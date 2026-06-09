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Cidades

RETOMADA DA REFORMA AGRÁRIA

Visita de Lula a assentamento em MS está prevista para 25 de junho

Previsão é de que anuncie R$ 20 milhões para reforma de silos no assentamento Itamarati e distribuição de terras para mais 392 famílias no Estado

Neri Kaspary e Daniel Pedra

Neri Kaspary e Daniel Pedra

09/06/2026 - 10h20
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Anunciada na última sexta-feira pelo deputado federal  Vander Lubet (PT), a visita do presidente Lula ao assentamento Itamarati, em Ponta Porã, está prevista para o dia 25 de junho, de acordo com o deputado. Esta data, porém, ainda pode sofrer alterações, pois a agenda do presidente não está totalmente definida. 

Nesta visita, a terceira de Lula ao mesmo asssentamento, ele deve anunciar a liberação de R$ 20 milhões para a reforma de silos de armazenagem de grãos da cooperativa do Itamarati. Estes silos, que já existiam na época em que a fazenda de 50 mil hectares foi dividida entre quase 3 mil pequenos agricultores, estão parcialmente sucateados, uma vez que ficaram abandonados.

Além da liberação destes recursos, está prevista a entrega de 1,4 mil títulos de regularização fundiária a famílias atendidas pelos programas de reforma agrária no Estado. 

Ainda de acordo como deputado Vander Loubet, o presidente também deve anuncir a expansão de assentamentos,  beneficiando 392 famílias. O assentamento de novas famílias em Mato Grosso do Sul está praticamente parado desde 2013. 

Em agosto do ano passado o Incra chegou a anunciar a aquisição de uma área de 718 hectares no município de Cassilândia, onde seriam assentadas em torno de 80 famílias. O projeto, porém, ainda não saiu do papel. 

Em sua passagem pelo assentamento o presidente ainda deve fazer a entrega de escritura e regularização a 376 famílias quilombolas e o e pagamento do Fomento Mulher a 1,3 mil mulheres assentadas, no valor de R$ 16 milhões. O Fomento Mulher é uma linha de crédito destinada exclusivamente a atendidas pela reforma agrária. 

HISTÓRICO

Caso ocorra, esta seria a terceira passagem do presidente Lula pelo assentamento em Ponta Porã, uma espécie de símbolo da reforma agrária brasileira. O mesmo assentamento, criado por Fernando Henrique Cardoso, também já recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A primeira vez que o presidente Lula passou pelo local foi em 18 de março de 2003, logo depois da criação do assentamente e menos de três meses após a posse para o primeiro mandato. 

Na época, recebeu a doação de 15 toneladas do milho, produzidas por pequenos agricultores, para o programa Fome Zero, que acabara de ser lançado e foi transformado em uma das principais marcas de seu primeiro mandato. 

Ele voltou a Ponta Porã em 24 de agosto de 2016, uma semana antes de o Senado confirmar a cassação da ex-presidente Dilma Roussef.  O encontro serviu como um palanque para Lula criticar o processo de impeachment e mobilizar a base do Partido dos Trabalhadores e do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). 

Com cerca de 50 mil hectares, a fazenta Itamaraty, que pertencia ao chamado rei da soja, o empresário Olacir de Morais, chegou a ser a maior produtora individual de soja do país. Porém, o produtor entrou em decadência e as terras foram tomadas por uma série de movimentos de sem-terra, entre eles o MST. 

Por conta disso, em 2022, durante o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, as terras começaram a ser divididas e quase três mil famílias foram beneficiadas. 

E, por conta do seu simbolismo nacional, em 29 de março de 2022, o assentamento também recebeu a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na data, foram entregues mais de 2,6 mil títulos de propriedade rural.

 

CAMPO GRANDE

Operação fecha lojas com produtos falsificados de grandes marcas

A ação tem como foco fiscalizar os estabelecimentos que comercializam eletrônicos de marcas como Apple e Samsung. As lojas ficam na rua 14 de julho, entre a 15 de novembro e a Avenida Afonso Pena

09/06/2026 12h00

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Este é o segundo dia consecutivo que o Procon e a Decon fiscalizam as lojas no centro de Campo Grande

Este é o segundo dia consecutivo que o Procon e a Decon fiscalizam as lojas no centro de Campo Grande Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

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Uma operação interditou duas lojas, na rua 14 de julho, entre a 15 de novembro e Avenida Afonso Pena, na região central de Campo Grande. O foco da ação é a fiscalização de eletrônicos, jogos, ferramentas das marcas Apple, JBL, Samsung, Motorola, Playstation, Makita, Nintendo, Pop Mart, Stanley e SanDisk. 

