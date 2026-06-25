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CONCURSO PÚBLICO

Governo nomeia 90 professores para vagas ampliadas do Concurso Público de 2022

Com a terceira ampliação de vagas para professores da Rede Estadual Pública, o Concurso rendeu mais de mil vagas desde a sua realização

Noysle Carvalho

25/06/2026 - 10h50
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Em menos de 10 dias para iniciar a vedação de condutas devido ao período eleitoral, o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel nomeou os 90 professores da última ampliação de vagas do concurso público para educadores da Rede Estadual de Ensino (REE). Esta é a terceira ampliação de vagas do concurso realizado em 2022

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a nomeação das quase 100 novas vagas foi divulgada na última sexta-feira (19), e por meio da edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25) foram divulgados os nomes dos candidatos nomeados.

Com todas as vagas preenchidas, a listagem apresenta nomeação para as disciplinas de Arte, Biologia, História, Língua Inglesa e Sociologia. Ao todo, são 29 cidades que aumentarão o corpo docente da Rede Estadual, sendo:

  • Água clara: 1 vaga (História)
  • Anastácio: 1 vaga (Educação Física)
  • Angélica: 2 vagas (História)
  • Aparecida do Taboado: 2 vagas (História)
  • Aquidauana: 1 vaga (Língua Inglesa)
  • Bandeirantes: 3 vagas (Educação Física e História)
  • Bataguassu: 2 vagas (História)
  • Bonito: 2 vagas (História)
  • Camapuã: 1 vaga (Educação Física)
  • Campo grande: 11 vagas (Língua Inglesa)
  • Corumbá: 8 vagas (História e Língua Inglesa)
  • Costa Rica: 1 vaga (Língua Inglesa)
  • Dourados: 6 vagas (Educação Física, História e Língua Inglesa)
  • Itaquirai: 3 vagas (História)
  • Ivinhema: 2 vagas (Arte e História)
  • Maracaju: 2 vagas (História)
  • Nova Andradina: 2 vagas (História)
  • Paranaíba: 1 vaga (Sociologia)
  • Paranhos: 1 vaga (História)
  • Ponta Porã: 5 vagas (História)
  • Rio Brilhante: 1 vaga (História)
  • Rio Verde de Mato Grosso: 2 vagas (História)
  • São Gabriel do Oeste: 3 vagas (Língua Inglesa)
  • Sete Quedas: 5 vagas (História)
  • Sidrolândia: 7 vagas (História e Língua Inglesa)
  • Sonora: 1 vaga (História)
  • Terenos: 2 vagas (História)
  • Três Lagoas: 9 vagas (Biologia, História, Língua Inglesa)
  • Vicentina: 3 vagas (História)

Como bem acompanha o Correio do Estado, há cerca de um ano e meio, em janeiro de 2025, a Secretaria Estadual de Educação (SED) ampliou o número de 142 vagas às vésperas do início do ano letivo desse mesmo concurso público de provas e títulos realizado em 2022.  

A primeira ampliação ocorreu em janeiro de 2024, com 202 vagas. Agora com o terceiro acréscimo de quase cem vagas, o Concurso Público rendeu ao todo 1.156 vagas, sendo 722 iniciais, previstas em 2022 e 434 apenas das ampliações.

O salário para estes professores, conforme edital de divulgação do Concurso de 2022, mantinha-se de base inicial na casa dos R$ 4 mil, a depender do nível de especialização, para cumprirem a carga horária de 20 horas/aula.

  • para quem tem graduação: R$ 4.190,82;
  • para quem tem pós em nível de especialização lato sensu: R$ 4.470,20;
  • e para quem tem mestrado/doutorado (Stricto Sensu): R$ 4.609,89

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o Ministério Público do Estado (MPE) movimenta uma ação para obrigar Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado a abrirem concursos para professor, como forma de controlar as contratações temporárias, que há quase um década aumentam o corpo docente da REE, sem a abertura de concursos.

 

 

 

 

 

Artro100

Anvisa proíbe suplemento irregular e suspende lotes de creatina

Medidas estão publicadas no Diário Oficial da União

25/06/2026 14h00

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Divulgação: Anvisa

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão do suplemento alimentar em cápsulas da marca Artro100, produzido por empresa desconhecida. A resolução, publicada nesta quinta-feira (25) no Diário Oficial da União, também proíbe a venda, a distribuição, a fabricação, a divulgação e o uso do produto.

Em nota, a Anvisa informou que a medida foi adotada porque o suplemento tem origem e composição indeterminadas, além de apresentar propagandas com alegações terapêuticas indevidas para alimentos, como combater inflamações, fortalecer articulações, aliviar desconfortos e melhorar a mobilidade.

Recolhimento voluntário

Outra resolução da agência determinou a suspensão da comercialização, da distribuição, da divulgação e do consumo dos lotes 0061.02.2026, 0367.11.2025 e 0012.01.2026 do suplemento alimentar de creatina em gomas mastigáveis sabor uva verde, da empresa Idn Labs Indústria Farmacêutica & Food Supplements Ltda.

