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Diálogo

Dizer que Campo Grande está esburacada já virou... Leia na coluna de hoje

Leia a Coluna Diálogo deste sábado (25) e domingo (26)

Ester Figueiredo

25/07/2026 - 00h02
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Oliva Enciso - Poeta de MS

"Para fazer poesia é preciso (...) ver além do que outros veem, sentir mais do que outros sentem, dizer o que outros dizem de maneira diferente”.

FELPUDA

Dizer que Campo Grande está esburacada já virou redundância. A cidade convive com problemas que vão do asfalto à saúde, passando pela educação e por outras áreas essenciais da administração. Nesse cenário, a prefeita Adriane se tornou uma das figuras mais criticadas pelos campo-grandenses, mas não exatamente é lembrada pelos motivos que desejaria. E quando vira manchete pelos buracos e pela sensação de desgoverno, a cobrança deixa de ser da oposição e passa a ser da própria população.

Em cena

O PSDB vai às urnas com ninho remodelado. Dos atuais quatro deputados que sobraram de uma bancada de sete, apenas Pedro Caravina, Lia Nogueira e Paulo Duarte tentarão renovar o mandato. João César Mattogrosso preferiu desembarcar antes da largada. Para reforçar a chapa, voltam à cena o ex-deputado Eduardo Rocha e o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ambos em busca de um novo capítulo na carreira política.

Hora errada

A nova portaria do Ministério do Trabalho voltou a acender o debate sobre a abertura do comércio em feriados. A FCDL-MS criticou a medida, afirmando que ela amplia a burocracia justamente em momento de economia desaquecida. Pela norma, boa parte do varejo continuará dependendo de acordo coletivo para funcionar nessas datas. Para a entidade, a exigência aumenta custos e pode impactar a geração de empregos.

Mesmo barco

O ex-deputado Eduardo Rocha e o ex-prefeito Ângelo Guerreiro são históricos adversários políticos e trocaram as disputas de Três Lagoas, base eleitoral de ambos, por uma corrida lado a lado rumo à Assembleia. Os dois já ocuparam cadeiras por lá. Rocha nunca escondeu o desejo de presidir a Casa. Antes disso, porém, existe um pequeno detalhe chamado voto popular. Assim sendo...

Disponíveis

O Tribunal Regional Eleitoral de MS já disponibilizou os formulários para a Transferência Temporária de Eleitores, que permite votar em local diferente da seção de origem, sem mudar o domicílio eleitoral. O pedido pode ser feito presencialmente em qualquer cartório eleitoral até 20 de agosto. Os formulários estão disponíveis no portal do TRE-MS.

 .   SUR-PRE-SA!

Untitled 16Foto: Arquivo pessoal

No último dia 18, Monica Razuk ganhou festa surpresa organizada pelos seus fihos Stheven, Mariangela e Melissa, para comemorar mais um ano de vida. Paparicada pela família e amigos, Monica era pura emoção e alegria pelo acontecimento, embalado por caprichado almoço, comandado por Cátia Hugueney, que teve lugar no salão de festas do Residencial Beirute. Os clics são de Arquivo Pessoal e de Rafael Barbier Lopes.

Fotos: Arquivo pessoal

ANIVERSARIANTES

Sábado (25)

Maria José Falcão Alves, 
Glaudyr Flôres, 
Adriana Rezende Corrêa, 
Celso Luiz Antonialli,
Benjamin Duarte,
Dalva Aparecida da Silva,
Flávio de Carvalho e Castro,
Jonas Schimidt das Neves,
Kátia Silene Sarturi,
Jasmir Pedro da Silva,
Roberto Marcondes Filinto da Silva,
Javer de Oliveira Santos,
Luiz Paulo Medeiros Coutinho,
Joana de Souza,
José Roberto Venturoso,
Paulo Roberto Duarte, 
Ismael Oshiro Bordon, 
Rodrigo Ferrari,
Danielle Cristine Zago,
Christovam Carlos Krug,
Fernando Sergio Munhoz Pinheiro,
Dr. André Luis Moraes de Oliveira,
Maria Angela Vacis,
Clayton Kammer da Silva,
Luiz Gugliatto, 
Ana Paula da Costa Aoki,
Márcia Maria Ferreira Corrêa Rigo, 
Rosana Julia Arnez Cedron,
Luciana Vieira, 
Laire de Moraes Alves,
Fernando Celso Ferreira Gonçalves,
Antonio Edison Fernandes,
Alessandra Kelly Rocha Fernandes,
Reynaldo Pereira Alfarone Júnior, 
Nair Fonseca Higa,
Ary Sergio Motti da Silva,
Claudio Pinto da Silva,
José Antonio Pereira dos Santos,
Daniel Moraes Pereira,
Maura Maria Ferreira Corrêa,
Dra. Sílvia Nogueira Emboava,
Patrícia Martha Rabello de Moura Brasil,
Francisco Espíndola Netto,
Robson Cristovão Fonseca Ferreira,
Manoel Marreira,
Inocêncio de Souza Amorim,
Luis Guilherme Galvão Bacchi,
Dr. Orlando Carvalho Filho, 
Zeina Adriana Borba Diab Siufi, 
Adriane Eliza de Souza Cação, 
Gustavo Henri Couto,
Jardel Barcellos de Paula,
Moisés Silva,
Waldo Barbosa de Menezes,
Maria Clara Bacchi Rodrigues Oliveira,
Nicéria de Mello Prata Braga,
Hiram Francisco Biembengut,
Renato Takahiro Shinzato Molikawa,
Dr. Henrique de Araújo Alvarenga,
Karen Akiko Kaku,
Dr. André Guimarães Gouveia, 
Marcelo Erick Moriyama,
Fábio Sousa Lanzetti,
Rafael Sauer da Motta, 
Edina Curto do Nascimento,        
Luiz Claudio Moreira Lima,
Alberto Henrique Dias Cação,
Reginaldo Sarian,  
Tereza Lopes Bennett Volpato,
Adriana Calles,
Vani Clarice Borgmann Poleis.

