Confira 10 receitas de sucos refrescantes para combater o calor

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (22/01)

José Saramago - escritor português

Eu acredito no respeito pelas crenças de todas as pessoas, mas gostaria que as crenças de todas as pessoas fossem capazes de respeitar as crenças de todas as pessoas".

Felpuda

As principais lideranças políticas de Mato Grosso do Sul estão caminhando em terreno minado e, por isso, tendo muito cuidado para pisar ali, acolá e alhures. Todo esse time que inclui o atual governador, um ex-governador e senadores (os quais podem mudar de partido sem a necessidade de esperar pela janela partidária) está sendo cobiçadíssimo pelas legendas. Os "cobiçados" tentam evitar ir pelo caminho errado e detonar o futuro político, enquanto os "cobiçosos" fazem acenos exagerados e estão com os tapetes vermelhos estendidos para recebê-los.

Eu quero

A posição manifestada pelo senador Nelson Trad Filho (PSD) de que disputará a reeleição agita o cenário político de 2026. Até então, apenas o PSDB e o PT tinham se manifestado. Outros nomes, com menor ou maior potencial, ainda deverão surgir.

Mais

Nessa questão do Senado, as duas vagas permitem que as siglas fiquem mais assanhadas para a disputa. Já se articulam o ex-governador Reinaldo Azambuja e o deputado federal Vander Loubet. Já o PP tem o nome certo de Gerson Claro, atual presidente da Assembleia.

Thalyta Rondon e Andressa Pereira

Ronald

Lupa

Nas eleições de 2026, muitos ex-prefeitos deverão tentar conquistar uma das 24 cadeiras na Assembleia Legislativa de MS. É nessas horas, segundo político que não esconde o que pensa, é que aparecem as raposas se passando por ovelhas. Seu argumento é de que alguns desses postulantes deixaram rastros de problemas para o sucessor e, inclusive, estão sob a lupa das autoridades. Recomenda que o eleitor tenha muito cuidado para não eleger, digamos, gato por lebre.

Recado

Há quem diga que o ato de nomeação do ex-vereador Thiago Vargas a um cargo no Executivo de Campo Grande teria sido um passo a mais para mostrar ao grupo do ex-governador Reinaldo Azambuja que algo mudou no Paço Municipal. No segundo turno, a prefeita Adriane Lopes não teve apoio dessa linha tucana, a qual, discretamente, deu força para a adversária Rose Modesto. A ligação da gestora com parte do tucanato é com o governador Riedel e seu grupo.

Focos

O município de Porto Murtinho como portal da Rota Bioceânica é uma proposta que já vem sendo estudada e o plano diretor está sendo preparado. O governo de MS tem interesse que isso aconteça e dará apoio para que a infraestrutura da cidade seja reorganizada nos próximos 10 anos. Os focos são os eixos de desenvolvimento, a expansão da área industrial, a criação de novos espaços residenciais e também nos setores de segurança e saúde.

ANIVERSARIANTES

*Colaborou Tatyane Gameiro