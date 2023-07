Capa B+: Em entrevista exclusiva o ator Velson D'Souza fala sobre seu retorno ao SBT após 13 anos

Com uma trajetória toda entrelaçada com o SBT e a família Abravanel, o ator Velson D’Souza se orgulha de ter a emissora de Silvio Santos por trás de muitos de seus trabalhos.

O artista, que começou profissionalmente nos palcos sob a direção da filha nº1, Cíntia Abravanel, no antigo Teatro Imprensa, e dividindo cena com o amigo Tiago Abravanel em espetáculos como ‘Avoar’ e ‘A Sessão da Tarde ou Você não soube me amar’, acabou conquistando seu espaço também na TV, nas primeiras novelas de Íris Abravanel, para onde retornou após 13 anos com “A infância de Romeu e Julieta”, inspirada na obra de William Shakespeare e recém estreada na TV aberta e no streaming.

Depois de viver o próprio Silvio Santos na comédia musical “Silvio Santos Vem Aí’, motivo pelo qual aceitou retornar ao Brasil após 10 anos de morada nos Estados Unidos, ele encara agora o desafio de dar vida a Fred, seu novo personagem nesta que é a primeira produção do SBT em coprodução com o Prime Video.

“Voltar de fato ao SBT, depois de 13 anos, é um tanto quanto surreal. Eu não sei nem explicar a felicidade que tenho de estar de volta. Estou encontrando pessoas que não via todo esse tempo, que me conheceram quando eu era um garoto, desde quando fiz minha primeira participação em novela, ‘Cristal’ (2006), que aliás, o SBT reprisou recentemente, e também conhecendo muitas pessoas incríveis agora. Eu me sinto em casa lá, e sempre fui tratado como um membro da família. Todos da família SBT criam um ambiente muito gostoso, acolhedor, confortável de trabalhar, e isso faz uma diferença incrível”, celebra.

Ainda em fase de gravação, Velson se anima com cada novidade no roteiro, repleto de capítulos que considera divertidos e dinâmicos, e que destaca como um ponto alto do projeto, pelos diversos temas relevantes a serem abordados ao longo da trama, prevista para durar dois anos, como inclusão e diversidade, e que acredita serem um diferencial dentro da teledramaturgia brasileira, considerando que tudo vem sendo pensado para comunicar especialmente com crianças e jovens. "Tratar desses temas para um público em formação, é fundamental”, reflete ele, que tem conquistado fãs de todas as idades.

Velson interpretando Silvio Santos no Teatro - Foto: Andy Santana

Mas antes mesmo que a estreia acontecesse, o artista já pôde ser visto no time de celebridades do Bake Off Brasil Mão na Massa, reality culinário do SBT apresentado pela chef confeiteira Beca Milano e pelo chef Carlos Bertolazzi, onde testou suas habilidades na cozinha em desafios até então, inimagináveis - e se superou em vários programas, chegando inclusive a conquistar o avental de Mestre Confeiteiro - na mais recente temporada da atração, comandada também por Nadja Haddad.

E entre muitas receitas de doces e gravações da novela, o artista encontrou ainda um tempo para revisitar o divertido texto do musical “Silvio Santos Vem Aí”, produzido pela Paris Cultural e responsável por trazer o artista de volta ao país, bem como ao seu universo cultural.

Escolhido à convite para dar vida ao dono da emissora que têm, carinhosamente, como uma segunda casa, Velson esteve à frente de todas as temporadas do espetáculo, incluindo as quatro apresentações especiais realizadas no último mês de abril.

Por sua interpretação, desprendida de qualquer imitação caricata, e capaz de conquistar o aval de todo clã Abravanel, recebeu indicações de Destaque Ator no Prêmio Destaque Imprensa Digital e também de Melhor Ator no Prêmio Bibi Ferreira, os dois mais importantes do gênero no país.

