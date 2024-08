Atração para 4 dias em Bonito MS

MÚSICA

Em comemoração aos 25 anos do grupo e em homenagem ao seu fundador, Fernando Barba, a turnê nacional do Barbatuques passa pela Capital neste sábado e domingo, com shows e oficina

Atual formação do Barbatuques, com André Hosoi, André Venegas, Charles Raszl, Giba Alves, Helô Ribeiro, João Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Marcelo Pretto, Maurício Maas, Renato Epstein e Taís Balieiro Foto: Divulgação

O grupo Barbatuques, referência mundial em música corporal, comemora seus 25 anos de trajetória com uma turnê nacional especial, que inclui apresentações e workshops em 15 cidades brasileiras.

Com patrocínio da Petrobras e apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a turnê “Barbatuques 25 Anos” chega a Campo Grande neste sábado e domingo, com duas apresentações marcadas no Teatro Dom Bosco. Os ingressos estão sendo comercializados on-line, via Sympla.

Reconhecido por sua abordagem única e inovadora de criar música utilizando apenas o corpo como instrumento, o Barbatuques se destaca por suas performances energéticas e cheias de criatividade.

A turnê comemorativa de um quarto de século revisita a rica história do grupo, trazendo uma mistura de clássicos do repertório, novas composições e uma estética visual renovada.

As apresentações em Campo Grande prometem uma imersão total na sonoridade singular do grupo, que combina ritmos afro-brasileiros, elementos da música popular e experimentalismos que vão além do convencional.

Entre os destaques do repertório estão “Barbapapa’s Groove”, a primeira peça de percussão corporal criada pelo fundador do grupo, Fernando Barba, e também sucessos como “Baianá” e “Baião Destemperado”.

A inclusão de novos singles – como “Eu Vou Cantar” e “Natureza” – mostra a evolução e a inovação constantes que marcam a trajetória desse coletivo artístico.

O Barbatuques é um dos grupos mais influentes no cenário da música corporal no mundo. Com uma carreira que inclui apresentações em mais de 30 países, o coletivo conquistou espaço em trilhas sonoras de filmes, campanhas publicitárias, videogames e até mesmo em remixes para as pistas de dança.

Suas composições como “Baião Destemperado” e “Baianá” são sucesso nas plataformas de streaming e nas redes sociais, em que suas músicas têm sido amplamente utilizadas em vídeos e desafios.

A sonoridade do Barbatuques será um verdadeiro mosaico de influências e estilos, que vai desde o baião, o coco, o samba e o maracatu até o rap, a música eletrônica, o funk e o rock.

Essa diversidade é enriquecida pela utilização de técnicas de beatbox, kecak balinês

e elementos da música africana, criando uma fusão única que ressoa tanto com a tradição quanto com a modernidade.

Essa combinação de elementos torna as apresentações do Barbatuques uma experiência inesquecível, em que o público é levado a explorar novas possibilidades sonoras e a participar durante os espetáculos.

A interação com a plateia é um dos momentos mais aguardados dos shows, evidenciando a capacidade do grupo de conectar pessoas por meio da música.

SOBRE O GRUPO

Criado em 1995 e de origem paulista, o Barbatuques redefiniu a forma como percebemos a música corporal: seus integrantes formam uma verdadeira orquestra humana.

Ao longo dos anos, o Barbatuques ampliou sua atuação para além dos palcos, colaborando com projetos educacionais e corporativos, sempre com o objetivo de explorar e difundir a música como uma linguagem universal.

Recentemente, o grupo lançou seu primeiro cancioneiro – “Barbatuques Volume 1” –, reunindo partituras transcritas, cifras e materiais pedagógicos sobre as técnicas de música corporal desenvolvidas nos últimos 25 anos.

Esse lançamento é um marco que amplia o acesso à linguagem do grupo, permitindo que músicos e educadores de todo o mundo possam explorar e aplicar essas técnicas em diferentes contextos.

Atualmente, o Barbatuques conta com André Hosoi, André Venegas, Charles Raszl, Giba Alves, Helô Ribeiro, João Simão, Luciana Cestari, Lu Horta, Mairah Rocha, Marcelo Pretto, Maurício Maas, Renato Epstein e Taís Balieiro em seu elenco.

OFICINAS GRATUITAS

Além dos shows, o Barbatuques oferecerá oficinas gratuitas de música corporal em todas as cidades da turnê. Em Campo Grande, um workshop ocorrerá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) já neste sábado.

Destinados a pessoas a partir dos 14 anos, essas oficinas trazem uma oportunidade única de aprendizado da técnica desenvolvida pelo Barbatuques, que é totalmente reconhecida por sua aplicação pedagógica e por fomentar a criatividade e a expressão corporal.

HOMENAGEM

A turnê de 25 anos também é uma homenagem ao fundador do Barbatuques, Fernando Barba, figura central na concepção e no desenvolvimento da linguagem musical do grupo que morreu em fevereiro de 2021, na cidade de São Paulo (SP). Ele tinha 49 anos.

Nascido em São Paulo (SP), Barba desenvolveu desde cedo uma curiosidade nata pela percussão e pela exploração sonora, o que o levou a criar uma linguagem musical única utilizando o corpo como instrumento.

Em 1995, ele fundou o Barbatuques, grupo que rapidamente se destacou pela inovação e pela originalidade, conquistando reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior.

Sob sua liderança, o Barbatuques desenvolveu uma técnica que combina ritmos, melodias e harmonia por meio de batidas corporais, palmas, estalos de dedos, sons vocais e outras formas de percussão corporal.

Barba também foi um educador comprometido, influenciando gerações de músicos

e educadores por meio de oficinas e publicações sobre música corporal.

Seu legado vive intensamente por meio do trabalho contínuo do Barbatuques, que inspira novas gerações de músicos e entusiastas da música corporal.

A turnê “Barbatuques 25 Anos” é justamente uma celebração desse legado, homenageando a criatividade, a inovação e a paixão que Barba dedicou à sua arte e ao coletivo por um quarto de século.