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festa da diversidade

Karol Conká é atração principal da Parada LGBTQIAPN+ de Campo Grande

Maior festa da diversidade do Estado será neste sábado, a partir das 13h, na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

21/07/2026 - 18h28
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A cantora curitibana Karol Conká será a principal atração da 23ª edição da Parada LGBTQIAPN+ , que será realizada neste sábado (25), na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. O evento começa a partir das 13h, com entrada gratuita.

A programação da maior festa de diversisade do Estado reúne artistas locais e coletivos da cena LGBTQIAPN+ sul-mato-grossense.

Após a abertura do palco, se apresentam DJ Hytalo e a cantora Beca Rodrigues, antes da saída do trio elétrico pelas ruas da Capital. 

Na volta, o palco recebe a cantora Geórgia - Anjo Azul, e o músico Silveira.  A programação segue com set da DJ Jubba.

Encerrada a passeata, seguem no palco Ravell, Paolla, apresentações de ballroom, DJ Renê, a Crew Drag CG e o Slam Afroqueer.

O show de Karol Conká fecha a programação principal, seguido por DJ Lady Afroo até o encerramento. O trio elétrico da passeata tem à frente Gustavo Freitas e Gikka.

O evento é realizado pela Associação de Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS). A presidente da associação, Cris Stefany, destaca a importância da festa.

"São anos à frente deste evento que é a maior festa de celebração da nossa comunidade. Por isso, convido cada pessoa de Campo Grande e de Mato Grosso do Sul para caminhar com a gente neste 25 de julho, celebrar quem somos e lembrar por que seguimos ocupando as ruas”, afirma.

Para Thallyson Perez, produtor do evento, a Parada é um dos compromissos mais importantes do calendário cultural do Estado e, neste ano, será realizada no Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha.

“Não é por acaso que a nossa Parada acontece justamente no dia em que celebramos essa data. Ter a Karol Conká, uma mulher negra, no nosso palco principal, é um gesto de representatividade que atravessa as pautas LGBTQIAPN+ e racial ao mesmo tempo. São lutas que caminham juntas, e é isso que a Parada tem a força de mostrar", disse.


O evento é patrocinado pelo Ponto Bar, apoiado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Direitos Humanos, e pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Cidadania, Subsecretaria de Políticas Públicas para a População LGBTQIA+.

No ano passado, a cantora Wanessa Camargo foi a principal atração.

Diálogo

As sucessivas operações do Gaeco envolvendo agentes públicos deixam... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo desta terça-feira (21)

21/07/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Hannah Arendt - escritora alemã

"Vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança”.

FELPUDA

As sucessivas operações do Gaeco envolvendo agentes públicos deixam um retrato preocupante de Mato Grosso do Sul. Nos últimos anos, investigações alcançaram diferentes esferas do poder, reforçando a sensação de que a corrupção insiste em mudar apenas de endereço. Em muitos casos, a impressão é de que alguns ainda seguem a velha marchinha de Carnaval: “Ei, você aí, me dá um dinheiro aí!”. Enquanto isso, a conta continua sendo paga com o meu, o seu, o nosso dinheirinho e a sociedade fica na esperança que a Justiça cumpra seu papel até o fim.

De olho

O Tribunal de Contas de MS resolveu apertar o cerco e fiscalizar, em várias frentes, a aplicação dos recursos públicos, especialmente nos contratos de prestação de serviços.

Mais

A iniciativa busca garantir transparência e eficiência, onde as verbas costumam despertar maior cobiça. Em tempos de escândalos de corrupção, fiscalização nunca é demais.

DiálogoFoto: Divulgação

Gramado segue colecionando credenciais além das hortênsias e do chocolate. O município gaúcho é o único destino brasileiro selecionado para a fase de diagnóstico técnico da Rede Ibero-americana de Destinos Turísticos Inteligentes (RIDTI), iniciativa financiada pelo Fonplata para impulsionar turismo mais inovador e sustentável na América Latina. A cidade será avaliada em cinco áreas estratégicas, como governança, sustentabilidade, tecnologia, inovação e acessibilidade,  por meio de 80 requisitos e 153 indicadores internacionais. O processo, que durará um ano, é resultado de trabalho iniciado em 2023, quando Gramado passou a integrar a Estratégia Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes do Ministério do Turismo.

Diálogo Dr. Luizito Anzoategui e Marize Anzoategui - Foto: Studio Vollkopf

 

DiálogoMaria Helena Tahan Farina - Foto: Arquivo Pessoal

Começou...

