Compra e venda de contas Blox Fruits uma tendência crescente no mundo dos games

Da Redação

Da Redação

08/08/2025 - 17h20
Blox Fruits tornou-se um dos títulos mais jogados na plataforma Roblox, com milhões de usuários ativos todos os meses. Inspirado no universo popular de anime One Piece, o jogo permite que os jogadores explorem grandes mundos abertos, encontrem frutas poderosas e desenvolvam habilidades únicas de combate. Com a crescente popularidade do jogo, também surgiu um mercado cada vez maior para compra e venda de contas – uma prática que para muitos jogadores oferece tanto oportunidades quanto desafios. 

Por que os jogadores optam por comprar contas

Começar do zero em Blox Fruits pode ser um processo demorado. Os novos jogadores precisam derrotar inimigos, completar missões e encontrar frutas raras para aumentar seu poder. Para alguns, isso faz parte do charme do jogo, mas para outros pode ser uma barreira, especialmente para quem deseja competir em alto nível desde o início.

Ao comprar uma conta, o jogador pode pular as etapas iniciais e ter acesso a um personagem já em alto nível, com frutas raras como Dragon ou Leopard, além de armas ou skins especiais que poderiam levar meses para serem conquistadas.

Isso é especialmente atraente para quem quer competir com amigos, participar de eventos PvP ou ter acesso rápido ao conteúdo mais desafiador do jogo.

Riscos e considerações no comércio de contas

Embora o mercado de contas de jogos esteja crescendo, ele não é isento de riscos. Alguns dos desafios mais comuns incluem:

  • Golpes – O comprador pode pagar por uma conta que nunca recebe.
  • Vendedores não autorizados – Alguns vendedores oferecem contas obtidas de forma ilegal.
  • Falta de segurança – Sem uma plataforma confiável, há risco de comprometimento de dados pessoais.
  • Regras dos desenvolvedores – Muitos jogos, incluindo Roblox, possuem políticas sobre compra e venda de contas, e o descumprimento pode levar a suspensões.

Por isso, é fundamental negociar de maneira segura e minimizar os riscos – e é aqui que as plataformas confiáveis entram em cena.

Eldorado como plataforma segura de negociação

Quando se trata de venda de conta blox fruits, a Eldorado é uma das soluções mais confiáveis para jogadores que querem negociar com segurança. A plataforma conecta compradores e vendedores de forma transparente, com anúncios verificados e pagamentos processados por métodos seguros.

Um dos grandes diferenciais da Eldorado é o seu sistema de resolução de disputas. Se algo não sair como planejado, o comprador pode solicitar ajuda, e a equipe de suporte intervém para encontrar uma solução justa. Isso garante tranquilidade para ambas as partes e assegura que a negociação seja concluída de forma correta.

Além disso, a Eldorado oferece entrega rápida, permitindo que o comprador acesse sua nova conta quase imediatamente. Em um mundo digital, essa agilidade é um fator decisivo.

A evolução do mercado

O comércio de contas de jogos não é novo, mas ganhou força com títulos como Blox Fruits. Isso se deve principalmente ao elemento competitivo, onde progresso, itens raros e habilidades poderosas oferecem uma clara vantagem.

A demanda por contas avançadas vem não apenas de novos jogadores, mas também de veteranos que querem experimentar diferentes estratégias ou jogar com builds alternativas sem começar do zero.

Benefícios de comprar contas já estabelecidas

  • Economia de tempo – Pule a fase de grind e vá direto para o conteúdo mais avançado.
  • Frutas e habilidades raras – Tenha acesso a frutas poderosas difíceis de encontrar.
  • Mais competitividade – Prepare-se para eventos PvP e missões desafiadoras de imediato.
  • Maior flexibilidade – Menos tempo de preparação e mais tempo jogando.

O futuro do comércio de contas em Blox Fruits

Com as constantes atualizações e a adição de novas frutas, armas e áreas, é provável que o mercado de compra e venda de contas continue crescendo. Isso também aumenta a importância da segurança, transparência e proteção dos interesses dos jogadores.

Ao mesmo tempo, é provável que mais plataformas se especializem em oferecer soluções seguras para este tipo de comércio, tornando o processo mais simples e protegido para compradores e vendedores.