Domingo (26)

DOMINGO (26)
Márcia Coelho Lopez, 
Marcos Moreno de Lima, 
Dra. Rafaela Moraes Siufi Silva,
Maria José Domingues Araújo,
Hosana de Lourdes Maria Lima,
Joice Arguelho Sanabre,
Vania Menegassi Bezerra,
Édis Gomes da Silva,
Jean Carlos Taira,
Anjela Regina D’Elia,
Gabriela Vianna Longhi,
Paulo Sérgio Balmant,
Alexandre Saldanha,
Henrique Agueiro da Silva,
Luiz da Costa Vieira Neto,
Lenise Fracalanza Alves Correia,
Luis Gustavo Ruggier Prado, 
Milton Silvino de Oliveira,
Gislaine Baez Queiroz, 
Antônio Fancelli,
Lisa Cristina Gomes Lauser,
Sandra Arruda da Silva, 
Pe. Afonso de Castro,   
Vagner Leandro Oliveira,
Rafaela Domingos Alves,
Amanda de Brito Coutinho,
Vânia Azambuja Guimarães,
Adilson Nakasone,
Edson Medeiros Couto,
João Juvencio de Albuquerque,
Maria Cecilia de Lima Rocha,
Anderson Yasuhide Okumoto,
Maria Teresa Hayd Rego,
José Milton de Souza,
Paulo Borges Bevilacqua da Silva, 
Aliandra Dias Moreira,
Dra. Vilma Corrêa Marra,
Elenir Almeida Rosa Ribas,
Werner Vitório Sueker,
Marco Aurélio da Silva Alves,
Cristiane Maria Cerveira Martins,
Fábio Estevão Marchetti,
Ociel Barcellos Santos,
Luiza Brum Jacques,
Ana Edelira de Acosta,
Oscar Rosa e Silva,
Lucas do Carmo Nogueira,
Paulo Cezar Greff Vasques,
Lizsandra Regina Flôres de Almeida,
Aldemiro Soares Brandão,
Anna Glacy de Rezende,
Inocência Pedra,
Dr. Higo Noboro Nishida Arakaki, 
Denise Ribeiro Motta,
Wilson Verde Selva Júnior,
Ana de Barros Nassif,
Russel Alexandre Barbosa Maia,
Idmar Silva Teles Fernandes,
Almir Pereira Borges Junior,
Paulo Rogerio Pollak,
Paulo Satoshi Takinami,
Milton César Dickel,
Thiago Noronha Benito,
Biannka Jabrayan Schmidt,
Analyci Corrêa Machado,
Carla Trentin,   
Coelho Cannazzaro, 
Marina do Amaral Trachta,
Cassio Giovany Medeiros Callegari,
Melany de Oliveira Sbardelote,
Fábio Stello,
Lilia Lisboa de Assumpção Arakaki,
Cinthia Akiko Yonamine Kaihara,
Henrique Higa Kubota.

Colaborou Tatyane Gameiro

diálogo

Às vésperas das convenções, alguns partidos descobriram que o quebra-cabeça...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (24)

24/07/2026 00h01

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Arthur Ashe - escritor americano

"A verdadeira grandeza é começar onde você está, usar o que você tem, e fazer o que você pode".

