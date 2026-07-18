Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DE AQUIDAUANA PARA O MUNDO

Piloto de MS vai cruzar 50 países e passar pelos 5 continentes em 6 meses

Custos da viagem giram em torno de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 800 mil só de combustível

Naiara Camargo

Naiara Camargo

18/07/2026 - 12h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Piloto sul-mato-grossense, Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, de 33 anos, natural de Aquidauana (MS), vai dar a volta ao mundo, rodar 45 mil quilômetros no planeta terra, cruzar os cinco continentes e passar por mais de 50 países, em um avião monomotor Bonanza F33A – 1993, pelo período de 180 dias, de julho de 2026 a janeiro 2027.

A primeira decolagem oficial de volta ao mundo ocorre neste sábado (18) em Aquidauana, município localizado a 130 quilômetros de Campo Grande. A partir de então, o piloto só retorna a sua cidade natal no início de 2027.

Despedida de Mário em Aquiauana neste sábado (18). Foto: Divulgação/Instagram

Mário vai acompanhado de um cinegrafista, que vai registrar todos os momentos e produzir um documentário sobre a expedição.

Com isso, a tripulação será composta por dois profissionais: Mário (comandante) e um cineasta. Ambos ficarão hospedados em pousadas, hotéis, hostels ou até mesmo casa de seguidores pelo mundo afora.

O piloto vai passar por dezenas de países e cruzar todos os continentes do planeta (América, Europa, Ásia, Oceania e África) em uma rota de aproximadamente 45 mil quilômetros. Veja:

  1. Brasil
  2. Caribe
  3. EUA
  4. Canadá
  5. Groenlândia
  6. Islândia
  7. Europa
  8. África
  9. Emirados Árabes
  10. Índia
  11. Sri Lanka
  12. Cingapura
  13. Indonésia
  14. Austrália
  15. Japão
  16. Papua
  17. Filipinas
  18. Taiwan
  19. Japão
  20. Rússia
  21. Alaska
  22. Canadá
  23. EUA
  24. México
  25. Costa Rica
  26. Panamá
  27. Colômbia
  28. Peru
  29. Chile
  30. Argentina
  31. Paraguai
  32. Brasil

“Passarei por algumas cidades do Brasil antes de fato sair do Brasil! E voltaremos lá por fevereiro também para Aquidauana! Vai ser surreal! Pousaremos e passaremos alguns dias em alguns países para desbravar! O objetivo é mostrar culturas, povos, pontos turísticos, perrengues e planejamento! Tudo com meu ponto de vista de aviador e explorador!”, contou o piloto, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.

O objetivo é rodar o mundo criando conteúdo de aviação, lifestyle, aventura, viagem e cultura. Além disso, Mário quer levar a bandeira do Brasil para diferentes países do mundo.

Aeronave foi pintada com as cores do Brasil.Foto: Arquivo Pessoal

A aeronave foi pintada com as cores do Brasil (verde, amarelo e azul) exclusivamente para esta viagem inédita. Inclusive, a cauda do avião tem a bandeira do País.

Os custos da viagem giram em torno de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 800 mil só de combustível. O aporte financeiro é oriundo de parcerias, patrocínios, publicidades e recurso próprio de Mário.

“É uma média de R$ 800 mil só de combustível, fora custos de permissões, pousos, hotéis e etc. Uma missão que gira custo de 1 milhão e 500 mil reais ou mais, fora o avião. Estamos fazendo a volta ao mundo com ajuda de patrocinadores, apoiadores, seguidores, crowd founding, venda de artigos pessoais e também parte de recurso próprio! Um “all in” financeiro da vida! Não somos ricos! E ainda estamos abertos para mais publicidades e apoios para essa viagem”, detalhou o comandante.

Mário Jorge com seu avião monomotor Bonanza F33A.Foto: Arquivo Pessoal.