Segundo a Anvisa, a própria empresa comunicou o recolhimento após identificar teor de creatina fora dos limites estabelecidos. “Além disso, os produtos apresentavam irregularidades de rotulagem, com uso de alegações não autorizadas, divergências quanto ao fabricante e outras inconformidades que comprometem a segurança e a conformidade regulatória do produto.”

INTERIOR

Em MS, Lula retoma obra em fábrica de fertilizantes parada há 11 anos

Evento do presidente em Mato Grosso do Sul trouxe ainda a divulgação de programa para qualificação profissional e 1,4 mil vagas em cursos de formação em parceria com o Sesi e Senai

25/06/2026 13h00

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etomada da UFN3 tem o objetivo de reduzir a importação de fertilizantes especialmente de regiões de conflitos internacionais, como é o caso de Rússia e Ucrânia. 

etomada da UFN3 tem o objetivo de reduzir a importação de fertilizantes especialmente de regiões de conflitos internacionais, como é o caso de Rússia e Ucrânia.  Reprodução/CanalGov

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Durante a manhã desta quinta-feira (25) Mato Grosso do Sul recebeu a visita do chefe do Executivo Federal, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve em Três Lagoas para evento de lançamento da retomada das obras na fábrica de fertilizantes hidrogenados, UFN3, paradas há mais de uma década no interior do Estado. 

Além disso, durante o evento a empresa Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), na figura da presidente Magda Chambriard, anunciou o lançamento de um programa voltado para a qualificação profissional da população três-lagoense, em um curso de formação com mais de mil vagas. 

Considerada estratégica para a segurança alimentar e energética brasileira, a retomada da UFN3 tem o objetivo de reduzir a importação de fertilizantes especialmente de regiões de conflitos internacionais, como é o caso de Rússia e Ucrânia. 

Conforme repassado pela ex-ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, a três-lagoense Simone Tebet, esse índice de importação de fertilizantes é elevado e chega na casa de 80%.

Agora, a previsão é que a obra deve gerar aproximadamente oito mil postos de trabalho diretos e indiretos na região e ser entregue em 2029. Porém, a presidente da Petrobras propôs um desafio para que a equipe conclua os serviços até junho de 2028. 

A diretoria colegiada da Petrobras aprovou na noite de quarta-feira (24) o programa adicional, batizado de "Autonomia e Renda Três Lagoas", que trará 1,4 mil vagas em cursos de formação e qualificação profissional. 

Segundo Magda, o programa será desenvolvido em parceria com o Sesi, Senai e Institutos Federais. Além disso, outros cinco projetos socioambientais em andamento trazem investimentos na casa de R$27  milhões até 2030 para Mato Grosso do Sul.

Entenda

Paralisada quando já estava cerca de 81% concluída, uma vez em operação a UFN3 terá capacidade para produzir cerca 3.600 toneladas/dia de ureia e 2,2 mil toneladas diárias, atendendo a aproximadamente 15% da demanda nacional por uréia.

Em Três Lagoas, Lula criticou a paralisação da UFN3, dizendo que não dá para obras dessa magnitude ficarem paralisadas por mais de uma década quando há projeto, dinheiro e necessidade de iniciativas como essa que prometem se refletir como barateamento de fertilizantes, que por sua vez é muito usado pelo agronegócio brasileiro. 

"Você tem quase que 85% da estrutura de uma obra como essa, de repente para, fica 12 anos parado e o Brasil pagando preços absurdos de fertilizantes que poderiam ser produzidos no País, que aumenta a cada guerra que alguém quer dar no outro lá fora. E o pobre brasileiro que vai comprar uma fruta,  uma comida, paga o preço dessa guerra aqui no Brasil por irresponsabilidade de muita gente, não é só do governo", disse o presidente. 

Novela que estende-se há mais de uma década, a UFN3 em Três Lagoas passou por uma série de paralisações e promessas frustradas que mantiveram o empreendimento como apenas um grande "esqueleto industrial". 

Com toda essa demora, o prazo de conclusão dessa planta (com obras iniciadas em 2011) fica jogado para mais de 16 anos além do prometido. Quando estava com cerca de 80% concluída, as obras foram paralisadas após integrantes do consórcio serem envolvidos em denúncias de corrupção, no ano de 2014. 

Cerca de quatro anos depois, em 2018, começou o processo de venda da unidade, que incluía a Araucária Nitrogenados (Ansa), fábrica localizada em Curitiba (PR). Porém, a comercialização conjunta tornou a concretização do negócio inviável e, no ano seguinte, a Acron chegou a fechar acordo para comprar a UFN3, com tudo sendo impedido pelos reflexos da crise boliviana. 

Já em 2020, especificamente em fevereiro, a Petrobras lançou nova oportunidade de venda, com as tratativas finalmente retomadas no início de 2022, ainda com o grupo russo. 

Porém, em abril de 2022, no dia 28, a Petrobras anunciou não concluir a transação para o grupo Acron, lançando mais uma vez a fábrica à venda no mercado, com a estatal confirmando o fim do processo de comercialização da UFN3 em 24 de fevereiro de 2023, esperando o reinício das obras desde então. 

 

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