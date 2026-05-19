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culinária

Chef Paulo Machado leva gastronomia pantaneira ao Masp e participa do TEDx Carandá

Sul-mato-grossense integrou evento gastronômico no Masp e será um dos speakers da segunda edição do TEDx Carandá, que acontece no Bioparque Pantanal na tarde de hoje

Mariana Piell

Mariana Piell

19/05/2026 - 11h00
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Reconhecido nacionalmente pelo trabalho de valorização da culinária pantaneira e de fronteira, o chef Paulo Machado participou ontem da Experiência Gastronômica Aromas & Sabores, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), e hoje sobe ao palco da segunda edição do TEDx Carandá, no Bioparque Pantanal.

Os dois eventos têm em comum a valorização das identidades culturais e dos saberes regionais, colocando Mato Grosso do Sul em destaque no cenário nacional por meio da gastronomia, do turismo e das experiências ligadas ao Pantanal.

No Masp, o chef integrou a programação da Experiência Gastronômica Aromas & Sabores, ação promovida pelo governo do Estado dentro do projeto Mato Grosso do Sul – Especial por Natureza, realizado em São Paulo entre os dias 13 e 18. No evento, a gastronomia de MS foi apresentada como patrimônio cultural e experiência turística contemporânea.

A iniciativa reuniu cerca de 400 profissionais do setor turístico, entre agentes de viagens, operadores, representantes de entidades e autoridades. Foi oferecida uma imersão nos sabores sul-mato-grossenses, conectando tradição, técnica e identidade cultural.

Ao lado dos chefs Marcílio Galeano, Lucas Yonamine, Jadicelia Miyassato Tamasiro e Juanita Battilani, Paulo Machado ajudou a apresentar um menu com pratos clássicos e releituras contemporâneas de ingredientes típicos do Pantanal e da fronteira. Entre os destaques estão sopa paraguaia, sashimi de piloteiro, steak tartare de carne de sol, caldo de piranha, paçoca pantaneira com espuma de angico e macarrão de comitiva.

Também foram servidos doce de leite artesanal preparado em tacho de cobre e o drink MS mule, feito com guavira, fruta típica do Cerrado.

“Participar de um evento como o MS Por Natureza, no Masp, é uma grande honra e também uma responsabilidade muito bonita. É levar Mato Grosso do Sul para um dos espaços culturais mais importantes do Brasil, mostrando que nossa gastronomia, nossos biomas e nossa cultura têm identidade, sofisticação e muita história para contar. Quero levar como mensagem a força da cozinha pantaneira e de fronteira, o trabalho das mulheres que conheci e que cozinham diariamente no Pantanal e são guardiãs de receitas, valorizando ingredientes, produtos, enfim, tradições que constroem nossa cultura todos os dias”, explica o chef.

Durante o evento, Paulo Machado comandou uma aula-show ao lado de Jadicelia Miyassato Tamasiro, que participou do longa-metragem produzido pelo chef sobre as mulheres da fronteira. Ele também participou de uma conversa sobre turismo e gastronomia com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, e com Georges Schnyder, diretor da revista Prazeres da Mesa.

Todo o serviço do evento foi realizado com materiais biodegradáveis, reforçando a proposta de preservação ambiental e valorização consciente dos biomas sul-mato-grossenses.

TEDX CARANDÁ

Além da participação no Masp, Paulo Machado será um dos speakers do TEDx Carandá, evento global que chega à segunda edição em Campo Grande. Com o tema “Encontro das Águas”, a iniciativa será realizada no Bioparque Pantanal e reunirá palestrantes para discutir temas ligados a meio ambiente, diversidade, cultura, negócios e causas sociais.

O TEDx é um programa internacional de eventos organizados de forma independente, seguindo o modelo das conferências TED Talks, conhecidas mundialmente pela disseminação de ideias e experiências inspiradoras. Mais de 4 mil eventos TEDx são realizados anualmente em diversos países.

A primeira edição do TEDx Carandá, realizada em novembro de 2024, consolidou Campo Grande como espaço de debate sobre inovação, liderança e impacto social. Neste ano, a programação também contará com transmissão ao vivo pelo YouTube.

