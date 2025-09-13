Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cinema B+: O Emmy 2025 Já Tem Donos E a Noite de Domingo Deve Apenas Confirmar

The Studio, Severance e Adolescence lideram a corrida para uma cerimônia que promete mais consagrações do que surpresas, com espaço apenas para uma ou outra virada pontual

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

Por Ana Cláudia Paixão - Colunista e crítica de cinema do Correio +

13/09/2025 - 13h00
A esta altura, a cerimônia final do Emmy não é exatamente um mistério — é quase um roteiro. Depois de dois fins de semana de Creative Arts, que já sinalizam tendências e eliminam grande parte do suspense, o domingo deve apenas carimbar o que os números e o humor da Academia vêm dizendo: será uma noite de confirmações, com uma ou outra surpresa pontual (se acontecer), mas nada que reescreva o enredo.

Em comédia, o impulso de The Studio é difícil de conter: recorde de indicações, avalanche nos técnicos e aquele apelo irresistível de série sobre o próprio showbiz — a combinação que a Academia ama. A lógica aponta para vitória em série e um pacote que inclui roteiro/direção; no elenco, Seth Rogen desponta como rosto da consagração, e Catherine O’Hara deve colher o carinho da indústria em coadjuvante; se a onda for realmente “noite do The Studio”, Ike Barinholtz fecha o trio. Do outro lado, Hacks permanece como o adversário respeitado e, se alguém quebrar a corrente em atriz de comédia, será Jean Smart — que, honestamente, a Academia raramente resiste quando ela está no páreo.

Em drama, Severance chega com a força aritmética (e simbólica) do líder de indicações e um retorno de temporada que rendeu troféus na parte técnica; é o tipo de frontrunner “difícil de votar contra” quando o colégio inteiro participa das categorias de programa. Se houver abalo, ele atende por The Pitt — pouco volume de indicações, muita conversa crítica, um daquelas vitórias estratégicas em premiações-ponte que inflamam a narrativa de “crescimento tardio”. Ainda assim, a aposta segura continua sendo Severance levando série e repartindo direção/roteiro, com Adam Scott brigando pelo protagonismo.

Em ator, porém, o duelo tem cheiro de foto-finish: Noah Wyle pode ser a escolha sentimental-eficaz que a Academia adora resgatar, enquanto Sterling K. Brown ronda como aquele terceiro nome que sempre aparece nos boatos de última hora. Em atriz, o simbolismo de Kathy Bates por Matlock se impõe (seria um marco histórico e um aceno à TV aberta), mas Britt Lower é o “plano B” pronto para entrar se o corpo votante preferir alinhar tudo à hegemonia de Severance.

Em limitada/antologia, a matemática e o zeitgeist empurram Adolescence para o centro do palco: menos indicações que The Penguin, mas tração global, boca a boca e o perfil de “a série de que se falou o ano inteiro”. Penguin deve sair com o que veio buscar em atuação: Cristin Milioti tem o papel de estilhaçar envelopes e Colin Farrell, a estatueta que completa o arco.

O arco de apoio parece desenhado para um pequeno domínio de Adolescence (Erin Doherty e o jovem Owen Cooper formam o tipo de dupla narrativa que a Academia costuma transformar em “momento”), enquanto, no drama, The White Lotus mantém o magnetismo de elenco que rende vitórias pulverizadas — e é aqui que Aimee Lou Wood e Sam Rockwell aparecem como apostas de assinatura, daquelas escolhas que contam uma história dentro da história. E sim, ninguém tira o Emmy de Carrie Coon esse ano.

Entre os formatos, o pêndulo do “é isso e pronto” fica ainda mais óbvio. Talk Series tende a se transformar no grande suspiro catártico por The Late Show With Stephen Colbert — uma correção tardia somada ao barulho do ano e ao empurrãozinho das vitórias técnicas do fim de semana. Scripted Variety premia a instituição viva: Saturday Night Live é tradição, músculo e uma festa de 50 anos que a Academia não costuma deixar sem brinde — e, já que é aniversário, SNL50: The Anniversary Special deve prevalecer entre os live specials e ampliar a sensação de “noite comemorativa”.

Em Reality Competition, The Traitors parece ter quebrado a represa e, quando isso acontece nessa categoria, vira hábito: Alan Cumming já adiantou o recado em apresentador, e o programa deve repetir o troféu principal.

No mais, a liturgia se cumpre. Haverá In Memoriam — forte, com performance pensada para cortar o ruído —, e um momento de tributo humanitário que organiza a emoção coletiva antes do sprint final de envelopes. E é por isso que falo em aviso, não em previsão: a separação das cerimônias serve justamente para essa engenharia de expectativas.