Durante a manhã desta terça-feira (9), os peritos criminais documentaram a exposição à venda desses produtos, por causa do indício de falsificação. Os itens foram apreendidos por representação das marcas. Uma das lojas se chama Mega Variedades Atacado e Varejo e a outra, que fica quase ao lado, nem nome possui na fachada.

A operação foi realizada pelo Procon, Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), Polícia Científica e representantes das marcas que denunciaram as vendas de produtos falsos.

O Procon notificou uma das lojas por descumprir regras do código de defesa do consumidor, indícios de contrafação dos materiais apreendidos e ausência de preços em alguns produtos. Após a apreensão, todos os itens serão encaminhados para Receita Federal. 

No caso dos autos de infração do Procon, as empresas têm 20 dias para apresentarem defesa.

De acordo com o delegado da Decon, Wilton Vilas Boas, foram as próprias empresas que se sentiram prejudicadas com a venda dos produtos falsificados, então denunciaram os estabelecimentos ao Procon.

"As operações são feitas de forma pontual. Vários equipamentos de celular, capas e outros produtos falsificados foram apreendidos. São vários locais, isso é muito cultural, então a gente faz na medida do possível e todos os locais vão ser fiscalizados", disse o delegado.

Este é o segundo dia consecutivo que o Procon e a Decon fiscalizam as lojas no centro de Campo Grande
Delegado titular da Decon, Wilton Vilas Boas / Foto: Marcelo Vitor / Correio do Estado

Vilas Boas afirma que, com a venda de produtos falsificados, ocorre a sonegação de imposto, causando concorrência desleal.  "As marcas é que investem em uma tecnologia para fazer um produto de qualidade e a maioria desses produtos apreendidos não tem qualidade nenhuma e é um risco para a população também". 

As investigações continuam para apurar a origem desses produtos e quem são os fornecedores. Além das mercadorias ilegais, a fiscalização também verificou que há risco de incêndio, então o Corpo de Bombeiros será acionado para verificar esta situação.

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POLÍTICA

Carlão propõe o fim da reeleição para presidência da Câmara de Campo Grande

Vereador afirma que pretende discutir mudança no regimento interno para impedir reconduções consecutivas ao comando do Legislativo a partir da próxima legislatura

09/06/2026 11h15

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Vereador Carlão defende retomada de regra que impede reeleições consecutivas para a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande.

Vereador Carlão defende retomada de regra que impede reeleições consecutivas para a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande. Marcelo Victor

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O vereador Carlão afirmou que pretende defender o fim da reeleição para a presidência da Câmara Municipal de Campo Grande a partir da próxima legislatura. A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (9), durante coletiva de imprensa. 

Segundo o parlamentar, a proposta ainda será discutida com os demais vereadores e partidos.

"Estou com a ideia de colocar em mesa a apreciação dos novos partidos para não ter mais a reeleição. Vou tentar convencer o Papy também, porque daí vai alternar”, afirmou.

Carlão destacou que a eventual mudança nã afetaria o atual presidente da Câmara, vereador Papy, que continua apto a disputar a recondução ao cargo. 

“Na próxima legislatura, o presidente pode ser uma vez, aí outra vez já tem que ser outra pessoa”, declarou.

O vereador lembrou ainda que já presidiu a Câmara por dois mandatos consecutivos e defendeu a alternância de poder como forma de ampliar a participação na condução do Legislativo Municipal 

Durante a coletiva de imprensa, Carlão afirmou que a proposta busca resgatar uma regra existente quando ingressou na Câmara, em 2009. "Eram 21 vereadores e o presidente não poderia ser reeleito", recordou. 

Apesar da defesa da mudança, o parlamentar avaliou que a antecipação da eleição da Mesa Diretora para outubro não deve alterar o cenário atual. Segundo ele, a gestão de Papy tem aprovação entre os vereadores e a tendência é de manutenção da composição que hoje comanda a Casa.

A eleição para definir a Mesa Diretora da Câmara Municipal para o próximo biênio deve ocorrer entre outubro e dezembro deste ano, conforme determinação judicial que anulou a escolha realizada antecipadamente em julho do ano passado.

 

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