Entre os speakers confirmados estão profissionais reconhecidos em diversas áreas, incluindo Paulo Machado e a chef Juanita Battilani, proprietária do Juanita Restaurante.

“Ser convidado para um TEDx é um sonho muito especial, porque é a oportunidade de transformar minhas vivências em uma maneira de inspirar pessoas. Mais do que falar de gastronomia, vou falar de territórios, histórias e vivências que moldam o que eu pesquiso há anos e respondem um pouco do que é a cozinha à qual eu pertenço, a dessa gente pantaneira, de fronteira, caipira e orgulhosa de ser do interior. Minha mensagem é mostrar que a cozinha de Mato Grosso do Sul carrega identidade ímpar e que valorizar nossas raízes também é pensar futuro”, resume Machado.

O organizador desta edição, o empresário Dijan de Barros, destaca a importância da continuidade do projeto em Campo Grande.

“Realizar um evento desse porte pela segunda vez em Campo Grande demonstra o crescimento da nossa relevância no cenário nacional. É uma grande satisfação reunir palestrantes com trajetórias inspiradoras e temas tão atuais”, afirma.

Para Paulo Machado, os eventos desta semana também ajudam a fortalecer a Rota Gastronômica Pantaneira, criada em parceria com a jornalista Tati Feldens, o Sebrae-MS e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

“A ação representa uma importante oportunidade para que operadores de turismo conheçam de perto o potencial cultural e turístico da rota”, finaliza Machado.

SERVIÇO

O TEDx Carandá será realizado hoje, a partir das 13h, no Bioparque Pantanal, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 6.277.

Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento (www.tedxcaranda.com.br), que também terá transmissão ao vivo pelo canal do TEDx Carandá no YouTube.

gastronomia

Festival do Hambúrguer terá 50 opções de lanches a R$ 30 ou R$ 40

Evento acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2026 em Campo Grande

18/05/2026 17h00

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Festival do Hambúrguer vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de maio

Festival do Hambúrguer vai acontecer nos dias 29, 30 e 31 de maio DIVULGAÇÃO/Hamburgueiros do MS

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4° edição do Festival do Hambúrguer ocorre nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2026, no estacionamento do Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público. Ao todo, serão três dias de muita gastronomia com hambúrgueres deliciosos.

São mais de 50 opções diferentes de hambúrgueres, com preço fixo de R$ 30 ou R$ 40. O evento terá área kids, show ao vivo e outras atrações. Além de hambúrguer, outras opções também estarão disponíveis no cardápio: cerveja artesanal e sobremesas variadas (crepe, pudim, sorvetes e cookies).

Confira quais são as hamburguerias que marcarão presença no evento:

- 7 Burg
- Alan’s Gourmet
- Black Rabbit
- Bonfim Lanches
- Bufalo Beef 
- Burguer Pub
- Cacimba Sorvetes 
- Carnívoros 
- Tio Marquinhos 
- Dellato Gelato Artesanal 
- Dumato
- El Parrudo
- HS Gastronomia 
- Insano Burguer
- La Burgezz
- MV Burguer
- Nabrasa
- Pro Burguer 
- Roast Burguer
- Safari
- Sagrado Burguer

Em 2026, o festival também vai em busca de um feito histórico: a conquista de um recorde oficial, consolidando o evento como o maior do segmento na região, com o objetivo de entrar para o Livro dos Recordes.

Em sua quarta edição, o festival já caiu no gosto da população: segundo a organização, o evento já movimentou mais de R$ 3 milhões nas edições anteriores e gerou cerca de 500 empregos diretos e indiretos.

O Dia Internacional do Hambúrguer é comemorado anualmente em 28 de maio.

SERVIÇO

Festival do Hambúrguer

  • Data: 29, 30 e 31 de maio de 2026
  • Local: Altos da Afonso Pena — Estacionamento do Bioparque Pantanal, Campo
  • Grande/MS
  • Entrada: Gratuita
  • Valores: Burgers por R$ 30 ou R$ 40 (preços fixos em toda a praça)

 

SAÚDE E ATIVIDADE FÍSICA

Calistenia ou musculação, qual é o melhor para manter a forma?

