Confira a coluna Diálogo na íntegra, desta sexta-feira, 13 de janeiro de 2023

Confira a receita de um sucesso intercontinen

Uma receita europeia que foi apropriada pelo cardápio dos EUA e, de lá, tornou-se um sucesso intercontinental; sim, hoje é dia de aprender a fazer uma deliciosa apple pie

Do vasto leque das receitas criadas na Europa que, com os movimentos migratórios, foram exportadas para os EUA, a torta de maçã foi criando o seu próprio caminho até figurar como protagonista.

Sem desconhecer a origem no Velho Continente, a apple pie, mais que uma guloseima para todas as horas, é um símbolo nacional em território norte-americano.

Na sugestão para a sua aventura do sabor de hoje, a receita da torta de maçã que você tem a oportunidade de aprender a dominar segue o protocolo do método made in USA, uma receita imbatível, de prestígio interplanetário, mas que cala fundo na alma do Tio Sam.

Além da patente gastronômica, forjada em um preparo que faz a receita parecer poesia, o seu consumo, embora onipresente no dia a dia, marca algumas celebrações bem tradicionais no calendário dos EUA, como o dia de Ação de Graças, o Thanksgiving no inglês.

Principal feriado do país, a celebração tem data móvel, sempre na última quinta-feira de novembro, e neste ano cai no dia 23.

Nessa data, a torta de maçã sempre está à mesa, ao lado do peru assado, também uma tradição secular para as comemorações de Ação de Graças por lá.

E, sim, essa variedade de torta possui o seu próprio dia, 13 de maio, quando se celebra o National Apple Pie Day – Dia Nacional da Torta de Maçã.

Quando algo é muito característico de seu país, os norte-americanos costumam dizer “as american as apple pie”, expressão que, traduzida para o português, significa “tão americano quanto a torta de maçã”.

ORIGEM

Ninguém sabe, a rigor, onde surgiu a receita. Países como a Holanda, a Suíça e a Alemanha ostentam, cada um ao seu modo, com variações, preparos que são muito apreciados dentro e fora de suas próprias fronteiras. Na Alemanha, a apfelkuchen é tão popular quanto o strudel.

No Brasil, o máximo de uma eventual nacionalização da receita, se é que assim se pode afirmar, pode talvez ser encontrado na cucas, que são bem comuns especialmente na Região Sul. Mas a cuca, de origem alemã, pode levar, além de maçã, outras frutas, como por exemplo figo, pêssego, goiaba, etc, ou ainda uma mistura de todas essas.

A mistureba, aliás, está na “origem da origem” oficial da torta de maçã. Por meio de documentação comprovada, a Inglaterra leva a melhor na primazia. Séculos antes de as primeiras sementes da fruta terem encontrado o solo norte-americano, os britânicos já saboreavam esse tipo de torta.

A mais antiga receita de torta de maçã de que se tem notícia foi impressa na Inglaterra em 1381. No rol de ingredientes, estão listados, além da própria maçã, especiarias, figo, uva-passa, pera, açafrão e um tipo de crosta de pastelaria.

HERÓI DA MAÇÃ

De qualquer modo, os Estados Unidos acabaram se tornando um dos maiores produtores da fruta no mundo. E isso se deve, em parte, a um personagem curioso da história dos EUA: Johnny Appleseed (1774-1845).

O pioneiro, cujo nome de nascimento é John Chapman, foi uma figura folclórica e uma espécie de herói nacional, que se tornou lendário ainda em vida ao percorrer o meio oeste do país semeando o fruto e ensinamentos místicos espiritualistas.

Vegetariano, protetor dos animais e pacifista, Appleseed, com seu jeitão de hippie pré-vitoriano, protagoniza uma lenda, segundo a qual o herói andava descalço sobre a terra e jogava sementes de maçã no chão. Ele teria viajado milhares de quilômetros plantando árvores de maçã e construindo viveiros para macieiras.

DIFERENÇAS

Ao contrário do passo a passo consolidado pelos norte-americanos, a receita europeia, de modo geral, se avançou de uma verdadeira salada de frutas para um preparo mais depurado e recomenda ingredientes e detalhes no preparo que não foram abraçados pela América.

A manteiga, por exemplo, para os chefs europeus, deve estar na temperatura ambiente, e não gelada. Também se usam, na massa, algumas colheres de rum e um pouco de fermento.

A maçã, em vez de cortada em pedaços, deve ser cortada em fatias bem finas. Para finalizar, não pode faltar o açúcar de confeiteiro, que é polvilhado por cima quando a torta já estiver fria.

Na Europa, evita-se, ainda, o blend de diferentes tipos de maçã. Nos EUA, uma combinação de dois ou mais tipos – verde, fuji, gala, etc – não é rara de se encontrar. O jeito dos europeus fica para uma próxima. Agora, ao trabalho e bom apetite!

Ingredientes

Massa

2 ½ xícaras de farinha de trigo;

1 colher (chá) de sal;

1 colher (chá) de açúcar;

200 gramas de manteiga sem sal gelada cortada em pedaços;

De ¼ a ½ xícara de água gelada.

Recheio

¼ de xícara de farinha de trigo;

Suco de 1 limão siciliano;

1,5 kg de maçã;

1 xícara de açúcar;

1 colher (chá) de canela em pó;

½ colher (chá) de sal;

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal cortada em pedaços pequenos.

Modo de Preparo:

Em um processador de alimentos, junte a farinha, o sal e o açúcar. Bata para misturar os ingredientes. Adicione a manteiga e volte a bater até que a mistura pareça uma farofa grossa, com pedaços de manteiga do tamanho de uma ervilha.

Borrife ¼ de xícara de água gelada e bata até que a massa esteja ainda como uma farofa, mas que grude quando pressionada com os dedos. Se necessário, coloque mais água gelada, mas aos poucos, uma colher por vez.

Cuide para não mexer demais a massa. Divida a massa ao meio, fazendo dois discos. Cubra com filme plástico e deixe na geladeira por pelo menos uma hora.

Recheio

Coloque o suco do limão em uma tigela grande. Descasque e corte as maçãs em pedaços e, na medida em que for cortando, coloque no suco de limão. Adicione o açúcar, a farinha, a canela, o sal e a manteiga em pedaços. Mexa bem para misturar todos os ingredientes.

Montagem

Preaqueça o forno a 220ºC. Abra o primeiro disco de massa em uma superfície polvilhada com farinha de trigo e transfira a massa para uma forma de torta de aproximadamente 23 cm. Deixe sobrar um pouco para fora.

Coloque as maçãs e aproximadamente ¼ de xícara do caldo que formou. Abra o segundo disco de massa e coloque por cima. Para selar os dois discos de massa, pressione a borda com os dedos. Faça alguns furos pequenos na massa.

Coloque no forno por 20 minutos a 220º C. Depois, baixe para 180º C e asse por mais uma hora aproximadamente. Fique de olho: se a massa começar a escurecer demais, coloque um papel-alumínio por cima. Retire do forno e deixe a torta descansar por algumas horas para que os líquidos que sobraram se acomodem.

Assine o Correio do Estado