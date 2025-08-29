Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

'Vila dos Idosos' é lançada com sorteio de 40 apartamentos e aluguel a R$ 155

Prefeitura de Campo Grande realizou nesta sexta-feira a entrega da obra esperada desde 2022 para locação social 100% pela melhor idade

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

29/08/2025 - 11h05
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com pompa e circunstância, o Executivo de Campo Grande realizou na manhã desta sexta-feira (29) a tão esperada entrega da "Vila dos Idosos", por meio do sorteio dos 40 apartamentos com aluguel a R$155 em locação social 100% para a melhor idade. 

Diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), Cláudio Marques Costa Júnior afirma que esse é o primeiro condomínio com 100% de locação social. 

Destinado para idosos com idade superior a 60 anos, com cota para aqueles que já passaram dos 80, a Vila dos Idosos conta com 40 apartamentos residenciais e terá cerca de 10 lojas comerciais que ofertam serviços tanto à população do condomínio como para a sociedade externa.

"Aqui nós temos também a proposta de fazer a compostagem com os resíduos orgânicos. Enquanto as lojas vão ser de serviço. Nós vamos ter uma conveniência, uma padaria, uma farmácia... ali a gente vai ter critérios para poder selecionar essas empresas que estarão aqui", diz. 

Além do diretor-presidente e da prefeita Adriane Lopes e seu marido, Lídio, o evento foi acompanhado pelas seguintes autoridades. 

  • Nelsinho Trad 
  • Vereador Juari 
  • Secretário Lucas Bittencourt
  • Secretária Rosana Leite
  • Ronilson Guerreiro
  • Papy
  • Wilson Lands 
  • Herculano Borges
  • Marcelo Miglioli

Vila dos Idosos

Esperada desde o começo das obras, com início da construção datando de meados de junho de 2022 - como acompanha o Correio do Estado -, há uma série de critérios para que os idosos que buscam uma locação social na Vila, como: nunca ter sido contemplado com nenhuma unidade habitacional no País; ter renda de até três salários mínimos e independência para locomoção. 

Com seleção individual, o projeto da Vila dos Idosos teve mais de 1,2 mil inscrições - concorrência de 23 nomes para cada casa -, em busca de uma entre as 40 unidades habitacionais sorteadas hoje (29).  

Com uma taxa de R$155 para o custo operacional, que deve levantar um valor de seis mil reais a serem somados com a previsão de outros R$20 mil pelas locações dos espaços comerciais. 

"Cada unidade tem a sua luz, a energia, a água independente. Mas o condomínio ele custa caro hoje para qualquer pessoa que mora dentro de um. Aqui a gente conseguiu reduzir a 155 reais o custo do aluguel com o condomínio, porque estamos suprindo esses custos com outras alternativas, inclusive exploração comercial publicitária. Temos uma fachada do prédio que vai poder pôr uma placa que o valor virá para o condomínio", explica o Cláudio. 

Conforme a prefeita de Campo Grande, que se disse feliz em entregar a primeira vila dos idosos, esse projeto de locação social já tem ganhado destaque, pois teria sido contemplado como referência nacional na última semana, segundo Adriane Lopes. 

Nas palavras de Adriane Lopes, ao fim do projeto, a construção dos 40 apartamentos saiu pelo valor de 15 milhões de reais em investimentos, preço cerca de cinco milhões mais caro que o orçado na idealização do projeto em 2018 e conforme dito no lançamento no ano de 2021.  

Sorteio

Nesta sexta-feira (29), o evento do Executivo Municipal contou ainda com o sorteio dos 40 apartamentos da chamada "Vila dos Idosos", que fica localizada em frente ao Horto Florestal em Campo Grande, sendo que cada unidade habitacional têm 33,70m² de área prevista e o condomínio conta com elevador para melhor acessibilidade. 