Especialista explica como exercícios com peso do próprio corpo podem gerar hipertrofia e quais são as diferenças em relação aos treinos tradicionais de academia

18/05/2026 08h30

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A calistenia exige controle corporal constante, ativando também musculaturas estabilizadoras

A calistenia exige controle corporal constante, ativando também musculaturas estabilizadoras Magnific

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A busca por saúde, força e definição muscular fez crescer o interesse por modalidades de treino que vão além da musculação tradicional. Nos últimos anos, a calistenia deixou de ser apenas uma prática alternativa para ocupar espaço entre as principais tendências do universo fitness.

Popularizada nas redes sociais por vídeos de movimentos impressionantes, como barras, pranchas e exercícios acrobáticos, a modalidade conquistou adeptos pela praticidade, baixo custo e possibilidade de ser realizada em praças, parques ou dentro de casa.

Mas, em meio à popularidade crescente, uma dúvida continua frequente entre iniciantes e até praticantes experientes: a calistenia realmente funciona para quem quer ganhar massa muscular? Ou a musculação ainda é a opção mais eficiente para hipertrofia?

Segundo o educador físico especialista em calistenia Felipe Kutianski, é possível conquistar ganhos musculares expressivos utilizando apenas o peso do próprio corpo, desde que o treino siga princípios semelhantes aos utilizados na musculação tradicional.

A diferença, de acordo com ele, está muito mais na estratégia de progressão do que no resultado final.

“A hipertrofia acontece por tensão mecânica, dano muscular e estresse metabólico. A calistenia consegue gerar esses três estímulos quando o treino é realizado próximo da falha muscular e com volume adequado”, explica o especialista.

Estímulo muscular

A calistenia é baseada em movimentos compostos, ou seja, exercícios que recrutam vários grupos musculares ao mesmo tempo. Flexões, barras fixas, agachamentos, paralelas e pranchas são alguns dos exemplos mais conhecidos.

Diferentemente da musculação, em que máquinas e pesos isolam determinados músculos, a modalidade exige controle corporal constante, ativando também musculaturas estabilizadoras.

Por muitos anos, a crença dominante foi a de que apenas a musculação permitiria ganhos significativos de massa muscular.

No entanto, estudos recentes vêm mostrando que exercícios com peso corporal podem gerar hipertrofia em níveis semelhantes aos obtidos com cargas externas, especialmente quando os treinos são executados com intensidade suficiente.

A lógica fisiológica por trás do crescimento muscular é a mesma. Para que o músculo cresça, ele precisa ser submetido a estímulos progressivos. Na musculação, isso normalmente acontece pelo aumento gradual das cargas. Já na calistenia, o processo depende de adaptações mais complexas nos movimentos.

Enquanto uma pessoa na academia pode simplesmente adicionar mais peso a uma barra ou máquina, o praticante de calistenia precisa aumentar a dificuldade de outras formas.

Isso pode acontecer pela mudança do ângulo do exercício, pelo controle mais lento da fase excêntrica do movimento (quando o músculo alonga sob tensão), pelo aumento da amplitude ou pela inclusão de peso extra no corpo.

Segundo Felipe Kutianski, esse processo exige planejamento e consciência corporal. “Quando o praticante executa muitas repetições com facilidade, é necessário modificar o ângulo do exercício, adicionar lastro, aumentar o tempo sob tensão ou ampliar a amplitude do movimento”, afirma.

Em níveis mais avançados, a modalidade deixa de ser limitada ao peso corporal puro. Muitos atletas utilizam coletes com carga, correntes e anilhas presas ao corpo para elevar a intensidade dos exercícios. De acordo com o especialista, alguns praticantes chegam a realizar barras e dips com acréscimos de 40 a 50 quilos.

Isso mostra que a calistenia não se resume apenas a exercícios básicos ou leves, como muitas pessoas imaginam. Quando bem estruturada, ela pode atingir níveis elevados de exigência física e muscular.

Hipertrofia ou funcionalidade?

Embora ambas as modalidades sejam eficientes para ganho muscular, existem diferenças no tipo de desenvolvimento físico que normalmente cada uma proporciona.