Outra atividade que vem ocupando parte do tempo do artista, em paralelo ao cronograma de gravações e ensaios, é a de empresário e arte-educador, função dupla que desempenha no seu Espaço Co.Lab, localizado em São Paulo, e tocado em sociedade com Daniela Stirbulov; é neste “palco” que ele ministra aulas de interpretação para atores profissionais e jovens atores iniciantes, abordando técnicas especiais que foram aprendidas no seu mestrado, em Nova York, focado em TV e Cinema, e das quais não abre mão de aplicar em nenhum de seus trabalhos, incluindo os atuais e os que deseja realizar em breve, tanto nos palcos como no audiovisual.

Velson é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Osmar Lucas - Diagramação/Capa: Denis Felipe e Denise Neves

CE - Você está de volta ao SBT, como funcionário, após 13 anos. Qual é a sensação?

VS - Voltar ao Sbt depois de 13 anos é um tanto quanto surreal. Eu não sei nem explicar a felicidade que tenho de estar de volta.

Estou encontrando pessoas que não via todo esse tempo, que me conheceram quando eu era um garoto, desde quando fiz minha primeira participação em novela, Cristal (2006). Aliás, o SBT reprisou essa novela há pouco tempo. Eu me sinto em casa lá, e sempre fui tratado como um membro da família.

Foi muito gostoso retornar e ser tão bem recebido pelas pessoas que estão lá desde quando iniciei, e também pelas pessoas que estou conhecendo agora. O clima é muito gostoso. Todos da família SBT criam um ambiente muito acolhedor, confortável de trabalhar, e isso faz uma diferença incrível.

CE - Você fez parte das primeiras novelas de Íris Abravanel e agora retorna para sua nova produção. Como acha que será essa nova experiência, considerando as anteriores? O que acha que será mais diferente?

VS - Desde 'Revelação' eu já amava o texto escrito pela Íris e sua equipe, e com esse não foi diferente. Os capítulos são incríveis, divertidíssimos, dinâmicos, muito, muito bons. Essa novela tem falado e ainda vai falar sobre algumas questões muito importantes para a nossa sociedade, como a inclusão e diversidade, que serão um divisor de águas na teledramaturgia brasileira.

E é maravilhoso que isso seja dito para o público infantil. Apesar de que acredito que não são somente os jovens que estão se identificando com essa história. Mas tratar desses temas para um público em formação, é fundamental. E eu me sinto honrado como artista de poder fazer parte de um projeto tão importante quanto esse.



O que acaba sendo mais diferente para mim, é o fato de que estou mais experiente, afinal, agora "sou pai" né haha - na ficção, mas não somente nessa questão. Eu amadureci muito como ator e como pessoa, e minha forma de ver o mundo é bem diferente atualmente. Acho que tudo acaba pesando no dia a dia das gravações. Mas há algo que não tem como deixar de dizer: esse é meu primeiro papel cômico na televisão. Eu amo fazer comédia, e fiz muito no teatro. Porém, em todas as novelas que fiz no SBT, os papéis puxavam para o lado do drama. Já o Fred…

Velson no Bake Off Brasil - Foto: Divulgação SBT

CE - Fale um pouco sobre o Fred e sua trama.

VS - O Fred é tio do Romeu. Ele é casado com Gláucia, vivida por Karin Hils, que é irmã de Bernardo, pai de Romeu. Ele é um homem que evita conflitos, está sempre tentando agradar ao sogro, Leandro, conquistar a confiança, o que muitas vezes o leva a dizer ou fazer coisas sem muito "filtro" (risos).

CE - Sobre a construção do personagem, o que buscou para compor o perfil/personalidade dele? Possuem semelhanças e diferenças que se destaquem?

VS - Eu acho que o Fred é muito do bem, tem um bom coração e quer o bem dos outros. Isto, somado ao fato dele evitar conflitos, são as coisas que mais temos em comum. A parte da bajulação já é o oposto… eu odeio bajulação ou pessoas que puxam saco sabe? Ou aquelas pessoas que ficam buscando validação ou aprovação a todo custo. Mas, claro que sempre tem alguém que a gente busca a aprovação na nossa vida, e eu tento usar esse meu lado e só amplificá-lo para compor essa característica peculiar do Fred.

