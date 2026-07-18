Piloto de MS vai cruzar 50 países e passar pelos 5 continentes em 6 meses

Piloto sul-mato-grossense, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos, natural de Aquidauana (MS), vai dar a volta ao mundo, rodar 45 mil quilômetros no planeta terra, cruzar os cinco continentes e passar por mais de 50 países, em um avião monomotor Bonanza F33A – 1993, pelo período de 180 dias, de julho de 2026 a janeiro 2027.
A primeira decolagem oficial de volta ao mundo ocorre neste sábado (18) em Aquidauana, município localizado a 130 quilômetros de Campo Grande. A partir de então, o piloto só retorna a sua cidade natal no início de 2027.
Mário vai acompanhado de um cinegrafista, que vai registrar todos os momentos e produzir um documentário sobre a expedição.
Com isso, a tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta. Ambos ficarão hospedados em pousadas, hotéis, hostels ou até mesmo casa de seguidores pelo mundo afora.
O piloto vai passar por dezenas de países e cruzar todos os continentes do planeta (América, Europa, Ásia, Oceania e África) em uma rota de aproximadamente 45 mil quilômetros. Veja:
- Brasil
- Caribe
- EUA
- Canadá
- Groenlândia
- Islândia
- Europa
- África
- Emirados Árabes
- Índia
- Sri Lanka
- Cingapura
- Indonésia
- Austrália
- Japão
- Papua
- Filipinas
- Taiwan
- Japão
- Rússia
- Alaska
- Canadá
- EUA
- México
- Costa Rica
- Panamá
- Colômbia
- Peru
- Chile
- Argentina
- Paraguai
- Brasil
“Passarei por algumas cidades do Brasil antes de fato sair do Brasil! E voltaremos lá por fevereiro também para Aquidauana! Vai ser surreal! Pousaremos e passaremos alguns dias em alguns países para desbravar! O objetivo é mostrar culturas, povos, pontos turísticos, perrengues e planejamento! Tudo com meu ponto de vista de aviador e explorador!”, contou o piloto, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.
O objetivo é rodar o mundo criando conteúdo de aviação, lifestyle, aventura, viagem e cultura. Além disso, Mário quer levar a bandeira do Brasil para diferentes países do mundo.
A aeronave foi pintada com as cores do Brasil (verde, amarelo e azul) exclusivamente para esta viagem inédita. Inclusive, a cauda do avião tem a bandeira do País.
Os custos da viagem giram em torno de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 800 mil só de combustível. O aporte financeiro é oriundo de parcerias, patrocínios, publicidades e recurso próprio de Mário.
“É uma média de R$ 800 mil só de combustível, fora custos de permissões, pousos, hotéis e etc. Uma missão que gira custo de 1 milhão e 500 mil reais ou mais, fora o avião. Estamos fazendo a volta ao mundo com ajuda de patrocinadores, apoiadores, seguidores, crowd founding, venda de artigos pessoais e também parte de recurso próprio! Um “all in” financeiro da vida! Não somos ricos! E ainda estamos abertos para mais publicidades e apoios para essa viagem”, detalhou o comandante.
Mário afirmou que está triste e feliz ao mesmo tempo por fazer a viagem. Feliz por realizar um sonho, mas triste por deixar a filha de 3 anos em sua cidade natal.
“Estou bem feliz e triste ao mesmo tempo! Um mix de emoção que não sei explicar! Feliz e empolgado cm essa viagem, um sonho! Porém triste quando olho pra minha filha! 3 anos, nessa fase espetacular; mais uma vez, vamos para uma viagem longa! Mas faz parte e sei que é assim!”, contou.
Mário Jorge está habilitado a pilotar aviões a hélice (turbo-hélice e pistão). Sua carreira é baseada na aviação executiva. Fez a primeira etapa do curso de piloto privado em Campo Grande (MS) e o curso de piloto comercial, multi motor e voo por instrumento nos Estados Unidos.
Além de piloto, Mário também é blogueiro e mostra sua rotina de voos, dia a dia da profissão, viagens, cultura e pontos turísticos de diversos países e perrengues nas redes sociais, Instagram, Youtube e TikTok, onde possui milhares de seguidores.