Conclusão

Comprar e vender contas de Blox Fruits é uma tendência que reflete a forma como muitos jogadores preferem interagir com o jogo. Para alguns, trata-se de economizar tempo; para outros, de ter acesso a conteúdo raro ou competir no mais alto nível.

Independentemente da motivação, escolher uma plataforma segura é essencial. Com a Eldorado, os jogadores têm uma experiência protegida e prática, onde tanto comprador quanto vendedor estão resguardados. Para quem deseja investir em uma conta já consolidada, esta pode ser a melhor forma de garantir um início sem problemas no empolgante universo de Blox Fruits

EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE

Projeto de horta em escola pública mobiliza estudantes no aprendizado de conceitos matemáticos

Sob a coordenação do professor Heldo Aran, projeto é feito em horta de escola pública de Dourados, articulando o saber com lições sobre meio ambiente, alimentação e saúde

07/08/2025 10h29

Proposta nasceu de incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect)

Proposta nasceu de incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) Divulgação/Heldo Aran

Estudantes do Ensino Médio de Dourados estão vendo a matemática brotar no quintal da sala de aula. Na Escola Estadual Floriano Viegas Machado, folhas verdes, canteiros e compostagem são as ferramentas de aprendizado do projeto Horta Geométrica: Ensino e Sustentabilidade.

A iniciativa é coordenada pelo professor Heldo Aran, que tem ensinado aos estudantes, de forma prática, conceitos matemáticos e lições sobre meio ambiente, trabalho em equipe e alimentação saudável.

O diferencial inovador do projeto está justamente no formato dos canteiros. Círculos, quadrados, triângulos e outras figuras geométricas auxiliam os estudantes a aprenderem geometria, literalmente, no chão da escola.

"O projeto ensina matemática e sustentabilidade de forma prática, por meio de uma horta em formato geométrico. Entre os objetivos, destacamos o ensino de forma aplicada, o que auxilia na assimilação do conteúdo e, consequentemente, no aprendizado”, explica o professor Heldo.

A proposta nasceu de incentivo da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), por meio do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica (Pictec).

De acordo com o educador, os estudantes participam de todas as etapas do projeto: da construção dos canteiros ao plantio, passando pela compostagem e o reaproveitamento de resíduos orgânicos.

“Nossa escola não perde nada de resíduos, tudo é transformado em adubo para uso na horta. E os alunos estão criando gosto pelo estudo da matemática”, destaca Heldo.

Integração

Os alimentos produzidos – hortaliças e ervas medicinais – são aproveitados na própria escola. Os conceitos de sustentabilidade, ecologia, geometria, álgebra e até de saúde são trabalhados em conjunto com diferentes disciplinas. A horta ainda se tornou um espaço de integração entre os alunos, e também com os estudantes do Ensino Fundamental e da educação especial.

“Alguns comentam que nunca haviam estudado matemática de forma prática. Segundo eles, isso ajuda no aprendizado, pois contextualiza a teoria de sala de aula”, relata o professor. “Além disso, eles têm a oportunidade de consumir alimentos de qualidade, que são produzidos por eles”, acrescenta o professor Heldo.

Tudo na prática

Aline Freitas, uma das estudantes do projeto, diz que a horta foi uma porta de entrada para um novo jeito de aprender.

“Esse projeto representa uma forma diferente de se envolver com a escola e de fazer algo útil de verdade. Ele me fez enxergar que dá para aprender matemática de um jeito mais leve, ligado ao dia a dia, e ainda ajudar o meio ambiente”, diz Aline.

A estudante destaca, ainda, que aplicar os conteúdos em um espaço concreto facilitou o entendimento da disciplina. “Eu entendi melhor a geometria porque a gente aplicou tudo na prática. Além disso, estou aprendendo a trabalhar em grupo e sobre a importância da sustentabilidade também”, conta Aline.

Outro estudante participante é Vitor Pires, que também vê na horta uma nova maneira de compreender a matemática e a natureza.

“O projeto representa para mim uma forma de colocar em prática o que euaprendi em aulas, e também me ensina como é o funcionamento das plantas e as características específicas de cada uma”, avalia.

Vitor também acredita que o projeto contribui para sua formação pessoal e profissional.

“Eu diria que é um ótimo aprendizado para a nossa fase adulta, já que muitos de nós provavelmente vão trabalhar com muitas pessoas, e ter esse conhecimento e experiência de trabalho com pessoas vai melhorar o que há em nós, além de ter uma equipe incrível e muito bem harmônica”, endossa o aluno.

