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Diálogo

As sucessivas operações do Gaeco envolvendo agentes públicos deixam... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta terça-feira (21)

Ester Figueiredo

21/07/2026 - 00h02
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Hannah Arendt - escritora alemã

"Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”.

FELPUDA

As sucessivas operações do Gaeco envolvendo agentes públicos deixam um retrato preocupante de Mato Grosso do Sul. Nos últimos anos, investigações alcançaram diferentes esferas do poder, reforçando a sensação de que a corrupção insiste em mudar apenas de endereço. Em muitos casos, a impressão é de que alguns ainda seguem a velha marchinha de Carnaval: “Ei, você aí, me dá um dinheiro aí!”. Enquanto isso, a conta continua sendo paga com o meu, o seu, o nosso dinheirinho e a sociedade fica na esperança que a Justiça cumpra seu papel até o fim.

De olho

O Tribunal de Contas de MS resolveu apertar o cerco e fiscalizar, em várias frentes, a aplicação dos recursos públicos, especialmente nos contratos de prestação de serviços.

Mais

A iniciativa busca garantir transparência e eficiência, onde as verbas costumam despertar maior cobiça. Em tempos de escândalos de corrupção, fiscalização nunca é demais.

Foto: Divulgação

Gramado segue colecionando credenciais além das hortênsias e do chocolate. O município gaúcho é o único destino brasileiro selecionado para a fase de diagnóstico técnico da Rede Ibero-americana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI), iniciativa financiada pelo Fonplata para impulsionar turismo mais inovador e sustentável na América Latina. A cidade será avaliada em cinco áreas estratégicas, como governança, sustentabilidade, tecnologia, inovação e acessibilidade,  por meio de 80 requisitos e 153 indicadores internacionais. O processo, que durará um ano, é resultado de trabalho iniciado em 2023, quando Gramado passou a integrar a Estratégia Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes do Ministério do Turismo.

Dr. Luizito Anzoategui e Marize Anzoategui Dr. Luizito Anzoategui e Marize Anzoategui - Foto: Studio Vollkopf

 

Maria Helena TahanMaria Helena Tahan Farina - Foto: Arquivo Pessoal

Começou...

A temporada de convenções partidárias, iniciada ontem (20), promete agitar os bastidores da política de MS até 5 de agosto. Nesse período, serão oficializados os candidatos ao Governo do Estado, vice, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. É a fase em que alianças surgem, discursos mudam de tom e antigas convicções descobrem novas afinidades. Nos palanques, tudo é harmonia. Depois das convenções, a realidade cuida do restante.

Sem rumo?

Depois de ser repudiada por parte da direita, sob a acusação de ter “traído” Jair Bolsonaro, agora é o PT de MS que acompanha, com certa cautela, os próximos movimentos da senadora Soraia Tronicke. Ela faz questão de destacar a boa relação com Lula e com Geraldo Alckmin, mas ainda não divulgou qual caminho seguirá em 2026.  Conversa com um, com outro, e há quem afirme que cada interlocutor sai acreditando ter ouvido uma promessa diferente.

Saiu da toca

Apontado como pré-candidato do PT ao Governo do Estado, Fábio Trad enfim começou a divulgar, com mais frequência, suas propostas para MS. A equipe de comunicação intensificou o envio de material à imprensa, numa tentativa de ampliar a visibilidade do petista. Em pré-campanha, aparecer é quase tão importante quanto convencer. Agora, resta saber se a estratégia será suficiente para tirar os números da inércia nas pesquisas de intenção de voto. Afinal, release abre espaço, mas voto exige algo mais.