Mário afirmou que está triste e feliz ao mesmo tempo por fazer a viagem. Feliz por realizar um sonho, mas triste por deixar a filha de 3 anos em sua cidade natal.

“Estou bem feliz e triste ao mesmo tempo! Um mix de emoção que não sei explicar! Feliz e empolgado cm essa viagem, um sonho! Porém triste quando olho pra minha filha! 3 anos, nessa fase espetacular; mais uma vez, vamos para uma viagem longa! Mas faz parte e sei que é assim!”, contou.

Mário Jorge está habilitado a pilotar aviões a hélice (turbo-hélice e pistão). Sua carreira é baseada na aviação executiva. Fez a primeira etapa do curso de piloto privado em Campo Grande (MS) e o curso de piloto comercial, multi motor e voo por instrumento nos Estados Unidos.

Além de piloto, Mário também é blogueiro e mostra sua rotina de voos, dia a dia da profissão, viagens, cultura e pontos turísticos de diversos países e perrengues nas redes sociais, Instagram, Youtube e TikTok, onde possui milhares de seguidores.

Diálogo

Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (18) e domingo (19)

18/07/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Carmen Eugenio - Poeta de MS

"Ouça o vento no prólogo do encanto. Tentativas vãs de pequenos pecados; sutilezas sãs de projeções recíprocas e recados alados. Sinta o tempo em seu transcurso inexorável”.

FELPUDA

Vereadores apaixonados por distribuir medalhas talvez devessem caprichar um pouco mais nas justificativas. Expressões como “relevantes serviços”, “fortalecimento da economia” e “contribuição ao desenvolvimento” aparecem com tanta frequência que já perderam o impacto. O cidadão homenageado merece mais do que um carimbo genérico. Do jeito que vai, não demora para surgir a Comenda “E o Vento Levou...”, destinada a feitos que ninguém consegue explicar exatamente quais foram. Afe!

Corrida

A largada para a disputa ao Senado já revela um detalhe importante: quem reúne mais prefeitos ao redor larga em vantagem. Nesse quesito, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PL) e o senador NelsonTrad Filho(PSD) aparecem com musculatura maior. Já o ex-deputado Capitão Contar concentra apoios pontuais em alguns municípios. Para reduzir essa diferença, terá de intensificar as viagens pelo interior. Senão, corre o risco de embaralhar o jogo.

Sinais

Esta coluna já havia registrado, há algum tempo, que o deputado federal Marcos Pollon dava sinais de perda de espaço no tabuleiro eleitoral. Os acontecimentos posteriores reforçaram essa percepção. Sua ex-esposa, Naiane Bittencourt, que era apontada como possível candidata à Câmara Federal, desistiu da disputa e deixou a presidência do PL Mulher em MS. A leitura é de que a turbulência nacional do partido acabou produzindo reflexos diretos aqui no Estado. E há quem afirme que vem mais coisa por aí...

Na disputa

A deputada estadual Mara Caseiro é tida como uma das principais apostas do PL para a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados neste ano. Em seu quarto mandato na Assembleia Legislativa de MS, ela já exerceu cargos de vereadora, prefeita de Eldorado por dois mandatos e presidente da Fundação de Cultura de MS. Em 2022, foi a deputada estadual mais votada, com 49.512 votos.

Expectativa

O Dia dos Pais deverá render R$ 339,2 milhões para o comércio de Mato Grosso do Sul. Isso, segundo pesquisa do Sebrae e da Fecomércio MS. Expectativa representa crescimento de 8% em relação a 2025. O gasto médio por consumidor será de R$ 472, somando presentes e comemorações.

Quatro décadas

Os 40 anos de colunismo social do jornalista Dimas Braga foi comemorado no último dia 3, na Churrascaria Nativas, reunindo convidados de diversos segmentos da sociedade de Campo Grande. O anfitrião prestou homenagem a grupo de pessoas que de alguma forma fizeram parte da sua trajetória, que tem como um dos principais marcos a criação da revista If News, da qual ele é diretor e editor. Os flashes são do Studio Miguel Palácios.

