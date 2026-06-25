Governo nomeia 90 professores para vagas ampliadas do Concurso Público de 2022

Em menos de 10 dias para iniciar a vedação de condutas devido ao período eleitoral, o Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel nomeou os 90 professores da última ampliação de vagas do concurso público para educadores da Rede Estadual de Ensino (REE). Esta é a terceira ampliação de vagas do concurso realizado em 2022
Conforme noticiado pelo Correio do Estado, a nomeação das quase 100 novas vagas foi divulgada na última sexta-feira (19), e por meio da edição do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (25) foram divulgados os nomes dos candidatos nomeados.
Com todas as vagas preenchidas, a listagem apresenta nomeação para as disciplinas de Arte, Biologia, História, Língua Inglesa e Sociologia. Ao todo, são 29 cidades que aumentarão o corpo docente da Rede Estadual, sendo:
- Água clara: 1 vaga (História)
- Anastácio: 1 vaga (Educação Física)
- Angélica: 2 vagas (História)
- Aparecida do Taboado: 2 vagas (História)
- Aquidauana: 1 vaga (Língua Inglesa)
- Bandeirantes: 3 vagas (Educação Física e História)
- Bataguassu: 2 vagas (História)
- Bonito: 2 vagas (História)
- Camapuã: 1 vaga (Educação Física)
- Campo grande: 11 vagas (Língua Inglesa)
- Corumbá: 8 vagas (História e Língua Inglesa)
- Costa Rica: 1 vaga (Língua Inglesa)
- Dourados: 6 vagas (Educação Física, História e Língua Inglesa)
- Itaquirai: 3 vagas (História)
- Ivinhema: 2 vagas (Arte e História)
- Maracaju: 2 vagas (História)
- Nova Andradina: 2 vagas (História)
- Paranaíba: 1 vaga (Sociologia)
- Paranhos: 1 vaga (História)
- Ponta Porã: 5 vagas (História)
- Rio Brilhante: 1 vaga (História)
- Rio Verde de Mato Grosso: 2 vagas (História)
- São Gabriel do Oeste: 3 vagas (Língua Inglesa)
- Sete Quedas: 5 vagas (História)
- Sidrolândia: 7 vagas (História e Língua Inglesa)
- Sonora: 1 vaga (História)
- Terenos: 2 vagas (História)
- Três Lagoas: 9 vagas (Biologia, História, Língua Inglesa)
- Vicentina: 3 vagas (História)
Como bem acompanha o Correio do Estado, há cerca de um ano e meio, em janeiro de 2025, a Secretaria Estadual de Educação (SED) ampliou o número de 142 vagas às vésperas do início do ano letivo desse mesmo concurso público de provas e títulos realizado em 2022.
A primeira ampliação ocorreu em janeiro de 2024, com 202 vagas. Agora com o terceiro acréscimo de quase cem vagas, o Concurso Público rendeu ao todo 1.156 vagas, sendo 722 iniciais, previstas em 2022 e 434 apenas das ampliações.
O salário para estes professores, conforme edital de divulgação do Concurso de 2022, mantinha-se de base inicial na casa dos R$ 4 mil, a depender do nível de especialização, para cumprirem a carga horária de 20 horas/aula.
- para quem tem graduação: R$ 4.190,82;
- para quem tem pós em nível de especialização lato sensu: R$ 4.470,20;
- e para quem tem mestrado/doutorado (Stricto Sensu): R$ 4.609,89
Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o Ministério Público do Estado (MPE) movimenta uma ação para obrigar Prefeitura de Campo Grande e Governo do Estado a abrirem concursos para professor, como forma de controlar as contratações temporárias, que há quase um década aumentam o corpo docente da REE, sem a abertura de concursos.