Aniversariantes

Marcelo Duailibi Bicca,
Dr. Dorival Renato Pavan,
Jéssica Buainain de Castro,
Dagoberto Nogueira Filho,
Amilton Fernandes Alvarenga,
Bernardo Hokama,
Danilo Francisco Zmijevski,
Maria Otília Corrêa Rinaldi,
Semi Salomão Saigali,
Ariedna Serra,
Teodomiro Iberg,
Daniel Flores,
Edésio Rafael da Silva,
João Carlos Souza Matos,
Abinur Leopoldo de Campos,
Carlos Alberto Giugni de Oliveira,
Eder Prudencio de Oliveira Ribas,
Rober Matheus Leite Torres Fremiot,
Teriomar Casal Alves,
Oleir Martins Rodrigues,
Carlos Carrion Alonso,
José Francisco Filho,
Mário Sérgio de Abreu,
Maria Rita Trombini Garcia,
Dr. Djalma Ferreira de Rezende,
Sidney Delvizio Freire,
Sandra Nantes,
Celso Eite Mamba,
Nelson Paulo de Medeiros,
Neusa Maria de Moura Santos,
Márcio Martins Medeiros,
Elizeu Alves Mota,
Eliene da Fonseca Menezes,
Nelson Duarte do Prado,
Pedro Puttini Mendes,
Renato dos Santos Cavalcante,
Mara Lúcia Ovando Fraiha,
Breno de Oliveira Moraes Loureiro,
Liliane dos Santos Nascimento,
Antônio Edson Pires Pereira,
Milton Aires Viana Filho,
Aral Garcia Perrupato,
Hortência Espíndola Alves,
Alvaro Luiz Coelho Netto,
Ione Pereira Andrade,
Dra. Lindalva Arakaki Yamamoto,
Huster Maiolino de Oliveira,
Acácia Gimenez Barreto,
Clóvis Machado Villela,
Diana Lourdes Lima do Couto,
Antônio Victor de Rezende,
Felizarda Oliveira Carneiro,
Luiz Sérgio Fraga Freitas,
José Roberto Alves,
Beatriz Paulina Curvo dos Santos,
Shirlei Aparecida Bini,
Angélica Sueli de Oliveira Cassaro,
Amanda Molina Garcia,
Cláudio Antônio Modesto,
Estevão Moraes de Palma,
Renato Gomes Lustosa,
Gilda Lúcia da Silva,
Rowerton Ferreira,
Wilson Carlos Barbosa,
Mara Aparecida Gomes,
Lucila Oliveira Monteiro,
Regina Maria Scatena,
Sílvia Rodrigues Maia,
Hudson Wanderlei Rocha Saldanha,
Márcio Souza Lemes,
Silas Moreira Xavier,
Maria Oliva Cardoso,
Dinah Cardoso Lima,
Carlos Delgado,
Olga Kuseliauskas Martins,
Nivalda Silva Oliveira,
Marisete Rosa da Costa Escobar,
Terezinha Francisca Rodrigues,
José Carlos Ferreira,
Placedes Sanches Silva,
David de Souza Jeovani,
Frederico Marcondes Neto,
Leonor Aparecida Gomes,
Elisabete Cortabitart,
Alcibiades Matoso de Oliveira,
Robson Queiroz de Rezende,
Ramão Araujo Ferreira,
Thiago Pinto de Andrade,
Adriane Teodora de Paula,
Daniel Valdez,
Camillo Coury,
Camilla Cavalli Gaudensi,
José Antonio Barreiros,
Marcelo Panho,
Elza Leal Camargo,
João Vilas Gonçalves,
Geraldo Magela Filho,
Alyne Quintas de Souza,
Ibio Antonio Corrêa,
Márcio Allaman,
Eleor Sontag,
Idalino Almeida Moura,
José Napoleão Gatti Camacho,
Júlio Arantes Varoni,
Wandir Sidronio Batista Palheta,
Juscielle Aparecida Fragnan da Silva,
Divaldo Costa,
Mário César Moreira,
Maria Luisa Torres Mendes,
Larissa Teixeira Nunes.

Colaborou Tatyane Gameiro

Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com o ator André Luiz Frambach destaque em "Coração Acelerado"

Eu acho que cada personagem vai transformando a gente de alguma forma, tanto profissional quanto pessoalmente, assim como cada momento, cada adversidade e cada conquista".

19/07/2026 16h00

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Entrevista exclusiva com o ator André Luiz Frambach destaque em

Entrevista exclusiva com o ator André Luiz Frambach destaque em "Coração Acelerado" Foto: Divulgação

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Em Coração Acelerado, André Luiz Frambach vive Gael, personagem que conquistou o público e ganhou destaque na trama das 7 da TV Globo. O peão se envolveu com Naiane (Isabelle Drummond) em uma história marcada por reencontros e sentimentos que atravessam gerações.

O ator também participa de Onde Está a Boiadeira?, produção vertical que apresenta uma nova narrativa dentro do universo da novela.

Para André, Gael tem um significado especial. Apaixonado pelo universo rural desde pequeno, o ator encontrou no personagem a oportunidade de interpretar alguém ligado ao campo, aos cavalos e à vida na fazenda — uma relação que também faz parte dos seus próprios desejos e interesses.

Aos 29 anos, André construiu uma trajetória que começou ainda na infância. Na televisão desde os 8 anos, sua estreia aconteceu em 2007, no especial Por Toda Minha Vida, da Globo, interpretando o cantor Leandro.

Depois, vieram trabalhos em produções como Queridos Amigos, Duas Caras, Ciranda de Pedra, A Lei do Amor, Malhação, Éramos Seis, Cara e Coragem, No Rancho Fundo e, agora, Coração Acelerado.