DiálogoFoto: Divulgação

ANIVERSARIANTES

Sábado (18)

Dra. Andréa Ribeiro Aleixo,
José Luiz Moreno Bisogenin,
Maritza da Silveira Cogo,
Marly Rodrigues,
Sônia Eiko Nakamura,
Vera Lucia Saito Oshiro,
José Joaquim Filho,
Juciara Freire Victorio,
Helio Cordeiro,
Carlos Alberto Yoshimura,
José Elias da Silva,
Reni Garcia,
Marco Antônio Pina Kabad,
Solange Resstel,
Elisa Kaneyo Nakazato,
Itamar Seabra Santana,
Dr. Marcos Guisson Asato,
Pedro Augusto Donida,
Ari Giovani da Silva Mazzanti,
Helmuth Maaz Filho,
Rafael Orsi Abdul Ahad,
Lucas Orsi Abdul Ahad,
Solange Maria de Figueiredo Castro,
Aparecida Ferreira de Souza Almeida,
Paulo André Garcia Marques da Costa,
Zenaldo Longo,
Teruo Higashi, 
Filipe Fernandes Dias Tomazoni, 
Denise Hugo, 
Jorge Tsutomu Miyoshi, 
Natalia Munhóz Camargo,
Valdenir Machado,
Dra. Regina Barros Cordeiro Pantano, 
Bruna Fernandes Barbosa,
Dr. José Duarte Filho,
Maria Moura de Araújo Mota,
Gizelaine de Oliveira Silveira, 
Maria Guiraldi da Silva,
Davi Souto da Silva,
Ondina Monteiro de Medeiros,
Kamil Farah Said,
Nilton Monteiro Azevedo,
Maria do Carmo Abussafi,
Carlos Yoshiaki Komori,
João Derli Farias Souza,
Maria Aparecida Abussafi,
Jonir Castilho Lopes de Carvalho,
Rufina Ávalo Guandalini,
José Antônio Braga,
Venina Vargas Alencar,
Martha Guimarães,
Maria de Lourdes Pedrosa,
Hilton Martins,
Claudio Manoel da Costa,
Dr. Cláudio Henrique Vianna Stuhrk, 
Marcela Yamanaka dos Santos,
Dr. Arnaldo Kazuhiki Ishy,
Jairo Queiroz Mercante,
Nelson Arakaki,
Sônia Maria Serrou D’Oliveira Mariano,
Marly Bossay Albuquerque,
Rodrigo Almeida Caminha,
Dr. Silvano da Silva Silvestre,
Odila Cabral Tavares, 
Juliana Silveira Maciel,
Dr. Fábio Paes Barreto,
Patrícia Helou dos Reis,
Ida Mieko Taira Takushi,
Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio,
Alfredo Carlos Ballock,                
Conceição Pereira, 
Ana Paula Scherwinski do Nascimento,
Elza da Silva Cação, 
Vizi Chaves, 
Ariadne Barros Andrino, 
Cláudia Lavia Addor,
Fernanda Valéria Aranha Loiola Leal, 
Sérgio Battaglin Brum Junior,
Dr. Pedro Ricardo Dias.

Domingo (19)

