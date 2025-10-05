Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a cantora e apresentadora Tânia Mara

"Celebrar esses 25 anos com essa turnê é motivo de muita alegria, de gratidão e de realização mesmo. Pensar nesses anos todos, quantas coisas, quantas obras lindas, quantas músicas, quantas outras turnês já realizei".

Flavia Viana

Flavia Viana

05/10/2025 - 18h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A cantora e apresentadora Tânia Mara celebra 25 anos de carreira com novidades. Dois anos após o lançamento de seu álbum “Voz e Violão” (2023), ela se prepara para uma turnê comemorativa baseada nesse formato intimista e anuncia o lançamento da música inédita “Uma Chama Feita para Durar”, que chega em outubro. “Inclusive, esse é o nome da minha nova música, que vai ser lançada agora em setembro, e que é uma produção do meu irmão, do Rafael Almeida”, contou. As datas e locais da turnê serão divulgados em breve.

Romântica assumida, Tânia aposta em canções que falam de amor duradouro, mesmo em um cenário musical dominado por temas como traição e festas. “O que antes era normal hoje parece extraordinário. As pessoas estão desacreditadas do amor e escutam mais falar de traição, de sair para beber, para zoar. Mas acredito que uma música pode tocar o público justamente por relembrar algo que todos têm saudade: viver um amor de verdade, feito para durar. A música romântica é eterna. Basta ver: se você escolher as dez músicas que mais marcaram a história da música popular brasileira, todas falam de amor.”

O grande sucesso da carreira,  “Se Quiser”, tema da novela Páginas da Vida (2006), rendeu a artista troféu Domingão e Troféu imprensa , também bateu 1 ano e meio em primeiro lugar das rádios do país, em 2014 foi q vez de “Só vejo você” ocupar o segundo lugar das rádios,  mas a artista também é lembrada pela passagem pela televisão.

Revelada ainda adolescente como apresentadora do programa “Fantasia”, no SBT, ela admite vontade de voltar ao vídeo. “Sei que a televisão vive um momento muito diferente. Hoje, cada um tem sua própria ‘emissora’ no YouTube. Mas eu amo TV. Comecei nela e tenho vontade de voltar com algo que una música e entrevistas. O público gosta de conhecer mais da vida, da história, da intimidade do artista.”

Mãe de Maysa, de 15 anos, Tânia diz que a maternidade transformou sua forma de ver e cantar o amor. “Após a Maysa, isso se escancarou. Vi que realmente eu ainda não tinha embarcado com a profundidade e a intensidade que o amor exige. O amor de mãe te traz isso: a certeza de que não há medida para o amor. Ele é intenso, profundo, verdadeiro, escancarado. Minha forma de cantar mudou. Minha forma de ver a vida, o mundo, as pessoas.”

A cantora estreou aos 13 anos como bailarina do programa Fantasia , escolhida por Silvio Santos entre 10 mil candidatas, no ano seguinte assumiu a apresentação do programa. Ao longo de 25 anos de carreira, 13 trilhas de novelas , 7 cds, 2 dvds, gravou ao lado de nomes como ; Chitãozinho e Xororo, Brian McKnight, Simone e Simaria, Paula Fernandes, Fernando e Sorocaba, Marcos e Belutti, Juan Luís Guerra, Alexandre Pires.

Tânia Mara é Capa do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela celera tantos anos de carreira, fala sobre maternidade e sua nova turnê. 

A cantora Tânia Mara é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Carlo Locatelli. Diagramação: Dênis Felipe. Por: Flávia Viana

CE -  O que significa para você celebrar 25 anos de carreira com a turnê Voz e Violão?
TM - Celebrar esses 25 anos com essa turnê é motivo de muita alegria, de gratidão e de realização mesmo. Pensar nesses anos todos, quantas coisas, quantas obras lindas, quantas músicas, quantas outras turnês já realizei, me emociona muito, porque o repertório dessa turnê realmente são músicas que mexem assim nas minhas entranhas.

