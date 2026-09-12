Alguns candidatos vêm se apresentando ao eleitor como se estivessem... Leia na coluna de hoje

LITERATURA

Poesias de autores e autoras residentes na Cidade Branca homenageiam dois nomes fundamentais da literatura sul-mato-grossense e mantêm viva a memória cultural de Corumbá

A poesia produzida em Corumbá atravessa gerações e encontra, na memória de dois de seus maiores nomes, inspiração para continuar sendo escrita.

Poetas e poetisas residentes na Cidade Branca se reúnem em uma homenagem a Pedro de Medeiros e Lobivar de Matos, autores que, mesmo após suas mortes, permanecem como referências fundamentais para a literatura sul-mato-grossense.

A iniciativa, organizada a partir do envio de poemas pelo escritor Eneo da Nóbrega, membro da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) e da Associação Pantaneira de Escritores (Apec), celebra a trajetória e a contribuição dos dois beneméritos da cultura corumbaense.

De um lado, Pedro de Medeiros (1891-1943), jornalista, poeta e agitador cultural, autor de “Lenda Bororo”, um dos poemas mais emblemáticos sobre Corumbá.

De outro, Lobivar de Matos, precursor do Modernismo na região do antigo Mato Grosso e autor de “Sarobá”, obra marcada pelo olhar sobre as desigualdades sociais, o preconceito e a realidade das populações menos favorecidas.

A seguir, vozes contemporâneas dialogam com esse legado e reafirmam que a literatura construída às margens do Rio Paraguai continua viva, renovada por novos olhares e pela permanência daqueles que ajudaram a transformar Corumbá em território de poesia.

Pedro de Medeiros

Lenda Bororo

Pedro de Medeiros

Deus atirou no espaço um punhado de estrelas…

Uma chegou à terra. Outras tardam ainda.

A que desceu, por certo a mais luzente delas,

veio e se transformou numa cidade linda!

Desceu, porque do alto o Paraguai parece

neste ponto uma jóia: – escreve em prata um S

que a estrela imaginara um prendedor ideal

ligando à serrania o imenso pantanal.

E como a muita estrela o céu azul não baste,

caiu – como um brilhante, à procura do engaste!

E Corumbá surgiu, por sobre a terra branca,

na alegria sem par do gentil casário,

entre o verde dos montes, – no alto da barranca,

debruçada a sorrir para o espelho do rio…

Solitário

João Lima Ramos

Se hora me encontro solitário

Não por minha culpa

Mas, simplesmente por uma decisão tomada

Sem consultar os mais entendidos.

Se estou sofrendo, a ninguém culpo,

Mas por não ter analisado

As coisas e as pessoas que surgiram em meu caminho.

Você já pensou estar solitário no meio de tanta gente?

É assim que me sinto

Mas, não se preocupe

Todo nesta vida tem um

Começo e um fim.

Em meu caso não é nem será

Diferente.

Nunca me desesperei e

Nem irei desesperar-me.

Por que os exemples de

Jesus em nossa vida é bem claro.

Após o sofrimento

Virá a alegria definitiva.

A esperança nunca deixou

De estar presente em minha vida.

Por que a solidão passa

O amor permanece.

Solidão

Mathilde Monaco

Tudo é frio e escuro,

Quando não há amor…

Procure, vai achar

Vague, mas ache…

Quem busca encontra.

Deixe de sofrer

Amar é lindo

Vai vagando e ache…

Amor faz crescer,

Traz alegria

Exalta o ser…

Não sofra mais.

Ame você mesmo

Ame a Deus.

Lobivar Matos

Sarobá

Lobivar Matos

Bairro de negros,

negros descalços, camisa riscada,

beiçolas caídas,

cabelo carapinhé;

negras carnudas rebolando as curvas,

bebendo cachaça,

negrinhos sugando as mamas murchas das negras,

negrinhos correndo doidos dentro do mato,

chorando de fome.

Bairro de negros,

casinhas de lata,

água na bica pingando, escorrendo, fazendo lama;

roupa estendida na grama;

esteira suja no chão duro, socado;

lampião de querosene piscando no escuro;

negra abandonada na esteira tossindo

e batuque chiando no terreiro;

negra tuberculosa escarrando sangue,

afogando a tosse seca no eco de uma voz mole

que se arrasta a custo

pelo ar parado.

Bairro de negros,

mulatas sapateando, parindo sombras negras

negros gozando,

negros beijando,

negros apalpando carnes ríjas;

negros pulando e estalando os dedos

em requebros descontrolados;

vozes roucas gritando sambas malucos

e sons esquisitos agarrando

e se enroscando nos nervos dos negros.

Bairros de negros,

chinfrim, bagunça

Sarobá.

O grito do cachorro louco

José Gomes Pereira

Todos os vizinhos diziam:

Cuidado com o Cachorro Louco

Ele é terrível, não é de confiança

Morde e depois avisa.

Mas um dia o Cachorro Louco gritou:

– Desenlouqueci, meus amigos

No passado um ser raivoso

Agora um cão bonzinho.

Ledo engano, pobre gente

Foram dando boas-vindas

Churrasquinho e um bom sambinha

Foi chegando até o prefeito.

De repente, estoura a crise

Doido à vista, sai da frente

Polvorosa, quem diria

Não sobrou uma alma viva.

Vento à beira mar

Gersoni Maria Cerqueira

É inverno brasileiro

onde o vento de outono,

permanece ainda através dos arvoredos.

As folhas pelas ruas passeiam,

visitam os quintais,

E no ar, se agitam tanto,

se tornando pipas naturais!

E à beira mar,

Também as folhas dos Chapéus-de-Sol,

caem, e começam a voar

em todas as direções dos pontos cardeais.

Pousam na areia…

Outras pousam nas águas,

e como barquinhos vão navegando

ao sabor das ondas!

É o vento atravessando os portais!

E que sempre me encanta!

Tem sabor de madrigais…

Que transporta, que balança.

Acaricia a pele.

Enrosca em meu cabelo.

Traz-me tanta lembrança…

De tantos risos!

De tantos ais!

Homenagem ao turista

Eneo de Nóbrega

Turista! Turista!

Que veio pro carnaval

Famoso do interior brasileiro.

Você que deixou sua terra natal

Prá prestigiar

A Capital do Pantanal.

Turista! Turista!

Os blocos, escolas de samba e cordões

Representam nosso povo

Verdadeiros foliões,

Que o carnaval consagrou

Com sua gente varonil

Ser um dos melhores do interior

Do Brasil!

Turista! Turista!

Caia na nossa dança

Obrigado

E volte sempre!

Oh infância boa de lembrar

Rosa Maria do Nascimento Silva

Oh infância boa de lembrar,

subir no pé de goiabeira

ficar à espreita

pra uma goiaba pegar.

Oh infância boa de lembrar,

subir o morro, durante as férias

com o papai, irmão e primos,

para roça capinar,

ou mesmo catar abóboras,

melancias, ou maracujás.

Oh infância boa de lembrar,

na subida do morro;

o paradeiro, buraco do soldado, mangueiral;

os nomes que criávamos pra esses lugares,

era muito original.

Oh infância boa de lembrar,

uma vez, ou outra

íamos com mamãe no Rio Paraguai

ficávamos na beira,

eu, as primas e irmãos

divertíamos de montão.

Oh infância boa de lembrar…