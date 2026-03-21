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Culinária

Confira receitas para fazer do outono uma estação mais saborosa

Com temperaturas mais amenas e mudanças na natureza, o outono convida a pratos quentes, nutritivos e cheios de sabor; confira receitas ideais para esse período

Mariana Piell

Mariana Piell

21/03/2026 - 10h30
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O outono marca uma transição importante entre o calor intenso do verão e o frio do inverno. No Brasil, a estação tem início no dia 20 de março e se estende até junho, sendo caracterizada pela redução gradual das temperaturas, pela diminuição das horas de luz solar e pelo aumento da amplitude térmica – quando as manhãs e noites são mais frias, enquanto as tardes ainda podem ser relativamente quentes.

Esse comportamento climático impacta diretamente o organismo, influenciando o metabolismo, o sistema imunológico e até mesmo as preferências alimentares.

Do ponto de vista nutricional, o outono é uma estação estratégica. Com a chegada do clima mais seco, comum em boa parte do País, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o corpo tende a perder mais água e a ficar mais suscetível a problemas respiratórios, alergias e infecções.

Nesse cenário, a alimentação ganha papel fundamental na manutenção da saúde, exigindo maior ingestão de alimentos ricos em vitaminas A, C e E, além de minerais como zinco e ferro, que contribuem para o fortalecimento das defesas do organismo.

É também nesse período que ganham destaque os alimentos sazonais, que costumam ser mais nutritivos, frescos e acessíveis.

Entre os principais, estão os tubérculos e raízes, como batata-doce, mandioca, inhame e cará, que são fontes importantes de carboidratos complexos, fornecendo energia de forma gradual e ajudando a manter a saciedade por mais tempo.

Esses ingredientes são ideais para preparações quentes, como purês, sopas e ensopados, que ajudam a aquecer o corpo nos dias mais frios.

Outro grupo bastante presente no outono é o das hortaliças mais resistentes, como abóbora, cenoura, beterraba, couve e espinafre. A abóbora, por exemplo, é rica em betacaroteno, um antioxidante que auxilia na saúde da pele e do sistema imunológico.

Já as folhas verde-escuras são fontes de ferro e ácido fólico, nutrientes essenciais para a produção de energia e o bom funcionamento do organismo.

As frutas da estação também merecem destaque. Maçã, pera, banana e uva aparecem com mais frequência nas feiras e mercados, oferecendo fibras, vitaminas e compostos antioxidantes. A maçã, por exemplo, é conhecida por sua versatilidade e por contribuir para a saúde intestinal, enquanto a banana é rica em potássio e ajuda na função muscular.

Essas frutas podem ser consumidas in natura ou incorporadas em receitas quentes, como bolos, compotas e sobremesas assadas – perfeitas para o clima mais ameno.

Além disso, o outono é marcado pelo uso mais frequente de especiarias e ingredientes com propriedades funcionais, como gengibre, canela, cúrcuma e cravo.

Esses alimentos não apenas intensificam o sabor das preparações, como também possuem ação anti-inflamatória, termogênica e antioxidante, ajudando o corpo a se adaptar às mudanças de temperatura.

Outro aspecto interessante da estação é a mudança no comportamento alimentar. Com a queda das temperaturas, é comum que o organismo demande mais energia, aumentando a sensação de fome.

Isso explica a busca por pratos mais encorpados, quentes e reconfortantes, que trazem sensação de bem-estar. Sopas, caldos, risotos, massas e preparações assadas passam a ocupar mais espaço no cardápio, substituindo opções mais leves e refrescantes, típicas do verão.

Diante desse cenário, apostar em ingredientes da estação e em preparações quentes e nutritivas pode fazer toda a diferença para enfrentar o período com mais disposição e equilíbrio.

Pensando nisso, o Correio B reuniu receitas práticas e saborosas que combinam com o clima da estação e ajudam a transformar o outono em um período ainda mais aconchegante.
 

