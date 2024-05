Confira o filme que vai passar na Sessão da Tarde de hoje (27/05)

Correio B+

Carina Sacchelli é uma das estrelas do longa “Morando com o Crush”, com direção de Hsu Chien, que teve sua estréia dia 23 de maio nos cinemas. Em cena, ela dá vida a Antonia, a mãe do protagonista (Vitor Figueiredo) que, coincidentemente, acaba namorando o pai (Marcos Pasquim) de sua nora (Giulia Benite).

"Morando com o crush" é uma comédia romântica deliciosa com roteiro de Sylvio Gonçalves e direção se Hsu Chien. Um filme leve, engraçado, para ser visto com toda a família. No filme, Luana (Giulia Benite) tem um crush na escola, Hugo, interpretado por Vitor Figueiredo", explica.

Em breve, Carina vai rodar “Helena”, uma produção que mistura ficção e documentário sobre a vida da escritora Helena Jobim, irmã mais nova do poeta Tom Jobim. No projeto, com direção de Ernane Alves, a atriz vai interpretar a protagonista em cenas da reconstituição de sua juventude. A obra ainda contará com poesias declamadas por artistas, como Sandy, Deborah Secco e Bruno Gagliasso.



A atriz ainda vai começar uma tour da peça “Pra você lembrar de mim” pelo interior de SP. O espetáculo, que ficou em cartaz em 2023 entre Rio e SP, mostra a relação de um pai (Eduardo Martini) com Alzheimer que passa a ser cuidado pela filha (Carina).

Com 40 anos de idade e 18 de carreira, a paulistana se formou pela CAL ( Centro de Artes das Laranjeiras) e fez especialização em “Acting for film”, em New York. Tendo feito mais de 50 filmes publicitários, Carina Sacchelli também já atuou em mais de 15 peças e trabalha como produtora, captando recursos para levantar espetáculos.

Em seu currículo ainda constam trabalhos na TV como o infantil “Sitio do pica-pau amarelo”, na Globo, a série “O negócio”, na HBO, e as novelas "Poder paralelo" e "Cidadão brasileiro", na Record. Atualmente, pode ser vista dando vida a uma stripper no longa “Virando a mesa”, de Caio Cobra, e em "Chiquititas". Ambas na Netflix. No cinema, atuou em filmes como “Um dia cinco estrelas”, de Hsu Chien, e “Destinos opostos”, de Walther Neto, sobre o rally dos sertões.

Carina é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana. e em entrevista ao Caderno ela fala de seus atuais trabalhos e também sobre viver Helena Jobim, irmã do poeta Tom Jobim no cinema.

Carina Sacchelli é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana

CE - Carina Sachelli, você atua no filme de comédia “Morando com o Crush”, que estreiou semana passada nos cinemas. O que pode nos contar sobre o projeto que tem Marcos Pasquim e Giulia Benite no elenco?

CS - "Morando com o crush" é uma comédia romântica deliciosa com roteiro de Sylvio Gonçalves e direção se Hsu Chien. Um filme leve, engraçado, para ser visto com toda a família. No filme, Luana (Giulia Benite) tem um crush na escola, Hugo, interpretado por Vitor Figueiredo. O pai de Luana ( Marcos Pasquim ) começa a namorar com Antônia (minha personagem), e descobrem que Antonia é mãe de Hugo. Além disso, eles decidem morar juntos, ou seja, os adolescentes Luana e Hugo irão morar na mesma casa, sendo que um é o crush do outro.

CE - Em “Morando com o Crush”, você dá vida à uma mulher que tem um filho adolescente. Na vida real, você é mãe de dois meninos pequenos. Como é conciliar a maternidade com a carreira de atriz que não costuma ter rotina?

CS - "Tenho um filho de 3 anos e um de 3 meses. Não dou conta de tudo. Toda noite vou dormir pensando: "Davi não comeu legumes hoje" , "Preciso agendar o pediatra", ou "Não terminei de ler o texto da peça que recebi há 1 semana". Sempre tenho a sensação de que estou devendo algo. Mas já entendi que isso é normal. Atualmente estou mais dedicada à maternidade, então está tudo mais tranquilo, na medida do possível. Estou amamentando e meus compromissos são agendados de acordo com horário das mamadas. Logo logo volto a filmar ( Filme "Helena") e reestreio minha peça com Eduardo Martini "Pra você lembrar de mim" e a rotina volta a ser mais agitada . Mas eu consegui ter uma rotina dentro da vida sem rotina de uma atriz.

CE - Ainda em 2024, muitas mulheres se sentem culpadas por dividirem a atenção da família com a profissão. E você?

