Babás podem ser alternativa para a segurança dos animais no período de viagens

O especialista gastronômico Helder Silveira pensou em três pratos incríveis que agregam sabor e identidade ao nosso país para compartilhar com o Correio B+ desta semana

E para começar o novo ano no espírito do nosso país, com novas inspirações e objetivos, nada melhor que a nossa gastronomia para aproveitarmos as férias de janeiro e finais de semana com a familia e amigos não é mesmo?

Fazendo parte do folclore e da cultura nacional, temos diversos pratos que conseguem representar muito bem o nosso povo, seja pela esperança ou aquela constate alegria que só o brasileiro tem e nos contagia.

E para tantas celebrações, quem entra em cena na gastronomia do B+ desta semana é o especialista gastronômico Helder Silveira diretamente de São Paulo. Ele compartilhou com a gente três pratos incríveis e bastante conhecidos que agregam sabor e identidade a nossa culutra e culinária que é referencia no mundo todo.



Confira!

*Churrasco

Com uma boa música e muita alegria, o churrasco é mais que um preparo, ele é uma celebração.



Ingredientes:

Carne bovina, que pode ser costela, picanha, alcatra ou outra.

Linguiça para churrasco, coração de frango, asa de frango, pão de alho e outras carnes para assar.

Sal grosso e temperos



Modo de preparo:



Espetar de pedaço a pedaço no espeto, passar o sal ou tempero natural e colocar no fogo.

Não existe mistério, basta ficar passando a carne e vendo se está no ponto.

Algumas pessoas preferem mal passada, outras não.

Importante ir olhando e, conforme a carne for ficando bem corada, retire e sirva.



Observação:

O churrasco pode ser bem acompanhado de farofa, salada de maionese, vinagrete e mandioca cozida.



*Baião de Dois



Esse prato traduz um pouco da ousadia e da criatividade do brasileiro. Típico do Nordeste e da região Norte do país, a receita é uma explosão de sabores.



Ingredientes:

1/2 kg de feijão verde

1 paio cortado em rodelas

2 tabletes de caldo de carne

1 cebola ralada

1 dente de alho amassado

3 colheres (sopa) de óleo

meia colher de sopa de coentro

2 xícaras e uma e meia de chá de arroz

200 g de queijo de coalho cortado em fatias finas



Modo de preparo:



Deixe o feijão de molho de véspera. No dia seguinte cozinhe-o juntamente com o caldo de carne e 2,5 litros de água fria. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 1 hora.

Em outra panela doure o paio, a cebola e o alho, no óleo. Junte o coentro e o arroz e refogue bem. Acrescente o feijão já cozido, juntamente com o caldo. Misture bem, tampe a panela e deixe cozinhar até que o arroz fique cozido, úmido e com consistência cremosa.

Cubra o arroz com as fatias de queijo. Tampe a panela novamente e deixe que o vapor derreta o queijo.

Sirva acompanhado de carne-de-sol frita ou assada.

*Feijoada



Carregada de história, esse prato é tido como um dos mais populares do nosso país, sendo reconhecido até internacionalmente.



Ingredientes:

1 Kg de feijão preto

100 g de carne seca

70 g de orelha de porco

70 g de rabo de porco

70 g de pé de porco

100 g de costelinha de porco

50 g de lombo de porco

100 g de paio

150 g de lingüiça portuguesa

2 cebolas grandes picadinhas

1 maço de cebolinha verde

3 folhas de louro para gosto

5 a 6 dentes de alho

Pimenta do reino

1 ou 2 laranjas caso queira



Modo de preparo:



Coloque as carnes de molho por 36 horas ou mais, vá trocando a água várias vezes, se for ambiente quente ou verão, coloque gelo por cima ou em camadas frias.

Coloque para cozinhar passo a passo: as carnes duras, em seguida as carnes moles.

Quando estiver mole coloque o feijão, e retire as carnes.

Quando tudo estiver pronto, tempere o feijão.