Escondidinho de batata-doce com frango

Reprodução

Ingredientes

  •  500 g de batata-doce;
  •  1 peito de frango desfiado;
  •  1 cebola picada;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 colher (sopa) de manteiga;
  •  1/2 xícara (chá) de leite;
  •  Sal e temperos a gosto;
  •  Queijo ralado para gratinar.

Modo de Preparo

Cozinhe a batata-doce até ficar macia e amasse com a manteiga e o leite, formando um purê. 
Refogue o frango com cebola, alho e temperos. 

Em um refratário, faça uma camada de purê, adicione o frango e cubra com mais purê. 
Finalize com queijo e leve ao forno para gratinar.

Caldo de abóbora com gengibre

Pixabay

Ingredientes

  •  500 g de abóbora descascada e picada;
  •  1 colher (sopa) de azeite;
  •  1 cebola picada;
  •  2 dentes de alho;
  •  1 colher (chá) de gengibre ralado;
  •  1 litro de água ou caldo de legumes;
  •  Sal e pimenta a gosto;
  •  Cheiro-verde para finalizar.

Modo de Preparo

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite até dourar. 

Acrescente a abóbora e o gengibre, misture bem e adicione a água ou caldo. 

Cozinhe até a abóbora ficar macia. 

Bata tudo no liquidificador até obter um creme homogêneo. 

Volte à panela, ajuste o sal e a pimenta e finalize com cheiro-verde.

Bolo de maçã com canela

Freepik

Ingredientes

  •  2 maçãs picadas;
  •  2 ovos;
  •  1/2 xícara (chá) de óleo;
  •  1 xícara (chá) de açúcar;
  •  1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo;
  •  1 colher (sopa) de canela;
  •  1 colher (sopa) de fermento.

Modo de Preparo

Bata os ovos, o óleo e o açúcar. 

Misture a farinha, a canela e, por último, o fermento. 

Incorpore as maçãs picadas e leve ao forno a 180°C por cerca de 40 minutos.

Risoto de cogumelos

Freepik

Ingredientes

  •  1 xícara (chá) de arroz- arbório;
  •  200 g de cogumelos (champignon, shiitake ou shimeji);
  •  1/2 cebola picada;
  •  2 colheres (sopa) de manteiga;
  •  1/2 xícara (chá) de vinho branco;
  •  1 litro de caldo de legumes quente;
  •  Queijo parmesão ralado a gosto.

Modo de Preparo

Refogue a cebola na manteiga, adicione o arroz e mexa. 

Acrescente o vinho e deixe evaporar. 

Vá adicionando o caldo aos poucos, mexendo sempre. 

Quando o arroz estiver quase pronto, adicione os cogumelos. 

Finalize com manteiga e queijo parmesão.

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AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá teatro, cinema e até dragões pela Capital

Programação do fim de semana em Campo Grande tem atividades que vão da literatura ao teatro, passando por cinema, atrações infantis, experiências gastronômicas e até exposição de animatrônicos

20/03/2026 09h00

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Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês

Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês Divulgação

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O Dia Mundial da Poesia, celebrado em 21 de março, ganha destaque na capital sul-mato-grossense com um encontro especial promovido pelo Projeto Oceando. A escritora e compositora Goretti di Moura participa de uma roda de conversa com o público, em um evento gratuito que busca aproximar leitores e autora.

DIA MUNDIAL DA POESIA Roda de Conversa - Goretti de Moura, autora de “Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”, tem um encontro marcado com leitores neste sábado
Foto: Divulgação

Durante a atividade, Goretti apresentará três de suas obras (“Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”) que também estarão disponíveis para venda. A proposta é criar um ambiente de diálogo sobre literatura, sensibilidade e processo criativo.

“A poesia é uma forma de encontro. Ela aproxima as pessoas, desperta sentimentos e nos ajuda a olhar o mundo com mais sensibilidade”, afirma a autora, destacando a importância desse contato direto com o público.

Natural de Patu (RN) e residente em Mato Grosso do Sul desde 1980, Goretti di Moura construiu uma trajetória sólida na literatura e na música.

Formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco, ela também é membro da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) e acumula participações em eventos como a Bienal do Livro do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ao longo da carreira, conquistou diversos prêmios literários e musicais, além de desenvolver projetos para incentivar a leitura e a escrita. Sua produção também se estende à música, com mais de 30 composições gravadas por diferentes artistas.