CS - Claro que sinto. Para filmar "Morando com o Crush" fiquei mais de 1 mês no Rio Grande do Sul filmando. Foi horrível ficar longe do Davi, ele tinha quase 2 anos. Usava meu único dia de folga na semana para vir pra SP, passar 24 horas com Davi e voltava pro RS. Tudo valeu a pena. Fizemos um filme lindo e Davi ficou ótimo sob cuidados do meu marido e da minha mãe.

CE - Aliás, você tem no currículo com vários trabalhos no cinema, como “Um dia cinco estrelas” e “Destinos opostos”, mas tem poucos projetos na TV. É uma escolha? Acha que estar na Tv aberta ainda é fundamental para o reconhecimento dos artistas?

CS - Não é uma escolha. Adoraria fazer mais TV, porém tive mais oportunidades no cinema e no teatro, o que tem sido maravilhoso! O teatro é minha casa, o lugar que me acolheu aos 22 anos, onde comecei minha carreira e onde me sinto mais a vontade. O cinema é uma paixão, cada dia maior. A TV faz parte da minha vida. Cresci assistindo novelas com minha mãe e minha avó. Sou noveleira assumida. Estar na TV aberta no Brasil ainda alavanca o reconhecimento dos artistas com o público. Porém esse reconhecimento não é necessariamente sinônimo de relevância ou qualidade de trabalho.

CE - Vários projetos dos quais você participou são de comédia. Fazer rir é mais fácil ou difícil?

CS - Eu tenho facilidade em fazer comédia. São 20 anos de experiência e muitas peças com Eduardo Martini, um muso do humor e meu mestre. Mas nunca é fácil. Sinto que fazer humor está mais relacionado ao timing do texto e fazer drama mais relacionado à emoção.

CE - Em breve, você vai rodar um filme interpretando a renomada Helena Jobim. Como é dar vida a um personagem real? Como tem sido a preparação para viver a escritora?

CS - É emocionante dar vida a um personagem real. Tive acesso a muitos vídeos de Helena e pude me aprofundar nos trejeitos dela, modo de andar, mexer no cabelo, sorrir. Tem sido um mergulho maravilhoso pesquisar a vida de uma mulher tão especial. Helena foi uma grande escritora, uma mulher na vanguarda, cheia de vida e muito querida por todos.

CE - Carina tem 40 anos e faz muitos trabalhos como modelo de publicidade e é artista. Como lida com a pressão estética do mercado e da sociedade? Até onde vai sua vaidade?

CS - Quero estar bonita como qualquer outra mulher. Não me sinto pressionada em relação a estética na profissão. Sou atriz, vivo diferentes personagens. Já fiz a filha, a mãe de bebê, a mãe de adolescente e futuramente farei a avó. Assim espero!

CE - Você vai fazer uma turnê com a peça “Pra você lembrar de mim”, em que uma mulher passa a cuidar do pai com Alzheimer. Por que levar aos palcos esse debate de filhos que acabam virando pais dos próprios pais? Como foi o retorno do público nas temporadas no Rio e em SP?

CS - O teatro tem o poder de retratar a sociedade e se comunicar com ela ao mesmo tempo. O papel do ator é importantíssimo. Acho que o caminho natural da vida, na maioria das vezes, é o caminho em que os filhos cuidam dos pais na velhice, e isso retrata o amor. A peça fala, acima de tudo, de amor. Amor entre pai e filha, amor genuíno e cuidadoso. Estamos com essa peça em cartaz desde 2021. O público ama e se emociona demais com a história. Eduardo Martini dá um show a parte, interpretando meu pai com Alzheimer.

CE - Você se assiste? É muito autocritica?

CS - Assisto. Acho que me auto critico até onde mantenho minha sanidade mental (risos). Gosto de me ver para me aprimorar, mas tomo cuidado para não cair na armadilha do: "tinha que ter falado essa frase assim", ou "Por que fiz essa expressão assado?".

CE - Como você convive com as redes sociais?

CS - Uso instagram (única rede social que tenho) para divulgar meu trabalho como atriz, mas confesso que não sou muito presente nele o tempo todo. Me falta tempo pra pirar no insta. (risos)

CE - Como é a Carina no dia a dia? O que curte fazer quando não está trabalhando?

CS - Descabelada. (risos) Vou bastante ao cinema e teatro. Meu marido ama cinema também, então esse é um programa que fazemos muito. Passeios com crianças são bastante recorrentes também.

CE - Quais seus sonhos profissionais?

CS - Meu sonho é envelhecer podendo exercer meu ofício. Também quero muito fazer um monólogo no teatro!