Alguns candidatos vêm se apresentando ao eleitor como se estivessem... Leia na coluna de hoje

Abílio Leite de Barros- poeta de MS
"O poeta é um malabarista de palavras, joga com elas
como uma criança com seus brinquedos e nesse jogo
o sentido real perde toda a importância em favor da fantasia”.
Felpuda
"O poeta é um malabarista de palavras, joga com elas
como uma criança com seus brinquedos e nesse jogo
o sentido real perde toda a importância em favor da fantasia”.
Alguns candidatos vêm se apresentando ao eleitor como se estivessem enfrentando problemas dentro dos partidos. Em seus discursos, passam a impressão de que estariam sendo pressionados a fazer algo errado
e repetem frases como “não venderemos nossa consciência”. e for apenas uma estratégia para conquistar a simpatia do eleitorado, convém ter cuidado, pois poderá produzir efeito contrário ao desejado. Consciência, convenhamos, não precisa de propaganda para ser demonstrada. É cada uma!
Dívida
O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul determinou que a Prefeitura de Camapuã volte à Justiça para cobrar uma dívida de R$ 25,8 mil do ex-prefeito Delano de Oliveira Huber. O valor foi determinado em decisão de 2021, e com a atualização, já chega a R$ 39.474. A prefeitura chegou a entrar com uma ação de cobrança, mas o processo foi encerrado em 2025, por falta de documentos exigidos pela Justiça.
"Espertinho"
Estudante de Direito resolveu avançar alguns capítulos da profissão e acabou condenado pela 12ª Vara Cível de Campo Grande a pagar R$ 10,5 mil. Com uma legítima carteira de estagiário, apresentou-se como advogado e cobrou de uma idosa para resolver uma dívida de R$ 23 mil que não existia. A vítima entregou R$ 3 mil de honorários e mais R$ 2,5 mil para uma suposta entrada no parcelamento
Aí...
Depois disso, o município colocou valor em cobrança e encaminhou Certidão de Dívida Ativa para protesto em cartório. O documento foi protocolado em junho deste ano e o devedor foi considerado intimado em julho. Agora, o TCE-MS deu prazo de 60 dias para a prefeitura comprovar que tomou nova medida judicial para receber a conta. Já a multa de 50 uferms aplicada ao ex-prefeito foi paga e sua cobrança encerrada.
Mais
Dois meses depois, ela descobriu que não tinha dívida alguma. Pressionado pela ameaça de denúncia, o estudante devolveu R$ 3 mil por meio de uma conta de terceiros, mas ficou com os R$ 2,5 mil restantes. No processo, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou contestação. A Justiça determinou a devolução dos R$ 2,5 mil e fixou outros R$ 8 mil por danos morais.
De olho
Candidatos de todos os partidos estão intensificando suas investidas sobre o expressivo eleitorado de Campo Grande. Conhecida nas campanhas como uma espécie de terra de ninguém, é o maior colégio eleitoral de MS e, por isso, tornou-se alvo obrigatório dos candidatos de A a Z.
Pedaço
Para se ter uma ideia, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral fechados até 31 de agosto, Campo Grande tem 640.427 pessoas aptas a votar. Desse total, 348.977 são mulheres (54,491%) e 291.450 homens – equivalentes a 45,509% do eleitorado. Com esse tamanho, pode fazer diferença decisiva em qualquer disputa estadual. Daí a movimentação: todos candidatos não apostam só no interior e querem um pedaço desse enorme bolo de votos.
Com pausa
Projeto de lei quer impor limites ao uso da rolagem contínua, o chamado infinite scroll, nas redes sociais brasileiras. A proposta prevê que plataformas com mais de 2 milhões de usuários ativos interrompam a rolagem após 30 vídeos consecutivos, com pausa obrigatória de cinco minutos. Durante o intervalo, deverá aparecer mensagem sobre saúde mental e uso responsável da tecnologia, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.