O evento acontece amanhã, às 17h, no Café Doce Lembrança, na Rua Dom Aquino, nº 2.055. Entrada gratuita.

CULTURA

O teatro também marca presença na agenda cultural com espetáculos gratuitos que exploram diferentes narrativas e linguagens.

Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos IpêsTEATRO “Navegantes” - No Sesc Teatro Prosa, peça utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios
Foto: Divulgação / Vaca Azul

No Sesc Teatro Prosa, duas apresentações compõem a programação. Hoje, às 19h, o espetáculo “Petúnia” traz uma narrativa sensível sobre identidade, memória e pertencimento, abordando a história de uma jovem marcada por suas diferenças em um enredo que mistura realidade e imaginação.

Já amanhã, às 16h, o público infantil pode conferir “Navegantes”, uma peça que utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios. Além de entreter, o espetáculo também levanta reflexões sobre a preservação ambiental.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Outra opção, também neste sábado, das 16h às 21h, é o Circuito Cultural – Sarau Amigo dos Livres, que acontece no Centro Cultural Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira, e reúne diversas manifestações artísticas em um só espaço.

A proposta é democratizar o acesso à cultura e fortalecer artistas locais, especialmente nas periferias.

SARAU Amigo dos Livres - Espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas
Foto: Divulgação

Entre os destaques está o espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, que propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas.

A programação, gratuita e aberta a toda a comunidade, inclui ainda música ao vivo, apresentações de capoeira, intervenções artísticas e até experiências gastronômicas, criando um ambiente de convivência e troca cultural.

CINEMA

Para os amantes da sétima arte, o fim de semana traz uma programação variada nos cinemas da cidade, com estreias que vão da ficção científica ao romance, além de títulos voltados para toda a família.

Entre os lançamentos, “Devoradores de Estrelas” chama atenção com uma trama ambientada no espaço, em que um professor de ciências acorda sem memória em uma missão crucial para salvar a Terra. O filme mistura suspense, ciência e emoção, explorando temas como sobrevivência e amizade.

Já “Uma Segunda Chance” aposta no drama romântico, enquanto “Turbulência 2026” entrega ação e adrenalina. Para o público infantil e familiar, “O Velho Fusca” surge como uma opção leve e divertida.

Um dos destaques da programação é o retorno de “Crepúsculo” às telonas, celebrando 18 anos de seu lançamento. O filme, que marcou uma geração com sua história de romance entre humanos e vampiros, volta a ser exibido em sessões especiais, oferecendo uma oportunidade para fãs revisitarem a obra no cinema.

SHOPPINGS

Os shoppings centers de Campo Grande concentram diversas opções de lazer, especialmente para famílias com crianças.

Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos IpêsEXPOSIÇÃO Dragões - Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês
Foto: Divulgação

No Bosque dos Ipês, a principal novidade é a Exposição Internacional – Dragões, que ocupa a praça central com criaturas animatrônicas em tamanho real. Com movimentos e efeitos sonoros, a atração proporciona uma experiência imersiva, incluindo um dragão que solta fumaça e impressiona visitantes.

A exposição segue até abril, mas já se tornou um dos pontos mais procurados do shopping, especialmente para fotos.

O local também recebe os últimos dias do Vitinho Park, parque de diversões que encerra sua temporada neste fim de semana. Com brinquedos como montanha-russa, kamikaze e tagadisco, a atração oferece uma opção de lazer para quem busca adrenalina.

No Shopping Campo Grande, a programação é igualmente diversificada. A Arena Nickelodeon se destaca como um espaço temático voltado ao público infantil, com atividades inspiradas em personagens famosos como Patrulha Canina, Bob Esponja e Dora, a Aventureira.

Já o YuuP! Experience oferece mais de 20 atrações, incluindo trampolins, jogos interativos e brinquedos infláveis, criando um ambiente de diversão contínua para as crianças.