Abaixo, segue a lista dos sorteados: 

  1. Selma Maria Matoso 
  2. Jussara Corrêa da Costa 
  3. Maria da Consolação Santiago Rocha 
  4. Zuleica e Moraes
  5. Antônio Carlos Ribeiro 
  6. Edilma Cintra de Oliveira 
  7. Nair Mendes 
  8. Wanderely Gomes de Oliveira 
  9. Marco Antônio Camacho 
  10. Maria Diana Ferreira 
  11. Eva Eroan Reis da Silva 
  12. Valdelice Luiza da Silva 
  13. Doracy Ribeiro Ferreira 
  14. Joel Garcia de Ávila
  15. Jerônimo Moura de Resende 
  16. Carlos Augusto Meira de Brito 
  17. Nilza Brandão de Oliveira 
  18. Maria Soares de Carvalho 
  19. Clineu Salva 
  20. Izabel Martines 
  21. Elizabeth Soares Magalhaes 
  22. Luiz Augusto de Oliveira 
  23. Vera Lucia Nazario 
  24. Olinda Gomblanc
  25. Sueli Cajueiro da Silva 
  26. Odilsa Reis Vera do Carmo 
  27. José Celso Rodrigues
  28. Vera Benevides. 
  29. Leide Pereira de Figueiredo 
  30. Marisa Oliveira Damasceno 
  31. Francisca Cardoso
  32. Antônio Ferreira Lima 
  33. Valdevina Quadro Mariano
  34. Francisco Soares da Silva
  35. Delmar Ratier 
  36. Maurício Alves 
  37. Salvador de Oliveira  
  38. Nilson Geraldo Melo
  39. Wilson Pereira de Souza (PCD
  40. Osmundo Cardoso (PCD)

Suplentes:

  1. Marina Rodrigues dos Santos 
  2. Orlando de Fátima Martins 
  3. Florimar Maria da Silva Nunes 
  4. Ivania Camargo dos Santos 
  5. Leti Elias Pinheiro 
  6. Sebastião Avelar Maciel 
  7. Neide maria Dias braga 
  8. Nair Leonel Corrêa
  9. Fátima Rodrigues Dias
  10. Carmen Aparecida da Cunha 
  11. Ivanor Camargo de Lima 
  12. Idalina Pereira da Mota 
  13. Ivanir Rodrigues da Silva 
  14. Mauricio Alves 
  15. Ivone de Oliveira Marques 
  16. Roberto da Oliveira Costa 
  17. Nelson Barbosa da Silva 
  18. Valdomiro de Souza Brandão 
  19. Maria Aparecida Nunes 
  20. Edgar Otagibo 
  21. Antônio Marques de Souza 
  22. Leni Ribas Trindade 
  23. Celino Doarth Junior 
  24. Gerson raiumundo da Silva 
  25. Augusto Nery 
  26. Cleide Pereira de Barros 
  27. Deusalina Silva de Oliveira 
  28. Feliciano Ortiz 
  29. Valério Botolli 
  30. Leide Inacia de Souza 
  31. Joel Aranda 
  32. Eurides Cavalcante 
  33. Nilza Rodrigues de Oliveira
  34. Iraci pinto Almeida
  35. Margarida Mariano de Deus
  36. Maria Bonfim dos Santos 
  37. Luis Felipe da Silva Antunes 
  38. Dione Celia Gonçalves da Cunha dos Santos Dias
  39. Amélia Mamore Silvino (PCD)
  40. José Raiche (PCD)
Moradora contemplada vila dos idososDona Edilma. Foto: Naiara Camargo/C.E

Edilma Cintra de Oliveira foi uma das contempladas, que agora terá a chance de trocar o valor do aluguel que paga atualmente para o valor mais em conta. 

"Consegui esse canto maravilhoso, que foi a melhor coisa na minha vida. Há muito tempo eu não tenho casa nenhuma com meu nome", comenta ela. 

Morando atualmente perto do Comper da Rua Barbosa, ela se diz extremamente contente com a economia futura e boa localização. "Sensação maravilhosa, eu estou me sentindo nas nuvens", conclui. 

No caso dos suplentes, é importante esclarecer que esses só serão chamados casos os primeiros 40 sorteados não queiram mais o apartamento ou desistam do recebimento. 
 

Assine o Correio do Estado

Processo Seletivo

Colégio Militar abre inscrição para processo seletivo nessa segunda-feira

Com vagas para o ensino fundamental, prova para ingressar no Colégio Militar de Campo Grande cobrará conhecimentos em matemática e língua portuguesa

29/08/2025 11h20

Compartilhar
Colégio Militar abre vagas para processo seletivo

Colégio Militar abre vagas para processo seletivo Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

As inscrições para o processo seletivo dos Colégios Militares estarão disponíveis na próxima segunda-feira, dia 1° de setembro a 2 de outubro. A divulgação do edital aconteceu hoje, no Diário Oficial da União (DOU).

