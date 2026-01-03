Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Cinema B+: Custe o Que Custar: o novo thriller de Harlan Coben na Netflix

Um drama familiar levado ao limite, marcado por reviravoltas sucessivas, segredos cuidadosamente escondidos e aquela sensação de que ninguém absolutamente ninguém está dizendo toda a verdade. 

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio B+

03/01/2026 - 14h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Entramos em 2026, com 12 meses ainda para explorar muitos lançamentos e retornos importantes. Em sua boa parte, as plataformas seguram os destaques para a metade de janeiro, com isso, a Netflix sai na frente com a nova série limitada adaptada de um livro de Harlan Coben: Custe o que Custar.

Sempre que falo de séries que saiam do livro ou apenas da mente de Coben repito: é, no fundo, um novelão moderno travestido de thriller.

Um drama familiar levado ao limite, marcado por reviravoltas sucessivas, segredos cuidadosamente escondidos e aquela sensação de que ninguém — absolutamente ninguém — está dizendo toda a verdade. Custe o Que Custar não foge a essa regra. Ao contrário: ela a confirma com uma segurança quase reconfortante.

A trama parte de um medo universal, quase primitivo: o desaparecimento de um filho. Simon Greene, vivido por James Nesbitt, tinha a vida que parece dar certo: casamento estável, carreira sólida, filhos criados com cuidado.

Tudo desmorona quando a filha mais velha, Paige, se envolve com drogas, se afasta da família e desaparece. Quando Simon finalmente a reencontra, tocando música nas ruas de um parque, o impulso de resgatá-la termina em violência, confusão e humilhação pública.

Um vídeo editado circula nas redes, a narrativa se distorce, e pouco depois o namorado da jovem aparece morto. O pai desesperado vira suspeito. E o que era uma busca íntima se transforma em um labirinto policial, moral e emocional.

Esse é o território onde Coben se sente mais confortável: famílias aparentemente comuns empurradas para situações extremas, nas quais cada decisão revela uma rachadura antiga. Custe o que Custar não tenta reinventar o gênero. Ela aposta na acumulação: mais personagens, mais linhas paralelas, mais “enquanto isso”, mais segredos emergindo no pior momento possível.

A cada episódio, o roteiro oferece uma nova pista, uma informação deslocada, um detalhe que muda o sentido de tudo o que veio antes. É deliberado, quase mecânico e justamente por isso tão eficaz para o binge. Especialmente se você já sabe que Coben não proteger ninguém se puder criar uma reviravolta completa.

A série é adaptação direta do romance publicado em 2019. Ele coloca tudo no liquidificador: traições, dependência química, cultos religiosos, sites de DNA, vingança e reconciliação. É curioso que, dentro da obra do autor, o livro já fosse visto como menos pirotécnico e mais doloroso, interessado menos em truques de engenho e mais no impacto emocional.

Abordar a dependência química, a culpa parental e a ideia — devastadora — de que amar nem sempre é suficiente para salvar alguém está muito em discussão justamente pelas mortes recentes e trágicas de Rob e Michelle Reiner, cujo filho, Nick, é dependente químico e possivelmente o assassino dos pais. Ou mesmo quem acompanhou a dissolução do culto NXVIM pelos documentários The Vow. Mais ainda, quem está nos sites de genealogia que realizam testes de DNA. Tudo muito perto da realidade, mas com viradas inimagináveis.

A versão da Netflix mantém o núcleo do livro, mas expande personagens secundários, cria novos arcos paralelos e desloca a história para o Reino Unido, ajustando o tom ao humor seco e à contenção britânica.

Nada disso é casual. Custe o Que Custar existe porque há um acordo muito bem desenhado por trás. Em 2018, Harlan Coben assinou com a Netflix um contrato de exclusividade para adaptar 14 de seus livros, tornando-se produtor executivo de todos os projetos.

Em 2022, o acordo foi renovado e ampliado, incluindo produções fora do eixo americano. Na prática, Coben virou uma espécie de selo interno da plataforma: histórias fechadas, custo controlado, alto índice de engajamento e um público que, depois de assistir a uma, costuma seguir para a próxima. Não são séries pensadas como “evento”, mas como hábito. Televisão de confiança.