No cinema, o primeiro trabalho foi em Chico Xavier, em 2010. O ator também protagonizou Modo Avião, ao lado de Larissa Manoela, e participou de filmes como Tá Escrito e Traição Entre Amigas. No streaming, esteve na série Temporada de Verão, da Netflix.

Em outubro, André estreia nos palcos do Rio de Janeiro com a peça Descalços no Parque, clássico de Neil Simon.

O espetáculo marca a primeira vez que o ator divide a cena no teatro com sua esposa, Larissa Manoela, e representa mais um desafio em uma carreira construída entre televisão, cinema, streaming e teatro.

André é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ele fala sobre trabalho, novos projetos e estreias.

Entrevista exclusiva com o ator André Luiz Frambach destaque em "Coração Acelerado"O ator André Luiz Frambach é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Camille Frambach - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Gael já conquistou o público em “Coração Acelerado”, especialmente pela relação com Naiane. O que mais tem te surpreendido na repercussão do personagem e desse casal?
AF - Eu acho que o que mais tem me surpreendido realmente são as pessoas comprando muito o casal. Entendendo que não é um casal que aconteceu da noite para o dia, que a história deles é uma história que vem desde a infância, uma história que vem de uma construção já de muitos anos, afinal eles cresceram juntos e tudo mais.

E principalmente também as pessoas reconhecerem que o Gael talvez traga a Naiane para fora, que talvez nem ela mesma queira que isso aconteça e que isso apareça. Então, a gente pode dizer que talvez o Gael traga o melhor da Naiane, do “eu” da Naiane que ela deixou pra trás quando era criança para poder buscar outras coisas para as quais ela foi incentivada, influenciada a buscar.

CE - Você protagoniza a novela vertical 'Onde está a Boiadeira', um formato que vem conquistando cada vez mais espaço. Como foi a experiência de gravar esse projeto? Acha que esse formato chegou mesmo pra ficar? 
AF - Eu acredito que tudo na vida são ciclos. O audiovisual também é feito de ciclos, a arte é feita de ciclos, e eu acho que esse ciclo da novela vertical chegou com uma força muito grande. Se chegou para ficar, quanto tempo vai ficar, é relativo dizer.

Eu acho que não tem como nem prever uma coisa dessas, mas que de fato chegou para ficar, chegou com força, chegou muito forte. E, para mim, particularmente, fazer foi incrível, porque eu não senti nem diferença de fazer, porque era a mesma equipe no geral: direção, câmera, figurino, enfim, todo mundo, a mesma equipe.

Era o mesmo personagem, em uma história paralela à novela, mas, querendo ou não, todo o universo da novela foi levado para a vertical, então para mim não teve diferença, muito pelo contrário, foi tão gostoso e tão divertido quanto fazer a novela. Gravamos com mais intensidade, até porque o Gael tinha muita cena na novela vertical, então a intensidade foi mais alta.

Mas foi tão divertido quanto, e se falassem para mim que eu estava gravando a novela ou a novela vertical, para mim não tinha diferença nenhuma.

CE - Em outubro, você estreia a peça “Descalços no Parque” ao lado da Larissa Manoela. Como surgiu esse projeto e o que o público pode esperar desse encontro nos palcos?
AF - Esse projeto surgiu de um convite do Guilherme Weber, e eu já tinha vontade de fazer essa peça há muitos anos. O Gui e eu nos conhecemos — bom, ele me conheceu quando eu tinha 8 anos de idade. A gente trabalha junto há muitos anos; foi em Queridos Amigos, Ciranda de Pedra... Então, o Gui, de certa forma, me viu crescer no trabalho.

Sempre fomos grandes colegas de trabalho e, obviamente com a maturidade e com a vida, fomos nos aproximando também para fora do trabalho, com muito respeito e carinho. Ele então conheceu a Lari, e viu todo o nosso início e a nossa trajetória.

Ele sempre nos incentivou e dizia que a gente era muito bonito no sentido de se apoiar, de ser verdadeiro e honesto um com o outro, e de ter um carinho e um respeito muito grande pela nossa carreira individual, mas também sabendo a potencialização que existe quando estamos juntos.

Então, ele viu na gente, talvez, essa força para trazer uma peça que é um clássico, que já foi montada há muitos anos aqui e que é um clássico hollywoodiano, que tem até filme. Quando ele traduziu a peça, nos convidou para uma leitura. E, quando lemos, vimos que era um projeto com muito potencial para mostrarmos essa nossa outra vertente.

Já fizemos filme juntos, não fizemos novela, mas também nunca estivemos em um palco juntos. A Lari nunca fez teatro em prosa, sempre foi do musical, e eu sempre fui do teatro tradicional, sem ser musical. Então, desta vez, nós nos unimos para fazer o nosso primeiro teatro em prosa juntos no palco.