O colega de projeto Pedro Prado ressalta a importância da troca de conhecimento durante as aulas na horta.

“Meu aprendizado melhorou graças às apresentações e explicações que demos para os alunos mais novos, o que nos fez compreender mais sobre as figuras geométricas tridimensionais”, reflete.

5.ª Edição

Criado em 2021, o Pictec já atendeu mais de 2.300 estudantes e professores, em 500 projetos de pesquisa em todo o Estado.

Para a quinta edição do programa, a Fundect, que é vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), vai investir R$ 7,2 milhões.

O montante permite a oferta de 1.000 bolsas de R$ 400, para estudantes, e de 250 bolsas de R$ 800, para professores orientadores, por um período de 12 meses. As inscrições seguem abertas até as 17h (de MS) do dia 5 de setembro, pelo site da Fundect: www.fundect.ms.gov.br.

Podem participar professores vinculados à Rede Estadual de Ensino, ao Colégio Militar e ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), que devem submeter propostas nas áreas de Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana e Tecnologias Sociais e Assistivas.

 

Diálogo

Nos bastidores políticos, há quem garanta que importante cargo estaria... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (7)

07/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rita Levi-MontaLcini - escritora italiana

As mulheres que mudaram o mundo  nunca precisaram mostrar  nada além da sua inteligência”.

Felpuda

Nos bastidores políticos, há quem garanta que importante cargo estaria sendo cobiçado que só por partido político e os entendimentos estariam até adiantados. Ocorre que se trata de uma pasta importante e a situação vem sendo tratada “cheia de dedos”, de forma a evitar “ruídos”  no que se relaciona à aliança atual e à que vem em frente. De qualquer forma, segundo os comentários, a questão teria entrado em ebulição e, se realmente acontecer, seria mais  um ingrediente no cenário das próximas eleições. Resta aguardar para ver.

Diálogo

Construção coletiva do Plano de Visitação das terras indígenas  é o eixo central da proposta para consolidação do turismo  de base comunitária, em nioaque (Ms). o projeto, liderado pela prefeitura, vem sendo implementado nas comunidades terena  e atikum em parceria com a fundação de turismo de Mato grosso do sul e o sebrae, e segue a metodologia do turismo de Base Comunitária, de acordo com as diretrizes da funai. o niocac – turismo e Cultura indígena, além da valorização cultural, busca geração de renda e fortalecimento da autonomia dos povos originários, segundo o prefeito, andré guimarães. as comunidades Água Branca, Vila atikum, Brejão, taboquinha e Cabeceira já receberam ações como validação dos mapas turísticos, fortalecimento dos centros de memória e apresentação de planos de negócios às famílias. uma das cenas marcantes foi o registro oficial da dança putu-putu, que passa a integrar o banco de imagens do projeto.

DiálogoCarlos Bonatto e Simone Flores Bonatto

 

DiálogoJuliana Dalmo e Rafael Dalmo

Posição

Do continente asiático, onde permanecerá até o dia 16,  o governador Eduardo Riedel  se manifestou sobre a prisão domiciliar imposta  ao ex-presidente Jair Bolsonaro.  Em post nas suas redes sociais escreveu, entre outros alertas, que “prisão domiciliar,  com restrição de direitos fundamentais e sem julgamento concluído são excessos judiciais que geram temerária tensão política  e jurídica no País”. Só!

Sinal

O governador Eduardo Riedel tornou-se, com o ex-governador Reinaldo Azambuja e a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, um dos “consultores”  de Bolsonaro nas questões políticas de Mato Grosso do Sul.  Ele tem participado de reuniões com o ex-presidente para discutir as eleições de 2026,  e sua postagem sobre a prisão domiciliar sinaliza que será  do time da direita, “afugentando” o PT.

Tolerância zero

Rebeldia não está sendo tolerada pelo PL e atos de insubordinação estão resultando em punição, como aconteceu com o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues,  de São Paulo, que foi expulso da legenda depois de defender o ministro do STF Alexandre de Moraes, criticar Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro, e o presidente  dos EUA, Donald Trump.  Por aqui, seria bom que colocassem as barbas de molho  e parassem com mi-mi-mi. Dizem que a corda está esticando cada vez mais. Vai que...