Simone Silva,
Dr. Mário Eugênio Peron, 
Rosimeire Carlos Teixeira,
Sandra Mendonça Paulino, 
Cláudio Ostetto Oliveira, 
Ester Lucas Pereira,
José Paulino Duarte,
Daniel Martins Costa,
Luiz Alexandre Uehara,
Mayara Aiko Mori, 
Glauter Ferreira,
Alirio de Moura Barbosa,
Fátima Aparecida Luizari Stabile, 
Augusto Guilherme Schunck,
Luciano Carlos Silveira,
Vera Lucia Ferreira dos Santos,
Thatielle Souza da Silva,
Kenji Kurashige,
Stenio Ferreira Gonçalves,
Dra. Vera Aparecida Cardoso Bogalho Frost Vieira,
Marcelino Pereira dos Santos,
Dr. Haydn Fernandes Pacheco,
Bruno Alex Carvalho de Resende,
Domingos César Vieira Filho,  
Cristina de Menezes,
Elias Gazal Dib,
Eliane Bignarti,
Luziana Cristina de Matos Rodrigues,
Célia Regina Rodrigues Ribeiro,
Ermeto Lazaretti,
Godofredo Ferreira de Almeida,
Dolores Guimarães, 
Maysa Segovia Anastácio,
Eliel dos Santos Morais, 
Ana Lúcia Santos Pereira,
Tathyana Kalline Lucas Resende,
Oswaldo Cardoso,
Leila Guimarães,
Manoel Gonçalves da Silva,
Eloi Martins Ribeiro,
Olinda Pereira Andrade,
Jenny Ferreira Soares,
Manoel Quintana Rydlewski,
Albertina Pereira de Souza,
Márcio Fortini,
Ana Marli Ajala da Rocha,
Anacleto de Araujo Chaves,
Ecicles Ferreira,
Paulo Felipe dos Santos,
Luciana Brandão Floriano,
Vânia Miranda Rodrigues da Cunha,
Dr. Antônio Lastoria, 
Sandra Mara de Carvalho Buchara,
Rejane Tavares Soares,
Marlene Ferreira,
Arly Campos Costa,
Argos Camilo Silva,
Heldson Elias Martins,
Samuel Assayag Hanan,
André Luiz Becker dos Santos,
Wagner Almeida Turini,
Roberta Kelly Figueiredo da Silva,
Hugo Walter Nicolai Weinmann,
Carla Andrea Basso,
James Cesar Yule de Oliveira,
Dauvanio Maniçoba Martins,
Yutaca Yamazaki,
Clari Maria Stevaux,
Lauro Takeshi Miyasato,
Fernanda Nunes Marteli,
Cláudia Gina Colavite, 
Zoroastro Stockler de Assis,
Nivio Barranqueiro,
Ana Carolina Souza de Almeida Colman.

Colaborou Tatyane Gameiro

Experiência sensorial

EMEI cria Dia de Spa para crianças em despedida do semestre

Vivência sensorial com escalda-pés, massagens, ervas aromáticas e sons da natureza proporcionou um momento de acolhimento para crianças de até dois anos

17/07/2026 16h30

Compartilhar
Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos

Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos Divulgação

Continue Lendo...

Enquanto muitas despedidas de semestre são marcadas por brincadeiras e festas, uma turma do Berçário II da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Therezinha Mandetta Trad, em Campo Grande, encerrou as atividades de uma forma diferente: com uma tarde de SPA. Roupões, toucas, escalda-pés, massagens, aromas naturais, música com sons da natureza e até máscaras de pepino fizeram parte da experiência preparada especialmente para os pequenos.

Muito além da criatividade, a atividade teve um objetivo pedagógico. A proposta foi oferecer uma experiência sensorial capaz de estimular o desenvolvimento infantil, fortalecer vínculos afetivos e proporcionar um momento de tranquilidade antes das férias escolares.

A diretora da unidade, Elisangela Melo, explica que, na Educação Infantil, o foco não está em atividades tradicionais, mas em experiências que envolvem diferentes áreas do conhecimento, conforme orienta a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

"Essa é uma experiência muito encantadora porque proporciona várias possibilidades de trabalho com as crianças. Trabalhamos a questão sensorial, o toque, o acolhimento, o afeto e também os aromas", afirma.

Para criar um ambiente acolhedor, a equipe preparou águas mornas aromatizadas com ervas conhecidas por suas propriedades calmantes, como erva-doce, alecrim e sálvia. Algumas dessas plantas também ficam penduradas no berçário, contribuindo para a ambientação.