Isso surgiu realmente da nossa vontade de nos desafiarmos, de nos reconhecermos em outros lugares como ator, como atriz, como casal, como parceiros, e também como produtores e empresários.

Essa peça é uma junção de muitos fatores para que ela esteja saindo do papel e indo realmente para os palcos. Estamos muito felizes com tudo o que tem acontecido e com a repercussão que já tem dado, com as pessoas comentando, perguntando sobre a peça e empolgadas para nos ver juntos no palco. Estamos bem animados com o que vai acontecer em outubro no Rio e em março em São Paulo.

CE - Em quase 20 anos de carreira, você interpretou personagens muito diferentes. Qual deles mais te transformou como ator e por quê?
AF - São 21 anos, né? Eu comecei com 8 para 9 anos, então hoje eu tenho 29, já são 21 anos de carreira. E eu costumo falar que não tem como a gente dedicar uma transformação a um personagem só, porque a gente também não dedica a nossa transformação pessoal a um momento único da nossa vida, né?

Eu acho que cada personagem vai transformando a gente de alguma forma, tanto profissional quanto pessoalmente, assim como cada momento, cada adversidade e cada conquista. Tudo o que a gente vai passando pela vida também vai nos transformando pessoal e profissionalmente.

Então, eu valorizo cada personagem, cada história que eu contei, cada persona que eu pude interpretar e criar — ou co-criar junto com o elenco, com a equipe, com os autores e diretores. Realmente, eu não consigo destacar um personagem só.

Eu sou a soma de vários trabalhos, e todos eles me transformaram no que eu sou hoje como artista, além de, de alguma forma, terem me levado a ser o homem, o ser humano e o espírito que sou — e vice-versa. Muito do que o André é como espírito e ser humano também está nesses personagens em forma de maturidade, evolução, crescimento e seriedade. Sou muito grato a todos eles e que venham novos desafios que possam me engrandecer ainda mais como pessoa, como artista e como espírito.

CE - O que ainda te motiva a buscar novos desafios e existe algum personagem que você sonha interpretar?
AF - O que me motiva a buscar novos desafios é a mesma coisa que me motiva a viver. Eu costumo dizer que a gente nunca "chega lá". As pessoas sempre falam: "Agora você trabalha na Globo", "Agora você fez um filme ou uma série na Netflix", "Agora você fez uma peça, você chegou lá, conquistou tudo o que queria".

E, na verdade, não. A gente nunca chega lá. Se chegássemos, talvez já não estaríamos mais aqui neste plano que é a Terra. Estamos sempre evoluindo, crescendo e buscando novos desafios.

O que me motiva é exatamente isso: a vontade de viver, de encontrar novos personagens e novos desafios que me levem a lugares diferentes, lugares que eu nunca imaginei — tanto espaços físicos quanto aventuras e profissões que talvez eu nunca pudesse experimentar na minha vida pessoal e que posso vivenciar através de um personagem, seja um médico, um atleta, enfim.

Eu não tenho o sonho específico de interpretar um tipo exato de personagem, mas tenho o desejo de pegar papéis muito desafiadores. Tenho, sim, o sonho de fazer um filme medieval de guerra, por exemplo, embora saiba que é algo que ainda não acontece tanto aqui no Brasil, não sendo o nosso padrão de produção.

Mas seria o sonho de fazer um tipo de história e, consequentemente, um personagem voltado para esse universo.

No fim, a minha maior motivação são realmente os personagens que me desafiem — seja no teatro, em séries, filmes, novelas tradicionais ou novelas verticais —, em qualquer ambiente que me tire da zona de conforto e me traga adrenalina.

CE - “Coração Acelerado” tem a música sertaneja como pano de fundo. Esse é um estilo que já fazia parte da sua vida? Quais artistas costumam estar na sua playlist?
AF - Sempre foi, desde pequeno! O meu primeiro trabalho na vida e na casa foi Por toda a minha Vida do Leandro & Leonardo, então eu costumo dizer que eu cresci falando sobre sertanejo, cresci ouvindo sertanejo. Sempre fui apaixonado por esse ritmo.

Eu realmente sou um cara que ouve todos os tipos de música, gêneros e artistas — se eu começar a falar o que tem na minha playlist, só paro amanhã —, mas sempre ouvi de tudo e ouvi muito sertanejo, muito mesmo. Então, poder fazer uma novela que fale desse universo, que mostre um pouco o que ele é — não só do sertanejo, mas o artístico e o musical no geral —, é lindo, é encantador.

Acho que é por isso também que a novela deu tão certo, porque as pessoas se impactam com esse universo e têm curiosidade de saber um pouco mais sobre ele. A novela mostra, dentro do possível, como é esse cenário, então é um presente gigantesco.

