TransCine Cinema em Trânsito celebra o Dia Internacional da Animação (DIA) com uma programação de 39 filmes, de hoje a sábado, no Núcleo Humanitário da Nhanhá, no MIS e no Armazém Cultural

O Dia Internacional da Animação (DIA) é uma mostra de curtas-metragens de animação com trabalhos de várias partes do mundo, inclusive do Brasil e também de MS. Desde a primeira vez, em 2004, a data é celebrada anualmente no dia 28 de outubro. Mas em muitos lugares rende uma agenda que se desdobra para além de um único dia.

Em Campo Grande, o evento é realizado pelo cineclube TransCine – Cinema em Trânsito, que fará a Mostra de Animação Infantil no Núcleo Humanitário da Nhanhá, hoje, às 19h, a 1ª Mostra Regional de Animação, no Museu da Imagem e do Som (MIS), amanhã, às 15h30min, e a Mostra Nacional e Internacional, no Armazém Cultural, às 19h30min de sábado, data oficial do DIA, em que as exibições ganham corpo em todo o Brasil. A entrada é gratuita para todas as sessões.

O primeiro dia de mostra é voltado para as crianças e será realizado em uma ONG do Jardim Nhanhá. Não faltará pipoca nem cachorro-quente e refrigerante para a plateia mirim.

No segundo dia, serão exibidas animações sul-mato-grossenses, que foram selecionadas após chamada pública feita pelo cineclube. No terceiro dia é realizada a mostra com filmes brasileiros e internacionais. Todos os filmes selecionados são curta-metragens, e cada exibição tem duração de aproximadamente uma hora.

“O Dia Internacional da Animação é uma celebração da riqueza e da diversidade do cinema de animação. Estamos entusiasmados em trazer essa celebração para Campo Grande e dar destaque ao talento local. A animação é uma forma de arte incrivelmente expressiva, e estamos ansiosos para compartilhar essas histórias cativantes com o público”, afirma a cineasta Mariana Sena, produtora da TransCine.

A 1ª Mostra Regional, com 14 filmes de MS, vai apresentar produções de Campo Grande, Dourados, Aquidauana e Fátima do Sul.

Serão exibidos os seguintes filmes: “Obscura Justiça”, de Gabriel Sequeira; “Interiores”, de Dudu Azevedo; “Caveira Dourada”, de João Augusto de Nardo; “Os 9 Tipos de Pessoas para Tomar Tereré”, de Leandro Falcão; “O Kunui e o Curupira”, de Tatiana Varela; “Na Minha Época”, de Brisa Azevedo; “Em Direção à Ítaca”, de Mateus Andrade e Marina Pansani; e “Criação do Homem e da Mulher”, de Fabiana Fernandez e Tatiana Varela.

Também integram a mostra: “Menino Escultor”, de Marcia Lobo; “Meu Ninho É Maior que o Mundo”, de Cláudia Santos Fernandes; “A Mega Ideia” (da coletânea “Dimitri”), de Gustavo Santana; “Glenda”, de Daniella Silveira e Ricardo Trinca; “Quem Pariu Mateus que Balance”, de Heloisa Montai e Julianne Borges; e, em pré-estreia “A Menina e a Árvore”, de Ara Martins.

“Este ano, além da mostra infantil, nacional e internacional, decidimos fazer a Mostra Regional, para celebrar a riqueza da criatividade e o talento dos animadores da nossa região. Essa é uma oportunidade destes animadores compartilharem seu trabalho com o público local. A animação é uma forma de arte verdadeiramente única e diversificada, e mal podemos esperar para compartilhar essas obras incríveis com todos”, diz Mariana.

HISTÓRIA

O Dia Internacional da Animação (DIA) comemora 20 anos em 2023. A primeira edição foi em 2004, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, com a exibição de “Planeta Terra”, filme coletivo de 1986 codirigido por cerca de 30 animadores. Desde então, as exibições foram alcançando mais cidades em diferentes lugares do País, chegando hoje a mais de 100 cidades em todas as regiões do Brasil.

A data foi escolhida porque, no dia 28 de outubro de 1892, Charles-Émile Reynaud (1844-1918) realizou a primeira projeção pública de imagens animadas, exibindo o filme “Pauvre Pierrot”, do seu chamado teatro ótico no Museu Grévin, em Paris.

Inspirada nesse fato, em 2002, a Associação Internacional do Filme de Animação (Asifa) lançou a comemoração do Dia Internacional da Animação, contando com diferentes grupos internacionais filiados em mais de 30 países. EUA, França, Portugal, Coreia do Sul, Egito, Austrália e Japão, entre outros países, também celebram a data.

Em 2023, foram inscritos 180 curtas-metragens de animação de vários estados brasileiros, dos quais, por meio da avaliação de um júri, 12 filmes foram escolhidos para a Mostra Nacional (classificação indicativa 14 anos) e oito para a Mostra Infantil (classificação indicativa livre). A Mostra Internacional (classificação indicativa 12 anos) foi montada por meio de curadoria, com cinco filmes produzidos na Inglaterra, na Argentina, na Austrália e no Canadá.

CINEMA TEM PODER

No Brasil, o evento gera integração cultural em todas as regiões do País, mobilizando diversas comunidades e facilitando a inclusão e o acesso da população à cultura. Uma das grandes características do Dia Internacional da Animação é a exibição dos filmes em locais com realidades diversas. Os mesmos curtas são exibidos em grandes centros e também em muitas cidades de menor porte onde não há salas de cinema.

“Esta parceria com o Dia Internacional da Animação é um reflexo do nosso compromisso em levar o cinema para diferentes espaços e comunidades. O cinema tem o poder de nos transportar para outros mundos, nos fazer refletir e nos conectar com histórias de todos os cantos do planeta. Estar presente em espaços diversos, como a Nhanhá, o MIS e o Armazém Cultural, é uma forma de democratizar o acesso ao cinema e criar experiências que transcendem as telas”, destaca a jornalista Aline Lira, produtora da TransCine.

Ampliar o acesso e fomentar o conhecimento do público em relação ao universo do cinema de animação produzido no Brasil integra a missão do DIA. Um dos focos é superar a ideia de que animação é algo restrito às crianças, sem deixar de valorizar uma programação infantil com curtas de alta qualidade, o que também é uma maneira de formar público. Mais informações: diadaanimacao.com.br e Instagram