A experiência foi realizada com uma turma do Berçário II, formada por crianças entre um ano e meio e dois anos de idade. Segundo a diretora, ações semelhantes já aconteceram em outros anos e fazem parte da proposta pedagógica da escola.

SPA PARA BEBÊS

Cada detalhe foi pensado para transformar a sala em um verdadeiro espaço de relaxamento para os pequenos. Os colchonetes da escola viraram macas confortáveis, enquanto a equipe organizou todos os elementos necessários para criar o clima de um SPA infantil.

Quando os bebês chegaram, encontraram roupões, toucas, taças de plástico para beber água e um ambiente cuidadosamente preparado.

Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos

A programação começou com um escalda-pés em água morna enriquecida com ervas aromáticas. Em seguida, as crianças receberam massagens utilizando a técnica Shantala, prática tradicional de origem indiana voltada para bebês, conhecida por favorecer o relaxamento, fortalecer vínculos afetivos e estimular o desenvolvimento corporal.

Creche promoveu Dia de Spa para crianças de até dois anos

Durante a experiência, os pequenos ainda aproveitaram máscaras de pepino sobre os olhos, enquanto ouviam músicas com sons da natureza, como água corrente e canto de pássaros, criando um ambiente ainda mais tranquilo.

Segundo Elisangela Melo, todos os elementos foram escolhidos para despertar diferentes sentidos das crianças.

"O toque, os aromas, a música, a água... Tudo contribuiu para que eles se sentissem acolhidos e relaxados. Eles gostaram muito da experiência", relata.

RESPEITO À INFÂNCIA

Para a diretora, iniciativas como essa também servem para lembrar a importância de respeitar o ritmo das crianças em uma sociedade cada vez mais acelerada.

"É um momento para desacelerar. A gente vive numa sociedade extremamente acelerada e, muitas vezes, que não respeita o ritmo da criança, o aprendizado da criança e o tempo da infância", destaca.

Ela explica que experiências desse tipo trabalham diversos aspectos do desenvolvimento infantil, especialmente a afetividade e a construção da relação de confiança entre professores e alunos.

Além dos benefícios emocionais, a proposta também estimula habilidades sensoriais por meio do contato com diferentes temperaturas, texturas, cheiros e sons elementos fundamentais nos primeiros anos de vida.

ORIENTAÇÃO AOS PAIS

A atividade aconteceu justamente no encerramento do primeiro semestre letivo, como uma forma de preparar os pequenos para o período de férias.

Segundo Elisangela, a escola também aproveitou a reunião com os pais para incentivar que esse contato com a natureza continue em casa.

"Nós conversamos com as famílias sobre a importância de diminuir o tempo de tela e proporcionar mais experiências com terra, plantas e natureza durante as férias. Essa foi justamente a proposta da atividade", explica.

Ela ressalta que momentos simples de exploração sensorial podem fazer diferença no desenvolvimento infantil e não exigem grandes investimentos, apenas tempo, presença e interação dos adultos com as crianças.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3738, sexta-feira (17/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3738, sexta-feira (17/07)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 7068, sexta-feira (17/07)
LOTERIAS

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7068, sexta-feira (17/07)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3737, quinta-feira (16/07): veja o rateio

4

Gaeco menciona 29 prefeituras de MS em esquema de corrupção
OPERAÇÃO GUTENBERG

/ 1 dia

Gaeco menciona 29 prefeituras de MS em esquema de corrupção

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7067, quinta-feira (16/07): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Provenzano

/ 2 dias

Está pagando 27,5% de IR na Fonte? Saiba como pagar menos imposto dentro da lei
Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Juliane Penteado

/ 3 dias

Auxílio-acidente: como funciona o benefício do INSS, quem tem direito e o que mudou em 2026
Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Juliane Penteado

/ 10/07/2026

Aposentadoria do Veterinário: regras, direitos e como funciona no INSS
Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica
Provenzano

/ 09/07/2026

Recuperação judicial: O remédio jurídico que não cura doença econômica