O elenco de Custe o Que Custar reforça essa lógica. James Nesbitt faz aquilo que sabe fazer melhor: o homem comum consumido pela raiva, pelo desespero e por escolhas impulsivas. Ao seu lado, Minnie Driver vive Ingrid, a mãe que tenta sustentar a casa enquanto tudo implode, personagem importante, embora curiosamente subutilizada, um luxo estranho quando se tem uma atriz desse calibre.

Quem mais se destaca é Ruth Jones como Elena Ravenscroft, investigadora privada contida, imprevisível, sempre sugerindo que há mais acontecendo por trás do olhar do que o texto revela. E impossível não deixar de elogiar Tracy Ann Oberman, como a advogada Jessica, que injeta energia, ironia e uma dose deliciosa de exagero em cada aparição.

Ao redor deles, a série povoa o mundo com figuras que jamais são descartáveis: o protetor ambíguo vivido por Lucian Msamati, os detetives em tensão constante interpretados por Alfred Enoch e Amy Gledhill, os filhos que sabem mais do que aparentam, e até uma dupla de assassinos que cruza a narrativa como um lembrete de que, no universo de Coben, a violência nunca está muito longe.

No fim, Custe o Que Custar é exatamente o que promete ser. Um thriller envolvente, cheio de curvas fechadas, que se consome com rapidez e não pede compromisso além de alguns dias. Talvez não permaneça na memória por muito tempo, mas cumpre sua função.

Claro, especialmente se gostar de um dramalhão onde nem tudo faz muito sentido. E, nesse ecossistema de streaming, isso não é pouco. Às vezes, conforto também é uma escolha e Harlan Coben, mais do que ninguém, entende o valor disso.

GASTRONOMIA

Confira quatro receitas tradicionais para serem preparadas para a Folia de Reis

A oferta de refeições durante a Folia de Reis é um ato de hospitalidade, generosidade e devoção por parte dos anfitriões, que recebem os grupos de foliões em suas casas durante o ciclo festivo, que vai do Natal ao Dia de Reis

03/01/2026 10h00

Compartilhar
Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundo

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundo Divulgação

Continue Lendo...

Celebrado em 6 de janeiro, o Dia de Reis marca o encerramento oficial do ciclo natalino no calendário cristão e preserva, até hoje, uma forte ligação entre fé, cultura popular e gastronomia.

A data remete à visita dos três Reis Magos – Gaspar, Melchior e Baltasar – ao menino Jesus, guiados pela estrela de Belém, episódio narrado no Evangelho de Mateus.

Ao chegarem ao local do nascimento, os reis ofereceram ouro, incenso e mirra, símbolos que representam, respectivamente, a realeza, a divindade e o sacrifício de Cristo.

O Dia de Reis se transformou, ao longo dos séculos, em uma celebração cultural rica em rituais, músicas, festas e, principalmente, pratos típicos.

Em diversos países de tradição cristã, especialmente na Europa e na América Latina, a data é sinônimo de mesas fartas, receitas simbólicas e encontros familiares que reforçam o sentimento de partilha e esperança para o ano que se inicia.

A tradição chegou ao Brasil com os colonizadores portugueses e se misturou a elementos indígenas e africanos, dando origem a manifestações próprias, como a Folia de Reis, reconhecida como patrimônio cultural imaterial em várias regiões do País.

Os grupos de foliões percorrem casas entoando cânticos que narram a viagem dos Reis Magos, enquanto os moradores oferecem alimentos e bebidas, reforçando a hospitalidade que marca a celebração.

SIMBOLISMO

A gastronomia do Dia de Reis carrega significados profundos. O alimento, nesse contexto, vai além da nutrição: representa abundância, proteção, fé e renovação. Muitas receitas são preparadas apenas nessa época do ano, respeitando tradições que passam de geração em geração.

Entre os pratos mais emblemáticos está o bolo de reis – ou roscón de reyes, como é conhecido em países de língua espanhola.

A receita costuma esconder pequenos objetos em seu interior, como uma fava ou um brinde simbólico. Quem encontra o objeto pode receber uma missão especial para o ano seguinte, como organizar a próxima celebração, reforçando o caráter comunitário da data.

No Brasil, além do bolo, pratos salgados, pães, doces caseiros e bebidas artesanais também fazem parte da tradição, variando conforme a região. Em áreas rurais, ainda é comum a preparação de grandes almoços para receber os foliões, com receitas simples, mas cheias de afeto e significado.