São músicas muito especiais para mim e, óbvio, que tem outras que sinto falta nessa turnê, mas a gente até conhece no projeto volume 2, não sei se voz e violão ou se piano e voz. Tenho muito orgulho da minha obra, e isso é uma realização muito grande. Estrangeiro, com uma turnê do jeito que eu gosto, mais intimista, de fazer de olho no olho com o público, para quem realmente curte o meu trabalho, as minhas músicas.

CE - Como você escolhe o repertório para uma turnê comemorativa como essa?
TM - Eu escolho de uma forma muito sublime, assim, pensando no que toca o meu coração, no que conta a minha história, mas também no que sei que toca o coração de quem vai estar lá assistindo, de quem me acompanha nesses 25 anos. Então, com muito amor, carinho e dedicação, pensando em me emocionar e emocionar quem está ali. A gente tem que trocar esse momento de emoções, né?

CE - Quais desafios você espera encontrar ao revisitar seus grandes sucessos em um formato mais intimista?
TM - Os desafios que eu espero... eu acho que quando a música é boa e quando o público já se identifica e conhece, não existem desafios, existe realmente uma identificação, uma conexão aumentada com cada melodia, com cada solo. Tivemos todo o cuidado nesse projeto de manter a identidade dessas canções, para que, quando revisitado, o público reconheça os sucessos de novela. E algumas músicas não foram de novela nem tiveram repercussão, mas quem acompanha meu trabalho nesses 25 anos com certeza vai cantar junto. Quem não conhece, acredito que se conectará, porque são melodias e letras muito tocantes, emocionantes, românticas, dentro da minha essência nesses anos todos.

CE - Você tem planos de voltar à televisão? Se sim, como seria esse projeto ideal?
TM - Eu sempre tenho planos de voltar à TV, porque eu amo fazer televisão. Me descobri numa outra profissão a partir do momento que o Silvio Santos me deu a oportunidade de virar apresentadora, e gosto muito. Sou uma sanguínea falante e espero ter algum projeto em televisão em breve. Se for algo musical, ficarei muito feliz, porque tudo que envolve música me identifica imediatamente.

Mas talvez também seja algo que se encaixe com meu perfil, minha forma de ser, que eu consiga ser eu mesma. O apresentar me trouxe essa liberdade, diferente do atuar: você pode ser você mesmo, falar com suas palavras, agir de forma natural, e as pessoas se identificam. Tenho muita vontade, tenho planos. Em breve, se Deus quiser, teremos novidades.

CE - Como a maternidade influenciou suas escolhas profissionais e artísticas ao longo dos anos?
TM - A maternidade me trouxe mais maturidade, não só como pessoa, mas também musical e artisticamente. Minhas canções sempre falaram de amor, e acredito que me aprofundei mais nesse tema de uma forma que nunca imaginei.

O amor mais puro, verdadeiro, tem essa coisa incondicional de dar amor, de ser amor sem esperar nada em troca, muito dentro do que Deus espera da gente. Só quando você tem um filho você vive o amor de forma plena. A Maísa me trouxe inspiração, mais sensibilidade, mais maturidade na minha forma de cantar, de lidar com meus projetos, e também de equilibrar a carreira com outras áreas que antes dela não eram prioridade.

CE - Quais são os maiores desafios de acompanhar a adolescência da Maísa, de 15 anos?
TM - Eu lido com a adolescência como muitas mães, cada uma a seu modo. Tento compreender e conhecer um novo ser que habita na minha casa, porque realmente é uma nova pessoa. É uma fase de transição desafiadora, mas levo com leveza e parceria com a Maísa, dando limites, acolhendo, conversando muito, construindo cumplicidade.

Mas óbvio que existem desafios, os limites que precisam ser dados, os momentos que você é chamada de chata, e tudo bem. É visando o melhor: a segurança dela, o aprendizado, o desenvolvimento dos limites, do respeito, da gratidão, da independência, das responsabilidades. Tento lidar com leveza e sempre pedindo apoio, discernimento e sabedoria a Deus e a Maria Santíssima, que sempre me guiam nesse momento desafiador, diferente, mas delicioso.