A temporada de convenções partidárias, iniciada ontem (20), promete agitar os bastidores da política de MS até 5 de agosto. Nesse período, serão oficializados os candidatos ao Governo do Estado, vice, Senado, Câmara Federal e Assembleia Legislativa. É a fase em que alianças surgem, discursos mudam de tom e antigas convicções descobrem novas afinidades. Nos palanques, tudo é harmonia. Depois das convenções, a realidade cuida do restante.

Sem rumo?

Depois de ser repudiada por parte da direita, sob a acusação de ter “traído” Jair Bolsonaro, agora é o PT de MS que acompanha, com certa cautela, os próximos movimentos da senadora Soraia Tronicke. Ela faz questão de destacar a boa relação com Lula e com Geraldo Alckmin, mas ainda não divulgou qual caminho seguirá em 2026.  Conversa com um, com outro, e há quem afirme que cada interlocutor sai acreditando ter ouvido uma promessa diferente.

Saiu da toca

Apontado como pré-candidato do PT ao Governo do Estado, Fábio Trad enfim começou a divulgar, com mais frequência, suas propostas para MS. A equipe de comunicação intensificou o envio de material à imprensa, numa tentativa de ampliar a visibilidade do petista. Em pré-campanha, aparecer é quase tão importante quanto convencer. Agora, resta saber se a estratégia será suficiente para tirar os números da inércia nas pesquisas de intenção de voto. Afinal, release abre espaço, mas voto exige algo mais.

Aniversariantes

Marcelo Duailibi Bicca,
Dr. Dorival Renato Pavan,
Jéssica Buainain de Castro,
Dagoberto Nogueira Filho,
Amilton Fernandes Alvarenga,
Bernardo Hokama,
Danilo Francisco Zmijevski,
Maria Otília Corrêa Rinaldi,
Semi Salomão Saigali,
Ariedna Serra,
Teodomiro Iberg,
Daniel Flores,
Edésio Rafael da Silva,
João Carlos Souza Matos,
Abinur Leopoldo de Campos,
Carlos Alberto Giugni de Oliveira,
Eder Prudencio de Oliveira Ribas,
Rober Matheus Leite Torres Fremiot,
Teriomar Casal Alves,
Oleir Martins Rodrigues,
Carlos Carrion Alonso,
José Francisco Filho,
Mário Sérgio de Abreu,
Maria Rita Trombini Garcia,
Dr. Djalma Ferreira de Rezende,
Sidney Delvizio Freire,
Sandra Nantes,
Celso Eite Mamba,
Nelson Paulo de Medeiros,
Neusa Maria de Moura Santos,
Márcio Martins Medeiros,
Elizeu Alves Mota,
Eliene da Fonseca Menezes,
Nelson Duarte do Prado,
Pedro Puttini Mendes,
Renato dos Santos Cavalcante,
Mara Lúcia Ovando Fraiha,
Breno de Oliveira Moraes Loureiro,
Liliane dos Santos Nascimento,
Antônio Edson Pires Pereira,
Milton Aires Viana Filho,
Aral Garcia Perrupato,
Hortência Espíndola Alves,
Alvaro Luiz Coelho Netto,
Ione Pereira Andrade,
Dra. Lindalva Arakaki Yamamoto,
Huster Maiolino de Oliveira,
Acácia Gimenez Barreto,
Clóvis Machado Villela,
Diana Lourdes Lima do Couto,
Antônio Victor de Rezende,
Felizarda Oliveira Carneiro,
Luiz Sérgio Fraga Freitas,
José Roberto Alves,
Beatriz Paulina Curvo dos Santos,
Shirlei Aparecida Bini,
Angélica Sueli de Oliveira Cassaro,
Amanda Molina Garcia,
Cláudio Antônio Modesto,
Estevão Moraes de Palma,
Renato Gomes Lustosa,
Gilda Lúcia da Silva,
Rowerton Ferreira,
Wilson Carlos Barbosa,
Mara Aparecida Gomes,
Lucila Oliveira Monteiro,
Regina Maria Scatena,
Sílvia Rodrigues Maia,
Hudson Wanderlei Rocha Saldanha,
Márcio Souza Lemes,
Silas Moreira Xavier,
Maria Oliva Cardoso,
Dinah Cardoso Lima,
Carlos Delgado,
Olga Kuseliauskas Martins,
Nivalda Silva Oliveira,
Marisete Rosa da Costa Escobar,
Terezinha Francisca Rodrigues,
José Carlos Ferreira,
Placedes Sanches Silva,
David de Souza Jeovani,
Frederico Marcondes Neto,
Leonor Aparecida Gomes,
Elisabete Cortabitart,
Alcibiades Matoso de Oliveira,
Robson Queiroz de Rezende,
Ramão Araujo Ferreira,
Thiago Pinto de Andrade,
Adriane Teodora de Paula,
Daniel Valdez,
Camillo Coury,
Camilla Cavalli Gaudensi,
José Antonio Barreiros,
Marcelo Panho,
Elza Leal Camargo,
João Vilas Gonçalves,
Geraldo Magela Filho,
Alyne Quintas de Souza,
Ibio Antonio Corrêa,
Márcio Allaman,
Eleor Sontag,
Idalino Almeida Moura,
José Napoleão Gatti Camacho,
Júlio Arantes Varoni,
Wandir Sidronio Batista Palheta,
Juscielle Aparecida Fragnan da Silva,
Divaldo Costa,
Mário César Moreira,
Maria Luisa Torres Mendes,
Larissa Teixeira Nunes.