Principalmente ter o Gael nessa história, porque ele é uma persona que está inserida nesse universo, mas que, de alguma forma, não está também; ele está no oposto, naquela calmaria — calmaria entre aspas, porque dá trabalho —, mas que é o trabalho da terra, da agricultura, dos animais, do plantio, enfim, que é a grande paixão do Gael também.

Entrevista exclusiva com o ator André Luiz Frambach destaque em "Coração Acelerado"O ator André Luiz Frambach é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Camille Frambach - Diagramação: Denis Felipe - Por: Flávia Viana

CE - Você já contou que sonha em morar em uma fazenda e que montar a cavalo faz parte da sua história. De onde vem essa ligação tão forte com a vida no campo?
AF - Olha, eu confesso que não sei. Brinco que pode ser que seja de outras vidas, porque não tem muita explicação. Desde pequeno...

Tem um vídeo meu, que muita gente já viu, em que a minha mãe me pede para dar um recado quando eu estava brincando na rua com a galera, que hoje são meus grandes irmãos, amigos e padrinhos de casamento —, do nada eu falo "um cavalo". Então, desde pequeno eu sou muito apaixonado por cavalo. Os brinquedos que eu sempre queria e pedia eram de cavalo, tudo relacionado a cavalo: filmes, desenhos, enfim, tudo.

É uma coisa que não se explica, muito intensa e forte. Eu sempre falei muito de cavalo. Antes de ser ator, fiz hipismo clássico e hipismo rural quando era menininho, ou seja, antes dos 8 ou 9 anos.

Cheguei a conciliar por uma época o hipismo rural e o clássico com a atuação, mas não tinha como seguir. Não tínhamos condições na época de manter um cavalo, então abandonei o hipismo, os três tambores, as seis balizas, e foquei na atuação.

Mas esse sonho de ter o meu cavalo, a minha criação, a minha fazenda, nunca deixou de existir. Inclusive, eu virei ator quando era garoto, e hoje sou o ator que sou, porque desde lá de trás, quando tive a ideia de seguir essa carreira, foi para poder me organizar, ter o meu dinheirinho e, um dia, realizar esse sonho.

Então, até a minha profissão está ligada a esse grande sonho, que é ter a minha fazenda e os meus cavalos.

CE - Nas redes sociais, vc e Larissa mostram bastante do dia a dia do casal. Como fazem para preservar o casamento e manter a sintonia em meio a agendas tão intensas?
AF - Pois é, acho engraçado isso, porque, na grande realidade, a gente mostra quase nada, né? Mostramos cápsulas de momentos nossos.

Mostramos, inclusive, algumas coleções e coisas que gostamos de fazer entre amigos e em casal, como ir ao cinema, ir à praia, jogar com os amigos, fazer churrasco, mas a gente realmente não mostra o nosso dia a dia. Preservamos muito a nossa intimidade, a nossa casa, o nosso porto seguro, e preservamos muito a nossa relação também, a família que estamos construindo.

Claro que a gente entende que o público e os fãs gostam de entender quem somos de verdade: quem é a Larissa, quem é o André, quem é o "Laridré", né? Esse casal, essa união de dois seres humanos diferentes e distintos, mas que se escolhem todos os dias e continuam se escolhendo. Mas nós preservamos muito isso entre a gente.

Claro que gostamos de demonstrar o nosso sentimento e o que um faz pelo outro, porque acho que estamos tão cheios de referências negativas, infelizmente, fúteis e vazias... Quando podemos mostrar o que é de verdade e o que é profundo, é importante demonstrar também.

Mas demonstramos esse lado: o lado que é para incentivar as pessoas a acreditarem no amor, na família, nas relações e nas pessoas, desde que isso não invada a nossa privacidade e não interfira no nosso mecanismo de família, de casal, de donos de casa, de atores, de produtores e de empresários — de todo o mecanismo que temos como casal também.

Mas a gente gosta muito, porque entende que, de alguma forma, servimos de referência e inspiração, tanto os indivíduos, André Luiz Frambach e Larissa Manoela, quanto o casal.

Então, entendemos que precisamos mostrar cápsulas do que somos para as pessoas entenderem que somos seres humanos imperfeitos, que erram e acertam, mas que, acima de todas as coisas, existe o livre-arbítrio, existe o amor, existe a escolha, e que seguimos nos escolhendo todo dia. E por isso que estamos juntos.

CE - Quando você consegue desacelerar, o que mais gosta de fazer nas horas vagas? Como costuma aproveitar esse tempo longe dos sets?
AF - Desde sempre eu levo o trabalho e o ambiente profissional como trabalho. Tenho relações e amigos do trabalho, mas a maioria dos meus amigos e das pessoas com quem eu ando e convivo são pessoas que me viram crescer, que cresceram comigo, são pessoas de fora do meio.