TRADIÇÃO

Mesmo com as transformações sociais e o ritmo acelerado da vida moderna, o Dia de Reis segue sendo celebrado em muitas cidades brasileiras, principalmente no interior.

Para estudiosos da cultura popular, manter essas tradições vivas é uma forma de preservar a memória coletiva e fortalecer laços comunitários. A seguir, veja algumas das preparações mais tradicionais associadas à celebração.

Roscón de Reyes (versão espanhola)

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoRoscón de Reyes - Foto: Divulgação
  • 600 g de farinha de trigo;
  • 120 g de açúcar;
  • 2 ovos;
  • 100 g de manteiga;
  • 25 g de fermento fresco;
  • 250 ml de leite;
  • Água de flor de laranjeira;
  • Frutas cristalizadas para decorar.

Modo de Preparo:

> Dissolva o fermento no leite morno;

> Misture com os demais ingredientes, exceto as frutas. Sove bem e deixe descansar até crescer;

> Modele em formato de rosca, decore com frutas cristalizadas e asse a 180 °C até dourar.

Bolo de Reis Tradicional

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoBolo de Reis Tradicional - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 500 g de farinha de trigo;
  • 10 g de fermento biológico seco;
  • 100 g de açúcar;
  • 2 ovos;
  • 100 g de manteiga;
  • 200 ml de leite morno;
  • Raspas de laranja ou limão;
  • Frutas cristalizadas a gosto;
  • 1 fava ou pequeno brinde (bem higienizado).

Modo de Preparo

> Misture o fermento ao leite morno e reserve por alguns minutos;

> Em uma tigela grande, coloque a farinha, o açúcar, os ovos, a manteiga e as raspas de cítricos;

> Acrescente o leite com fermento e sove até obter uma massa lisa e homogênea;

> Deixe descansar até dobrar de volume;

> Incorpore as frutas cristalizadas, coloque a fava ou o brinde na massa e modele em formato de rosca;

> Asse em forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 minutos.

Pão Doce da Folia de Reis

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoPão Doce da Folia de Reis - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 1 kg de farinha de trigo;
  • 200 g de açúcar;
  • 3 ovos;
  • 100 ml de óleo;
  • 30 g de fermento biológico;
  • 500 ml de leite morno.

Modo de Preparo

> Misture todos os ingredientes até formar uma massa macia;

> Deixe crescer, modele os pães e asse até ficarem dourados;

> Tradicionalmente servido aos foliões como símbolo de acolhimento.

Arroz-doce festivo

Originado na Espanha Medieval, o Roscón de Reyes tem sua forma circular representando Deus, e as frutas cristalizadas, as tentações do mundoArroz-doce festivo - Foto: Divulgação

Ingredientes

  • 1 xícara de arroz;
  • 1 litro de leite;
  • 1 lata de leite condensado;
  • Canela em pau.

Modo de Preparo

> Cozinhe o arroz com água até ficar macio;

> Acrescente o leite, o leite condensado e a canela;

> Cozinhe em fogo baixo até atingir a cremosidade desejada; 

> Sirva quente ou frio.

Assine o Correio do Estado

Felpuda

Plano de saúde foi condenado pela 3ª Vara Cível de Campo Grande ao pagamen...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (3) e domingo (4)

03/01/2026 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Edson Alkontar - poeta de MS

"... o que era sadio, virou doentio. o que era decente, se fez delinquente. E os velhos deveres ficaram pra trás! Era uma vez...”

 

FELPUDA

Plano de saúde foi condenado pela 3ª Vara Cível de Campo Grande ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil a uma paciente que aspirou uma broca odontológica durante um procedimento de obturação. De acordo com o processo, a broca da caneta se desprendeu e acabou sendo aspirada pela paciente, então criança. A peça só foi expelida naturalmente cinco dias após o incidente, período em que a paciente enfrentou sofrimento físico e intenso abalo emocional. Absurdo perde!