Aniversariantes
SÁBADO (12)
- Terezinha Bezerra de Almeida,
- Dra. Daniela Martins Bertoncelo,
- Mariana Massani Romero,
- Rayssa Garcia Barcaça,
- Dr. Milton Garcia Leal Júnior,
- Alda Aparecida Ferreira Nantes,
- Glória Maria Vaz Leal,
- Guilherme Henrique Zandoná,
- Maximus Ruggero Zanoni,
- Maria Auxiliadora Moraes D’Avila,
- Dr. Henoch Cabrita de Santana,
- Maria Aparecida Coutinho Machado,
- Delasnieve Miranda Daspet de Souza,
- Averaldo Alves Garcia,
- Thiago Ortiz Doneda,
- Guilherme Ortega Zulim,
- Marisa Dias Rolan Loureiro,
- Ronald Tokya Higashi,
- Morivaldo Firmino de Oliveira,
- Maria Antonia Correia Gondim,
- Dr. Lauro Takeshi Myasato,
- Mariana Coli Muzzi,
- Dr. Hérico Monteiro Braga,
- Pedro Henrique Adames,
- Gilzânio (Gil) da Silva Rodrigues,
- Fábio Michel Ferzeli Abussafi,
- Rodrigo Aguirre Menezes,
- Sérgio Fenelon,
- Helena Alcara,
- Ricardo de Souza Rosa,
- Dacir de Souza,
- Alfredo Dobilas,
- Dayanne de Almeida Ferreira,
- Francisco de Paula Junior,
- Claudete Regina Modenesi,
- Fernanda Oliva,
- Mônica Pedrossian Coelho,
- Rosa Maria Maçães Coutinho,
- Dr. Ricardo Verde Selva,
- Katiuscia Azambuja,
- Aparecida Leke Garcia,
- Luiz Eduardo Ferreira Rocha,
- Ivanilde Vaz,
- Idenir Medina,
- Maurício Nakazato,
- Antonia Serrou Camy,
- Luciano Araújo Júnior,
- Rosália Maria Jesus Silva,
- Zender Guimarães Sales,
- Ligia Ribeiro de Andrade,
- Sílvio Lobo Filho,
- Luis Panoff Philbois,
- Alírio Villasanti Romero,
- Maria Alzira Trelha Falcão,
- Orlando de Almeida,
- Elcy Nogueira de Jesus,
- Virgínia Corrêa Merísio,
- Celso Cordeiro,
- Genê Rosa da Silva,
- Jair Emiliano Queiroz,
- Almir de Magalhães,
- Valdete Freitas Yokoyama,
- Dr. Alcides dos Santos,
- Maria Auta de Oliveira Inagaki,
- Eliete Alves de Lima Lauretto,
- Gil Messias Fleming,
- Ângela Maria Veríssimo,
- Gilson Domingos de Pietro,
- Luiz Claudio Fernandes Widal,
- Salete Petry Coski,
- Bruna de Campos Pavoni,
- Carlos Sussumu Koumegawa,
- Oscar César Ceolin,
- Jussara Aparecida Faccin Bossay,
- Regina Célia Rojas Gerotti,
- Gyselda Elyane Vasconcellos Nakayama,
- Mary Kellen Horita Ricci.
DOMINGO (13)
- Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro,
- Nabiha de Oliveira Maksoud,
- Joelson Duarte,
- José Antonio Nardão,
- Juliana da Silva Minna,
- Francisco de Assis Simioli Espíndola,
- Ademir Berbet Gonçalves,
- Humberto Jorge Matos Viana,
- Iracema Afonso de Souza,
- Wilson Ferreira Rocha,
- José Luiz Matos Pessoa,
- Francisco Eudo Cordeiro de Souza,
- Celso Sokuzo Guibu,
- Nelson Valente Dienes,
- Zoé Vargas de Andrade,
- Carlos Roberto Selvo do Nascimento,
- Marcos Pinheiro da Silva,
- Lurdes Frosi Perruzo,
- Nery Anzoategui,
- Fabiano Telo Bellissimo,
- Luiz Felipe Barros Buainain,
- Roque Fachini Filho,
- Albino Gonçalves Lima Neto,
- Neilon Ramires,
- Izabel Cristina Vargas Ajala,
- Gisela Dória Sirimarco Nasser,
- Oscar Tenuta,
- Natal Baglioni Meira Barros,
- Marcos José Mendes,
- Creunede Ramos Pereira,
- Alexandre Rui Neto,
- Gilberto Portela Lima,
- Michael Cesar Oliveira,
- Flávio Santana Braga,
- Rogerio de Oliveira Lopes,
- Sebastião Pinheiro Valadares,
- Miguel dos Santos Andrade,
- Antonia Martins,
- João Paulo Franco,
- Laila Carriel,
- Ana Cristina Candido de Souza,
- Josimar Ferreira dos Santos,
- Branca Maria de Menezes,
- Belaus Pereira,
- Antonio Almeida Lira,
- Sérgio Pereira Pires,
- Vanildo Barraquel,
- Edir Alves Mesquita,
- José Carlos Kiyoshi Kurashige,
- Hailton Augusto dos Santos,
- Edson Cardoso de Sá,
- Ruth Daiane da Rosa Vera,
- Renê Ferreira de Souza,
- Yonne Ribeiro Orro,
- Rosa Maria Scapulatempo,
- Beatriz Cuellar,
- Walter Bastos Ribeiro Garcia,
- Noelia Medeiros Rocha,
- Nair Ferreira Amaral,
- Cyntia Tereza de Medeiros,
- Fernando Webber,
- Márcio Alves Chaves,
- Dr. Orestes Rocha,
- Fabiana Silvestre da Silva,
- Cláudia Rodrigues de Freitas,
- Laura Miti Marques,
- Moacir de Almeida Portela,
- Ana Maria Ottoni,
- Eugênia Fernandes Soares,
- Gisele Arruda,
- Victor Rafael Gonzales Abbate Filho,
- Jairo Shoitiro Kamimura,
- Neraldo Dall Pogetto,
- João Luiz Caliani Moscateli,
- Lucilia Teodora Villela de Leitgeb Lourenço,
- Silvana de Carvalho Teodoro Zubcov,
- Erika Junko Dehira Motoyama.