Colaborou Tatyane Gameiro

Mesa Ao Vivo

Maior circuito gastronômico do País será realizado em Campo Grande

O evento acontecerá em Campo Grande nos dias 14 e 15 de agosto, com entrada gratuita, reunindo chefs renomados, aulas-show, palestras, feira de vinhos, festival de produtores e experiências que valorizam os sabores do Pantanal

20/07/2026 08h30

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Evento é comandado pelo chef e pesquisador Paulo Machado, referência internacional na pesquisa da gastronomia pantaneira, em parceria com a revista Prazeres da Mesa

Evento é comandado pelo chef e pesquisador Paulo Machado, referência internacional na pesquisa da gastronomia pantaneira, em parceria com a revista Prazeres da Mesa Foto: Divulgação

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Mato Grosso do Sul será palco, pela primeira vez, de um dos mais importantes eventos gastronômicos do Brasil. Nos dias 14 e 15 de agosto, o Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul desembarca em Campo Grande com uma programação gratuita voltada à valorização da cozinha pantaneira, reunindo grandes nomes da gastronomia nacional, chefs regionais, pesquisadores, produtores e o público em geral no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Considerado o maior circuito de experiências gastronômicas do País, o evento chega ao Estado com o tema “Sabores do Mato Grosso do Sul: uma cozinha que nasce do Pantanal, das fronteiras e da biodiversidade”, destacando ingredientes, técnicas e tradições que fazem da culinária sul-mato-grossense uma das mais singulares do Brasil.

Ao longo de dois dias, a programação contará com aulas-show, palestras, debates, exibição de documentário, feira de vinhos nacionais, festival de produtores artesanais e experiências gastronômicas. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, que deve ser feita pelo site oficial do evento.

IDENTIDADE E TURISMO

A chegada do Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul representa um importante passo na consolidação do Estado como destino de turismo gastronômico.

A proposta é mostrar ao Brasil uma culinária construída a partir da diversidade ambiental do Pantanal e da influência cultural das fronteiras com Paraguai e Bolívia, além das contribuições indígenas e afro-brasileiras.

Entre os destaques da programação estão chefs consagrados nacionalmente, como Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó; Jefferson Rueda, de A Casa do Porco; Ivan Ralston, do Tuju; Mara Salles, do restaurante Tordesilhas; Ian Baiocchi, do Grupo Íz; Cadu Evangelisti, da Broca; Jéssica Trindade, dos restaurantes Chez Claude e Madame Olympe; Marcos Livi, do Grupo Bah; Flávia Quaresma e o confeiteiro Lucas Corazza.

Eles dividirão espaço com chefs e pesquisadores sul-mato-grossenses responsáveis por difundir a culinária regional, em uma programação que coloca os ingredientes do Pantanal no centro das discussões gastronômicas.

COZINHA PANTANEIRA 

Organizado pela revista Prazeres da Mesa, em parceria com o chef e pesquisador Paulo Machado, referência internacional na pesquisa da gastronomia pantaneira, o evento dará visibilidade aos sabores característicos do Estado.

Durante as aulas, o público poderá conhecer histórias, receitas e técnicas relacionadas a ingredientes e tradições locais, como erva-mate, sobá de Campo Grande,corredor bioceânico, lambreado pantaneiro, hi-hi, influências culturais das fronteiras com Paraguai e Bolívia.

Também participam da programação chefs como Ricardo Cher, Juanita Battilani, Indiara Múcio, Magda Moraes, Maria das Graças de Oliveira, Paco Kawijian, Marcílio Galeano, Arildo Flores, Lucas Caslu, Sylvio Trujillo, Marlon Libório e Fábio Hasegawa, entre outros representantes da gastronomia regional.

PALESTRAS E DOCUMENTÁRIO

Além das aulas práticas, o Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul contará com palestras ministradas por Ivan Achcar, Jefferson Rueda e Mohamad Hindi, abordando tendências da gastronomia contemporânea, sustentabilidade, valorização dos produtores e inovação.

