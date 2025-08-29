'Vila dos Idosos' é lançada com sorteio de 40 apartamentos e aluguel a R$ 155

No caso dos suplentes, é importante esclarecer que esses só serão chamados caso os primeiros 40 sorteados não queiram mais o apartamento ou desistam do recebimento. - Paulo Ribas/Correio do Estado

Com pompa e circunstância, o Executivo de Campo Grande realizou na manhã desta sexta-feira (29) a tão esperada entrega da "Vila dos Idosos", por meio do sorteio dos 40 apartamentos com aluguel a R$155 em locação social 100% para a melhor idade.

Diretor-presidente da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande (Emha), Cláudio Marques Costa Júnior afirma que esse é o primeiro condomínio com 100% de locação social.

Destinado para idosos com idade superior a 60 anos, com cota para aqueles que já passaram dos 80, a Vila dos Idosos conta com 40 apartamentos residenciais e terá cerca de 10 lojas comerciais que ofertam serviços tanto à população do condomínio como para a sociedade externa.

"Aqui nós temos também a proposta de fazer a compostagem com os resíduos orgânicos. Enquanto as lojas vão ser de serviço. Nós vamos ter uma conveniência, uma padaria, uma farmácia... ali a gente vai ter critérios para poder selecionar essas empresas que estarão aqui", diz.

Além do diretor-presidente e da prefeita Adriane Lopes e seu marido, Lídio, o evento foi acompanhado pelas seguintes autoridades.

Esperada desde o começo das obras, com início da construção datando de meados de junho de 2022 - como acompanha o Correio do Estado -, há uma série de critérios para que os idosos que buscam uma locação social na Vila, como: nunca ter sido contemplado com nenhuma unidade habitacional no País; ter renda de até três salários mínimos e independência para locomoção.

Com seleção individual, o projeto da Vila dos Idosos teve mais de 1,2 mil inscrições - concorrência de 23 nomes para cada casa -, em busca de uma entre as 40 unidades habitacionais sorteadas hoje (29).

Com uma taxa de R$155 para o custo operacional, que deve levantar um valor de seis mil reais a serem somados com a previsão de outros R$20 mil pelas locações dos espaços comerciais.

"Cada unidade tem a sua luz, a energia, a água independente. Mas o condomínio ele custa caro hoje para qualquer pessoa que mora dentro de um. Aqui a gente conseguiu reduzir a 155 reais o custo do aluguel com o condomínio, porque estamos suprindo esses custos com outras alternativas, inclusive exploração comercial publicitária. Temos uma fachada do prédio que vai poder pôr uma placa que o valor virá para o condomínio", explica o Cláudio.

Conforme a prefeita de Campo Grande, que se disse feliz em entregar a primeira vila dos idosos, esse projeto de locação social já tem ganhado destaque, pois teria sido contemplado como referência nacional na última semana, segundo Adriane Lopes.

Nas palavras de Adriane Lopes, ao fim do projeto, a construção dos 40 apartamentos saiu pelo valor de 15 milhões de reais em investimentos, preço cerca de cinco milhões mais caro que o orçado na idealização do projeto em 2018 e conforme dito no lançamento no ano de 2021.

Sorteio

Nesta sexta-feira (29), o evento do Executivo Municipal contou ainda com o sorteio dos 40 apartamentos da chamada "Vila dos Idosos", que fica localizada em frente ao Horto Florestal em Campo Grande, sendo que cada unidade habitacional têm 33,70m² de área prevista e o condomínio conta com elevador para melhor acessibilidade.

Abaixo, segue a lista dos sorteados:

Selma Maria Matoso Jussara Corrêa da Costa Maria da Consolação Santiago Rocha Zuleica e Moraes Antônio Carlos Ribeiro Edilma Cintra de Oliveira Nair Mendes Wanderely Gomes de Oliveira Marco Antônio Camacho Maria Diana Ferreira Eva Eroan Reis da Silva Valdelice Luiza da Silva Doracy Ribeiro Ferreira Joel Garcia de Ávila Jerônimo Moura de Resende Carlos Augusto Meira de Brito Nilza Brandão de Oliveira Maria Soares de Carvalho Clineu Salva Izabel Martines Elizabeth Soares Magalhaes Luiz Augusto de Oliveira Vera Lucia Nazario Olinda Gomblanc Sueli Cajueiro da Silva Odilsa Reis Vera do Carmo José Celso Rodrigues Vera Benevides. Leide Pereira de Figueiredo Marisa Oliveira Damasceno Francisca Cardoso Antônio Ferreira Lima Valdevina Quadro Mariano Francisco Soares da Silva Delmar Ratier Maurício Alves Salvador de Oliveira Nilson Geraldo Melo Wilson Pereira de Souza (PCD) Osmundo Cardoso (PCD)

Suplentes:

Marina Rodrigues dos Santos Orlando de Fátima Martins Florimar Maria da Silva Nunes Ivania Camargo dos Santos Leti Elias Pinheiro Sebastião Avelar Maciel Neide maria Dias braga Nair Leonel Corrêa Fátima Rodrigues Dias Carmen Aparecida da Cunha Ivanor Camargo de Lima Idalina Pereira da Mota Ivanir Rodrigues da Silva Mauricio Alves Ivone de Oliveira Marques Roberto da Oliveira Costa Nelson Barbosa da Silva Valdomiro de Souza Brandão Maria Aparecida Nunes Edgar Otagibo Antônio Marques de Souza Leni Ribas Trindade Celino Doarth Junior Gerson raiumundo da Silva Augusto Nery Cleide Pereira de Barros Deusalina Silva de Oliveira Feliciano Ortiz Valério Botolli Leide Inacia de Souza Joel Aranda Eurides Cavalcante Nilza Rodrigues de Oliveira Iraci pinto Almeida Margarida Mariano de Deus Maria Bonfim dos Santos Luis Felipe da Silva Antunes Dione Celia Gonçalves da Cunha dos Santos Dias Amélia Mamore Silvino (PCD) José Raiche (PCD)

Dona Edilma. Foto: Naiara Camargo/C.E

Edilma Cintra de Oliveira foi uma das contempladas, que agora terá a chance de trocar o valor do aluguel que paga atualmente para o valor mais em conta.

"Consegui esse canto maravilhoso, que foi a melhor coisa na minha vida. Há muito tempo eu não tenho casa nenhuma com meu nome", comenta ela.

Morando atualmente perto do Comper da Rua Barbosa, ela se diz extremamente contente com a economia futura e boa localização. "Sensação maravilhosa, eu estou me sentindo nas nuvens", conclui.

No caso dos suplentes, é importante esclarecer que esses só serão chamados casos os primeiros 40 sorteados não queiram mais o apartamento ou desistam do recebimento.