DiálogoPrevista para o início deste ano a entrega à marinha do brasil da Fragata “Tamandaré” (F200) que está conduzindo testes de mar, em estágio de avaliações técnicas. o navio deixou o estaleiro brasil sul, da empresa TKms, em itajaí (sC), no dia 3 de dezembro, com militares e civis a bordo. de acordo com o futuro comandante da F200, o Capitão de Fragata gustavo Cabral Thomé, essas provas têm o objetivo de confirmar a robustez, a segurança e a confiabilidade do navio. a Fragata “Tamandaré” incorpora tecnologia de ponta, conta com avançado sistema de combate integrado, sensores de última geração, incluindo radares de vigilância aérea e de superfície, sonar de casco, além de sistemas eletro-ópticos e infravermelhos. enquanto isso, a Fragata “jerônimo de albuquerque” (F201), a segunda da classe, já está na água, recebendo os sistemas e os equipamentos necessários.
DiálogoAna Ivanilde Cáceres de Brites e Clementino Ferreira de Brites, que comemoram Bodas de Ouro (50 anos) neste sábado.

 

DiálogoDidi Wagner

De saída

O Comitê de Saúde criado pela Prefeitura de Campo Grande caminha para a extinção. O primeiro passo foi dado: o médico urologista Marcelo Luiz Brandão Vilela foi nomeado como secretário municipal de Saúde. Esse grupo, criado em 2025, é temporário e vinha sendo alvo de muitas críticas. Em março, ele será desfeito.

Risco

O vereador de Corumbá Élio Moreira Junior tem um problema a resolver, pois poderá ser submetido ao Conselho de Ética pela agressão a um vendedor ambulante. Em nota oficial, o presidente da Câmara Municipal informou que “vai ouvir as partes envolvidas e, se necessário, encaminhar o caso à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para as providências cabíveis”. Vídeo postado na internet mostra Élio derrubando a bicicleta e a caixa de isopor com salgados da vítima.

Aí...

Tudo ocorreu porque o ambulante estava em frente à loja de Élio, que não queria que ele ficasse lá. Surgiu discussão e o vereador partiu para a agressão. O vendedor chegou a gravar um vídeo afirmando que tudo estava resolvido. Depois, em nova postagem, disse ter sido coagido a gravar o vídeo “colocando panos quentes”

Aniversariantes

SÁBADO (3)

  • Eduardo José Monteiro Serrano,
  • Ana Maria Medeiros Navarro Santos,
  • Carlos Alberto Victoriano,
  • Luciano Coelho,
  • Maria Pedrossian de Abrantes,
  • Antonio Souza Ribas,
  • Felipe Todesco,
  • Etelvina Hoffmann Sperotto,
  • Lucylene Costa dos Santos Britto,
  • Marisa Oshiro Tibana,
  • Oswaldo Kenso Maekawa,
  • Paulo Tetsuaki Joboji,
  • Irene Corrêa,
  • Rigoberto Americo de Oliveira,
  • Luiz Gilberto Salina Olazar,
  • Marcus Vinicius Freitas Moraes,
  • Marco Aurélio Rondon,
  • Ary Corrêa Júnior,
  • Ana Leda Dias Barbosa Lopes,
  • Katiane Coronel dos Santos,
  • Idalina Oliveira dos Reis,
  • José de Abreu Bianco,
  • Altamiro Ale,
  • Dr. Renato Fontão,
  • Alberto José Sirena Filho,
  • Soraya Carvalho de Sousa Epelbaum,
  • Christian Allan Hideo Kasaya,
  • Nathalia Potrich,
  • Gonçalo Pereira,
  • Gelson Pavoni,
  • Alaíde Ferreira Prediger,
  • Ivanete Deleclodi Marques,
  • Walmir Marques Arantes,
  • João Ricardo Fernandes e Couto Citino,
  • Jorge Meres Dib,
  • Dorival Eufrasio Leite,
  • João Aires da Silva,
  • Wilson Galvão Vasconcelos,
  • Marcilio Kamiya,
  • João Roberto Dias,
  • Jane Regina Dias,
  • Tânia Regina Estevão de Andrade,
  • Márcia Galdino,
  • Gustavo Arruda,
  • Ambrolina Orgis Novaes,
  • Judith Piragibe da Rocha,
  • Mônica Ferreira de Souza,
  • Ramão Moacir Machado,
  • Luiz Cezar Ferronatto,
  • Elaine Beatriz Losch Abaid,
  • Fernando Henrique Paes,
  • Adriana Coutinho Pimentel Corrêa,
  • Giovanna da Motta Rottili,
  • José Orivaldo Santos Rocha,
  • Tânia Cardoso da Silva,
  • Necy Godoy Leite,
  • Cláudia Izone Ribas,
  • Maria Braga Machado,
  • Carlos Eugídio de Moraes Vaccari,
  • Meire de Oliveira da Costa Feliz,
  • Élia Maria de Barros Alves,
  • Laísa Oliveira,
  • Maria Paniagua Thiele,
  • Nádia Conrado,
  • Suely de Souza,
  • Suzana Martins,
  • Pedro Paulo Nogueira,
  • Vivianne Lima,
  • Katsuo Suetake,
  • Kethi Marlem Forgiarini Vasconcelos,
  • Gustavo Antonio Sanches Pellicioni,
  • Felipe Neri Horwath Almeida,
  • Dalvio Tschinkel,
  • Mariana Batista Nunes da Cunha,
  • Claus Dieter Muller.

