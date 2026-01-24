Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Conheça e saiba mais sobre o impacto invisível do burnout de liderança

A cultura da autossuficiência reforça a ideia de que líderes não podem demonstrar fragilidade, o que aprofunda o isolamento emocional.

Flavia Viana

Flavia Viana

24/01/2026 - 17h30
O sofrimento emocional dos líderes é um dos temas mais negligenciados no ambiente corporativo, mesmo quando as empresas investem em programas de bem-estar para as equipes. Muitos gestores seguem operando no limite, sem um espaço seguro para reconhecer vulnerabilidades ou pedir ajuda, o que cria um fenômeno silencioso que afeta estratégia, clima, engajamento e performance.

A Gallup mostrou que 70% da variação no engajamento de uma equipe é explicada diretamente pelo comportamento do líder e a McKinsey aponta que equipes cujos líderes demonstram empatia e autoconsciência apresentam até 25% mais produtividade. Ainda assim, o burnout de liderança permanece subdiagnosticado e subtratado.

Daniel Spinelli, empreendedor, palestrante, mentor e autor do livro best-seller diz que a potência da liderança consciente, referência em liderança humanizada. "A maioria dos líderes enfrenta uma pressão constante que combina metas agressivas, contextos voláteis, demandas emocionais dos times e escassez de tempo para reflexão. Dessa soma nasce a fadiga decisória, a rigidez cognitiva e a reatividade emocional, sintomas que passam despercebidos até se transformarem em conflitos, decisões precipitadas ou colapsos pessoais", afirma.

Muitos gestores acreditam que precisam aguentar, reforçando uma cultura em que pedir ajuda é visto como fraqueza, o que sobrecarrega líderes e impacta diretamente os resultados da empresa.

"Quando um líder está emocionalmente esgotado, os efeitos aparecem em áreas críticas. A exaustão reduz a capacidade de analisar cenários e aumenta a impulsividade, gerando decisões de baixa qualidade que resultam em retrabalho e destruição de valor", diz.

A comunicação se torna defensiva, a paciência diminui e a escuta se enfraquece, o que fragiliza relações, compromete a segurança psicológica e reduz a criatividade. O engajamento das equipes cai, os conflitos aumentam e cresce a intenção de saída, elevando o turnover e criando rotinas tensas e pouco colaborativas.

"Esse padrão é recorrente no Brasil e três fatores estruturais podem explicá-lo. A hiperoperacionalização consome a energia dos líderes em tarefas que poderiam ser delegadas ou automatizadas, reduzindo o espaço mental necessário para estratégia e autocuidado".

A cultura da autossuficiência reforça a ideia de que líderes não podem demonstrar fragilidade, o que aprofunda o isolamento emocional.

"A falta de desenvolvimento interno completa o ciclo, já que a maioria dos programas forma para habilidades técnicas e não para consciência, gestão emocional e presença. Sem essas competências, as demandas do papel se tornam sobrecarga", fala ele.

A autoliderança é a principal competência negligenciada nas organizações brasileiras. Ela envolve autoconsciência, autogestão emocional e clareza sobre prioridades, funcionando como um amortecedor que impede que a pressão externa se transforme em colapso interno.

"Líderes que dominam autoliderança tomam decisões com mais calma, comunicam com mais clareza, constroem relações mais maduras, sustentam o clima emocional das equipes e reduzem drasticamente os ciclos de conflito. Esses atributos ajudam a explicar por que, segundo a Gallup, líderes emocionalmente saudáveis têm até três vezes mais chances de engajar seus times".

Daniel explica: "A metodologia das Quatro Dimensões da Liderança Consciente oferece um caminho objetivo para enfrentar o burnout de liderança ao desenvolver clareza para interpretar contextos, autogoverno para gerenciar emoções, relações construtivas para fortalecer confiança e resultados conscientes para equilibrar exigência e humanidade".

Quando essas dimensões são fortalecidas, líderes aliviam a pressão interna e criam ambientes mais seguros, produtivos e alinhados ao propósito.

"É preciso considerar que líderes também sofrem, e ignorar esse fato cobra um preço alto das organizações. Cuidar da saúde emocional da liderança não é gentileza, é estratégia. Empresas que investem em autoliderança, consciência e relações humanas maduras constroem equipes mais engajadas, culturas mais fortes e resultados mais sustentáveis. O futuro da performance está diretamente ligado à saúde emocional de quem lidera", finaliza.