Os Creative Arts limpam a trilha, a principal colhe os frutos visíveis. Surpresas existem? Claro. Uma virada aqui, um “como assim?” ali, especialmente em categorias de atuação mais congestionadas. Mas os últimos anos ensinaram que a noite raramente é um terremoto; é, no máximo, um solavanco.

Portanto, espere The Studio carimbando a ascensão em comédia, Severance consolidando a liderança em drama com potencial de disputa pontual (colocando a Apple Tv Plus com destaque), Adolescence impondo sua narrativa em limitada, e um punhado de vitórias que selam trajetórias individuais — Jean Smart onde sempre esteve, Milioti e Farrell no auge do timing, escolhas de coadjuvantes que parecem evidentes quando vistas no dia seguinte. Se algo muito fora do script acontecer, ótimo: todo prêmio merece um susto. Mas a TV, amanhã, deve mais uma vez preferir o conforto do que já foi combinado nos bastidores dos números.

Correio B

Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (13) e domingo (14)

13/09/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Emannuel Marinho - Poeta de MS 

"(...) Ando um tanto incompleto de mim.  o sol do meio dia  é meio meu no que partilho”.

 

FELPUDA

Com certo estardalhaço de sua agência de notícias, o governo federal anunciou a autorização para nomeação de 460 aprovados   no concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente  e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O órgão da imprensa estatal ainda detalha as vagas e os cargos. Também informa que a portaria, neste sentido, foi publicada no Diário Oficial. Aí vem outra informação: “As nomeações ainda dependem da existência de vagas na data da posse e da comprovação de adequação orçamentária e financeira, em conformidade com a Lei Orçamentária Anual. Até parece piada de mau gosto...

Prosa

O conselheiro Jerson Domingos, vice-presidente do Tribunal  de Contas e que se aposenta dia 14 de novembro deste ano, esteve na Assembleia Legislativa de MS. Sua visita teve como foco principal conversa com o deputado Londres Machado que, sem trocadilho,  é “conselheiro” dos colegas,  principalmente daqueles que desejam conquistar mandatos.  Depois do encontro,  Jerson foi “matar saudades”,  andando pelos corredores.

Retorno

Jerson Domingos, que já presidiu a Assembleia Legislativa de MS, sinalizou em conversa com  a imprensa que não tem pretensão de vestir o pijama da aposentadoria política e que, por isso, pensa em tentar disputar uma das 24 cadeiras  do parlamento estadual.  O conselheiro se considerou  como sendo de ideologia de direita e deseja estar no mesmo campo  do governador Eduardo Riedel.

Caminho

A filiação ao União Brasil poderá ser o caminho de Jerson Domingos para seu retorno, tendo em vista sua aproximação política  com Rose Modesto. A sigla integra  a Federação União Progressista (formada com o Progressistas). O conselheiro, antes de sua nomeação no TCE, integrava  o MDB, cujas principais lideranças demonstram também apoio  à reeleição de Eduardo Riedel.

Cerco

A Comissão Parlamentar Mista  de Inquérito do INSS aprovou  399 requerimentos no dia11.  Acordo entre governistas  e oposicionistas priorizou  a quebra do sigilo de pessoas  e empresas vinculadas a associações de aposentados, assim como  de sindicatos e entidades que estariam envolvidos nas fraudes. Uma das pessoas que teve os sigilos bancário e fiscal quebrados foi Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o “Careca do INSS”.

Viva o amor!

Animado que só, o casal Dr. Helio Mandetta e Maria Olga Mandetta comemorou bodas de Vinho, completando 70 anos de casamento, cercado do carinho e da alegria dos familiares e amigos.  A comemoração foi no la Zucca, no dia 6. Os cliques são de arquivo pessoal.

Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo
Diálogo


Aniversariantes

Sábado (13)
Gisela Dória Sirimarco Nasser
Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro
Nabiha De Oliveira Maksoud
Natal Baglioni Meira Barros
José Antonio Nardão
Francisco De Assis Simioli Espíndola
Ademir Berbet Gonçalves
Humberto Jorge Matos Viana
Iracema Afonso De Souza
Wilson Ferreira Rocha
José Luiz Matos Pessoa
Francisco Eudo Cordeiro De Souza
Celso Sokuzo Guibu
Nelson Valente Dienes
Zoé Vargas De Andrade
Carlos Roberto Selvo Do Nascimento
Marcos Pinheiro Da Silva
Lurdes Frosi Perruzo
Nery Anzoategui
Fabiano Telo Bellissimo
Jairo Shoitiro Kamimura
Roque Fachini Filho
Marcos José Mendes
Beatriz Cuellar
Tarsila Passarelli Barros De Souza
Yonne Ribeiro Orro
Belaus Pereira
Joelson Duarte
Albino Gonçalves Lima Neto
Neilon Ramires
Izabel Cristina Vargas Ajala
Creunede Ramos Pereira
Alexandre Rui Neto
Gilberto Portela Lima
Michael Cesar Oliveira
Flávio Santana Braga
Rogério De Oliveira Lopes
Sebastião Pinheiro Valadares
Miguel Dos Santos Andrade
Antonia Martins
João Paulo Franco
Laila Carriel
Ana Cristina Candido De Souza
Josimar Ferreira Dos Santos
Branca Maria De Menezes
Antonio Almeida Lira
Sérgio Pereira Pires
Vanildo Barraquel
Edir Alves Mesquita
José Carlos Kiyoshi Kurashige
Hailton Augusto Dos Santos
Edson Cardoso De Sá
Oscar Tenuta
Luiz Felipe Barros Buainain
Ruth Daiane Da Rosa Vera
Renê Ferreira De Souza
Walter Bastos Ribeiro Garcia
Noelia Medeiros Rocha
Nair Ferreira Amaral
Cyntia Tereza De Medeiros
Fernando Webber
Márcio Alves Chaves
Orestes Rocha
Rosa Maria Scapulatempo
Ana Maria Ottoni
Alcione Lima De Almeida Cruz Barbosa
Eron Brum
Victor Rafael Gonzales Abbate Filho
Jacqueline Farias Vasconcelos
Neraldo Dall Pogetto
João Luiz Caliani Moscateli
Lucilia Teodora Villela De Leitgeb Lourenço
Silvana De Carvalho Teodoro Zubcov
Erika Junko Dehira Motoyama
Lissandro Augusto Kruger
Marly Grubert Chaves
Meise Belomo Silvestrin

Domingo (14)
Jaime Elias Verruck
Isabella Barreto
Mirian Comparin Correa
Pedro Tutomu Hattori
Armando Abdalla
Rafael Barros Dos Santos Sinzato
Cláudio Alves Afonso
João Argeu De Almeida E Silva
Severino Vital Dos Santos
Waldemir Leal Pael
Sônia Aparecida Queiroz Meireles
Evandro Cardoso Lourenço
Pedro Luiz Da Silva
Elziane Carvalho
Ivo Antonio Armstrong
Helena Calgaro De Oliveira
Stéphanie Guedes Carvalho
Humberto Abdul Ahad
Maria Fernanda Assis Daros Dorileo
Luana Ferreira
Alberto Luiz Sãoveso
Altiva Costa Brum
Tatiana Arguelho
Catherine Prappas
Kassio Rafael De Albuquerque
Marly Arakaki
Douglas Avedikian
Nidal Abdul
Obadias De Lana
Everton Mello Romero
Maria De Lourdes De Oliveira Gonçalves
Maria Ines Domingues Castilho
Noide Pache Farias
Nilson De Barros
Laura Denise Dias Alfonso
Elpídio José Roque De Carvalho
Luciano Dos Santos Mendes
Carlos Alberto Sanematsu
Luis Carlos Sanematsu
Nilo Sérgio Laureano Leme
Paula Rigo
José Pinheiro Saraiva
Lourdes Pereira
Amadeu Menna Gonçalves
Setsuyo Tamai
Darcy Ferreira De Mello
Flávio Lechuga Capriata
Rosângela Kabad
Ruy Vaz De Oliveira
Louirson Rogério Dos Santos
Eraldo Cerullo
Paulo Eduardo Limberger
Sérgio Augusto Maksoud
Tiago Quintanilha Nogueira
Jorge Luiz Curado Siufi
João Bosco Raineri Azevedo
Adelina Cintra Pereira
Itamar Godoy Rocha
Jaice Da Silva Oliveira Vicari
Eduardo Grande Da Cunha
João Roque Bozoli
Valdir Miguel Hech
Alexandre Chadid Warpechowski
Marcel Assunção Barboza
Alessandra Saltarelle Moreira
Eliana Martins Mariotti
Eduardo Molinari
Benoni Martins Carrijo
Elias Fraiha
Ivete Ota Miyasato
Elza Irala Gonzalez
Patricia Stranieri
Emerson Edward Giacomini
Maurício Sarto
Adir Alexandre Volpi
Nelidia Cardoso Benites
Adenam Kadri Júnior
Thauana Coderitch De Matos

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

AGENDA CULTURAL

Marco do cinema de animação, Toy Story completa 30 anos e reestreia no circuito comercial

Marco do cinema de animação, Toy Story completa 30 anos e reestreia no circuito comercial; "Procedimento #6" e "Mixicirquinho" encerram a primeira semana do Palco Giratório; seis atrações musicais gratuitas animam o domingo na Praça Bolívia

