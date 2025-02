Bares de CG vão transmitir o Oscar ao vivo; saiba quais

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (27/02)

Martha Medeiros - escritora brasileira

Ninguém ama outra pessoa pelas qualidades que ela tem, caso contrário os honestos, simpáticos e não fumantes teriam uma fila de pretendentes batendo à porta”.

FELPUDA

Nesses dois meses de novas administrações, algumas prefeituras e câmaras municipais se tornaram, segundo comentários irônicos, unidades de “Casa de Acolhimento de Derrotados nas Urnas”. À exceção de quem teve boa votação, mas não conseguiu chegar lá por questão do quociente eleitoral, muitos simplesmente tiveram votação pífia. Mas por excesso de “generosidade” foram nomeados em cargos com salários consideráveis. Aí o povo questiona: se foi mandado embora, não servia, então por quê trouxeram de volta? Boa pergunta...

Pegadas

O prefeito de Nioaque, André Guimarães, solicitou estudos ao governo de MS para que possa implementar seu programa de exploração do turismo. O município é conhecido como Vale dos Dinossauros e fonte de levantamentos paleontológicos.

Mais

Isso levou à descoberta de que a região era um extenso deserto, com algumas áreas alagadas que abrigavam aqueles animais de até seis metros, cujas primeiras pegadas foram descobertas pela primeira vez em 1990, às margens do Rio Nioaque.

A bailarina brasileira Ingrid Silva foi convidada pela ONU para participar do evento do Dia Internacional da Mulher, que será realizado em Nova Iorque, no dia 7 de março, tendo como tema Por TODAS as mulheres e meninas: direitos, igualdade e empoderamento. Radicada em Nova Iorque há 17 anos, Ingrid ocupa a principal posição no Dance Theatre of Harlem e ganhou destaque como a primeira bailarina negra a receber sapatilhas de ponta da cor de sua pele. Em 2020, suas sapatilhas, pintadas

por anos para combinar com seu tom de pele, foram incorporadas ao acervo do Museu Nacional Smithsonian de História e Cultura

Afro-Americana. O evento contará com a presença de líderes mundiais, incluindo o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Mariana Jurgielewicz

Luiz Carlos Junior

Na real

Ponto de ônibus desabando em Campo Grande e causando ferimentos em uma pessoa não deixa de ser absurdo. Já passou da hora de os vereadores entenderem que fiscalizar é uma de suas obrigações e o mandato não foi feito exclusivamente para brigar por cargos. Como disse um usuário de transporte coletivo: “Alguém precisa avisar lá que carnaval não dura sempre e chega uma hora que alguém tem de começar a trabalhar”. Só!

Emendas

Os deputados estão tal qual pinto no lixo, porque neste ano cada um terá R$ 3,5 milhões em emendas parlamentares, que a partir de 11 de junho começarão a ser liberadas. O valor global para os 24 integrantes do Legislativo de MS é de R$ 84 milhões, representando reajuste de aproximadamente 16,5% em relação ao ano passado. E 60% dos recursos deverão ser direcionados para a área da saúde.

Cobrança

Por falar em Assembleia de MS, um assunto que promete render depois do carnaval é o pedido de informações à entidade sobre o Programa de Pós-Graduação Assomasul Itaipu 4.0, pois o deputado Pedro Caravina quer saber porque apenas 35 municípios foram contemplados. O parlamentar defende a expansão do projeto, além de solicitar explicações sobre quais critérios adotados para

as escolhas e se há contrapartida de prefeituras ou dos servidores a serem beneficiados. O curso está sob a responsabilidade de uma faculdade do Paraná.

ANIVERSARIANTES

Dr. Paulo Siufi Neto,

Isolina Dibo,

Cézar França Costa,

Maria Aparecida Zotelli Pacheco Barbosa,

Victor Cabrera de Eugenio Filho,

Helenice Ribeiro dos Santos,

Maria Alli Cardoso,

Dr. Oswaldo Rodrigues de Melo,

Regina Celia Pinto Brito,

Rachel Rosana de Jesus Portela Giroto,

Gilsomar Martins Godoy,

Joana Gomes Teixeira,

Dr. Gilberto Victor Cerquetani,

Emanuela Cabral Nogueira Gonçalves,

Jair Leite Viana,

Juracy Calheiros,

Joel Nascimento dos Santos,

Jaqueline Gonçalves Moura,

Dr. Tadayuki Fujii,

Denise Vilarinho Albuquerque,

Dra. Maria Lúcia Torrecilha,

Mônica Hugo,

Ana Paula Fernandes Strang,

Nicola Ernesto Canale Vilas Boas, Shiguenori Aguni,

Eloisa do Carmo,

Rosângela Ferreira Monteiro,

Marilene Delamare Rosa Marques,

Dra. Sara Francisco Ricarte,

Dileuza Pereira dos Santos,

Auxiliadora Souza,

Rogério Silva de Luna,

Sueli Monteiro dos Santos de Azevedo,

José Marcos da Fonseca,

Vanessa Lisi de Paula Victório,

Ursula Andress de Menezes,

Quirino Mariano de Souza,

Jorge Luiz Sanches,

Ricardo Ferreira Nantes,

Mara Regina Bertagnolli de Gonçalves,

Lúcia Moreira,

Dra. Mara Cristiane Crisóstomo Bravo,

José Henrique Pompeu Ferreira,

Elizabeth Gouvêa da Silva,

Judith da Silva Conceição,

Marlene Carvalho de Andrade,

José Spencer Gonzaga,

Nilda Noriko Chinem,

Maria Marizete Santos dos Reis,

Djalma Rodrigues de Souza,

Iran Expedido Hvala,

Maria Bernadete Silva Flôres,

Tâmara Barbosa de Almeida,

Eurico Santos Ferreira,

Itamar Bilibio,

Newton Renato Couto,

Antônio de Jesus Arf,

Lorenzo Torres Martinez,

Maria de Lourdes Rezende,

Roselânia Rodrigues de Araújo Gonçalves,

Rosemar Rodrigues de Araújo Mesquita,

Dra. Sara Francisco Silva,

Dr. Luiz Carlos Buchele,

Silvia Alves Conciani,

Kunio Hatakeyana,

Telma Conceição Alves Ferreira Soares,

Jaqueline Karina Rodrigues de Lima,

Celso Aparecido Pilegi,

Maria Ozoria Ribeiro da Silva, Aridalton José de Souza,

Silvio de Oliveira Pereira,

Irineu Ferrari,

Danubio Flores Maciel,

Edna Lucia Pereira Zório Pereira,

José Nilton Botelho Ribeiro,

Adonai José da Cruz,

Marcos Zaia,

Osvaldino Monteiro,

Ariovaldo Gil Sarzi,

Eraldo Holosback de Azambuja,

Anderson Figueiredo de Almeida,

Goreth de Aguiar Arruda,

Dra. Ariadne Dantas Polizer,

Fábio Paulo da Costa Latorraca,

Dr. Augusto Daige da Silva,

Ana Paula Santos de Moura Vergueiro Macchione,

Gabriel Machado Maranhão da Rosa,

Fábio Odacir Marinho de Rezende,

Letícia Arashiro Tibana,

Ana Gonçalves Lima do Prado,

Renata dos Santos Laranjeira,

Francisco Carlos Trindade Braga,

Robson Luiz Martins,

Gislaine Garofallo Garcia,

José de Mello Junior,

Thaila Moura Campos,

José Marcelo Carriço Garcia,

Rosystella Helena Seefelder Poletto,

Irina Rodrigues Montania de Britto,

Paulo Sérgio de Oliveira Bastos.

*Colaborou Tatyane Gameiro