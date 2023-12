Correio B+

Não sabe o que ver nas festas e quer fugir dos filmes de família? Comédias românticas salvam!

Natal para mim é sinônimo de nostalgia, por isso gosto de aproveitar o intervalo para rever clássicos, sejam temáticos ou não. Fazer uma lista deles, portanto, é uma tarefa que me estressa porque pode levar a qualquer lugar!

Em 2023, sugiro cinco que incluem meus favoritos de todos os tempos, muitos com um toque romântico infalível para gerar serotonina e nos fazer sorrir e relaxar.

O amor não tira férias

Esta produção de 2006 é a minha escolha quando quero me desconectar. A vida de quatro pessoas que, num Natal particularmente doloroso para cada uma delas, se cruzam definitivamente, unindo dois países de uma forma inesperada.

A química entre Cameron Diaz e Jude Law, assim como, pasmem, Jack Black e Kate Winslet, nos dá vontade de viajar, alugar um B&B e esperar o destino agir. Se tudo fosse tão fácil!

Disponível no Amazon Prime Video.

Férias da Minha Vida

Mais um filme de 2006 que sempre está no topo da minha lista de observação para levantar o ânimo!

Queen Latifah é uma funcionária dedicada de uma rede de lojas que recebe um diagnóstico surpreendente de que lhe restam apenas alguns dias de vida e decide fazer tudo o que está em sua lista de desejos. Ela obviamente mal desconfia que está saudável, mas a mudança de atitude a leva em uma viagem inesquecível que muda não só a sua trajetória, mas a de muitas pessoas. Lindo de ponta a ponta.

Disponível no Lionsgate Plus.

Férias da Minha Vida - Divulgação

Enquanto Você Dormia

Este filme de 1995 foi oferecido a Julia Roberts e Demi Moore, que recusaram. Sorte da atriz Sandra Bullock, que veio de uma série de papéis coadjuvantes e, ao liderar o elenco, virou estrela global. Isso mesmo, Sandra Bullock chegou a ser considerada desconhecida quando aceitou fazer essa pérola romântica de um amor improvável entre uma mulher sozinha e um homem em coma. Bem, tecnicamente é isso que o nome sugere, mas sabemos como é uma comédia divertida e bem sintonizada com o Natal como pano de fundo. Já se passaram 28 anos desde que chegou aos cinemas e juro que não envelheceu.

Disponível no Disney Plus.

Enquanto você Dormia - Divulgação

Surpresas do amor



Esta comédia de 2008 une o improvável casal Reese Witherspoon e Vince Vaughn como a dupla cínica que odeia o Natal porque, com os pais separados, as festas de fim de ano são um pesadelo. Mal sabiam eles como as mentiras que contaram para escapar vieram à tona: eles são forçados a navegar nada menos que quatro jantares, cada um com um segredo do passado que os embaraça mais do que o outro. Hilariante, romântico e divertido. Cai como uma pérola para muita gente!

Disponível no Amazon Prime Video.

Surpresas do Amor - Divulgação

Sintonia do amor

Não é surpresa que Ted Lasso tenha dito que a melhor comédia romântica de todos os tempos é um dos maiores sucessos de Norah Ephron: Sintonia do Amor. Ao inverter TODAS as regras do gênero, Norah criou um dos filmes mais românticos de todos os tempos, despertando com maestria as emoções das pessoas.



É claro que tudo começa na véspera de Natal, quando a jornalista Annie Reed (Meg Ryan) se conecta com a história do viúvo Sam (Tom Hanks), desafiando a lógica e o destino. Pedido óbvio para as Festas!

Também disponível no Amazon Prime Video.

Sintonia de Amor - Divulgação

E sua lista inclui quais filmes?