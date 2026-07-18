Piloto de MS vai cruzar 50 países e passar pelos 5 continentes em 6 meses

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Piloto sul-mato-grossense, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos, natural de Aquidauana (MS), vai dar a volta ao mundo, rodar 45 mil quilômetros no planeta terra, cruzar os cinco continentes e passar por mais de 50 países, em um avião monomotor Bonanza F33A – 1993, pelo período de 180 dias, de julho de 2026 a janeiro 2027.

A primeira decolagem oficial de volta ao mundo ocorre neste sábado (18) em Aquidauana, município localizado a 130 quilômetros de Campo Grande. A partir de então, o piloto só retorna a sua cidade natal no início de 2027.

Despedida de Mário em Aquiauana neste sábado (18). Foto: Divulgação/Instagram

Mário vai acompanhado de um cinegrafista, que vai registrar todos os momentos e produzir um documentário sobre a expedição.

Com isso, a tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta. Ambos ficarão hospedados em pousadas, hotéis, hostels ou até mesmo casa de seguidores pelo mundo afora.

O piloto vai passar por dezenas de países e cruzar todos os continentes do planeta (América, Europa, Ásia, Oceania e África) em uma rota de aproximadamente 45 mil quilômetros. Veja:

Brasil Caribe EUA Canadá Groenlândia Islândia Europa África Emirados Árabes Índia Sri Lanka Cingapura Indonésia Austrália Japão Papua Filipinas Taiwan Japão Rússia Alaska Canadá EUA México Costa Rica Panamá Colômbia Peru Chile Argentina Paraguai Brasil

“Passarei por algumas cidades do Brasil antes de fato sair do Brasil! E voltaremos lá por fevereiro também para Aquidauana! Vai ser surreal! Pousaremos e passaremos alguns dias em alguns países para desbravar! O objetivo é mostrar culturas, povos, pontos turísticos, perrengues e planejamento! Tudo com meu ponto de vista de aviador e explorador!”, contou o piloto, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

O objetivo é rodar o mundo criando conteúdo de aviação, lifestyle, aventura, viagem e cultura. Além disso, Mário quer levar a bandeira do Brasil para diferentes países do mundo.

Aeronave foi pintada com as cores do Brasil. Foto: Arquivo Pessoal

A aeronave foi pintada com as cores do Brasil (verde, amarelo e azul) exclusivamente para esta viagem inédita. Inclusive, a cauda do avião tem a bandeira do País.

Os custos da viagem giram em torno de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 800 mil só de combustível. O aporte financeiro é oriundo de parcerias, patrocínios, publicidades e recurso próprio de Mário.

“É uma média de R$ 800 mil só de combustível, fora custos de permissões, pousos, hotéis e etc. Uma missão que gira custo de 1 milhão e 500 mil reais ou mais, fora o avião. Estamos fazendo a volta ao mundo com ajuda de patrocinadores, apoiadores, seguidores, crowd founding, venda de artigos pessoais e também parte de recurso próprio! Um “all in” financeiro da vida! Não somos ricos! E ainda estamos abertos para mais publicidades e apoios para essa viagem”, detalhou o comandante.

Mário Jorge com seu avião monomotor Bonanza F33A. Foto: Arquivo Pessoal.

Mário afirmou que está triste e feliz ao mesmo tempo por fazer a viagem. Feliz por realizar um sonho, mas triste por deixar a filha de 3 anos em sua cidade natal.

“Estou bem feliz e triste ao mesmo tempo! Um mix de emoção que não sei explicar! Feliz e empolgado cm essa viagem, um sonho! Porém triste quando olho pra minha filha! 3 anos, nessa fase espetacular; mais uma vez, vamos para uma viagem longa! Mas faz parte e sei que é assim!”, contou.

Mário Jorge está habilitado a pilotar aviões a hélice (turbo-hélice e pistão). Sua carreira é baseada na aviação executiva. Fez a primeira etapa do curso de piloto privado em Campo Grande (MS) e o curso de piloto comercial, multi motor e voo por instrumento nos Estados Unidos.

Além de piloto, Mário também é blogueiro e mostra sua rotina de voos, dia a dia da profissão, viagens, cultura e pontos turísticos de diversos países e perrengues nas redes sociais, Instagram, Youtube e TikTok, onde possui milhares de seguidores.