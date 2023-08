Casal sul-mato-grossense lança "Sabático: O Poder da Pausa", guia prático para planejar uma pausa

Na contramão de um mercado que exige cada vez mais produtividade estão os alertas internacionais para uma maior atenção sobre a saúde mental de trabalhadores e empresários.

Desfrutar um período sabático em favor do equilíbrio mental pode parecer um sonho distante e para poucos, mas os autores Eberson Terra e Iara Vilela desafiam essa percepção com o livro “Sabático: O Poder da Pausa”. Eles são de Mato Grosso do Sul e atualmente residem na Itália.

O lançamento está programado para o dia 20 de setembro, em São Paulo, mas a publicação, que traz o selo da editora Alta Books, já está em pré-venda. Eberson e Iara também fazem dobradinha, como casal, há quase duas décadas e afirmam que a ideia é oferecer um guia prático e abrangente para aqueles que desejam explorar o potencial transformador de um intervalo em suas trajetórias pessoais.

Durante o planejamento de seu próprio sabático, os autores identificaram uma lacuna no mercado editorial. Embora existam histórias inspiradoras durante períodos sabáticos, faltava, na opinião dos dois, um conteúdo prático que abordasse as complexidades e os desafios do processo. Foi então que nasceu a publicação autoral.

“Nossa principal motivação foi a de contribuir com as pessoas que sentem as mesmas dúvidas e dificuldades na hora de tentar colocar no papel os planos, que podem parecer apenas um sonho. Essa falta de norte pode fazer com que alguém desista de tirar esse tempo, justamente pelo fato de se sentir inseguro e vulnerável”, afirmam os autores.

CHUTAR O BALDE, NÃO

O livro aborda, em cinco partes, a contextualização histórica do sabático, a desconstrução da ideia de simplesmente abandonar tudo, a priorização da saúde mental, o planejamento com os pés no chão,

as atividades essenciais durante o período e a reintegração após esse intervalo.

Apesar da tendência de associar o período sabático a viagens, os autores enfatizam que é possível aproveitar essa pausa para investir em estudos, engajar-se em atividades voluntárias, dedicar mais tempo

à família ou cuidar de um ente querido que exija atenção especial, buscar uma jornada espiritual ou planejar uma transição de carreira ou estilo de vida.

“Na prática, o sabático é uma experiência de vida com início, meio e fim com um objetivo traçado para o período. Vale ressaltar que um sabático não deve ser confundido com nomadismo digital, em que se trabalha enquanto viaja e se reside em diversos locais diferentes, nem tampouco com férias, as quais são destinadas ao relaxamento”, afirma o casal.

Independentemente do propósito do sabático, os autores reforçam no livro a necessidade de um planejamento. “É extremamente importante fazer uma pesquisa detalhada do quanto esse período vai custar financeiramente. Com isso em mãos, é hora de avaliar suas finanças, se você já tem o montante ou por quanto tempo deve fazer uma poupança. Em nenhuma hipótese apoiamos [a atitude de se] chutar

o balde e largar tudo de uma hora para a outra. Sem o planejamento adequado, é fácil perder o foco e até se endividar, causando ainda mais incerteza sobre o futuro”, alertam.

PAUSA PARA POUCOS

Eberson e Iara reconhecem que a possibilidade de tirar uma pausa pode não ser viável para todos, especialmente levando em consideração as desigualdades sociais e econômicas no Brasil. No entanto, o objetivo do livro é auxiliar aqueles que têm a oportunidade de planejar um sabático a fazê-lo de maneira consciente e produtiva.

“Os períodos de descompressão permitem que os profissionais reflitam sobre suas carreiras, escapando das turbulências do dia a dia. É uma ferramenta valiosa para as transições, visto que as férias não proporcionam um completo afastamento da realidade, a qual volta a preocupar assim que o retorno ao trabalho ocorre”, fundamenta a dupla.

Segundo os autores, visando reter seus talentos, há bons exemplos no mercado de empresas que permitem e incentivam profissionais a buscarem um período de equilíbrio, a fim de tê-los recuperados em um segundo momento. “Empresas como IBM, Bosch e outras oferecem a seus colaboradores a possibilidade de pausa laboral não remunerada, como uma solução para profissionais que buscam o autoconhecimento,

a descompressão e algum propósito longe do trabalho por um tempo determinado”, afirmam.

OS AUTORES

Eberson Terra e Iara Vilela são um casal apaixonado por viagens. Ele foi um executivo por 12 anos de uma das maiores empresas de educação do mundo, é um dos LinkedIn Top Voice e autor do livro “Carreiras Exponenciais”. Ela, jornalista que passou por redações de afiliadas da Rede Globo, é dona do perfil Viajando Aprendi.

Juntos há quase 20 anos, os dois decidiram que era a hora de botar em prática o sonho de pausar suas respectivas carreiras. Dessa forma, surgiu naturalmente uma aventura para a dupla, a qual intitulou de período sabático, tornando-se, assim, o livro conjunto.