Capa da semana B+: Entrevista exclusiva com a empresária e ícone da TV portuguesa Bruna Gomes

"Gosto de mostrar o que vivo de forma romântica mas real. Gosto de lembrar que a vida é boa, porque um dia já acreditei que não era então, lembro todos os dias que Deus é bom e que amanhã é um novo dia para todos nós"

Flavia Viana

Flavia Viana

16/11/2025 - 18h00
Bruna Gomes conquistou o coração do público ao vencer o Big Brother - Desafio Final em Portugal, em 2022, mas sua trajetória vai muito além dos holofotes do reality show. Natural de Santa Catarina, Brasil, Bruna já era conhecida como influenciadora digital antes de ganhar projeção internacional com a sua participação marcante na televisão portuguesa.

Com milhões de seguidores nas redes sociais, Bruna é hoje uma das celebridades mais influentes em terras lusitanas e passou a participar como comentarista em Reality shows como Big Brother e SECRET STORY e participações em programa de entretenimento. No fim do ano passado, participou do “Congela”, e, mais uma vez, saiu-se vencedora. O programa passou por três meses todos os sábados. 

Empreendedora em Ascensão

Após o Big Brother, Bruna expandiu a sua atuação para o mundo empresarial. “Desenvolvi uma linha de maquiagens com a Andreia Profissional, a marca de beleza mais antiga portuguesa. Acabamos de lançar novos tons da base que já é um sucesso de vendas”, comenta. 

O trabalho de Bruna passa, ainda, por criar conteúdo que vai desde a sua rotina, seus cuidados de beleza, autocuidado, passando por saúde mental. “Gosto de falar de assuntos do meu dia a dia e possam ajudar as pessoas. Conto as minhas experiências pessoais e isso gera uma grande identificação com meus seguidores”. 

Nada de ansiedade

Com a vida agitada, de muitos compromisso, Bruna encontrou um jeito de equilibrar corpo e mente: passou a frequentar as aulas de hot yoga. “O exercício tem me ajudado muito nessa questão. Depois do Big Brother Portugal, a minha vida mudou. E o feedback depois de um reality como esse, o impacto na vida da gente é muito grande. A hot yoga, que faço na academia, tem me ajudado a não pensar em mais nada”, explica. 

Bruna é casada com o piloto português Bernardo Sousa, e também divide a vida do casal com os seguidores, o que os levou a participar juntos de campanhas publicitárias e marcar presenças vips em eventos de destaque em Portugal e no Brasil.

Direto de Portugal, Bruna Gomes conversou com exclusividade com o Correio B+ desta semana e como Capa do Caderno ela fala sobre sua vida de empresária, sucesso na TV Portuguesa, sua vida na Europa e novos trabalhos.

Bruna Gomes é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Bruna, sua trajetória começou nas redes sociais e hoje você é um nome consolidado também na televisão portuguesa. Como foi essa transição de influenciadora digital para empresária e apresentadora?
BG - Foi gradual mas nada fácil. Tudo era novo no começo, a vida nova, o novo País e também, uma nova oportunidade que foram os projetos em televisão, formato que até então não tinha feito. Fui atrás para aprender como que poderia fazer o lugar que foi me dado valer a pena, assisti muita coisa daqui, na verdade hoje fico imersa em Portugal porque quero fazer parte cada vez do lugar que me acolheu. 

CE - Após o sucesso no Big Brother Portugal, você se tornou uma figura querida pelo público português. O que mais mudou na sua vida pessoal e profissional desde então?
BG - Talvez a segurança que nunca tenha sentido. Hoje posso afirmar com todo o coração que os meus passos foram dados e concretizados porque eu fui lá e fiz, sem ninguém impedir ou falar o contrário. Tenho as rédeas daquilo que almejo e depois que aprendi isso ninguém mais me tira.

Na vida pessoal encontrei meu parceiro que além de tudo me dá o suporte e a família para que todo o resto faça sentido. A vida para mim tem valor quando é possível unir tudo que se ama e ser feliz. 

CE - Você costuma compartilhar momentos da sua rotina e reflexões sobre saúde mental. Como lida com a exposição e, ao mesmo tempo, mantém sua saúde emocional em dia?
BG - Faço terapia há muitos anos, no começo curava uma dor de ter perdido um primo muito jovem, conheci a depressão muito cedo e depois às sessões passaram também para aquelas questões da vida de todo adulto. Indecisões, para onde seguir, pressão que eu mesma sempre me coloquei. 