Outro destaque é o Festival dos Sabores, que reúne diferentes opções gastronômicas com promoções exclusivas para clientes cadastrados no aplicativo do shopping. A iniciativa convida o público a explorar uma variedade de produtos, de cafés a sobremesas, com benefícios especiais.

Além disso, o shopping recebe uma ação do Março Azul-Marinho, campanha de conscientização sobre o câncer colorretal. No sábado e no domingo, profissionais de saúde estarão disponíveis para orientar o público sobre prevenção, fatores de risco e importância do diagnóstico precoce.

No Shopping Norte Sul Plaza, a programação inclui o espaço Coisa de Criança, com ambientes interativos que estimulam a imaginação dos pequenos, além do T-Rex Games, que combina brinquedos com experiências envolvendo dinossauros animatrônicos.

O shopping também prepara uma ação surpresa no sábado, com um flash mob na praça de alimentação, proporcionando um momento inesperado de interação com o público.

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Felpuda

O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha "Joãozinho...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (20)

20/03/2026 00h03

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Lya Luft - escritora brasileira

"Lembro-me do passado, não com melancolia ou saudade, mas com a sabedoria da maturidade que me faz projetar no presente aquilo que, sendo belo, não se perdeu”.

 

FELPUDA

O jogo das narrativas, ao estilo dos contos da carochinha “Joãozinho e o Pé de Feijão” e a “Gata Borralheira”, deverá ser a tônica da campanha eleitoral deste ano, dizem alguns observadores do cenário político em MS. Apostam que tanto a esquerda, expert em inventar coisas fantasiosas para ganhar o eleitor, como a direita, que vem com suas fábulas para se contrapor ao adversário, estarão na mesma “Biblioteca do Reino Faz de Conta”. A recomendação que esses analistas fazem é que nem sempre o bem vence o mal, ou vice-versa. E completam: “Muito pelo contrário!” Vai entender...

Diálogo

Certeiro

Durante pronunciamento, dia desses, o senador Marcio Bittar afirmou que o Senado só deveria realizar sabatinas e aprovar novas indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do ano que vem, após a renovação de dois terços da Casa nas eleições de outubro.

Mais

E disparou: “Este Senado perdeu a legitimidade moral para aprovar a indicação, não apenas do Jorge Messias, mas de qualquer outro nome indicado por esse governo em fim de linha. Não é questão pessoal, é questão de coerência constitucional e de dignidade”. Só!

DiálogoJeferson de Almeida, que hoje completa 60 anos

 

DiálogoDra. Ana Carolina Macedo

Na real

“O século 21 apresenta desafios inéditos, mas o Brasil tem todas as condições para ocupar um papel relevante nesse cenário. Se o mundo se torna mais turbulento, maior deve ser a nossa determinação. Para isso, nossa política externa deve servir ao Brasil, não a circunstâncias partidárias nem a preferências ideológicas pessoais e momentâneas”. Senadora Tereza Cristina durante a promulgação do decreto legislativo que ratifica o acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

Bicudos

Não convidem para a mesma mesa os deputados Dagoberto Nogueira, de MS, e Sóstenes Cavalcante, do RJ. Os dois entraram em confronto por causa da CPMI do INSS. Tudo começou quando Sóstenes fez questão de anunciar nomes de representantes dos estados que “blindaram” algumas figurinhas carimbadas do governo federal. Dagoberto disse que acordo não foi cumprido.

Justificativa

Dagoberto explicou que houve entendimento para que só fossem convocadas pessoas contra as quais havia provas, para evitar que narrativas políticas atrapalhassem as investigações da CPMI. Como votou contra, seu nome foi apontado por Sóstenes Cavalcante como se estivesse “blindando” corrupto, o que, segundo ele, não é verdade. Em seguida, atacou, devolvendo a pecha ao colega de parlamento e dizendo que, este sim, teria que explicar os R$ 470 mil encontrados em sua casa. Para finalizar, Dagoberto mandou-o “limpar a boca”. Afe!

