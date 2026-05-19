Chef Paulo Machado leva gastronomia pantaneira ao Masp e participa do TEDx Carandá

SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

Especialista explica como exercícios com peso do próprio corpo podem gerar hipertrofia e quais são as diferenças em relação aos treinos tradicionais de academia

A busca por saúde, força e definição muscular fez crescer o interesse por modalidades de treino que vão além da musculação tradicional. Nos últimos anos, a calistenia deixou de ser apenas uma prática alternativa para ocupar espaço entre as principais tendências do universo fitness.

Popularizada nas redes sociais por vídeos de movimentos impressionantes, como barras, pranchas e exercícios acrobáticos, a modalidade conquistou adeptos pela praticidade, baixo custo e possibilidade de ser realizada em praças, parques ou dentro de casa.

Mas, em meio à popularidade crescente, uma dúvida continua frequente entre iniciantes e até praticantes experientes: a calistenia realmente funciona para quem quer ganhar massa muscular? Ou a musculação ainda é a opção mais eficiente para hipertrofia?

Segundo o educador físico especialista em calistenia Felipe Kutianski, é possível conquistar ganhos musculares expressivos utilizando apenas o peso do próprio corpo, desde que o treino siga princípios semelhantes aos utilizados na musculação tradicional.

A diferença, de acordo com ele, está muito mais na estratégia de progressão do que no resultado final.

“A hipertrofia acontece por tensão mecânica, dano muscular e estresse metabólico. A calistenia consegue gerar esses três estímulos quando o treino é realizado próximo da falha muscular e com volume adequado”, explica o especialista.

Estímulo muscular

A calistenia é baseada em movimentos compostos, ou seja, exercícios que recrutam vários grupos musculares ao mesmo tempo. Flexões, barras fixas, agachamentos, paralelas e pranchas são alguns dos exemplos mais conhecidos.

Diferentemente da musculação, em que máquinas e pesos isolam determinados músculos, a modalidade exige controle corporal constante, ativando também musculaturas estabilizadoras.

Por muitos anos, a crença dominante foi a de que apenas a musculação permitiria ganhos significativos de massa muscular.

No entanto, estudos recentes vêm mostrando que exercícios com peso corporal podem gerar hipertrofia em níveis semelhantes aos obtidos com cargas externas, especialmente quando os treinos são executados com intensidade suficiente.

A lógica fisiológica por trás do crescimento muscular é a mesma. Para que o músculo cresça, ele precisa ser submetido a estímulos progressivos. Na musculação, isso normalmente acontece pelo aumento gradual das cargas. Já na calistenia, o processo depende de adaptações mais complexas nos movimentos.

Enquanto uma pessoa na academia pode simplesmente adicionar mais peso a uma barra ou máquina, o praticante de calistenia precisa aumentar a dificuldade de outras formas.

Isso pode acontecer pela mudança do ângulo do exercício, pelo controle mais lento da fase excêntrica do movimento (quando o músculo alonga sob tensão), pelo aumento da amplitude ou pela inclusão de peso extra no corpo.

Segundo Felipe Kutianski, esse processo exige planejamento e consciência corporal. “Quando o praticante executa muitas repetições com facilidade, é necessário modificar o ângulo do exercício, adicionar lastro, aumentar o tempo sob tensão ou ampliar a amplitude do movimento”, afirma.

Em níveis mais avançados, a modalidade deixa de ser limitada ao peso corporal puro. Muitos atletas utilizam coletes com carga, correntes e anilhas presas ao corpo para elevar a intensidade dos exercícios. De acordo com o especialista, alguns praticantes chegam a realizar barras e dips com acréscimos de 40 a 50 quilos.

Isso mostra que a calistenia não se resume apenas a exercícios básicos ou leves, como muitas pessoas imaginam. Quando bem estruturada, ela pode atingir níveis elevados de exigência física e muscular.

Hipertrofia ou funcionalidade?

Embora ambas as modalidades sejam eficientes para ganho muscular, existem diferenças no tipo de desenvolvimento físico que normalmente cada uma proporciona.

