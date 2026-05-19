Chef Paulo Machado leva gastronomia pantaneira ao Masp e participa do TEDx Carandá

Reconhecido nacionalmente pelo trabalho de valorização da culinária pantaneira e de fronteira, o chef Paulo Machado participou ontem da Experiência Gastronômica Aromas & Sabores, no Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp), e hoje sobe ao palco da segunda edição do TEDx Carandá, no Bioparque Pantanal.
Os dois eventos têm em comum a valorização das identidades culturais e dos saberes regionais, colocando Mato Grosso do Sul em destaque no cenário nacional por meio da gastronomia, do turismo e das experiências ligadas ao Pantanal.
No Masp, o chef integrou a programação da Experiência Gastronômica Aromas & Sabores, ação promovida pelo governo do Estado dentro do projeto Mato Grosso do Sul – Especial por Natureza, realizado em São Paulo entre os dias 13 e 18. No evento, a gastronomia de MS foi apresentada como patrimônio cultural e experiência turística contemporânea.
A iniciativa reuniu cerca de 400 profissionais do setor turístico, entre agentes de viagens, operadores, representantes de entidades e autoridades. Foi oferecida uma imersão nos sabores sul-mato-grossenses, conectando tradição, técnica e identidade cultural.
Ao lado dos chefs Marcílio Galeano, Lucas Yonamine, Jadicelia Miyassato Tamasiro e Juanita Battilani, Paulo Machado ajudou a apresentar um menu com pratos clássicos e releituras contemporâneas de ingredientes típicos do Pantanal e da fronteira. Entre os destaques estão sopa paraguaia, sashimi de piloteiro, steak tartare de carne de sol, caldo de piranha, paçoca pantaneira com espuma de angico e macarrão de comitiva.
Também foram servidos doce de leite artesanal preparado em tacho de cobre e o drink MS mule, feito com guavira, fruta típica do Cerrado.
“Participar de um evento como o MS Por Natureza, no Masp, é uma grande honra e também uma responsabilidade muito bonita. É levar Mato Grosso do Sul para um dos espaços culturais mais importantes do Brasil, mostrando que nossa gastronomia, nossos biomas e nossa cultura têm identidade, sofisticação e muita história para contar. Quero levar como mensagem a força da cozinha pantaneira e de fronteira, o trabalho das mulheres que conheci e que cozinham diariamente no Pantanal e são guardiãs de receitas, valorizando ingredientes, produtos, enfim, tradições que constroem nossa cultura todos os dias”, explica o chef.
Durante o evento, Paulo Machado comandou uma aula-show ao lado de Jadicelia Miyassato Tamasiro, que participou do longa-metragem produzido pelo chef sobre as mulheres da fronteira. Ele também participou de uma conversa sobre turismo e gastronomia com o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, e com Georges Schnyder, diretor da revista Prazeres da Mesa.
Todo o serviço do evento foi realizado com materiais biodegradáveis, reforçando a proposta de preservação ambiental e valorização consciente dos biomas sul-mato-grossenses.
TEDX CARANDÁ
Além da participação no Masp, Paulo Machado será um dos speakers do TEDx Carandá, evento global que chega à segunda edição em Campo Grande. Com o tema “Encontro das Águas”, a iniciativa será realizada no Bioparque Pantanal e reunirá palestrantes para discutir temas ligados a meio ambiente, diversidade, cultura, negócios e causas sociais.
O TEDx é um programa internacional de eventos organizados de forma independente, seguindo o modelo das conferências TED Talks, conhecidas mundialmente pela disseminação de ideias e experiências inspiradoras. Mais de 4 mil eventos TEDx são realizados anualmente em diversos países.
A primeira edição do TEDx Carandá, realizada em novembro de 2024, consolidou Campo Grande como espaço de debate sobre inovação, liderança e impacto social. Neste ano, a programação também contará com transmissão ao vivo pelo YouTube.
Entre os speakers confirmados estão profissionais reconhecidos em diversas áreas, incluindo Paulo Machado e a chef Juanita Battilani, proprietária do Juanita Restaurante.
“Ser convidado para um TEDx é um sonho muito especial, porque é a oportunidade de transformar minhas vivências em uma maneira de inspirar pessoas. Mais do que falar de gastronomia, vou falar de territórios, histórias e vivências que moldam o que eu pesquiso há anos e respondem um pouco do que é a cozinha à qual eu pertenço, a dessa gente pantaneira, de fronteira, caipira e orgulhosa de ser do interior. Minha mensagem é mostrar que a cozinha de Mato Grosso do Sul carrega identidade ímpar e que valorizar nossas raízes também é pensar futuro”, resume Machado.
O organizador desta edição, o empresário Dijan de Barros, destaca a importância da continuidade do projeto em Campo Grande.
“Realizar um evento desse porte pela segunda vez em Campo Grande demonstra o crescimento da nossa relevância no cenário nacional. É uma grande satisfação reunir palestrantes com trajetórias inspiradoras e temas tão atuais”, afirma.
Para Paulo Machado, os eventos desta semana também ajudam a fortalecer a Rota Gastronômica Pantaneira, criada em parceria com a jornalista Tati Feldens, o Sebrae-MS e a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.
“A ação representa uma importante oportunidade para que operadores de turismo conheçam de perto o potencial cultural e turístico da rota”, finaliza Machado.
SERVIÇO
O TEDx Carandá será realizado hoje, a partir das 13h, no Bioparque Pantanal, localizado na Avenida Afonso Pena, nº 6.277.
Os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento (www.tedxcaranda.com.br), que também terá transmissão ao vivo pelo canal do TEDx Carandá no YouTube.