida como 'ponte gangorra', a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) anunciou o início da reforma na última quarta-feira (25).

Localizada na rodovia estadual MS-345, no distrito de Águas de Miranda, que dá acesso a estrada de Bonito, na divisa com o município de Anastácio, a intervenção representa um investimento de R$ 3,3 milhões e pretende recuperar a estrutura com recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutual e adequações técnicas em busca da estabilidade que a ponte precisa.

Desde 2024 a ponte demonstra essa insegurança para os veículos que ali transitam, e já chegou a ter 30 centímetros de elevação.

Segundo informações da Agesul, nesse momento de início de obra o tráfego segue o sistema pare e siga, em meia pista até 1º de março, no próximo domingo.

A partir da segunda-feira (02), a circulação no local muda e se limitará a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte com no máximo 10 toneladas, em que o deslocamento pela ponte será de um veículo por vez.

Na estrada, a Agesul informou que serão instaladas placas e faixas de sinalização nas rotatórias e pontos próximos à ponte, para que os motoristas sejam alertados das condições e restrições temporárias, em busca de rotas alternativas.

Ainda foi divulgado que em alguns dias durante a recuperação haverá necessidade da ponte ficar 100% interditada com duração de cerca de 12 horas. As datas serão divulgadas com antecedência por meio dos canais oficiais do Governo, além do modelo de placas em proximidades da região.

Segundo informações as interdições acontecerão em dias utéis, conforme cronograma técnico, pensando em minimizar o impacto no fluxo turístico da cidade de Bonito. Considerada estratégica não só pelo turismo, mas para toda a mobilidade de moradores e produtores rurais da região, a população também será avisada por meio de rádios locais.

Para veículos de carga que precisam acessar a região, é recomendado a rota alternativa pela MS-382, em Guia Lopes da Laguna, com trajeto até a MS-178, em que dará acesso a Bonito.

Ponte gangorra

Idealizada para encurtar em 40 quilômetros a distância entre Campo Grande e Bonito, a ponte sobre o Rio no distrito de Águas de Miranda foi construída antes da pavimentação da rodovia, em 1967.

Com o tempo, a ponte não suportou o aumento do fluxo de veículos pesados e ficou conhecida como 'gangora', pois conforme os veículos passavam, suas extremidades pendiam para o lado mais pesado e gerava um degrau do lado oposto.

A situação começou em setembro do ano passado, o que causou preocupação nos moradores e motoristas que utilizavam do trajeto frequentemente, além de ser rota para a cidade turística Bonito.

Como bem acompanha o Correio do Estado, em novembro, a empresa Águia Construtora conquistou o processo de licitação para ser a responsável pela reforma da ponte, com um investimento de R$ 3.309.408,68.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), Guilherme Alcântara é titular da pasta e reforçou a necessidade de recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos e em busca de readequar a estrutura ao tráfego atual.

“Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região”.

A decisão de reforma veio após uma vítima da ponte perder os quatro pneus do veículo ao atravessar o local. 

Agenda de castração reabre e tutores já podem agendar procedimento

Atendimentos serão realizados às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, no período das 7h30 às 13h, na rua Rui Barbosa, número 3538, Centro, na Capital

26/02/2026 11h35

Gatinho dos olhos azuis

Gatinho dos olhos azuis Foto: Gerson Walber/Arquivo

Agenda de castração gratuita está de volta.

Superintendência de Bem-Estar Animal (SUBEA) reabre, na próxima segunda-feira (2), a agenda de 2026 para castração de cães e gatos, para pessoas de baixa renda, em Campo Grande.

Os atendimentos são realizados às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, no período das 7h30 às 13h, na rua Rui Barbosa, número 3538, Centro, na Capital.

São disponibilizadas 15 senhas para esterilização e outras 15 para consulta, distribuídas por ordem de chegada.

No local, os animais passarão por avaliação veterinária e serão microchipados. Caso estejam aptos ao procedimento, serão encaminhados para uma das 10 clínicas veterinárias credenciadas, onde a castração será realizada de forma gratuita.

Critérios para que o pet seja castrado:

  • Idade mínima de 5 meses
  • Peso máximo de 25 kg

Critérios para o dono participar:

  • Possuir cadastro no CadÚnico, atualizado nos últimos 24 meses e impresso
  • Possuir documento oficial com foto
  • Possuir comprovante de residência no município de Campo Grande

CASTRAÇÃO

Castração, também conhecida como esterilização, é um procedimento cirúrgico que impede a reprodução de animais. Em machos, envolve a remoção dos testículos (orquiectomia), e em fêmeas, a remoção dos ovários e útero (ovário-histerectomia). É feita por um médico veterinário.

A castração oferece benefícios como o controle populacional, redução de certos tipos de câncer e diminuição de comportamentos indesejados, como agressividade e marcação de território.

A Subsecretaria do Bem-Estar Animal (SUBEA), por meio da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), oferece centenas de vagas para castração mensais. 

POPULAÇÃO PET

De acordo com censo realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ - 2022), por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), existem 287.768 animais de estimação, sendo 224.563 cães e 63.205 gatos, em Campo Grande.

Existem 119.698 cadelas, 104.865 cachorros, ninhada de 3.330 filhotes caninos, 17.003 gatas, 35.246 gatos e ninhada de 2.561 filhotes felinos. Os números são de 2022.

Segundo censo realizado pelo CCZ, em 2021, a estimativa de animais em situação de abandono naquele ano, em Campo Grande, foi de aproximadamente 12.500.