A musculação continua sendo considerada o caminho mais rápido para hipertrofia, porque permite controle preciso das cargas e isolamento muscular. Isso facilita o aumento de volume em regiões específicas do corpo, além de tornar mais simples a progressão gradual dos exercícios.

Já a calistenia costuma desenvolver um físico mais atlético, funcional e definido. Como os movimentos envolvem múltiplos músculos simultaneamente, há grande exigência de equilíbrio, coordenação e estabilização corporal.

Segundo Felipe Kutianski, o ganho muscular pode acontecer de maneira mais lenta na calistenia, mas acompanhado de outras capacidades físicas importantes. “É um ganho mais lento, porém com mais qualidade, já que existe um forte trabalho de estabilização e coordenação neuromuscular”, avalia.

Na prática, isso significa que praticantes de calistenia frequentemente apresentam grande domínio corporal, mobilidade e resistência, além de força relativa elevada (capacidade de movimentar o próprio peso com eficiência).

Popularização

O crescimento da calistenia também está ligado ao impacto das redes sociais no universo fitness. Vídeos curtos mostrando movimentos avançados, desafios físicos e transformações corporais ajudaram a popularizar a prática entre jovens e adultos que buscam alternativas mais acessíveis às academias tradicionais.

Além do apelo visual, a modalidade ganhou força por exigir poucos equipamentos. Em muitos casos, uma barra fixa e o peso corporal são suficientes para iniciar os treinos.

Esse aspecto se tornou ainda mais relevante após o período da pandemia, quando muitas pessoas passaram a procurar formas de se exercitar em casa ou ao ar livre. Praças públicas com estruturas de treino começaram a atrair praticantes de diferentes idades, fortalecendo a cultura da calistenia em várias cidades brasileiras.

Alimentação

Apesar das diferenças entre os métodos de treino, especialistas reforçam que nenhum protocolo de exercícios gera hipertrofia sozinho. A alimentação continua sendo um fator determinante para o crescimento muscular.

De acordo com Felipe Kutianski, um dos erros mais comuns observados entre iniciantes é acreditar que apenas o treino será suficiente para gerar resultados. Sem ingestão adequada de calorias e proteínas, o organismo não possui os nutrientes necessários para construir massa muscular.

“Sem superavit calórico e ingestão adequada de proteínas, o corpo não tem substrato para crescimento, independentemente da modalidade escolhida”, alerta.

Acessibilidade

Uma das principais vantagens da calistenia é a acessibilidade. Diferentemente da musculação, que normalmente depende de mensalidades, máquinas e equipamentos específicos, a modalidade pode ser praticada gratuitamente em espaços públicos ou em casa.

Isso faz com que o método seja adaptável a diferentes realidades financeiras e rotinas. Iniciantes podem começar com exercícios básicos, utilizando apenas movimentos simples, enquanto praticantes avançados conseguem elevar gradualmente a complexidade dos treinos.

Além da hipertrofia, a prática também contribui para o desenvolvimento da força funcional, mobilidade, coordenação motora e resistência muscular.

Para o especialista, a escolha entre musculação e calistenia depende muito mais dos objetivos pessoais e da identificação com a modalidade do que de uma suposta superioridade absoluta entre os métodos.

Em muitos casos, inclusive, as duas modalidades podem ser combinadas dentro de uma mesma rotina de treinamento.

Orientação profissional

Apesar da praticidade da calistenia, especialistas alertam que o acompanhamento profissional continua importante, principalmente para iniciantes. A progressão inadequada de exercícios, a má execução técnica e o excesso de intensidade podem causar sobrecargas articulares e lesões musculares.

Por isso, antes de iniciar qualquer modalidade, a recomendação é realizar avaliação física e seguir orientações individualizadas, especialmente em casos de pessoas sedentárias ou com histórico de problemas articulares e cardiovasculares.

“É possível conquistar hipertrofia com a calistenia, desde que exista um planejamento adequado de treino e alimentação. A grande vantagem é que a prática pode ser feita em casa ou em espaços públicos, sem necessidade de equipamentos caros, sempre com orientação profissional e liberação médica quando necessária”, conclui Felipe Kutianski.