São 370 vagas para o 6° ano do Ensino Fundamental e 50 vagas para o 1° ano do Ensino Médio. Para o Colégio Militar de Campo Grande (CMCG), foram destinadas apenas 10 vagas ao 6° ano e não há vagas para o Ensino Médio.

A taxa de inscrição deve ser paga até o último dia de inscrições, ou seja 02 de outubro. O valor é de R$95. O candidato que queira solicitar a isenção dessa taxa deve solicitar até o dia 15 de setembro, de maneira presencial, no Colégio Militar. O responsável legal deve comprovar a aptidão para tal solicitação.

“Art. 28. Estará isento da taxa de inscrição o candidato cujo responsável legal
comprove sua condição de carência socioeconômica, mediante a apresentação de documento que ateste sua inscrição em programa social do governo ou outro documento considerado pertinente pelo Comandante do Colégio Militar”, conforme descrito no edital.

A divulgação do resultado de isentos da taxa será no dia 22. A prova, realizada em um único dia, será em 19 de outubro.

Nos conteúdos que serão abordados na avaliação, está incluída a área de Linguagens e Matemática. Os conteúdos aprofundados podem ser acessados no edital disponível no DOU.

Junto a Mato Grosso do Sul, outras 11 unidades federativas com colégios militares abriram vagas, sendo elas: Amazonas; Bahia; Ceará; Minas Gerais; Pará; Paraná; Pernambuco; Rio de Janeiro; Rio Grande do Sul; São Paulo e Distrito Federal.

As vagas incluem cotas sociais, raciais e para PCD’s. “As vagas serão distribuídas, de forma proporcional, conforme os percentuais mínimos da população autodeclarada como preta, parda, indígena na Unidade da Federação (UF) onde se localiza o respectivo Colégio Militar, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)”.

Confira as cidades com os colégios:

  • Belém (CMBel);
  • Belo Horizonte (CMBH);
  • Brasília (CMB);
  • Curitiba (CMC);
  • Fortaleza (CMF);
  • Juiz de Fora (CMJF);
  • Manaus (CMM);
  • Porto Alegre (CMPA);
  • Recife (CMR);
  • Rio de Janeiro (CMRJ);
  • Salvador (CMS);
  • Santa Maria (CMSM);
  • São Paulo (CMSP);
  • Vila Militar/RJ (CMVM).

Os horários de atendimento no Colégio Militar de Campo Grande é de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h30 e sexta-feira, das 08h às 11h30. Outras informações pelo telefone (67) 3368-4825.

Assine o Correio do Estado

VISITA INSTITUCIONAL

Presidente do STJ visita OAB e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Conforme o ministro Herman Benjamin, as reuniões tiveram como intuito a aproximação com as instituições do Estado

29/08/2025 10h30

Compartilhar
Presidente do STJ faz visita institucional à OAB/MS e ouve as demandas da advocacia

Presidente do STJ faz visita institucional à OAB/MS e ouve as demandas da advocacia FOTO: Divulgação OAB/MS

Continue Lendo...

Na última quinta-feira (28), o  presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Conselho da Justiça Federal (CJF), ministro Herman Benjamin, visitou a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, juntamente do Ministro Paulo Sérgio Domingues, também do STJ.

Conforme Herman, as visitas tiveram o objetivo de se aproximar as instituições do Estado. “Essas visitas são uma oportunidade de conhecer e ouvir as instituições. Já estive com a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, o Tribunal de Justiça, a OAB, e também na Procuradoria-Geral de Justiça. Trata-se de um contato importante para compreender a realidade local”, afirmou.

Na OAB, os ministros foram recebidos pelo presidente, Bitto Pereira, pela vice-presidente Marta do Carmo Taques, pelo secretário-geral e corregedor-geral, Luiz Renê Gonçalves do Amaral, pela secretária-geral adjunta, Leticia Arrais Miranda Guimarães, pelo diretor-tesoureiro, Fábio Nogueira Costa, pelo Conselheiro Federal e Membro Honorário Vitalício, Mansour Elias Karmouche, e pelo conselheiro federal, Alexandre Ávalo Santana.