Não gosto de falhar com ninguém e também sou muito critica, então foram coisas que além de compartilhar para os meus seguidores que nossos sentimentos não são únicos, foram importantes para o meu crescimento. Cuidar do corpo e da nossa mente é o motor para tudo continuar em pé. 

CE - A ansiedade é um tema presente na vida de muitas pessoas, especialmente de quem trabalha com redes sociais. Você já enfrentou momentos difíceis nesse sentido? Como costuma lidar com a pressão?
BG - Já fui mais ansiosa. O tempo também traz a maturidade que as vezes só ele resolve. Não adianta se desesperar que o que tem que ser tem mesmo muita força. Olhem a mim, aqui do outro lado do Oceano, se alguns anos me falassem isso, sinceramente, diria que era algum sonho muito maluco. Hoje não penso tanto, sigo o meu coração, o segredo tem sido fazer exatamente o contrário de todos os anos que de fato, não tive paz. 

CE - Sua linha de maquiagens com a Andreia Profissional tem sido um sucesso. Como surgiu essa parceria e o que mais te inspirou a entrar no universo da beleza como empresária?
BG - Sempre gostei de maquiagem, cuidar da pele, maquiar as amigas. A maquiagem é uma terapia, gosto de como ela tem o poder de nos transformar.  A parceria começou de forma natural, tínhamos um propósito em comum que era realizar um sonho então unimos uma sonhadora que sou eu, com uma marca super credível e antiga portuguesa para que pudesse ser concretizado.

Entregamos resultado, uma preço incrível e produtos que aqueles que já testaram amam. Sempre tive a veia empreendedora dentro de mim, minha primeira marca levava meu nome, “Bruna Gomes” e era de roupas, na época meu público era infanto/juvenil e as roupas como t-shirts e bonés eram para esse público, aprendi muito desde então. 

CE - O público se identifica muito com sua autenticidade. Quais são os limites que você estabelece entre o que compartilha e o que prefere manter em off-line?
BG - Gosto de mostrar o que vivo de forma romântica mas real. Gosto de lembrar que a vida é boa, porque um dia já acreditei que não era então, lembro todos os dias que Deus é bom e que amanhã é um novo dia para todos nós. Vivo meu off-line também de forma intensa, desenho meus projetos e sonhos sem compartilhar até que se concretizem.

No off também crio muito, traço metas e a maioria desses percursos mostro quando já está feito, me sinto mais confortável assim. Primeiro acontece, depois eu mostro. 

Bruna Gomes é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Você e Bernardo Sousa formam um casal muito querido. Como é dividir tantos momentos com o público e ainda preservar a intimidade da relação?
BG - Nós conhecemos num reality então basicamente as pessoas nos conhecem (mesmo). Amamos a troca que temos com aqueles que nos seguem e vibram com a nossa relação. Ainda tenho aquele sonho de família, antiga e, ter seguidores que tem os valores parecidos com o meus é muito gratificante. O resto, todo resto sempre foi muito natural, porque depois que se participa de um reality, todo lugar vira “casa”. 

CE - Nos últimos anos, você vem mostrando um olhar mais maduro sobre carreira e propósito. Hoje, o que mais te motiva a criar conteúdo e empreender?
BG - Quando olho para trás e vejo todo meu percurso, vejo tudo aquilo que também as pessoas nem sonham, porque sempre fui muito discreta mas não deixou de ser pesado. Vejo o quanto fico orgulhosa por ter tido sempre fé que com os pés no chão e propósito se chegaria lá.

Encontrei pessoas incríveis nesse percurso, como o meu marido, que me ajudaram para que hoje eu pudesse ser mesmo dona de mim e o que eu mais quero com tudo hoje que faço é que as pessoas que me seguem também acreditem nisso, que elas podem, que vão conseguir, não importa o que seja, não importa onde esteja. 

CE - Você costuma usar sua influência para falar sobre temas como autocuidado e bem-estar. Que mensagem gostaria de deixar para quem te acompanha e enfrenta dificuldades emocionais?
BG - Que elas não permitam que ninguém as impeça de voar. Que se rodeiem de pessoas que vibram na mesma energia, pessoas que tragam conforto e segurança. Que os passinhos são importantes, nem tudo tem que ser sobre grandes eventos, as coisas simples da vida também importam e tem muito valor.  

CE - Pode adiantar um pouco sobre seus próximos projetos e se há novas parcerias vindo por aí, seja na televisão, nas redes ou no mundo empresarial?
BG - Tenho uma grande novidade que vai sair muito em breve, algo que também leva meu nome. Talvez a coisa mais desafiadora que já tenha feito nesses quase 10 anos de mundo digital, tem a minha cara e estou há muito tempo desenhando tudo com uma equipe incrível. Uma ideia que foi criada para trazer e levar amor e independente do tamanho da jornada, vai ter sempre conforto.

 

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025

Com a chegada da Black Friday, o momento também é favorável para quem deseja investir em um novo visual pagando menos.

15/11/2025 17h30

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025 Foto: Divulgação

Com a chegada das estações mais quentes do ano, o cabelo também pede um visual mais leve, natural e cheio de movimento. A primavera-verão 2025 promete ser marcada por fios com personalidade, seja em cortes longos e cheios de camadas ou em versões curtas e despojadas. O calor convida a um visual que combine praticidade com estilo, e as novas tendências chegam exatamente para isso: realçar o brilho, o balanço e a liberdade dos fios.

Segundo Tati Cordeiro, especialista em megahair e criadora da técnica Megahairinivisivel, o comprimento volta a ser protagonista. “Os cabelos longos estão em alta, especialmente em cortes em camadas, que trazem leveza e permitem brincar com diferentes penteados. É o tipo de cabelo que combina com o verão, solto, com ondas e muito movimento”, explica.

Corte em camadas

O cabelo comprido em camadas é o queridinho da estação. Ele permite brincar com diferentes estilos, do liso polido às ondas naturais, e se adapta bem a todos os tipos de fio. A proposta é manter o volume nas pontas e o movimento no comprimento, criando uma sensação de leveza e frescor.

Butterfly Cut

Entre as apostas para 2025, o corte borboleta (butterfly cut) vem ganhando cada vez mais espaço. Ele tem como característica principal duas camadas bem marcadas, uma mais curta na altura do queixo e outra longa nas pontas. “Esse corte é ótimo para quem quer modernizar o visual sem abrir mão do comprimento. Ele valoriza o contorno do rosto e dá muito movimento ao cabelo”, destaca Tati Cordeiro.

Corte em “V”

O corte em V também volta com força neste verão. Ideal para quem gosta do cabelo longo, ele cria um caimento elegante e natural, com as pontas levemente alongadas no centro. “É um corte que traz harmonia e destaca o brilho dos fios. Além disso, combina muito com quem usa megahair, já que o formato em V deixa o acabamento ainda mais natural”, explica Tati.

Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025Beleza B+: Os cortes mais pedidos nos salões para a primavera-verão 2025 - Divulgação

Volume e ondas retrô

Outra forte tendência da temporada são os cabelos volumosos e ondulados com um toque retrô, inspirados nos anos 80. “O cabelo ganha mais textura e presença, fugindo do liso chapado e abraçando um visual mais natural e poderoso”, comenta Tati. Esse estilo valoriza o volume, as ondas marcadas e a aparência de cabelo saudável, uma estética que reforça o empoderamento e o charme característico da estação.

Pixie Cut

O pixie cut reaparece repaginado, com um comprimento ligeiramente maior e mechas mais longas na frente, permitindo variações de estilo. “O novo pixie é moderno, mas também feminino e versátil. Ele permite brincar com textura, movimento e até alongar o rosto, dependendo da finalização”, diz Tati.

Para quem quer mudar radicalmente sem esperar o cabelo crescer, o megahair segue como grande aliado. “O megahair é uma ferramenta incrível para quem quer inovar no visual ainda este ano. Ele permite transformar completamente o cabelo, trazendo volume, comprimento e até novas possibilidades de cor de forma rápida e segura”, afirma Tati Cordeiro.

Com a chegada da Black Friday, o momento também é favorável para quem deseja investir em um novo visual pagando menos. O megahair com fitas adesivas se destaca como o método preferido do momento por oferecer acabamento invisível, conforto e naturalidade, uma escolha cada vez mais popular entre celebridades. “Eu adoro essa época do ano, é quando mais vejo mulheres se cuidando e com a autoestima lá em cima. É muito bonito acompanhar essa transformação”, comenta Tati Cordeiro.

Pet B+: Como a humanização dos pets influencia a escolha do alimento. Confira aqui

Tutores buscam opções mais naturais e equilibradas, refletindo o cuidado que têm com a própria alimentação

15/11/2025 15h30

Pet B+: Como a humanização dos pets influencia a escolha do alimento. Confira aqui

Pet B+: Como a humanização dos pets influencia a escolha do alimento. Confira aqui Foto: Divulgação

A relação de amor e carinho entre os homens e seus pets está mais forte do que nunca. Os cães, que inicialmente foram domesticados para ajudar na caça, dormiam no quintal, eram alimentados com restos de comida e levados ao médico-veterinário apenas quando doentes, e os gatos, que evitavam a presença de roedores em locais para armazenamento de alimentos, tinham acesso irrestrito à rua e em muitos casos, eram considerados animais “comunitários”, hoje vivem dentro de casa, dormem na cama e no sofá, recebem alimentação de alta qualidade e são levados periodicamente ao médico-veterinário para consultas preventivas. 

Os pets passaram a ser considerados membros do que ficou conhecido como “famílias multiespécie” — núcleos familiares compostos por pessoas e seus animais de estimação, reconhecendo os laços afetivos e emocionais que os unem. Já os humanos, que antes eram donos dos pets, passaram a ser melhores amigos e agora, muitos se identificam como “pais de pets”. Como resultado desse processo de humanização, os cuidados com os animais de estimação têm crescido — e a alimentação ocupa papel de destaque nesse novo cenário. 

“Os tutores estão cada vez mais atentos ao que oferecem aos seus pets. Se antes buscavam alimentos que apenas saciassem a fome e nutrissem o animal de estimação, hoje procuram alimentos que expressem o mesmo cuidado e atenção que dedicam à própria saúde, priorizando ingredientes naturais, alta qualidade nutricional e benefícios extras para promover o bem-estar. Muitos preferem até economizar em suas próprias compras do que em produtos para seus pets”, destaca Amanda Arsoli, médica-veterinária da Adimax, fabricante de alimentos para cães e gatos.

Entre as principais demandas dos tutores que buscam uma alimentação com olhar mais humanizado para seus companheiros estão:

- ingredientes de qualidade humana: preferem alimentos feitos com ingredientes naturais, funcionais e com padrão semelhante ao de produtos para consumo humano;

- saúde e bem-estar: valorizam opções saudáveis, que promovam longevidade, vitalidade e previnam problemas de saúde;

- personalização: procuram alimentos adaptados à idade, raça, porte e condições específicas de saúde dos animais.

Esse movimento tem transformado o mercado de pet food. Linhas de alimentos e snacks com apelo natural, sem a inclusão de conservantes artificiais, corantes e ingredientes transgênicos, ganham cada vez mais espaço nas prateleiras e no coração dos tutores.

Ainda que os tutores tenham as melhores intenções, Amanda Arsoli alerta para um ponto importante  que pode trazer prejuízos à saúde dos pets: “A humanização dos animais de companhia, sem considerar que são de espécies com necessidades físicas, biológicas e comportamentais diferentes das humanas, pode levar a erros como suplementação desnecessária; deficiência nutricional causada por dietas caseiras desbalanceadas; oferta excessiva de petiscos; manejo alimentar inadequado (como deixar alimento à vontade); veganismo; oferta de alimentos crus; superalimentação, sobrepeso e obesidade. Por isso, é importante sempre fornecer alimentos de qualidade, completos e balanceados, na quantidade recomendada nas embalagens ou orientada pelo médico-veterinário de confiança”.

A obesidade, inclusive, vem se tornando cada vez mais comum entre cães e gatos. Apesar de haver uma predisposição genética em algumas raças, além de fatores endocrinológicos (como o hipotireoidismo), a doençatem como principal causa o desequilíbrio provocado pelo excesso de calorias oferecidas. Os quilos a mais podem comprometer gravemente a saúde dos pets e têm potencial de reduzir sua expectativa de vida.

No caso de pets com sobrepeso ou obesidade, Amanda explica que apenas diminuir a quantidade diária de alimento não é a solução correta, pois junto com as calorias, seriam reduzidos os nutrientes essenciais, comprometendo a saúde do cão ou gato. 

“O ideal é ajustar a dieta com alimentos formulados especificamente para o controle de peso, que apresentam densidade energética reduzida, mas mantêm o equilíbrio de todos os nutrientes necessários. Após o emagrecimento, é recomendado migrar para uma dieta de manutenção com menor densidade calórica, associada a hábitos saudáveis, como passeios regulares, estímulo a brincadeiras e controle de petiscos”.

Mais do que uma tendência de mercado, a busca por alimentos mais naturais reflete uma nova forma de expressar amor e responsabilidade. Investir em uma nutrição de qualidade significa promover uma vida mais longa e saudável para os cães e gatos.

 