Então, o que eu costumo fazer e o que eu gosto de fazer quando não estou trabalhando é ir para a minha casa, ficar com a minha esposa e com a minha família — e quando digo minha família, inclui meus amigos, as pessoas que cresceram comigo.

Gosto de jogar futebol, fazer um churrasco, ficar em casa, ver um filme ou uma série. Gosto de ir à praia e de viajar. Gosto de fazer todas as coisas que sejam mais calmas, entre aspas, e que me permitam ser o André sem medo, sem vergonha, sem pudor de ser eu mesmo, como brincar e estar em casa. Enfim, o que eu gosto de fazer é realmente viver a vida.

É aquilo que a gente brinca muito, né? Viver é diferente de estar vivo. Eu gosto de viver, gosto de aproveitar o que esse mundo lindo tem para mostrar para a gente. Sempre fui muito conectado com a natureza, então sempre busco o mar, a floresta, a praia...

Sempre busco o meu porto seguro, que é dentro do meu relacionamento, dentro do meu lar. Claro que também pesquiso e estudo muito o tempo todo, vendo filmes, séries e lendo, porque o trabalho do ator não é só quando ele está contratado. 

E isso as pessoas confundem muito. O trabalho do ator também está no dia a dia: é o poder de observação do outro, é o poder de análise sobre o outro e sobre si mesmo — que é o mais importante, porque a gente só pode interpretar uma persona a partir do momento em que se conhece.

Então, apesar de ser importante relaxar, existe um trabalho até no relaxamento, que é o de análise, o de autoconhecimento e o de observação. Tudo isso é importante e prazeroso quando você não está efetivamente atuando e transformando uma persona escrita em vida real, dando vida a alguém numa novela, num filme ou numa série.

CE - Quando olha para o futuro, como imagina os próximos capítulos da sua carreira e da sua vida pessoal?AF - Eu imagino exatamente o que tem acontecido hoje. Eu feliz, amando, sendo amado e realizando sonhos. Graças a Deus, a cada dia que passa eu realizo sonhos pessoais, realizo sonhos da minha esposa, realizo os nossos sonhos em conjunto e realizo sonhos de amigos e da família.

Então, eu me imagino exatamente como estou: plantando de pouquinho em pouquinho para poder cultivar e, no momento certo, colher o melhor fruto possível — que seja, futuramente, a fazenda com criação e filhos. Mas, acima de tudo, com muita saúde e muita felicidade, que é o que eu mais prezo.

Com saúde e com amor, a gente consegue conquistar todos os nossos planos, porque passamos a ter força, dedicação e empenho. Basta ter amor e ter saúde que as outras coisas

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de julho. Hora de confiar no caminho escolhido e planejar.

Sob a regência do Três de Paus, a semana favorece a expansão, a visão de futuro e o planejamento estratégico. É o momento ideal para olhar além do horizonte, colher os primeiros frutos dos seus esforços e preparar o terreno para novas oportunidades.

19/07/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de julho. Hora de confiar no caminho escolhido e planejar.

A energia do Tarô da semana entre 20 e 26 de julho. Hora de confiar no caminho escolhido e planejar. Foto: Divulgação

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Nesta semana, o Três de Paus nos convida a olhar além do horizonte e confiar nos próximos passos. A Lua Crescente em Libra favorece parcerias e decisões equilibradas, enquanto a rara oposição entre Júpiter e Plutão nos desafia a transformar velhas estruturas e expandir nossa visão de futuro.

Ao mesmo tempo, o Sol em Leão desperta coragem e autenticidade, e Mercúrio direto destrava conversas, negociações e projetos. É um período para agir com confiança, ajustar a rota quando necessário e seguir em frente, sabendo que as escolhas de hoje podem abrir novos caminhos amanhã.

O Três de Paus revela que sua vida é como uma grande tela em branco, esperando para receber a obra-prima que traduzirá os desejos mais profundos do seu coração. Esta carta anuncia a oportunidade de iniciar uma jornada corajosa em busca daquilo que realmente faz sua alma vibrar.

O mundo continua cheio de possibilidades esperando para serem exploradas. Quando você age em favor daquilo que realmente deseja, mesmo sentindo medo, fortalece a própria coragem. E a coragem, repetida dia após dia, transforma-se em autoconfiança.

É assim que a autoestima se constrói: não pela ausência de medo, mas pela decisão de não permitir que ele determine os rumos da sua vida.

O Três de Paus é um arcano de realização, confiança e crescimento. Ele marca um momento em que as dúvidas dão lugar à certeza: já sabemos onde estamos pisando e temos clareza sobre o caminho que queremos seguir.