12/09/2025 10h00

O clássico da animação, lançado há 30 anos, está de volta às salas, recuperando a saga dos bonecos Buzz Lightyear, Woody e toda a turma que embalou o menino Andy nas telas e bilhões de espectadores nas plateias mundo afora

O clássico da animação, lançado há 30 anos, está de volta às salas, recuperando a saga dos bonecos Buzz Lightyear, Woody e toda a turma que embalou o menino Andy nas telas e bilhões de espectadores nas plateias mundo afora Foto/ Divulgação

Primeiro filme de animação realizado totalmente por meio de computação gráfica, Toy Story (1995) está completando 30 anos e a celebração vai ser na sala escura. A produção que uniu a Disney e a Pixar (comandada pelo visionário John Lasseter, diretor do longa) tornou-se, não somente um sucesso de público (e crítica), mas meio que pavimentou toda uma nova sensibilidade para o universo dos desenhos animados. No enredo, a história de dois bonecos de plástico – o xerife Woody e o patrulheiro espacial Buzz Lightyear – e sua turma. 

Além de ter arrecadado mais de US$ 370 milhões, Toy Story emancipou o uso da tecnologia, que, a partir daí, passou a ser mais utilizada como elemento criativo e não mero efeito visual. O resultado foi uma narrativa que, sem deixar de (muito) encantar os olhos, apresenta uma história emocionante com personagens que chegaram para ficar no coração de crianças e adultos. A ponto de um dos bordões do filme – “Ao infinito e além!” – já ter sido escolhido como a frase mais inesquecível do cinema (na Inglaterra em 2014).

Mas, afinal, o que significa a frase entoada pelo ingênuo patrulheiro Buzz? Somente em 2022, com o lançamento de Lightyear, um dos longas que deram prosseguimento à franquia Toy Story, veio a resposta. O filme mostra o herói humano que serviu de inspiração para o boneco favorito do menino Andy. O enredo destaca a amizade entre Buzz e a comandante Alisha, que o auxilia nas rondas pelo espaço. Antes do rolê, para empoderar Buzz, Alisha sempre diz “ao infinito…”, obtendo do amigo como resposta “e além!”.

Toy Story legou, para além de uma citação clássica, uma desenvoltura criativa que fez a imaginação dos estúdios voar cada vez mais longe, levando a outros clássicos da animação, tanto da Pixar quanto de outros estúdios, com a A Era do Gelo e Shrek.

PALCO GIRATÓRIO

Campo Grande recebe, desde terça-feira até o dia 27, mais uma edição do Palco Giratório, que ocupa o palco do Sesc Teatro Prosa com 12 espetáculos de oito estados, sempre com entrada franca mediante reserva de ingresso via Sympla. 

Nesta primeira semana, foram apresentadas somente produções sul-mato-grossenses. Hoje e amanhã tem mais duas montagens de MS. 

Nesta sexta-feira, às 19h, Jackeline Mourão e Reginaldo Borges performam no “Procedimento #6”, espetáculo que “lida com os limites entre o real e o imaginário, explorando os vestígios do passado por meio dos gestos do presente” ao explorar as fronteiras da dança contemporânea, com o teatro e o vídeo. Amanhã, às 16h, o espetáculo “Mixicirquinho”, com a Palhaça Mixirica, transporta o público para um picadeiro de muitas aventuras e risadas, inclusive com a impagável participação de uma pulga.

CANALHAS

Na Cervejaria Canalhas (Rua Oceano Atlântico, nº 99), as atrações são a banda Brown Dino, hoje (R$ 20 – via Sympla); um tributo aos Paralamas do Sucesso com o grupo Sãos e Sóbrios, amanhã (R$ 20 – via Sympla); e no domingo, de graça, Noah Trio e Roger Simmons Trio, formando um menu com diferentes tendências do pop e do rock brasileiro e internacional, além de canções autorais. A casa abre às 19h.

MIRANDA

Amanhã, a Orquestra Indígena Teko Arandú, iniciativa do Instituto RessoArte, celebra os seus 12 anos com uma apresentação no 2º Encontro de Bandas e Fanfarras Indígenas do Estado de MS – “Nzopúne”, no Ginásio de Esportes da Aldeia Cachoeirinha, em Miranda, às 10h30min.

PRAÇA BOLÍVIA

Na feira cultural Praça Bolívia, no domingo, das 9h às 14h, shows, artesanato, antiguidades, moda e artes visuais. Confira as atrações musicais: Skuderia, Natan Vareiro, o trio Wania Maria, Estevão Colman e Guto Colato; DJ Jackson Seballo, Nobres e o K-Pop de Elisa Emanuely. Fica no Bairro Santa Fé, no encontro da Rua das Garças com a Rua Aníbal de Mendonça.

