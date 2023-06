De canções fronteiriças a MPB, fim de semana será de muita música

A diversidade na oferta da programação musical é o grande destaque deste fim de semana. E não somente na Capital, com boas opções também em cidades como Porto Murtinho e Corumbá.

Em Campo Grande, por exemplo, o duo Vozmecê recebe convidados para um show, neste sábado, na Cervejaria Canalhas, em homenagem ao Clube da Esquina.

Sediado não somente na esquina formada pelo encontro das ruas Paraisópolis e Divinópolis, em Belo Horizonte (MG), o tal clube é o nome fantasia do movimento musical que Milton Nascimento, Fernando Brant, Wagner Tiso, Toninho Horta, Lô Borges e outras feras acabaram gestando nos encontros que se davam tanto no ponto de convergência das duas vias, localizado no Bairro de Santa Tereza, quantos em bares, apartamentos e outros lugares da capital mineira.

Em diversos locais de BH, é possível encontrar placas que registram o roteiro por onde o clube se espalhou. Sempre inquietos, Pedro e Namaria, as duas metades do Vozmecê, se juntaram a Guilé e Ossuna Braza para afiar a prospecção do repertório da apresentação de amanhã, programada para as 20h.

“Trem Azul”, “Tudo o que Você Podia Ser” e “Maria Maria”, garante Pedro, não faltarão. Além de canções dos álbuns 1 (1972) e 2 (1978) do Clube da Esquina, o tributo contará com músicas autorais do duo e da dupla de convidados. O show de abertura, às 19h, fica por conta de Leca Harper. Ingressos pelo Sympla (R$ 15) ou na entrada (R$ 20). A cervejaria fica na Rua Dom Lustosa, nº 214, Seminário.

PORTO MURTINHO

Sob o epíteto de “novo Canal do Panamá”, em alusão à Rota Bioceânica, Porto Murtinho finalmente realiza o Festival Vozes da Fronteira, que, por força das condições climáticas, não pode ocorrer no fim do mês de abril. Subirão ao palco armado na Praça José Barbosa de Souza oito atrações nos dois dias de evento, sábado e domingo: Marcelo Loureiro, Girsal da Viola, Fábio Kaida, Grupo Vozes, Aurélio Miranda, a dupla Maria Claudia e Marcos Mendes, Carlos Colman e Rodrigo Nogueira & Grupo. Entrada franca.

CORUMBÁ

Na Cidade Branca, o destaque vai para a música de concerto. Com entrada gratuita, o Duo Charlier & Martinelli – Celina Charlier (flauta) e Eduardo Martinelli (violão) – apresenta-se amanhã, a partir das 19h30min, na Catedral Nossa Senhora da Candelária

O recital será dedicado a partituras brasileiras. Entre os compositores homenageados estão o mineiro Villani-Côrtes e Sarrafo, como é conhecido o sergipano radicado em MS Amintas José da Costa, hoje com 104 anos. São músicos pioneiros, que participaram das primeiras orquestras de rádio e TV do País e de um processo criativo musical de um século.

A apresentação marca o lançamento da segunda edição do Festival de Música de Câmara do Pantanal (Femup), programado para os meses de junho e julho, em Corumbá. O festival é promovido pelo Instituto Moinho Cultural Sul-Americano e pela Orquestra de Câmara do Pantanal (Ocamp).

A flautista Celina Charlier, radicada há 24 anos em Nova Iorque e com intensa carreira como concertista internacional, explica que o recital é um mosaico de compositores brasileiros do fim do século 19 aos dias de hoje, cujas linguagens sonoras se somam à identidade musical brasileira.

“A flauta e o violão, por sua versatilidade, por serem fáceis de carregar e mais acessíveis de se comprar, sempre fizeram parte da sonoridade da música brasileira, em todos os estilos, tempos e estados. O duo de flauta e violão é, na música brasileira, um dueto símbolo de integração e afinidade dentro da heterogeneidade expressiva do nosso país continental, assim como na gastronomia o arroz com feijão, o café com leite, e no esporte, a bola no pé”, exemplifica a instrumentista.

“A Celina é uma flautista de renome internacional. Temos sorte por ela ter dividido seu tempo e passar um período do ano no Brasil. Tenho tocado com ela em diversas ocasiões e percebido que o público se encanta e gosta muito. Ela é uma instrumentista diferenciada, com capacidade incrível e uma bagagem enorme”, diz o maestro Martinelli, arranjador e consultor do Moinho Cultural.

DOURADOS

Em Dourados, o giro cultural de hoje é literário. Com mais de 45 anos dedicados ao ensino e à promoção da literatura sul-mato-grossense, Paulo Nolasco dos Santos, escritor, crítico, pesquisador e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), comemora seu aniversário de 65 anos com o lançamento de dois livros.

Os títulos são “A Felicidade pela Literatura – Ensaios Críticos” e “Frases Enternecidas – Belas e Melancólicas”, com sessão de autógrafos no Kikão Restaurante, a partir das 19h30min.

DANÇA

Além da montagem “Minhas Pinceladas Dançam”, do grupo Funk-se, nesta sexta, 19h30min, no Sesc Cultura, em tributo a Humberto Espíndola, os fãs dos espetáculos de dança podem conferir, entre outras opções, o solo “Sintonizar ao Momento del Cambio”, com Jackeline Mourão em cena sob a direção da argentina Bárbara Alonso.

A performance será apresentada de hoje a domingo, sempre às 19h30min, na Casa de Ensaio, com entrada franca mediante reserva de ingressos no Sympla. A Casa de Ensaio fica na Rua Visconde de Taunay, nº 203, Bairro Amambaí.

CINEMA

As aventuras no metaverso de Peter Parker saíram do previsto pela Marvel e foram desdobradas no formato de uma trilogia. Com uma direção de arte e também um enredo que vêm sendo elogiados,

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” é a principal estreia nas salas de cinema dos shopping centers da Capital. Confira a sinopse.

“Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é jogado no multiverso, onde encontra uma equipe encarregada de proteger sua própria existência”. Em versões legendadas e dubladas.