CARNAVAL 2026

Confira a programação completa do Carnaval de Rua 2026 em Campo Grande

Este ano uma das festas mais aguardada do Brasil acontecerá entre os dias 07 e 21 de março

24/01/2026 10h45

Foliões poderão aproveitar as festividades do dia 07 ao dia 21 de fevereiro

Foliões poderão aproveitar as festividades do dia 07 ao dia 21 de fevereiro Gerson Oliveira

Para a alegria dos foliões, o carnaval de rua 2026 deverá ser um dos maiores da história da cidade. A comemoração que já entrou para o calendário campo-grandense deverá atrair milhares de foliões entre os dias 07 a 21 de fevereiro.

No ano passado, mais de 70 mil foliões pularam Carnaval, entre sexta-feira (28) e terça-feira (4), na Esplanada Ferroviária e Praça do Papa, em Campo Grande.

Foram cinco dias seguidos de festa com muito glitter, brilho, purpurina e fantasias. Animação, alegria e entusiasmo não faltaram nos bloquinhos de rua.

Blocos Cordão Valú, Capivara Blasé, Ipa Lelê, Reggae, Farofolia, Só Love, Cia. Barra da Saia e Calcinha Molhada animaram as tardes e noites do campo-grandense, nesses últimos dias, no Centro da Capital.

Confira a programação completa do Carnaval 2026

7 de fevereiro

  • 9h - Bloco As Depravadas – Bar do Zé (Barão do Rio Branco, 1213)
  • 15h - Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Arena do Horto Florestal (Av. Fábio Zahran, 316)
  • 16h - Bloco Calcinha Molhada – Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28)

8 de fevereiro

  • 14h - Farofa com Dendê – Monumento Maria Fumaça, na Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco de Laricas - Orla Ferroviária, Avenida Noroeste

12 de fevereiro

  • 18h - Bloco Evoé Baco - Rua Antônio Maria Coelho, com 14 de julho, às 18h.

13 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 16h - Bloco Farofolia – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles, 103)
  • 16h - Bloco Só Love – Esplanada Ferroviária (Rua General Melo, 91)

14 de fevereiro

  • 15h - Bloco do Reggae – Monumento Maria Fumaça
  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68
  • 9h às 14h - Bloco Acorda o Galo - Morada dos Bais

15 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária

16 de fevereiro

  • 14h - Bloco Capivara Blasé – Esplanada Ferroviária, às 14h
  • 15h - Cia Barra de Saia - Orla Morena (voltado para mulheres, mães e crianças)
  • 16h - Bloco Ipa Lê Lê – Avenida Mato Grosso, 68, às 16h
  • 16h - Bloco Subaquera – Rua Abdala Roderbourg, 692, Vila Margarida, às 16

17 de fevereiro

  • 15h - Cordão Valu – Esplanada Ferroviária

21 de fevereiro

  • 14h - Bloco Eita! – Monumento Maria Fumaça
  • 17h - Bloco dos Forrozeiros MS – Esplanada Ferroviária (Rua Dr. Temístocles)

GASTRONOMIA

Hamamatsu Sushi Club: Capital ganha novo restaurante japonês

24/01/2026 10h30

Divulgação

Campo Grande ganhou, nesta semana, um novo endereço para quem aprecia a gastronomia japonesa. Prometendo “técnica, respeito à tradição e preços acessíveis”, o Hamamatsu Sushi Club (Rua 13 de Junho, nº 890) abriu as portas na noite de quarta-feira.

A proposta do Hamamatsu Sushi Club é trabalhar exclusivamente no formato à la carte, “valorizando o tempo de preparo, a seleção rigorosa de ingredientes e a precisão técnica que a culinária japonesa exige”.

O menu apresenta uma curadoria assinada pelos chefs Viviane e Wender, pensada para conduzir o paladar por uma jornada entre a tradição japonesa e toques autorais. A casa apresenta uma variedade de sushis, sashimis, uramakis, gunkans, entradas e pratos quentes, buscando valorizar a essência da culinária oriental.

Além da cozinha, o Hamamatsu Sushi Club oferece uma carta de drinks ampla e diversificada, com coquetéis autorais e clássicos que foram pensados para harmonizar com os pratos e ampliar a experiência sensorial do público.

O nome do restaurante carrega uma história especial. Hamamatsu é uma cidade japonesa que marcou a trajetória de Munyz Arakaki, idealizador da casa, e serviu como inspiração para o conceito do Sushi Club.

Essa ligação afetiva e cultural se reflete, segundo Arakaki, no cuidado com a tradição, na atmosfera do espaço e no respeito às raízes da gastronomia japonesa, criando uma ponte entre Japão e Campo Grande.

