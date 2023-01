Avatar 2 supera Vingadores e se torna quinta maior bilheteria do cinema

Zíbia Gasparetto escritora brasileira

A humanidade encontra-se dividida em dois

grandes grupos: os que sabem e os que ignoram,

ou seja, os que já entenderam e os que estão cegos”.

Felpuda

“Pinóquio chapeludo”, “verme” e “ego satânico” era o tratamento dado a prefeito de cidade do interior por uma mulher que administrava página no Facebook com mais duas pessoas.

O trio também não poupava outros servidores municipais, e isso acabou virando caso de polícia, que entrou em cena e deflagrou operação, com mandado de busca e apreensão de computadores e celulares.

Detida, a dona da página Maria do Bairro assumiu a responsabilidade e está sendo processada por injúria e difamação. E assim caminha a humanidade...

Pesquisa

A engenheira agrônoma e doutora em Produção Vegetal Aline Mohamud Abrão Cezar, pesquisadora do Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), está desenvolvendo estudo para mapear o comportamento vegetativo de cinco genótipos da pitaia em Mato Grosso do Sul. É uma fruta exótica, comercializada há menos de 20 anos no Brasil.

Mais

A pitaia vem atraindo, cada vez mais, a atenção dos agricultores familiares. A pesquisadora tem como parceiras no trabalho as engenheiras agrônomas Adriana Castro Correia (Universidade Estadual de MS) e Regiani Aparecida Alexandre Ohland (Agência Estadual de Defesa Sanitária Aninal e Vegetal – Iagro).

Escolhido o monumento que será construído em Minas Gerais para lembrar as 272 vidas perdidas após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019. O resultado do concurso cultural foi apresentado, no dia 20, pelo governador Romeu Zema à Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão em Brumadinho (Avabrum). O projeto vencedor foi idealizado pelo arquiteto Daniel Rodrigues e se chama “Bruma Leve”, inspirado no nome do município

e nos versos da canção “Anunciação”, de Alceu Valença. Será composto por 272 peças lineares de tamanhos variados e forma de perfis humanos, que receberão placas com os nomes das vítimas.

Priscila Palieraqui / Arquivo Pessoal

Arlinda Cantero Dorsa e Antônio Dorsa, que comemoraram 50 anos de casamento (Bodas de Ouro) ontem / Arquivo Pessoal

Na paz?

Almoço, ontem, reuniu o governador Eduardo Riedel e deputados de todos os partidos. Riedel foi o anfitrião, e a justificativa oficial da realização do encontro gastronômico foi porque os parlamentares (reeleitos e novos) tomam posse no dia 1º de fevereiro, sendo um gesto de bom relacionamento entre os Poderes.

Mas, dizem, a realidade é que teria sido batido martelo para uma chapa de consenso partidário, com Gerson Claro (PP) para a presidência e Paulo Corrêa (PSDB) na primeira-secretaria.

Porém...

A chapa pode ser de consenso partidário, mas poderá ocorrer que alguns parlamentares descontentes ou que se dizem independentes não contemplem com seu voto alguns dos colegas indicados para cargos na Mesa Diretora. Isso é possível porque, regimentalmente, o deputado, na votação, pode escolher todo o grupo ou fazer isso por nomes.

Composição

Os partidos começam a indicar seus nomes para a chapa de consenso. O PT, por exemplo, deverá ficar

com a segunda-secretaria, e o nome escolhido pela sigla é o do deputado Pedro Kemp. O MDB poderá ter a primeira vice-presidência da Mesa Diretora.

O nome a ser indicado é o do deputado Renato Câmara, atual corregedor da Casa. Os demais cargos, que são a segunda e a terceira vice-presidências e a terceira-secretaria, deverão contemplar outros partidos, como o PL, que, assim como PT e MDB, é composto por três parlamentares. As demais siglas, que formam total de sete, tem um deputado cada.