CE - Na trama seu personagem tem família formada e é pai de dois filhos, uma vivência que você ainda não tem. Como tem sido essa experiência? É algo que planeja para sua "vida real"?

VS - Tem sido maravilhoso. Eu adoro os atores que são meus filhos, o Samuel e o Lukas. Eles são muito divertidos e muito inteligentes. Talentosíssimos.

Com certeza, ter uma família está nos planos. Quero muito ser pai, mas quero esperar ainda alguns anos.

CE - Pode-se dizer que sua carreira de ator começou com trabalhos voltados para o público infantil, em peças de teatro. Como tem sido reencontrar este público?

VS - Verdade. Meu primeiro grande trabalho foi o musical infantil “Avoar”, de Vladimir Capella, produzido por Cintia Abravanel, minha madrinha no teatro, e que ficou em cartaz no Teatro Imprensa.

Trabalhei muito com teatro infantil, com a Cia da Revista fizemos o projeto “Clássicos para Menores”, apresentando Shakespeare, Moliere e Commedia Dell’Arte para crianças. Eu amo o fascínio que as crianças tem quando entram em contato com a arte.

E acho esse trabalho fundamental. É na criança que tudo começa, as grandes mudanças da sociedade. Acredito que a cultura tem um papel extremamente importante na formação do ser humano e na evolução da sociedade. E estou extremamente feliz em poder fazer parte dessa novela que falará sobre inclusão, sobre diversidade, sobre amor, justamente para o público infantil.

O ator no Jogo dos Pontinhos - Foto: Divulgação

CE - Há poucos meses a novela "Cristal" foi reprisada na emissora. Conte um pouco sobre como foi fazer esse trabalho. Gosta de se ver em cena?

VS - Faz tanto tempo que fiz ‘Cristal’ hehe, foi meu primeiro trabalho na televisão, minha primeira participação. Pra ser muito sincero, eu era muito imaturo como ator, mas foi uma experiência muito importante na minha vida. Eu me lembro de estar muito nervoso em todas as cenas que gravei haha e olha que só fiz o último mês de novela. Mas tudo tem um começo, não é mesmo?

CE - Em paralelo às gravações da novela, você esteve na última edição no Bake Off Celebridades. Como foi essa participação? Como era/é sua relação com a cozinha?

VS - Eu absolutamente AMEI participar do Bake Off. Fui muito bem recebido por todos da equipe e o elenco está sensacional! Eu peguei um gosto muito grande por fazer bolos e doces. Aprendi muita coisa, me superei demais. Nunca imaginei que conseguiria fazer as coisas que fiz ali… Eu sempre cozinhei, e gosto muito, mas nunca tinha feito doces… muito menos bolos de confeitaria haha, mas levando em consideração que cheguei a ganhar até o avental do Mestre Confeiteiro, acho que posso dizer que me saí bem ao longo do processo…

CE - Qual foi o maior desafio dessa experiência?

VS - O maior desafio foi aprender muita coisa em um curto espaço de tempo. E as provas técnicas, que a gente teve que replicar o doce da Beca (Millano), meu Deus! Essas provas foram uma loucura!!!

CE - Como você avalia o seu momento profissional?

VS - Não posso reclamar. De um ano para cá eu abri meu estúdio, o Espaço Co.Lab, onde dou aulas de interpretação para atores profissionais e jovens atores iniciantes, abordando técnicas que aprendi no meu mestrado em NY e focado em TV e Cinema.

Fiz mais uma temporada do musical “Silvio Santos Vem Aí” - que foi um tremendo sucesso e sempre pode ganhar novo fôlego. Fui convidado para participar do Bake Off Celebridades, e depois fechei um contrato para retornar à família SBT e estar nessa novela “A Infância de Romeu e Julieta”, que é mais um acerto da emissora.

Eu me sinto abençoado. Sinto que começou o tempo da colheita, e acredito que os próximos meses vão nessa mesma direção. É tempo de colher tudo que foi plantado nos últimos anos, desde o meu retorno para o Brasil.