Sua palavra-chave é segurança. A experiência adquirida nos trouxe maturidade para agir com mais confiança e transformar planos em resultados. É uma carta que indica avanço, novos ganhos, reconhecimento no trabalho e relações com potencial de futuro.

Depois de observar, planejar e aprender, chega a hora de agir. O horizonte está aberto, e a vida começa a caminhar na direção que desejamos.

A figura retratada no Três de Paus parece estar refletindo profundamente sobre o próprio futuro. Suas vestes elegantes sugerem alguém bem-sucedido, respeitado e importante em seu pequeno mundo. Ainda assim, existe um sentimento de incompletude. A prosperidade exterior não basta quando a alma anseia por novos horizontes.

Ele não olha para quem observa a carta. Seu olhar está voltado para a imensidão diante dele. Está pensando sobre a própria vida e sobre tudo aquilo que ainda deseja viver.

À primeira vista, parece contemplar um vasto deserto, uma paisagem árida e sem promessas. Mas o Tarô sempre nos convida a olhar além das aparências. Ao observar com mais atenção, percebemos que aquilo não é areia estéril, mas as águas iluminadas pelos tons dourados do nascer ou do pôr do sol.

O amanhecer e o entardecer representam momentos de transição, quando um ciclo termina para que outro possa começar. São tempos de transformação, de passagem entre o velho e o novo. É justamente nesse espaço intermediário que acontecem as maiores mudanças da vida.

Sobre essas águas navegam embarcações que chegam e partem de seus portos seguros. Elas simbolizam oportunidades, trocas, viagens, crescimento e tudo aquilo que só pode ser descoberto quando temos coragem de deixar o lugar conhecido para trás.

No íntimo, aquele homem sempre desejou embarcar nessa jornada. Durante muito tempo talvez nem soubesse explicar o que lhe faltava. Apenas sentia um vazio difícil de nomear. Até que decidiu parar, refletir e compreender o que realmente desejava construir para si.

Agora que conhece seu destino, pode finalmente abrir-se para todas as possibilidades que o mundo oferece. Essa é uma das maiores mensagens do Três de Paus: clareza transforma intenção em movimento.

Hoje, essa carta convida você a fazer a mesma pergunta: para onde sua vida está caminhando? E, principalmente: o que você está fazendo para aproximar-se desse futuro?

Dizer apenas que deseja ser feliz não é suficiente. O que significa felicidade para você? Como ela se manifesta? Em que lugar? Ao lado de quem? Fazendo o quê?

Na entrada do antigo Templo que conduzia ao Oráculo de Delfos estava inscrita uma das frases mais conhecidas da filosofia antiga: "Conhece-te a ti mesmo." Esse ensinamento atravessou séculos porque continua sendo uma das maiores verdades da experiência humana.

Quanto mais profundamente você conhece a si mesmo, mais clareza ganha sobre seus desejos, seus talentos, seus limites e seu verdadeiro propósito. E é justamente dessa clareza que nasce o poder de manifestação.

O Três de Paus também apresenta navios cruzando as águas, símbolos ancestrais do comércio, da comunicação e das conexões entre diferentes povos. Eles nos lembram que ninguém cresce completamente sozinho. Expandir horizontes também significa aprender com outras pessoas, estabelecer novas parcerias, compartilhar conhecimento e construir caminhos de prosperidade coletiva.

Quando nos abrimos para o mundo, descobrimos que existem infinitas possibilidades esperando por nós.

O Três de Paus nos lembra que o futuro pertence àqueles que têm coragem de imaginá-lo, clareza para defini-lo e disposição para caminhar em sua direção.

Porque, quando você realmente se conhece e compreende aquilo que faz sua alma florescer, o Universo encontra maneiras surpreendentes de colaborar com a realização dos seus sonhos.

Quando o horizonte chama, é hora de confiar na própria jornada

Há semanas em que a vida nos convida a parar. Outras nos pedem coragem para recomeçar. E existem aquelas em que o Universo parece abrir uma janela diante de nós, mostrando que o caminho continua muito além do lugar onde estamos. É exatamente essa a energia do Três de Paus, a carta que rege esta semana.

Depois do impulso inicial do Ás de Paus e da decisão representada pelo Dois de Paus, o Três de Paus marca um momento de expansão. Não basta mais sonhar ou planejar: agora é preciso acreditar que aquilo que foi iniciado pode crescer, alcançar novos territórios e produzir resultados.

É a carta de quem olha para o horizonte sem medo do desconhecido, compreendendo que toda grande conquista nasce da confiança no caminho, mesmo quando o destino ainda não está completamente visível.

No Tarô, os números nunca aparecem por acaso. Cada um representa uma etapa da evolução humana e espiritual, e o número três ocupa um lugar especial nessa jornada.