ANIVERSARIANTES

Bruno Pagani Quadros  
Rita Terezinha de Queiroz Figueiredo  
Dr. Claudionor Miguel Abss Duarte  
Pauline Zanardo  
Acy Mary Corrêa Gregol Dib  
Auzenete Vinagre Franjotti  
Eneu Fett de Magalhães  
Lauro Miyahira  
Maurici Aparecida de Moura França  
Joaquim Ângelo Lopes de Souza  
Rose Mary Guidi  
Rosana Morilhas Corrêa da Costa  
Dr. Francisco José Soares Barroso  
Luiz Antônio de Jesus Saran  
Maria Aucinéia de Souza  
Anecy de Almeida Lopes  
Delcina Goes Rodrigues de Souza  
Rosângela Aparecida Guiraldelo Pasqualotto  
Adriano Garcia Geraldo  
Ricardo Massaharu Kuninari  
Judenez Souza de Jesus  
Sônia Maria de Abreu Sirena  
Márcia Helena Hokama Razzini  
Rodolfo Alfredo Martin  
Nilton José Barauna  
Marcia Cecília Serenza Ferreira Alves  
Liana Chianca Oliveira Noronha  
Solange Martins Meira Damico  
Dr. Antônio Martins França  
Carlos Eduardo Cury  
Amilcar Silva Júnior  
Gustavo Helder Vinholi  
Jurandir Martins  
Paula Cristaldo  
Aparecida Sirlei Casachi  
Bernardes de Melo  
Mário Antonio Barbosa dos Santos  
Nilza Mont Serrat Oliveira Cirineu  
Maria Helena Pires Boschilia  
Claudenir Gonçalves de Godoy  
Tânia Marques Fogaça Souza  
Natalie Arce de Sousa  
Terezinha Rubi Falco  
Patrícia Manvailer Dias Lemos  
Marcos Roberto Arashiro  
Ítalo Regis Pinto  
José João Rezek Júnior  
Clotilde Martins Araújo  
Dr. Mário Gonzalo Alberto Araóz Siles  
Arminda Pereira de Souza  
Dr. João Luiz Pinheiro  
Alexandre Magno Calegari Paulino  
Alfredo Kassar  
Noêmia Ferreira Leite  
Eneida Fernandes Barbosa  
Osmar Morello Pacheco  
Elizabeth de Oliveira  
Tanner de Andrade  
Zailda Rocha Zeola  
Sônia Maria Azambuja de Almeida  
Cecília Kehdi Crepaldi  
Joice Oliveira de Faria  
Luiz Alberto Bochete  
Nilva Aparecida de Azambuja Lopes  
Júlio Kenko Shimabukuro  
Mário Márcio Ribas Teixeira  
Juruena de Barros  
Helena Sônia Lechuga  
Margarida Baptista dos Santos  
Otilia Maria Garcia Rosa  
Lourdes Rezende  
Geise Souza Calves  
Raimundo Barizon  
Gilberto Vieira Veloso  
Tânia Santana Casas  
Guaracy de Miranda Corrêa  
Paola da Rosa Siqueira  
Gilson Sato  
Mário Henrique Araújo Leite  
Antonino Ferreira Chaves  
Márcio Eduardo Oliveira Dias  
Neila Maria Ferreira de Castro  
Wilson Ribeiro Lopes  
Ciriaca Freitas da Silva  
Liana Andrea Takahashi  
Sidney Antonio Arioza  
Daura Rosa dos Reis Menezes  
Dra. Blanche Falcão Chauviere  
Iolanda Ferreira Neri  
Sônia Hiroko Suzuki  
Irineu Bacchi Neto  
Mônica Teixeira de Souza e Souza  
Osvaldo Batista de Oliveira  
Thaís Queiroz  
Gabriela Muller Junqueira  
João Rosa Filho  
Reginaldo Nogueira Lima  
Tânia Mara Silva Campos  
Maurício Vieira Gois Junior  
Margarete Junko Kurashige Kishinoto  
Lara Costa Viana  
Patricia Simioli de Brito  
Ricardo Meirelles Bernardinelli  
Lúcia Silvana Norbuta Michels  
Vandira Conte  
Alberto Fiori Adelaido  

*Colaborou Tatyane Gameiro