Aniversariantes

Flávia Nantes Hipólito,

Neusa Rocha Rodrigues,

Zara Wanderley,

Monaliza Cherlia Deiss Drews,

Nahyde Kodjaoglanian,

Hildebrando Leite Penteado,

José Martins Rocha,

Marlei Calvis,

Roberto Almirão de Carvalho,

Tania Leme de Paulo Guardiano,

João Martins Vilela,

Victorina Gonçalves,

Maria Aparecida Oliveira da Silva,

Rosemar Alves de Oliveira,

Shirley Leonina Gonçalves

de Queiroz Arruda,

Walter Victorio,

Vera Lúcia Burato Marques Sieburger,

Yasmin Duque,

Flávia Vilhena dos Anjos,

Edna Takiko Sakimoto,

Jucleber de Paula Martinho,

Alba Regina Dalpasquale,

Dr. Marco Aurélio Bernardes Garcia,

Shigueki Azuma,

Vanda Viegas de Freitas,

Bernadete de Fátima de Souza Alves,

Maura Ribeiro Cândia,

Marrelyn de Arruda Baêta,

Paulo César Laranjeira da Silva,

Eduardo Fachini Gomes,

Maria dos Santos Tezeli,

Waldyr Pereira da Rocha,

Joziely da Costa Melo,

Lourival Gomes de Lima,

Carlos Eduardo Ito,

Marlisa Paes Barreto,

Márcia Helena de Rizzo da Matta,

Juarez Gabriel Faria,

Plínio João Kleinschmitt,

Eugênio César Peron Coelho,

Hélio Penteado,

Roberto Klava,

Francisco Fernandes da Silva,

Tássio José Azambuja Jacques,

Sandra Mara Bobato,

Edna Ferreira de Miranda,

Ronaldo Rodrigues Domingos,

Veneide Galano Gonçalves Abraão,

Edward José da Silva,

Ismar Neves de Santana,

Elson Ribeiro,

Gizelly Gonçalves Bandeira de Mello,

Ida Nunes da Cunha,

Ivanir Padilha de Souza Silva,

Valdirene Gaetani Faria,

Edilton Granja de Araújo,

Angelina Cândida dos Santos,

Leilany Dias de Souza Jorge,

Joanilson Toshio Ishioka,

Francisco Torres Martinez,

Esmeralda de Souza Santa Cruz,

José Rosa Filho,

Maria de Fátima Silva Petek,

Welton Machado Teodoro,

Marlos Alberto de Paula Balcaçar,

Juliana Monteiro da Rocha,

Edmeiry Silara Broch,

Nelson Joris,

Juvenal Aparecido Cabral,

Fernanda Rossi Carneiro Machado,

Robson Carlos de Souza,

Waldemar Brites,

Victor Hugo Faustino Rosa,

Kathia Luiza Magalhães Freire,

Carlinvaldo Benites,

Márcio Moreira Amaral,

Juliano da Silva Melgarejo,

Fabiana Amaral,

Alexandre Macht Mastela e Almeida,

Claudiomir Antonio Wons,

Antônio Diogo Garcia de Souza,

Anderson Mandu Moreira,

Zedequias Luiz de Souza,

Arlete de Oliveira Rezende,

Marcelo Espíndola Campelo da Silva,

Omar Joan Hubner,

Edison Barros Martins,

Sillas Costa da Silva,

Vair Helena Arantes Paulista,

Amarildo Pazinato,

Daniel Graces da Silva,

Makys Gledson Paixão Barreto,

Ana Flávia Garcia Santos e Silva,

Danilo Bono Garcia,

Jaquessom Marcelino de Souza,

Moacir da Silva Rocha,

Maria Neide Medina,

Luiz Carlos Gonçalves Lima,

Helena Medeiros de Souza,

Samira Paes Penteado,

Sofia Garcia Rezende,

Ronaldo Melo da Rocha,

Maria Rita Freire Santana,

Sandra da Silva Alves,

Antônio Carlos Gomes,

Goretti Flôres da Cruz.

Colaborou Tatyane Gameiro