Se o número um representa o nascimento de uma ideia e o número dois simboliza a dualidade, a escolha e o encontro entre forças opostas, o três é o momento em que essas energias finalmente dão origem a algo novo. É o número da criação, da manifestação e da expansão.

Na Numerologia, o três está associado à criatividade, à comunicação, ao entusiasmo e ao crescimento. É uma vibração otimista, dinâmica e fértil, capaz de transformar inspiração em realização. Não por acaso, sua presença atravessa diversas tradições espirituais e filosóficas.

Encontramos a força do três na Santíssima Trindade, na tríade corpo, mente e espírito, nos três princípios da alquimia e em tantos outros símbolos que representam equilíbrio em movimento. O três não fala de estabilidade absoluta, mas da capacidade de criar, evoluir e seguir adiante.

Quando essa energia rege uma semana, ela nos lembra que permanecer apenas planejando pode significar perder oportunidades importantes. Existe um momento para refletir, outro para decidir e outro para agir.

O Três de Paus representa exatamente esse terceiro estágio: quando deixamos o campo das possibilidades para começar a construir a realidade. É uma carta que incentiva o movimento consciente, a expansão da visão e a confiança nos processos da vida.

Existe também um equívoco bastante comum ao interpretar essa carta apenas como símbolo de sucesso profissional ou crescimento financeiro. Embora essas possibilidades estejam presentes, seu significado vai muito além do mundo material.

O Três de Paus fala, antes de tudo, sobre expansão interior. Antes de conquistar novos espaços no mundo, precisamos ampliar nossa visão sobre nós mesmos. Antes de acreditar que grandes oportunidades existem, precisamos acreditar que somos capazes de alcançá-las.

Essa é uma carta profundamente ligada à confiança. Ela nos pergunta, de maneira silenciosa, mas muito poderosa: você acredita no futuro que está construindo? Porque, muitas vezes, o Universo já abriu caminhos, já colocou oportunidades diante de nós, mas seguimos olhando apenas para os obstáculos.

Continuamos alimentando medos antigos, repetindo histórias que já não fazem sentido e permitindo que inseguranças determinem nossos próximos passos.

O Três de Paus rompe exatamente essa lógica. Ele nos convida a substituir o medo pela perspectiva, a escassez pela abundância, a ansiedade pela confiança e a dúvida pela disposição de continuar caminhando. Não se trata de esperar passivamente que a vida resolva tudo sozinha. Pelo contrário.

Trata-se de agir com consciência, compreendendo que algumas respostas dependem apenas da passagem do tempo. Assim como o agricultor planta antes da colheita e respeita o ritmo da natureza, quem recebe a energia do Três de Paus entende que crescimento exige continuidade.

Nem tudo floresce imediatamente, mas aquilo que recebe dedicação, propósito e perseverança sempre encontra seu momento de expansão.

Talvez os resultados ainda não tenham chegado exatamente como você imaginava. Talvez algumas portas permaneçam fechadas ou certos planos pareçam caminhar mais devagar do que gostaria. Ainda assim, esta carta nos lembra que os maiores horizontes pertencem àqueles que não desistem de olhar para frente.

O futuro não é construído apenas quando tudo dá certo, mas principalmente quando escolhemos continuar acreditando, mesmo sem enxergar completamente o caminho.

Vida Afetiva

No amor, o Três de Paus favorece relações com potencial de futuro e convida quem está só a abrir espaço para novas possibilidades, sem perder a clareza sobre o que realmente deseja.

Trabalho, carreira e dinheiro

O Três de Paus anuncia uma fase de crescimento, expansão e reconhecimento profissional. Os esforços começam a dar resultados, abrindo caminho para novas oportunidades, promoções, parcerias ou projetos promissores. É um excelente momento para planejar os próximos passos, investir no seu desenvolvimento e confiar na experiência adquirida.

Financeiramente, a carta indica ganhos, prosperidade e a possibilidade de ampliar suas fontes de renda. Com visão de futuro e segurança nas decisões, você poderá transformar o que já conquistou em realizações ainda maiores. Planeje seus investimentos a longo prazo e esteja aberto a novas oportunidades de negócios.

Mais do que anunciar conquistas, o Três de Paus fala sobre a confiança de quem sabe onde quer chegar. É a certeza que transforma o planejamento em ação e os sonhos em realidade.

Nesta semana, o Três de Paus nos convida a dar um voto de confiança à vida, ampliar nossa visão, fortalecer nossas raízes e permitir que os ventos da mudança nos conduzam a novos horizontes. Afinal, o horizonte sempre pertence àqueles que têm coragem de caminhar em sua direção. "A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo." — Peter Drucker

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

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