CE - Que aprendizados você tirou da sua experiência com a depressão pós-parto?
TM - O aprendizado é que, por mais que a gente pense que se conhece, estamos sempre nos conhecendo, todos os dias. Eu não percebia o que era depressão pós-parto. Então é preciso estar atento aos hormônios, ter acompanhamento médico, entender nossos limites e pedir ajuda, primeiramente a Deus e depois às pessoas que realmente nos amam.

O conselho que eu daria para outras mães que vivem momentos difíceis é ter uma base espiritual primeiro: conexão com Deus, aconselhar-se com Ele, buscar cada vez mais força n’Ele. É através dessa conexão que vejo a formação da Maísa, sua maturidade, sensibilidade e humanidade. Outras vertentes podem complementar, mas o primeiro passo é a base sólida: Deus e a conexão com Ele.

A cantora Tânia Mara é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. Foto: Carlo Locatelli. Diagramação: Dênis Felipe. Por: Flávia Viana

CE - Qual conselho você daria para outras mães que vivem momentos difíceis com filhos pequenos ou adolescentes?
TM - Conexão com Deus e com os nossos filhos. Participar do dia deles, ter momentos de qualidade — não quantidade — de conversa, de diálogo, de presença verdadeira na vida do filho.

CE - Como você equilibra carreira e vida pessoal sem abrir mão da sua essência?
TM - Isso eu fui aprendendo ao longo da vida e continuo aprendendo, porque equilibrar carreira e vida pessoal não é fácil. Houve momentos de foco total na carreira e outros de dedicação à vida pessoal. Agora estou experimentando esse equilíbrio pela primeira vez: não abrir mão de nenhuma nem da outra. Quando fui mãe, queria ser mãe integralmente, então pausei a carreira. Agora que a Maísa está maior, busco esse equilíbrio, voltando com a turnê, a carreira, mas equilibrando com o tempo para minha filha, família e pessoas que amo.

CE - O que mantém sua conexão com a música romântica mesmo diante de tendências diferentes no mercado?
TM - O que me mantém conectada à música romântica é ouvir apenas o que me toca, emociona, o que considero música de verdade. Vivenciando o amor no dia a dia: com minha filha, meus pais, irmãos, pessoas que amo. E, primeiramente, meu amor a Deus, entendendo o quão grandioso é o amor d’Ele por mim.

Tendências nunca foram referência para mim. Existem músicas boas hoje em dia, mas se não me identifico, não fazem parte da minha playlist. Música tem função grande na vida das pessoas, então buscamos sons, melodias, letras que nos toquem profundamente e tragam vibração positiva.

CE - Quando você está sozinha, quais momentos ou atividades te ajudam a se reconectar consigo mesma?
TM - Contato com a natureza: amo pisar na grama, comer fruta do pé, tomar sol — o sol me alimenta muito — e sempre ouvindo música. Tenho momentos de oração, assistir a um bom filme, silenciar, ficar quietinha, ler, dormir bastante, me alimentar bem, sentir cheiro de terra, estar com meus animais, ter contato com a natureza e minha essência. Uma comida que gosto, um bom café, às vezes uma taça de vinho — tudo isso me reconecta comigo mesma. Viver a leveza das coisas simples que gosto.

Festa de 15 anos da filha Maysa - Tânia e Jayme - Divulgação

 

Correio B+

Saúde B+: Saiba identificar os sinais de uma crise suicida e entenda a importância

Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 14 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, o que representa uma média preocupante de 38 mortes por dia.

04/10/2025 16h30

Compartilhar
Saúde B+: Saiba identificar os sinais de uma crise suicida e entenda a importância

Saúde B+: Saiba identificar os sinais de uma crise suicida e entenda a importância Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Passamos a viver de maneira automática, mesmo que seja de forma inconsciente, seguindo sempre a mesma rotina, nos mesmos horários, realizando as tarefas diárias, permitindo abusos psicológicos no trabalho e na vida pessoal, muitas vezes (ou quase sempre) em silêncio. Esse acúmulo de sentimentos acaba se transformando em um caos interno que afeta a saúde física e mental. 

Dados do Ministério da Previdência Social, divulgados em 2024, revelam uma crise alarmante de saúde: quase meio milhão de pessoas foram afastadas do trabalho por transtornos mentais, o maior número em pelo menos 10 anos. Em comparação com o ano anterior, as 472.328 licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%.

Dos 3,5 milhões de pedidos de licença no INSS, 472 mil solicitações foram atendidas por questões de saúde mental. Os dados apontam que em 64% dos atendimentos realizados a maioria são mulheres, com idade média de 41 anos, e que possuem quadros de depressão e ansiedade. Elas passam até três meses afastadas do trabalho. 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), aproximadamente 14 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, o que equivale a uma média alarmante de 38 mortes por dia, no Brasil. Esses números refletem uma triste realidade e apontam para a crescente preocupação com a saúde mental no país.

O cuidado com a saúde mental é fundamental tanto para prevenir doenças graves quanto para salvar vidas. A depressão, por exemplo, é uma das principais causas do suicídio e pode se manifestar de diversas formas. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são cruciais para ajudar as pessoas a lidarem com suas dificuldades emocionais e melhorarem a qualidade de vida.

Todos os anos temos campanhas no mês de setembro

“O Setembro Amarelo é um movimento de conscientização que, ao longo dos anos, tem se consolidado como um dos principais marcos no combate ao suicídio. A campanha convida a sociedade a romper o silêncio, reduzir estigmas e ampliar o diálogo sobre a saúde mental. O suicídio deve ser compreendido como um fenômeno complexo, influenciado por aspectos psicológicos, sociais, culturais e biológicos. Mais do que um ato individual, trata-se de um processo de intenso sofrimento, frequentemente acompanhado de sentimentos de desesperança e desamparo”, orienta Guilherme Cosme, neuropsicólogo na INSELF Neuropsicologia Avançada.
 

Sinais de alerta de uma crise suicida

Identificar os sinais de uma crise suicida pode ser decisivo para salvar vidas. Entre os principais destacam-se:

• Isolamento social e afastamento das rotinas habituais.

• Expressões verbais diretas ou indiretas de desesperança e desejo de morrer.

• Oscilações emocionais intensas, com episódios de irritabilidade, tristeza profunda ou apatia.

• Alterações no sono e no apetite, refletindo desregulação emocional.

• Despedidas incomuns, como doar pertences ou escrever mensagens finais.

• Cada um desses sinais deve ser considerado um pedido de ajuda, nunca um gesto irrelevante.
 

Como oferecer ajuda efetiva

A ajuda começa com o escutar com empatia, não julgar, não interromper e não minimizar a dor do outro. O apoio pode incluir:

• Escuta ativa e validante, reconhecendo a gravidade do sofrimento.

• Apoio na busca de atendimento especializado, envolvendo psicólogos e psiquiatras.

• Acionamento de redes de apoio, familiares, amigos e colegas próximos.

• Encaminhamento a serviços especializados, como o CVV (188) ou pronto-socorro em situações de risco iminente.


O papel das abordagens psicoterapêuticas 

Nos últimos anos, diversos protocolos estruturados têm se mostrado eficazes na prevenção do suicídio.

• A Terapia Cognitivo-comportamental Breve para Prevenção do Suicídio, desenvolvida por Bryan, Rudd e Botega (2024), oferece uma intervenção focada e de curta duração. O método se concentra em identificar padrões de pensamento e comportamento associados à crise suicida, promovendo estratégias práticas para aumentar a segurança, reduzir impulsividade e fortalecer recursos de enfrentamento. Estudos mostram que mesmo um número limitado de sessões pode reduzir significativamente o risco de recorrência de tentativas.

• A Terapia Comportamental Dialética (DBT), criada por Marsha Linehan (2010; 2018) e expandida por Swenson (2024), combina aceitação e mudança. Técnicas de mindfulness, tolerância ao mal-estar e regulação emocional ajudam a pessoa a atravessar momentos críticos sem recorrer ao suicídio.

• A Terapia Cognitivo-comportamental tradicional também permanece como um pilar essencial, especialmente nos modelos adaptados à crise suicida, ao trabalhar com reestruturação cognitiva e prevenção de recaídas.

Essa diversidade de abordagens revela que não existe uma única resposta, mas um conjunto de estratégias que, quando articuladas, podem oferecer suporte robusto e salvar vidas.

Dimensão social e cultural 

O suicídio não pode ser visto apenas como uma questão individual. Ele está atravessado por fatores sociais e culturais, como desigualdades, preconceitos e ausência de políticas públicas efetivas. Ambientes escolares e profissionais, por exemplo, precisam se preparar para identificar sinais e criar redes de acolhimento. 

Programas como o Ressignificações e Acolhimento Integrativo do Sofrimento Existencial, o RAISE, (Fukumitsu, 2019) mostram o impacto positivo de ações comunitárias que integram prevenção e posvenção. Além disso, é importante lembrar que pessoas neurodivergentes, como autistas, muitas vezes enfrentam sobrecarga emocional e social, o que aumenta a vulnerabilidade ao suicídio quando não há ambientes de aceitação e inclusão.

Conclusão 

Deve ser entendido que campanhas com o setembro amrelo e outrs, são como um compromisso permanente com a valorização da vida. Reconhecer sinais, oferecer apoio e garantir o acesso a tratamentos, como a DBT (Terapia Comportamental Dialética) e programas de prevenção comunitária, são passos concretos na construção de uma sociedade mais acolhedora e resiliente. “Mais do que estatísticas, estamos falando de pessoas, histórias e vínculos que podem ser preservados quando a escuta, a empatia e a intervenção precoce se tornam prioridade”, finaliza o neuropsicólogo.

Correio B+

Alerta B+: Bebida adulterada por metanol pode cegar

Consumo de bebida adulterada dispara, pode causar neurite óptica e levar à perda da visão. Saiba como evitar.

04/10/2025 15h30

Compartilhar
Alerta B+: Bebida adulterada por metanol pode cegar

Alerta B+: Bebida adulterada por metanol pode cegar Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O número de intoxicações por bebida adulterada registrados em setembro pelo CIATOX (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas bateu recorde. Somou 9 intoxicações com dois casos de cegueira no estado de São Paulo, além de mais 10 pacientes sob investigação até o dia 25 do mês.

De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto diretor executivo do Instituto Penido Burnier de Campinas quando o metanol entra na corrente sanguínea é transformado em ácido fórmico, substância que diminui a oxigenação das células e é altamente tóxica. A toxidade somada à falta de oxigênio, explica, atacam o nervo óptico desencadeando neurite óptica.

Caso a doença não receba o tratamento adequado durante a fase inicial ou aguda causa a perda irrecuperável da visão. Já a intoxicação sistêmica causa sérios danos ao fígado, rim, coração, pâncreas e até alterações na camada externa do cérebro que caracterizam a esclerose múltipla, levando ao óbito

O especialista diz que os sinais de alerta sempre indicam uma emergência médica, mas, geralmente só surgem entre 12 e 24 horas. Isso porque, o álcool etílico das bebidas tornam o metabolismo do metanol mais lento, explica. Nos olhos, afirma, os primeiros sintomas são: visão turva, fotofobia e dor retrobulbar ou ao movimentar os olhos. Os sintomas sistêmicos mais frequentes da intoxicação elencados pelo médico são: náusea, forte dor de cabeça, dor abdominal, vômitos e alteração da consciência.

Tratamento

As primeiras 48 horas são cruciais para salvar a visão e a vida após uma intoxicação por metanol. Diante da suspeita de ingestão de álcool adulterado, Queiroz Neto recomenda que a pessoa seja encaminhada a uma triagem no CIATOX para confirmar a acidose metabólica grave que requer hemodiálise para eliminar o metanol da corrente sanguínea.

Outra terapia elencada pelo oftalmologista para casos menos graves de acidose, frequente entre pessoas que consomem pouca bebida adulterada é o fomepizol, também conhecido como 4-metilpirazo,l um antídoto ao metanol.

O acúmulo de ácido fórmico no nervo óptico pode causar edema que pode ser tratado com corticosteroides que eliminam a inflamação. A dica para prevenir intoxicação por bebida adulterada observar na garrafa o registro ANVISA, lacre de segurança e selo fiscal, finaliza.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 2 dias

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

2

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 1 dia

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

3

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você