Felpuda

Às vésperas das convenções, alguns partidos descobriram que o quebra-cabeça eleitoral está longe de ficar pronto. A esperança é de transformar chapas discretas em candidaturas "competitivas". No tabuleiro da política, nem sempre vence quem planeja melhor, mas quem consegue improvisar mais rápido. Há quem chame de estratégia, outros preferem o velho remendo de última hora. Como em toda eleição, alguns movimentos parecem xeque-mate, e outros lembram apenas um xeque. No fim, prevalece a máxima das convenções: "É o que temos para hoje!..."

Decisivo 

Neste ano, na corrida eleitoral de Mato Grosso do Sul, há um grupo que ninguém pode se dar ao luxo de ignorar: os eleitores com 70 anos ou mais. Segundo dados do TRE-MS, esse contingente reúne 197.950 pessoas, o equivalente a 9,775% do eleitorado estadual.

Mais

É um público experiente, atento e capaz de fazer a diferença nas urnas. Em uma eleição equilibrada, conquistar esse eleitorado poderá representar muito mais do que um bom desempenho e ser decisivo. Afinal, por falta de apenas um voto pode se perder uma eleição.

Nelly Braga de Souza e Claudio de Souza
Laura Dornellas

"Santinhos"

Entre os pré-candidatos às eleições deste ano há nomes que já enfrentaram problemas com a Justiça, incluindo casos que chegaram à prisão. Hoje, todos afirmam ter superado os episódios e sustentam que foram vítimas de acusações improcedentes ou de processos arquivados. Para um eleitor veterano, porém, a situação inspira ironia. Há quem diga, com ironia, que a impressão será de uma verdadeira procissão de "santinhos" de última hora.

Tentativa

O MDB optou por montar chapa de candidatos a deputado estadual mesclando nomes experientes com estreantes na política eleitoral. A estratégia busca renovar a legenda sem abrir mão de figuras tradicionais. O partido, que durante décadas comandou a Prefeitura de Campo Grande e o governo de MS, perdeu protagonismo ao longo dos anos. A concentração de poder afastou importantes lideranças e, hoje, a sigla tenta recuperar espaço no cenário político estadual.

Lição

O velho princípio de que o direito de um termina quando começa o do outro ganhou reforço na Justiça. O TJMS manteve condenação de R$ 20 mil por danos morais de um homem que ameaçou, ofendeu e chegou a agarrar um porteiro pelo colarinho dentro de hospital em Campo Grande. O trabalhador, de 76 anos, sofreu abalo psicológico, precisou de tratamento e acabou perdendo o emprego. A lição é simples: grosseria não é argumento, intimidação não é direito e valentia custa caro.

Aniversariantes

  • Fernando Mansur Wendling,
  • Núbia Lima,
  • Paulo José Araújo Corrêa,
  • Carmelita (Carmen) Corrêa Coelho Morais,
  • Dr. Rudi Pellizzon,
  • Adélia Maria Dias Muller Gomes,
  • Carlos Gomes Rosa,
  • Décio Yoshihiro Kokubu,
  • Celso Cassemiro dos Santos,
  • Ana Lúcia Marques dos Santos do Nascimento,
  • Rudson da Rocha Medeiros,
  • Marli Mitiko Sakai,
  • Viviane Amendola da Motta,
  • Caroline de Lima Bondan,
  • Celia Silva dos Santos,
  • Fabrício Ribeiro Brunet,
  • Marianita Ferreira Cravo,
  • Keylla de Carvalho Fontoura,
  • Cheila Cristina Vendrami,
  • Flávio Seiji Kawakami,
  • Zélia Dupim Casado Chagas,
  • Mário Márcio Orro Gonçalves,
  • Ermelinda Fátima Ireno Melo,
  • André Pereira Machado,
  • Dr. Celso Rafael Gonçalves Codorniz,
  • Élvia Antunes Moraes,
  • Dra. Márcia Santana de Mello Filho,
  • Dr. Emerson Marim Chaves,
  • Dra. Cristiane Massunari Sato,
  • Angela Maria Costa,
  • Antônio de Sousa Borges,
  • Tânia Terezinha Minetto,
  • Maria Cristina Almeida Serra,
  • Ana Carmem Gaia Monteiro,
  • Darci Zine,
  • Paulo da Silva Cordeiro,
  • João Gerônimo do Nascimento,
  • Adolfo Nis,
  • João Gonçalves,
  • Jane Aldenara Dias Rocha,
  • Marly Vaz Silveira,
  • Marley Vaz Silveira,
  • Renê Jacques,
  • Ana Cristina da Motta Gessi,
  • Fábio Henrique Santullo,
  • Manoel Correia Sobrinho,
  • Alamiro Pereira dos Santos,
  • Maria Angela Secco Thomé de Souza,
  • Hamilton Pires Maia,
  • Amilton Vieira Nobre,
  • Durval de Andrade,
  • Márcio Antonio de Souza Bexiga,
  • Giovana Toazza Correa,
  • Inês Costa de Almeida,
  • Roberta Ferreira Cardoso da Silva,
  • Dalanna Maria de Oliveira Cerqueira,
  • Dr. Francisco Gomes Bezerra,
  • Oséias de Lima,
  • Coraly Cunha Souza e Silva,
  • Maria Cristina Resstel Corrêa Boock,
  • Tadeu Antonio Siviero,
  • Gláucio Cabreira da Costa,
  • Ezequiel Alves da Silva,
  • Dr. Rubens Trombini Garcia,
  • Arlindo Pereira de Lima,
  • Wania Silva Costa de Almeida,
  • Chariane Maia Espassa,
  • Frederico Guilherme Freire,
  • João Igino Sanches,
  • Celso da Silva Moreira,
  • Emerson Alexandre Hirata e Sá,
  • Damaris Alves Chaves,
  • Rodrigo Marcondes de Aquino,
  • Tiago Patricio Stuqui,
  • Flávia Braga Fragelli,
  • Marcos Huelber Centurion de Matos,
  • Lucienny Roberta Santana,
  • Giselaine Novaes Vilas da Silva,
  • Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade,
  • Guilherme Cury Guimarães,
  • Ironir Sampaio,
  • Edson Massuo Mori,
  • Oswaldo Badan Junior,
  • Humberto Romero Flores,
  • Elza Maria Chinaglia,
  • Masue Miyashiro,
  • Simone Aparecida Leal Buso Maia,
  • Pedro Carlos Nantes,
  • Liliane Cardoso de Freitas,
  • Valderiza da Silva Vicente Arruda,
  • Mário César Lopes Lima,
  • Larissa Marques de Assis,
  • Ana Maria da Silva Oliveira,
  • Olívia Maia dos Santos,
  • Samira Chaves Freire,
  • Roberto Carlos de Lima,
  • Francisco Mendes Guimarães,
  • Gilda Maria Andrade Correa,
  • Corina Cruz Sampaio,
  • Sílvio Pereira Lopes,
  • Vânia Oliveira da Costa,
  • Catarina Chaves da Silva,
  • Rosa Maria Almeida,
  • Arnaldo dos Santos Alves.