Aniversariantes

Jefferson de Almeida,
Dr. Albino Romero,
Rosana de Lourdes Chinaglia Maiolino,
Dr. Rodrigo Anache Anbar,
Dilma Bernardes dos Santos,
Dr. Rafael Anache Anbar,
Fernando Jorge Albuquerque Pissini,
Dr. Hugo Cleon de Melo Coutinho,
José Alves da Rocha Neto,
Vera Jane de Oliveira,
Rosane Aparecida Ferreira Bacha,
Isabella Vieira Lorenzetti,
Sérgio Mamede de Godoy,
Maria Celia Pinto Ramiro,
Hermenegildo Sanches Cabanhas,
Angélica de Fátima Serrano Gomes,
Tadeu de Souza Lourenço Ferreira,
Emiliana dos Santos Côrtes Fortes,
José Augusto da Silva Faria,
Amin Feres,
Sônia de Souza Baís,
Gisele Pacheco Mendes,
Neide Adriana Espíndola Dias,
Daria Miesuco Miyahira,
Fernanda Penko,
Fernando Tozzi Urias,
Franciane Rodrigues,
Nilde Clara de Souza Benites Brum,
Alcira Balbuena,
Adelson Taveira Vilela,
Sandra Cardoso Martins Cassone,
Silvia Amaral Siqueira Wanderley,
Jocenir da Silva Dutra,
Maria Madalena Teodoro Pinheiro,
Andrea Helena Érnica,
Dolores Ramires Duque,
Ledir de Lima Kalife,
Gerson de Souza Brandão,
Ronaldo da Silva Botelho,
Eunice Dias,
Marina Fonseca,
Guilhermino Pereira dos Santos,
Jamil Razuk,
Ana Cristina Ximenes,
Maria de Fátima Sobral de Figueiredo,
Vânia Jacques Monteiro Leite,
Mônica Cristina Borges de Barros,
Dr. Ailton Eller,
Ruy Bueno Júnior,
Ariadne Fittipaldi Gonçalves,
Ligia Franciscon Ricardo,
Carlos Eduardo Nahas,
Márcia Abrão Lacerda,
José Maria Braga,
Antônio João dos Santos Júnior,
Evandro Espírito Santo,
Alércio de Souza Frigaray,
Maria do Carmo Flôres Arruda,
Ana Maria Freire Ribeiro,
Carlos Eduardo Fonseca Assis,
Wanessa de Souza,
Avenir de Oliveira Silva,
Josefa Gilbertina Siqueira Neto,
Hecy Mary Diniz Gonçalves,
Cristiane Riquelme de Almeida,
Alice Prado de Lima,
Renata Saad Coppola,
Carmem Silva,
Léa Alves Ferreira,
Nivaldo Vieira da Rocha,
Lidio Vargas,
André Luiz Silva da Cruz,
Sonilton da Vera Cruz Silva,
Adalardo da Costa Lopes Filho,
Vera Lúcia Amaral de Oliveira Pereira,
Maria Luiza de Lima Barbosa,
Leopoldo Masaro Azuma,
Anavitória Garcia Vida de Oliveira Vilela,
Anizio Eduardo Izidorio,
Sandra Regina Amaral de Oliveira Pereira,
Antonio de Oliveira Mendes,
Bento Biagi,
Samir Eurico Schuck Mariano,
Daniela Fernandes Peixoto Coinete,
João Batista Mancini Coelho,
Demis Fernando Lopes Benites,
Said Elias Kesrouani,
Renato José Bacha,
Thiago Miotello Valieri,
Leidiane Bottari,
Fausto André da Rosa Migueis,
Rosiane da Cruz de Freitas,
Lúcio Henrique Bittar,
José Carlos Garcia Nantes,
Ivo Osmar Kochenborger,
Jair Alberto Carmona,
José Adauto do Nascimento,
Márcia Ramos de Azevedo Silva,
José Bonifácio Amorim dos Santos,
Elisa Tôrres da Cruz,
Larissa de Assis Brasil,
Glenda Alves Machado,
Mário Sérgio de Oliveira Barbosa,
Mara Cristina Lopes Cruz,
Carlos Henrique Moreira da Luz,
Luzia Pereira da Silva.

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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