Na ocasião, Bitto Pereira destacou a relevância do encontro. “Essa foi a primeira visita oficial do Presidente do STJ, Ministro Herman Benjamin, a OAB/MS. Reiteramos a Vossa Excelência o pleito da advocacia sul-mato-grossense pela criação de novas varas federais em nosso Estado e estamos esperançosos de que esse pedido seja atendido”, disse.

Durante a visita, o presidente do STJ destacou que sua passagem por Mato Grosso do Sul busca ouvir as demandas locais e avaliar a necessidade de expansão da Justiça Federal no Estado.

“A minha visita como presidente do Superior Tribunal de Justiça a Mato Grosso do Sul tem por objetivo, em primeiro lugar, estar presente em um dos estados que mais cresce no país, tomar conhecimento dos problemas que desafiam o Poder Judiciário e a própria advocacia. E, na perspectiva da Justiça Federal, visitar locais onde gostaria de criar novas varas federais. Queremos que isso seja um cartão de visita da magistratura federal brasileira e é importante que a Justiça Federal se faça presente”, afirmou.

Também participaram da visita o Juiz Federal e Auxiliar da Presidencia do Conselho da Justiça Federal, Erivaldo R. Santos, o Juiz Federal e Auxiliar da Corregedoria-Geral do Conselho da Justiça Federal, Otavio Port, o Juiz Federal e Presidente da AJUFE, Caio Castagne Marinho, a Juiza Federal e Diretora do Foro Seção Judiciaria da Mato Grosso do Sul, Monique Marchioli Leite, o Juiz Federal e Auxiliar da Presidencia da TRF3, Fernando Nardon Nielsen, o Juiz Federal e Presidente da AJUFEMS (Associação dos Juizes Federais de Mato Grosso do Sul), Ney Gustavo Paes de Andrade.

Já no TJMS, o ministro foi recebido pelo presidente do TJMS, Des. Dorival Renato Pavan, além de desembargadores e juízes auxiliares da Presidência.

Presidente do STJ faz visita institucional à OAB/MS e ouve as demandas da advocacia
No TJMS, o ministro foi recebido pelo presidente Des. Dorival Renato Pavan, desembargadores e juízes auxiliares - FOTO: TJMS

No momento, Pavan agradeceu a vinda dos ministros e ressaltou a importância da vinda do presidente do Superior Tribunal de Justiça ao Estado. "Fazendo visitas institucionais que lhe permitirão obter uma fiel radiografia dos problemas e avanços aqui existentes, em um intercâmbio de experiências que permitirão franco avanço das grandes decisões que estão sob seu comando no Tribunal da Cidadania, que serão válidas não só no Estado, mas para o Poder Judiciário Nacional como um todo, mercê da escuta ativa de todos os atores que representam o sistema da Justiça brasileira”, afirmou.

Além do ministro Presidente do STJ, do Ministro Paulo Sérgio Domingues e do presidente do TJMS, também participaram do encontro o vice-presidente da corte estadual, Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; as desembargadoras Elizabete Anache e Jaceguara Dantas; os desembargadores Marco André Nogueira Hanson, Eduardo Machado Rocha, Odemilson Roberto Castro Fassa e Alexandre Lima Raslan; e os juízes auxiliares da Presidência Joseliza Alessandra Vanzela Turine, Eduardo Eugênio Siravegna e Thiago Nagasawa Tanaka.

Assine o Correio do Estado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'
CAMPO GRANDE

/ 23 horas

Estuprador pediu cavucate para enterrar menina: 'não conta para o pai'

2

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul
PERÍODO ELEITORAL

/ 1 dia

"Trem da alegria" pode custar caro a ex-prefeito que presidiu a Assomasul

3

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro
Reincidente

/ 1 dia

Maníaco que matou criança tinha duas passagens por estupro

4

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Menina de seis anos é estuprada e morta em Campo Grande

5

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly
CASO CHOCANTE

/ 4 horas

Homem que estuprou e matou passou 3 horas com Emanuelly

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 12 horas

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 3 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor