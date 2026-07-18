Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Cinema Correio B+

A Odisseia prova por que ainda precisamos voltar a Homero

Christopher Nolan transforma um dos textos fundamentais da humanidade em um épico acessível, visualmente espetacular e profundamente interessado no preço de ser um herói

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

18/07/2026 - 13h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Existe algo quase imprudente na decisão de Christopher Nolan de filmar A Odisseia. Não porque o diretor não tenha experiência em grandes produções, mas porque algumas histórias são tão importantes que parecem resistir à própria ideia de adaptação.

O poema atribuído a Homero atravessou quase três mil anos, ajudou a estabelecer arquétipos, estruturas narrativas e personagens que continuam reaparecendo em praticamente tudo o que contamos e, de alguma maneira, já faz parte da cultura mesmo de quem jamais leu uma única página do texto original.

A jornada do herói está ali, assim como a guerra e suas consequências. Há o desejo de voltar para casa, a sedução do poder, a culpa, o luto, a identidade, a fidelidade, a espera, o medo do desconhecido e a percepção de que ninguém retorna de uma experiência devastadora exatamente como partiu também estão ali.

Adaptar A Odisseia, portanto, não significa apenas filmar monstros, deuses e aventuras, mas tentar encontrar uma forma contemporânea para uma história que está na origem de grande parte da maneira como ainda organizamos nossas próprias narrativas. Christopher Nolan consegue.

Mas aqui vem minha ressalva: seu filme não é perfeito e não considero A Odisseia o melhor de sua carreira, nem necessariamente o melhor filme deste ano. Existe algo admirável no tamanho do desafio que ele aceita e, principalmente, na clareza com que consegue apresentar esse universo a um público que não precisa conhecer Homero para acompanhá-lo, que talvez seja um dos maiores triunfos da adaptação.

A Odisseia continua sendo A Odisseia. Os monstros estão ali, assim como as provações, os perigos e a dimensão fantástica da viagem, e o espectador não precisa chegar ao cinema com uma formação clássica para compreender o que está acontecendo.

Nolan transforma uma das obras fundamentais da cultura ocidental em um grande espetáculo popular sem tratá-la como uma peça de museu.

E, no centro de tudo, existe Matt Damon. É difícil imaginar o filme funcionando sem ele.

Damon precisa fazer com que Ulisses seja simultaneamente um grande líder e um homem profundamente falível. Precisa transmitir a confiança capaz de convencer outros homens a segui-lo e, ao mesmo tempo, carregar no corpo o peso das mortes que acontecem durante essa jornada.

O personagem é um herói, mas Nolan parece particularmente interessado em perguntar o que essa palavra realmente significa quando as decisões de um homem têm consequências para todos ao seu redor. Matt Damon compreende essa ambiguidade e sustenta o filme com uma das atuações mais fortes de sua carreira.

Há autoridade em seu Ulisses, mas também cansaço, inteligência e arrogância. Há coragem, mas também culpa. Ele é o homem que ajudou a vencer uma guerra e destruir uma cidade, mas que descobre que a vitória não encerra aquilo que a guerra provocou. Esse talvez seja o aspecto mais interessante do filme.

A Odisseia prova por que ainda precisamos voltar a Homero - Divulgação

A jornada de volta para casa é também uma longa convivência com as consequências de suas decisões. O que poderia ser apenas a história de um homem enfrentando monstros se transforma na história de alguém tentando sobreviver ao que fez, ao que perdeu e ao que se tornou, porque se a guerra termina no campo de batalha, seus efeitos continuam dentro de quem volta.

Talvez por isso alguns dos melhores momentos de A Odisseia estejam próximos do terror e Nolan entende que o fantástico não precisa ser tratado como fantasia leve. Há momentos em que a beleza das imagens quase aumenta a vulnerabilidade daqueles homens, porque deixa evidente o quanto são pequenos diante do mundo que atravessam.

A fotografia de Hoyte van Hoytema é extraordinária. Filmado em lugares como Grécia, Marrocos, Itália, Islândia e Escócia, o longa aproveita a geografia real para construir uma viagem que precisa parecer longa, difícil e imprevisível. Nolan não usa as paisagens apenas como decoração e cada lugar parece apresentar uma nova ameaça, uma nova promessa ou uma nova etapa da transformação de Ulisses.

A trilha de Ludwig Göransson é igualmente importante e o compositor, que já venceu três Oscars, cria uma música que atravessa o filme sem simplesmente anunciar ao público o que deve sentir. A trilha cresce com o espetáculo, mas também sabe trabalhar a inquietação e a espera. Depois de Pantera Negra, Oppenheimer e Pecadores, Göransson certamente volta a entrar na conversa da temporada de premiações.

Nem tudo, porém, funciona com a mesma força.

Curiosamente, em um filme com um dos elencos mais impressionantes reunidos nos últimos anos, é justamente o conjunto que produz algumas das minhas maiores ressalvas. Como falei, Matt Damon é o grande destaque, e Himesh Patel também encontra um registro muito convincente ao seu lado.

Samantha Morton, como sempre, precisa de pouco tempo em cena para criar presença. Mas algumas das estrelas mais conhecidas do filme não alcançam o mesmo resultado.

Anne Hathaway me parece irregular. Há momentos em que sua Penélope se aproxima de um registro teatral, outros em que a atriz procura uma delicadeza quase excessivamente calculada e outros em que tenta uma interpretação mais íntima. As diferentes escolhas nem sempre parecem pertencer à mesma personagem.

Tom Holland também ficou abaixo do que esperava, como ele mesmo já admitiu. É uma ressalva que nasce justamente da admiração por um ator que já demonstrou ser capaz de trabalhos muito mais complexos do que sua fama como Homem-Aranha poderia sugerir.

Seu Telêmaco, porém, não desaparece completamente dentro daquele universo. Em alguns momentos, tive a desconfortável sensação de assistir ao Homem-Aranha transportado para uma saga grega.

Robert Pattinson está bem como vilão, função que ele desempenha com reconhecida habilidade e frequência, mas existe um fenômeno curioso em sua carreira. Depois de passar anos tentando provar que era muito mais do que o galã de Crepúsculo, Pattinson construiu uma sequência de personagens deliberadamente estranhos, perturbadores e excêntricos.

Mudam o cabelo, a voz, a postura e o olhar, mas a própria estranheza começa a se tornar uma assinatura. O que antes era surpreendente corre o risco de se transformar em uma nova repetição.

Sim, Pattinson funciona no filme, mas não me pareceu excepcional diante de tantas outras variações desse mesmo registro que já apresentou.

O desfile de estrelas também pode produzir um efeito curioso. Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Travis Scott e outros nomes aparecem ao longo do filme, e muitas vezes o reconhecimento do ator chega antes da percepção do personagem. São participações que não necessariamente prejudicam a narrativa, mas que tampouco têm sempre o peso esperado diante da dimensão dos talentos envolvidos.

Dito isso, essas ressalvas não diminuem o tamanho da realização de Christopher Nolan. A Odisseia é cinema em escala monumental e, ao mesmo tempo, uma demonstração da razão pela qual certos textos sobrevivem durante milênios.

Podemos trocar os navios, as guerras, os reis e os deuses. Podemos substituir monstros mitológicos por medos contemporâneos, mas continuamos tentando voltar para casa depois de experiências que nos transformaram.

Continuamos tomando decisões bem-intencionadas que machucam outras pessoas. Continuamos tentando descobrir se somos responsáveis apenas pelo que desejávamos fazer ou também pelas consequências daquilo que fizemos.

O grande mérito não está apenas em ter filmado uma obra considerada “essencial”. Está em fazer com que uma história contada há quase três mil anos possa ser vista hoje por alguém que nunca leu Homero e ainda assim seja imediatamente reconhecível. Afinal A Odisseia não sobreviveu todo esse tempo apenas por ser um clássico, mas porque, de alguma maneira, ainda estamos todos tentando voltar para casa.

Diálogo

Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (18) e domingo (19)

18/07/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Carmen Eugenio - Poeta de MS

"Ouça o vento no prólogo do encanto. Tentativas vãs de pequenos pecados; sutilezas sãs de projeções recíprocas e recados alados. Sinta o tempo em seu transcurso inexorável”.

FELPUDA

Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar um pouco mais nas justificativas. Expressões como “relevantes serviços”, “fortalecimento da economia” e “contribuição ao desenvolvimento” aparecem com tanta frequência que já perderam o impacto. O cidadão homenageado merece mais do que um carimbo genérico. Do jeito que vai, não demora para surgir a Comenda “E o Vento Levou...”, destinada a feitos que ninguém consegue explicar exatamente quais foram. Afe!

Corrida

A largada para a disputa ao Senado já revela um detalhe importante: quem reúne mais prefeitos ao redor larga em vantagem. Nesse quesito, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e o senador NelsonTrad Filho(PSD) aparecem com musculatura maior. Já o ex-deputado Capitão Contar concentra apoios pontuais em alguns municípios. Para reduzir essa diferença, terá de intensificar as viagens pelo interior. Senão, corre o risco de embaralhar o jogo.

Sinais

Esta coluna já havia registrado, há algum tempo, que o deputado federal Marcos Pollon dava sinais de perda de espaço no tabuleiro eleitoral. Os acontecimentos posteriores reforçaram essa percepção. Sua ex-esposa, Naiane Bittencourt, que era apontada como possível candidata à Câmara Federal, desistiu da disputa e deixou a presidência do PL Mulher em MS. A leitura é de que a turbulência nacional do partido acabou produzindo reflexos diretos aqui no Estado. E há quem afirme que vem mais coisa por aí...

Na disputa

A deputada estadual Mara Caseiro é tida como uma das principais apostas do PL para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados neste ano. Em seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de MS, ela já exerceu cargos de vereadora, prefeita de Eldorado por dois mandatos e presidente da Fundação de Cultura de MS. Em 2022, foi a deputada estadual mais votada, com 49.512 votos.

Expectativa

O Dia dos Pais deverá render R$ 339,2 milhões para o comércio de Mato Grosso do Sul. Isso, segundo pesquisa do Sebrae e da Fecomércio MS. Expectativa representa crescimento de 8% em relação a 2025. O gasto médio por consumidor será de R$ 472, somando presentes e comemorações.

Quatro décadas

Os 40 anos de colunismo social do jornalista Dimas Braga foi comemorado no último dia 3, na Churrascaria Nativas, reunindo convidados de diversos segmentos da sociedade de Campo Grande. O anfitrião prestou homenagem a grupo de pessoas que de alguma forma fizeram parte da sua trajetória, que tem como um dos principais marcos a criação da revista If News, da qual ele é diretor e editor. Os flashes são do Studio Miguel Palácios.

DiálogoFoto: Divulgação

ANIVERSARIANTES

Sábado (18)

Dra. Andréa Ribeiro Aleixo,
José Luiz Moreno Bisogenin,
Maritza da Silveira Cogo,
Marly Rodrigues,
Sônia Eiko Nakamura,
Vera Lucia Saito Oshiro,
José Joaquim Filho,
Juciara Freire Victorio,
Helio Cordeiro,
Carlos Alberto Yoshimura,
José Elias da Silva,
Reni Garcia,
Marco Antônio Pina Kabad,
Solange Resstel,
Elisa Kaneyo Nakazato,
Itamar Seabra Santana,
Dr. Marcos Guisson Asato,
Pedro Augusto Donida,
Ari Giovani da Silva Mazzanti,
Helmuth Maaz Filho,
Rafael Orsi Abdul Ahad,
Lucas Orsi Abdul Ahad,
Solange Maria de Figueiredo Castro,
Aparecida Ferreira de Souza Almeida,
Paulo André Garcia Marques da Costa,
Zenaldo Longo,
Teruo Higashi, 
Filipe Fernandes Dias Tomazoni, 
Denise Hugo, 
Jorge Tsutomu Miyoshi, 
Natalia Munhóz Camargo,
Valdenir Machado,
Dra. Regina Barros Cordeiro Pantano, 
Bruna Fernandes Barbosa,
Dr. José Duarte Filho,
Maria Moura de Araújo Mota,
Gizelaine de Oliveira Silveira, 
Maria Guiraldi da Silva,
Davi Souto da Silva,
Ondina Monteiro de Medeiros,
Kamil Farah Said,
Nilton Monteiro Azevedo,
Maria do Carmo Abussafi,
Carlos Yoshiaki Komori,
João Derli Farias Souza,
Maria Aparecida Abussafi,
Jonir Castilho Lopes de Carvalho,
Rufina Ávalo Guandalini,
José Antônio Braga,
Venina Vargas Alencar,
Martha Guimarães,
Maria de Lourdes Pedrosa,
Hilton Martins,
Claudio Manoel da Costa,
Dr. Cláudio Henrique Vianna Stuhrk, 
Marcela Yamanaka dos Santos,
Dr. Arnaldo Kazuhiki Ishy,
Jairo Queiroz Mercante,
Nelson Arakaki,
Sônia Maria Serrou D’Oliveira Mariano,
Marly Bossay Albuquerque,
Rodrigo Almeida Caminha,
Dr. Silvano da Silva Silvestre,
Odila Cabral Tavares, 
Juliana Silveira Maciel,
Dr. Fábio Paes Barreto,
Patrícia Helou dos Reis,
Ida Mieko Taira Takushi,
Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio,
Alfredo Carlos Ballock,                
Conceição Pereira, 
Ana Paula Scherwinski do Nascimento,
Elza da Silva Cação, 
Vizi Chaves, 
Ariadne Barros Andrino, 
Cláudia Lavia Addor,
Fernanda Valéria Aranha Loiola Leal, 
Sérgio Battaglin Brum Junior,
Dr. Pedro Ricardo Dias.

Domingo (19)

Simone Silva,
Dr. Mário Eugênio Peron, 
Rosimeire Carlos Teixeira,
Sandra Mendonça Paulino, 
Cláudio Ostetto Oliveira, 
Ester Lucas Pereira,
José Paulino Duarte,
Daniel Martins Costa,
Luiz Alexandre Uehara,
Mayara Aiko Mori, 
Glauter Ferreira,
Alirio de Moura Barbosa,
Fátima Aparecida Luizari Stabile, 
Augusto Guilherme Schunck,
Luciano Carlos Silveira,
Vera Lucia Ferreira dos Santos,
Thatielle Souza da Silva,
Kenji Kurashige,
Stenio Ferreira Gonçalves,
Dra. Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira,
Marcelino Pereira dos Santos,
Dr. Haydn Fernandes Pacheco,
Bruno Alex Carvalho de Resende,
Domingos César Vieira Filho,  
Cristina de Menezes,
Elias Gazal Dib,
Eliane Bignarti,
Luziana Cristina de Matos Rodrigues,
Célia Regina Rodrigues Ribeiro,
Ermeto Lazaretti,
Godofredo Ferreira de Almeida,
Dolores Guimarães, 
Maysa Segovia Anastácio,
Eliel dos Santos Morais, 
Ana Lúcia Santos Pereira,
Tathyana Kalline Lucas Resende,
Oswaldo Cardoso,
Leila Guimarães,
Manoel Gonçalves da Silva,
Eloi Martins Ribeiro,
Olinda Pereira Andrade,
Jenny Ferreira Soares,
Manoel Quintana Rydlewski,
Albertina Pereira de Souza,
Márcio Fortini,
Ana Marli Ajala da Rocha,
Anacleto de Araujo Chaves,
Ecicles Ferreira,
Paulo Felipe dos Santos,
Luciana Brandão Floriano,
Vânia Miranda Rodrigues da Cunha,
Dr. Antônio Lastoria, 
Sandra Mara de Carvalho Buchara,
Rejane Tavares Soares,
Marlene Ferreira,
Arly Campos Costa,
Argos Camilo Silva,
Heldson Elias Martins,
Samuel Assayag Hanan,
André Luiz Becker dos Santos,
Wagner Almeida Turini,
Roberta Kelly Figueiredo da Silva,
Hugo Walter Nicolai Weinmann,
Carla Andrea Basso,
James Cesar Yule de Oliveira,
Dauvanio Maniçoba Martins,
Yutaca Yamazaki,
Clari Maria Stevaux,
Lauro Takeshi Miyasato,
Fernanda Nunes Marteli,
Cláudia Gina Colavite, 
Zoroastro Stockler de Assis,
Nivio Barranqueiro,
Ana Carolina Souza de Almeida Colman.

Colaborou Tatyane Gameiro

Experiência sensorial

EMEI cria Dia de Spa para crianças em despedida do semestre

Vivência sensorial com escalda-pés, massagens, ervas aromáticas e sons da natureza proporcionou um momento de acolhimento para crianças de até dois anos

17/07/2026 16h30

Compartilhar
Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos

Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos Divulgação

Continue Lendo...

Enquanto muitas despedidas de semestre são marcadas por brincadeiras e festas, uma turma do Berçário II da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Therezinha Mandetta Trad, em Campo Grande, encerrou as atividades de uma forma diferente: com uma tarde de SPA. Roupões, toucas, escalda-pés, massagens, aromas naturais, música com sons da natureza e até máscaras de pepino fizeram parte da experiência preparada especialmente para os pequenos.

Muito além da criatividade, a atividade teve um objetivo pedagógico. A proposta foi oferecer uma experiência sensorial capaz de estimular o desenvolvimento infantil, fortalecer vínculos afetivos e proporcionar um momento de tranquilidade antes das férias escolares.

A diretora da unidade, Elisangela Melo, explica que, na Educação Infantil, o foco não está em atividades tradicionais, mas em experiências que envolvem diferentes áreas do conhecimento, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

"Essa é uma experiência muito encantadora porque proporciona várias possibilidades de trabalho com as crianças. Trabalhamos a questão sensorial, o toque, o acolhimento, o afeto e também os aromas", afirma.

Para criar um ambiente acolhedor, a equipe preparou águas mornas aromatizadas com ervas conhecidas por suas propriedades calmantes, como erva-doce, alecrim e sálvia. Algumas dessas plantas também ficam penduradas no berçário, contribuindo para a ambientação.

A experiência foi realizada com uma turma do Berçário II, formada por crianças entre um ano e meio e dois anos de idade. Segundo a diretora, ações semelhantes já aconteceram em outros anos e fazem parte da proposta pedagógica da escola.

SPA PARA BEBÊS

Cada detalhe foi pensado para transformar a sala em um verdadeiro espaço de relaxamento para os pequenos. Os colchonetes da escola viraram macas confortáveis, enquanto a equipe organizou todos os elementos necessários para criar o clima de um SPA infantil.

Quando os bebês chegaram, encontraram roupões, toucas, taças de plástico para beber água e um ambiente cuidadosamente preparado.

Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos

A programação começou com um escalda-pés em água morna enriquecida com ervas aromáticas. Em seguida, as crianças receberam massagens utilizando a técnica Shantala, prática tradicional de origem indiana voltada para bebês, conhecida por favorecer o relaxamento, fortalecer vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento corporal.

Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos

Durante a experiência, os pequenos ainda aproveitaram máscaras de pepino sobre os olhos, enquanto ouviam músicas com sons da natureza, como água corrente e canto de pássaros, criando um ambiente ainda mais tranquilo.

Segundo Elisangela Melo, todos os elementos foram escolhidos para despertar diferentes sentidos das crianças.

"O toque, os aromas, a música, a água... Tudo contribuiu para que eles se sentissem acolhidos e relaxados. Eles gostaram muito da experiência", relata.

RESPEITO À INFÂNCIA

Para a diretora, iniciativas como essa também servem para lembrar a importância de respeitar o ritmo das crianças em uma sociedade cada vez mais acelerada.

"É um momento para desacelerar. A gente vive numa sociedade extremamente acelerada e, muitas vezes, que não respeita o ritmo da criança, o aprendizado da criança e o tempo da infância", destaca.

Ela explica que experiências desse tipo trabalham diversos aspectos do desenvolvimento infantil, especialmente a afetividade e a construção da relação de confiança entre professores e alunos.

Além dos benefícios emocionais, a proposta também estimula habilidades sensoriais por meio do contato com diferentes temperaturas, texturas, cheiros e sons elementos fundamentais nos primeiros anos de vida.

ORIENTAÇÃO AOS PAIS

A atividade aconteceu justamente no encerramento do primeiro semestre letivo, como uma forma de preparar os pequenos para o período de férias.

Segundo Elisangela, a escola também aproveitou a reunião com os pais para incentivar que esse contato com a natureza continue em casa.

"Nós conversamos com as famílias sobre a importância de diminuir o tempo de tela e proporcionar mais experiências com terra, plantas e natureza durante as férias. Essa foi justamente a proposta da atividade", explica.

Ela ressalta que momentos simples de exploração sensorial podem fazer diferença no desenvolvimento infantil e não exigem grandes investimentos, apenas tempo, presença e interação dos adultos com as crianças.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3738, sexta-feira (17/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3738, sexta-feira (17/07)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7068, sexta-feira (17/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7068, sexta-feira (17/07)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio

4

Gaeco menciona 29 prefeituras de MS em esquema de corrupção
OPERAÇÃO GUTENBERG

/ 1 dia

Gaeco menciona 29 prefeituras de MS em esquema de corrupção

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 2 dias

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Juliane Penteado

/ 3 dias

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 10/07/2026

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 09/07/2026

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica