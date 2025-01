Carnaval 2025: Conheça pousadas relaxantes para fugir da folia

Correio B+

Bia Guedes está festejando 20 anos de trajetória profissional fazendo parte do elenco d da novela “Volta por cima”. Na trama das 19h, a artista dá vida à divertida secretária Beth, que trabalha na Viação Formosa. Em paralelo, ela segue fazendo suas apresentações de stand-up comedy pelo país.



Dia 31 de janeiro, ela sobe ao palco do Qualistage, no Festival Humor Contra-Ataca. Em 4 de fevereiro, a carioca participa do “Q Comedia”, no Teatro Riachuelo comandado por Suzy Brasil. Já no dia 7 de fevereiro, se apresenta com o grupo 4k Comédia entre Amigos, na Casa da Comédia Carioca. Tudo na Cidade Maravilhosa. Para este ano também está prevista a estreia nas telonas com o filme “Cansei de ser Nerd” atuando ao lado de nomes como Cissa Guimarães e Fernando Caruso.

Bia foi uma das finalistas do Prêmio Multishow de Humor, em 2017, e pode ser vista atualmente na série “Ponto Final”, disponível na Netflix, e na temporada 2024 de “Cilada” no Multishow. Na TV, fez participações em novelas como “Joia Rara”, “Salve Jorge”, “Nos tempos do Imperador” e “Novo Mundo”. Ela ainda esteve em séries como “A Grande Família”, “Amor e Sexo” e ‘Tapas e Beijos”, todos na Globo.

Na internet, Guedes atuou em diversos vídeos nos badalados canais “Porta dos Fundos” e “Parafernalha” Já no teatro, a artista fez parte do elenco de dezenas de peças, como os sucessos “Ela é Meu Marido”, “Surto” e “Terapia do Riso”. Em seu currículo ainda constam trabalhos nos filmes “Minha Mãe é uma Peça 2” e “De Pernas pro Ar 3” e prêmios de Melhor Atriz em festivais de teatro pelo país.

CE - Bia, você está na novela “Volta por Cima” da TV Globo, onde interpreta a divertida secretária Beth. A personagem já tinha essa vertente de humor ou você que colocou esse toque nas cenas dela? E como tem sido fazer essa novela que é um sucesso desde sua estreia?

BG - A personagem já chegou para mim com vários textos divertidos! E, durante as gravações, eu sempre tento propor algumas ideias que eu acho que teria a ver com o que pensei para a Beth.



Tanto a direção quanto os autores são muito disponíveis para propostas e fomos descobrindo características no desenrolar das cenas. E ainda estamos nessa caminhada! A maravilha da obra aberta! Só alegria pelo sucesso que tem sido Volta por cima! Essa combinação de autores, diretores, elenco e público satisfeitos é sempre motivo de comemorar!

CE - Antes de “Volta por Cima” você tinha feito apenas participações em novelas. Inclusive, temos visto muitos humoristas sendo escalados para tramas na Globo. Como você avalia o trabalho de quem faz humor - acostumado com shows de improviso - interpretando texto de um folhetim?

BG - Essa é a terceira novela que estou no elenco, além das participações e sempre vibro com uma nova personagem. Acho maravilhoso que atores de humor sejam testados em várias vertentes e mostrem que são capazes de atuar em todos os meios de comunicação. Que as portas se abram cada vez mais para verem quantos multitalentos existem nos palcos. E que maravilha que o público tem abraçado e gostado dessas escalações.

CE - Em paralelo à TV, você segue fazendo shows de stand-up comedy pelo país. Como Bia Guedes se descobriu essa humorista de mão cheia? E como é subir num palco e fazer as pessoas rirem?

BG - O humor me abraçou logo no início da minha carreira. Fiz peças de todos os tipos. Quando era bem nova, em um curso de teatro, o professor me viu em uma improvisação e me falou que eu era uma comediante. Nesse dia eu me entendi e vi que estava sempre feliz no palco… mas com a comédia eu me completava 100%. É emocionante ter a resposta imediata que o humor proporciona! A energia é contagiante!

CE - Você dirige e faz seus textos? Em que se inspira pra fazer piadas num momento em que muitos assuntos já não cabem mais para fazer rir?

BG - Sim! Principalmente no stand-up, todos precisam ser autorais. Falo muito do meu cotidiano e histórias que já aconteceram comigo. Isso me dá liberdade para falar da forma que preferir! Mas acho justo ter temas que não cabem mais e estamos sempre aprendendo.

CE - Ainda vemos poucas mulheres fazendo stand-up. Mulheres ainda sofrem preconceito por fazer humor em 2025?

BG - O machismo é muito difícil de ser combatido em todos os lugares, assim que como todos os outros tipos de preconceito. Mas hoje temos muito mais voz e espaço. Então podemos mostrar que desde sempre mulheres sabem fazer humor, a diferença que agora somos mais ouvidas! Mas ainda temos muito o que conquistar.

CE - Você também faz parte do grupo 4k Comédia entre Amigos, que faz shows de humor pelo país. Como é dividir o palco numa apresentação de improviso? * Stand Up e improviso

BG - Dividir o palco com amigos é sempre maravilhoso. Nosso grupo surgiu por puro entrosamento. Fizemos um filme juntos que estreará esse ano. E foi um super encontro. Nos bastidores resolvemos que a parceria não poderia acabar ali. E nasceu o 4K.

CE - Bia Guedes se assiste? É muito autocrítica?

BG - Acho que faço parte do grande grupo de atores que se julgam em cena. Rs. Gosto de ver minhas cenas, mas sempre tem alguma coisa que a gente acha que pode melhorar. Mas me assisto sim!

CE - Em seu currículo, vemos um trabalho totalmente voltado para o humor, na TV, no teatro, no streaming, no cinema, na internet....Pensa em fazer drama em algum momento?

BG - Meu lado do humor é sempre o que me faz ser chamada para a maioria dos trabalhos. Mas gosto de me arriscar em todos os tipos de interpretação. Inclusive na minha primeira novela tive muitas cenas de choro e bem dramáticas! Gostei bastante de experimentar esse lugar na TV. Mas quero estar em todas as vertentes sempre!

CE - Quais seus próximos projetos?

BG - Além de estar aproveitando muito esse momento da novela vou estrear meu solo em breve e terá o lançamento do filme “Cansei de ser Nerd”, onde pude experimentar ser a mocinha heroína pela primeira vez. (risos) . Estou a ansiosa para ver o resultado.



E, em paralelo, segue minha agenda de stand-up. Aliás, dia 31 de janeiro vou me apresentar no Qualistage, no Festival Humor Contra-Ataca. Sigo também com os shows do 4k e meu curso de teatro “EnCena” que está completando mais um ano de existência, junto com minha sócia Clarissa Kahane e minha irmã Aline Guedes.

CE - Você está comemorando 20 anos de carreira. Como avalia essa sua caminhada? E seus sonhos profissionais?

BG - A vida de atriz só me trouxe alegria. Eu comemoro poder viver dessa profissão todos os dias. Não que seja fácil, porque é uma correria diária e estamos sempre colocando expectativas em cada projeto. Mas vale a pena cada segundo. Me sinto feliz com o que já conquistei e continuo em busca de muito mais.