A musculação continua sendo considerada o caminho mais rápido para hipertrofia, porque permite controle preciso das cargas e isolamento muscular. Isso facilita o aumento de volume em regiões específicas do corpo, além de tornar mais simples a progressão gradual dos exercícios.

Já a calistenia costuma desenvolver um físico mais atlético, funcional e definido. Como os movimentos envolvem múltiplos músculos simultaneamente, há grande exigência de equilíbrio, coordenação e estabilização corporal.

Segundo Felipe Kutianski, o ganho muscular pode acontecer de maneira mais lenta na calistenia, mas acompanhado de outras capacidades físicas importantes. “É um ganho mais lento, porém com mais qualidade, já que existe um forte trabalho de estabilização e coordenação neuromuscular”, avalia.

Na prática, isso significa que praticantes de calistenia frequentemente apresentam grande domínio corporal, mobilidade e resistência, além de força relativa elevada (capacidade de movimentar o próprio peso com eficiência).

Popularização

O crescimento da calistenia também está ligado ao impacto das redes sociais no universo fitness. Vídeos curtos mostrando movimentos avançados, desafios físicos e transformações corporais ajudaram a popularizar a prática entre jovens e adultos que buscam alternativas mais acessíveis às academias tradicionais.

Além do apelo visual, a modalidade ganhou força por exigir poucos equipamentos. Em muitos casos, uma barra fixa e o peso corporal são suficientes para iniciar os treinos.

Esse aspecto se tornou ainda mais relevante após o período da pandemia, quando muitas pessoas passaram a procurar formas de se exercitar em casa ou ao ar livre. Praças públicas com estruturas de treino começaram a atrair praticantes de diferentes idades, fortalecendo a cultura da calistenia em várias cidades brasileiras.

Alimentação

Apesar das diferenças entre os métodos de treino, especialistas reforçam que nenhum protocolo de exercícios gera hipertrofia sozinho. A alimentação continua sendo um fator determinante para o crescimento muscular.

De acordo com Felipe Kutianski, um dos erros mais comuns observados entre iniciantes é acreditar que apenas o treino será suficiente para gerar resultados. Sem ingestão adequada de calorias e proteínas, o organismo não possui os nutrientes necessários para construir massa muscular.

“Sem superavit calórico e ingestão adequada de proteínas, o corpo não tem substrato para crescimento, independentemente da modalidade escolhida”, alerta.

Acessibilidade

Uma das principais vantagens da calistenia é a acessibilidade. Diferentemente da musculação, que normalmente depende de mensalidades, máquinas e equipamentos específicos, a modalidade pode ser praticada gratuitamente em espaços públicos ou em casa.

Isso faz com que o método seja adaptável a diferentes realidades financeiras e rotinas. Iniciantes podem começar com exercícios básicos, utilizando apenas movimentos simples, enquanto praticantes avançados conseguem elevar gradualmente a complexidade dos treinos.

Além da hipertrofia, a prática também contribui para o desenvolvimento da força funcional, mobilidade, coordenação motora e resistência muscular.

Para o especialista, a escolha entre musculação e calistenia depende muito mais dos objetivos pessoais e da identificação com a modalidade do que de uma suposta superioridade absoluta entre os métodos.

Em muitos casos, inclusive, as duas modalidades podem ser combinadas dentro de uma mesma rotina de treinamento.

Orientação profissional 

Apesar da praticidade da calistenia, especialistas alertam que o acompanhamento profissional continua importante, principalmente para iniciantes. A progressão inadequada de exercícios, a má execução técnica e o excesso de intensidade podem causar sobrecargas articulares e lesões musculares.

Por isso, antes de iniciar qualquer modalidade, a recomendação é realizar avaliação física e seguir orientações individualizadas, especialmente em casos de pessoas sedentárias ou com histórico de problemas articulares e cardiovasculares.

“É possível conquistar hipertrofia com a calistenia, desde que exista um planejamento adequado de treino e alimentação. A grande vantagem é que a prática pode ser feita em casa ou em espaços públicos, sem necessidade de equipamentos caros, sempre com orientação profissional e liberação médica quando necessária”, conclui Felipe Kutianski.

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