Outro destaque será a exibição do documentário “Mulheres da Fronteira – Uma Comitiva de Sabores pelo Pantanal”, dirigido por Paulo Machado.

O filme percorre cozinhas do Pantanal para contar histórias de mulheres que preservam receitas tradicionais, fortalecem comunidades e mantêm viva a identidade gastronômica da região por meio dos saberes passados entre gerações.

FESTIVAL FAROFA DO BRASIL

A programação também inclui o Festival Farofa do Brasil, reunindo barracas de produtores artesanais de diversas regiões do País.

Os visitantes poderão conhecer, degustar e adquirir produtos típicos, além de participar de uma feira dedicada aos vinhos brasileiros.

Outra atração será a experiência A Ferro e Fogo, comandada pelo chef Marcos Livi, que explora diferentes técnicas de preparo na brasa e celebra a cultura do churrasco.

A proposta é oferecer experiências gastronômicas durante todo o dia, permitindo que o público monte o seu roteiro entre degustações, compras e atividades.

POTENCIAL GASTRONÔMICO DE MS

Para o chef Paulo Machado, o Mesa Ao Vivo Mato Grosso do Sul é uma oportunidade de apresentar nacionalmente a riqueza gastronômica sul-mato-grossense.

“O Mesa ao Vivo é um dos eventos mais desejados da gastronomia brasileira porque reúne o que há de mais contemporâneo na cozinha, valoriza grandes chefs, pequenos produtores, cultura, pesquisa e educação gastronômica”, afirma.

A diretora da revista Prazeres da Mesa e sócia do núcleo Mundo Mesa, Mariella Lazaretti, destaca que Mato Grosso do Sul possui uma riqueza gastronômica ainda pouco conhecida pelos brasileiros.

“Para nós é uma alegria alcançar mais um estado, neste caso uma região que tem muito pouca divulgação e que acreditamos ter uma riqueza gastronômica imensa, com muita biodiversidade, o Pantanal, rios, peixes e ingredientes de que os brasileiros ainda não têm conhecimento, além das técnicas que misturam três países –Brasil, Paraguai e Bolívia – e saberes indígenas e negros”, destaca.

O evento conta com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS). Para o diretor-presidente da instituição, Bruno Wendling, o evento reforça o posicionamento do Estado como um importante destino turístico.         

“Fico muito feliz de recebermos a primeira edição do principal evento de gastronomia do País, o que reforça o posicionamento de Mato Grosso do Sul também quanto à sua identidade gastronômica”, pontua.

PROGRAMAÇÃO PARALELA

A celebração da gastronomia pantaneira terá início no dia 13 de agosto, com a Pizza dos Chefs, realizada na Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana.

A experiência reunirá Cadu Evangelisti, Mohamad Hindi, Mara Salles, Ivan Achcar e Igor Yukio, que vão preparar um rodízio de pizzas autorais para um público limitado a 100 pessoas, acompanhado por música ao vivo e drinks.

Nos dias seguintes acontecem os tradicionais Jantares Magnos, quando chefs convidados elaboram menus colaborativos ao lado dos restaurantes anfitriões.

No dia 14 de agosto, o Território Ristorante recebe Rodrigo Oliveira, Ian Baiocchi, Flávia Quaresma, Marcos Livi, Jefferson Rueda e o chef da casa, Fábio Hasegawa.

Já no dia 15 de agosto, o restaurante Origens 67, no Hotel Slaviero Prime, promove um jantar comandado por Paulo Machado, Mara Salles, Jéssica Trindade, Mohamad Hindi, Cadu Evangelisti e Indiara Múcio, celebrando ingredientes típicos do Pantanal.

Serviço

Mesa Ao Vivo Mato  Grosso do Sul
Data: 14 e 15 de agosto;
Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, Campo Grande;
Entrada: gratuita;
Inscrições: obrigatórias para aulas e palestras, com vagas limitadas, pelo site www.mesaaovivoms.com.br.

Pizza dos Chefs
Data: 13 de agosto;
Horário: às 20h;
Local: Tasto Forneria & Pizzaria Napolitana;
Valor: R$ 250 (bebidas à parte).

Jantar Magno – Território
Data: 14 de agosto;
Horário: às 20h;
Valor: R$ 450 (bebidas à parte).

Jantar Magno – Origens 67
Data: 15 de agosto;
Horário: às 20h;
Local: Slaviero Prime Hotel
Valor: R$ 450, com harmonização de vinhos Pizzato e taxa de serviço de 10%.
 

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