*Colaborou Tatyane Gameiro

BOM DIA COM NUTELLA

Paisagens de Campo Grande viram estampa de embalagem da Nutella

Coleção reúne 16 cartões postais brasileiros em formato de Pop Art

23/07/2026 14h30

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Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleção

Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleção Reprodução/Nutella BR

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Paisagens conhecidas da Capital sul-mato-grossense, a Morada dos Baís e o famoso Relógio da 14 de Julho viraram estampa para as embalagens de Nutella da coleção "Bom Dia do Brasil". 

Campo Grande faz parte das 16 cidades escolhidas para compor os frascos da coleção limitada da marca lançada nesta quinta-feira (23), que acontece anualmente. 

A iniciativa reforça a presença do creme de avelã em receitas brasileiras que compõem o café da manhã dos brasileiros e têm o objetivo de reconhecer a diversidade cultural do País, segundo a marca.

O artista responsável pelas ilustrações presentes nos rótulos foi o artista plástico Lobo, conhecido por seu trabalho em Pop Art, que transformou famosos cartões postais em ilustrações coloridas. 

Os representantes da região Centro-Oeste foram Campo Grande e Goiânia, vinculados à receita de pão de queijo com Nutella. 

Também aparecem nas embalagens paisagens de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do SUl, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Maranhão, Pará e Amazonas. 

Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleçãoMapa com as capitais representadas nos rótulos / Divulgação Nutella

“Nosso objetivo é aproximar ainda mais Nutella® da rotina dos brasileiros e reconhecer a beleza dos amanheceres país por meio de uma campanha que une sabor e arte. As embalagens especiais homenageiam diferentes cidades brasileiras e reforçam a conexão da marca com o café da manhã.”, destaca Daniela Spila, diretora de marketing de Nutella para a América do Sul.

Campo Grande é umas das 16 paisagens que estampam os rótulos na nova coleçãoAquidauana representando o Estado na coleção de 2025 / Reprodução

Essa não foi a primeira vez que Mato Grosso do Sul apareceu na campanha da marca. No ano passado, Aquidauana fez parte de um dos rótulos da coleção, com uma fotografia do amanhecer no Pantanal. 

A coleção de 2025 reuniu fotografias feitas por artistas brasileiros do nascer do sol em vários locais do País, como na Bahia, em São Paulo, Santa Catarina e Porto Velho. 

Os rótulos especiais da coleção estão disponíveis nas embalagens de 650 gramas e já começaram a chegar nos principais pontos de venda do Brasil. Em Campo Grande, o produto pode ser encontrado a partir de R$ 65.

A ação será veiculadas nas mídias digitais e em ações promocionais da marca. 
 

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