DOMINGO (4)

  • Fabiana de Oliveira Souza Domingos,
  • Dra. Gyselle Saddi Tannous,
  • Flávia Rodrigues Figueiredo Fernandes,
  • Kamala Escalante,
  • Adriano Straliotto,
  • Clodoaldo Diniz Jeronimo,
  • Gisela Silva Suppo,
  • Iben Omar Coutinho Ismael,
  • Masao Mihashi,
  • Sebastião Aquino,
  • Neli Irder Espinosa,
  • Marcio Fernandes,
  • Dr. Valdemar Ludvig,
  • Amavel Teodoro Brandão,
  • Alessandre Vieira,
  • Sonia Maria Closa Scanoni,
  • Luiz Fernando Duarte,
  • João Nicomedes Dussel Arce,
  • José Carlos Aguilera,
  • Isael Tonietti,
  • Carlos Echeverria Molina,
  • Fátima Lobo Schettini Figueiredo,
  • Ana Cristina Camargo de Castro,
  • Thalita Coury Derzi,
  • Eduardo Takeyoshi Tamashiro,
  • Dra. Terezinha Rosa Alves Mandetta,
  • Maria Gessi Militão Camargo,
  • Marta Teixeira de Queiroz,
  • Carmen Viviane Adorno Figueiredo,
  • Rudnei Pereira dos Santos,
  • Diomar Martins de Oliveira,
  • Maria das Graças Alves Barcelos,
  • Iracema Godoy,
  • Oneide Luzardo de Souza,
  • Edmir Coelho,
  • Graciela Acosta,
  • Solange Inês Porto,
  • Neide Tavares Lomba,
  • Neusa Ayako Itinose,
  • Adayr Domingos Cherubim,
  • Marcelo Rodrigues Bonfim,
  • Luiz Carlos Bachega,
  • Aparecida de Fátima Chaparro,
  • Fernando de Freitas Elias,
  • Renato Massaro Maezuka,
  • Laelcio das Neves Ferreira de Morais,
  • Maria Emília Luzardo,
  • Karina Marissa Fernandes Xavier Rossatti,
  • Zuleika Aparecida Marques Lima,
  • Antonio Elesbão Júnior,
  • Dr. César Batista Tabosa,
  • Nelson Pifer,
  • Antônio Mendes da Costa,
  • Mayko Vareiro Lopes,
  • Clóvis Valdir Joris,
  • Marlene Correa de Souza,
  • Carlos Roberto Cornachini,
  • Najla Khamis Suleiman Barros,
  • Satiko Iwamoto Marbayachi,
  • Anibal Bess,
  • Marcelo Augusto Lins de Oliveira,
  • Eliano Carlos Faccin,
  • Thabata Athayde Teixeira,
  • Vanessa Teston Cipolla,
  • Carla Andrea Novaes de Matos Salgueiro,
  • Palmira Brito Felice,
  • Sirlei Salete Golin Brustolin,
  • Fernando Martinez Ludvig,
  • Susana Alves da Motta,
  • José Mansur Júnior,
  • Felipe Di Benedetto Júnior,
  • Cintya Megumi Tanaka,
  • Eugênio Aquilino da Cunha Ratier.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6917, sexta-feira (02/01)
loteria

/ 21 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6917, sexta-feira (02/01)

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3577, sexta-feira (02/01)
loteria

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3577, sexta-feira (02/01)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2870, sexta-feira (02/01)
loteria

/ 21 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2870, sexta-feira (02/01)

4

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 2 dias

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)

5

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão
Cidades

/ 1 dia

Vencedores da Mega da Virada em MS investiram R$ 1,2 mil em bolão

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?