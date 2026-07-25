Dizer que Campo Grande está esburacada já virou... Leia na coluna de hoje

Oliva Enciso - Poeta de MS
"Para fazer poesia é preciso (...) ver além do que outros veem, sentir mais do que outros sentem, dizer o que outros dizem de maneira diferente”.
FELPUDA
Dizer que Campo Grande está esburacada já virou redundância. A cidade convive com problemas que vão do asfalto à saúde, passando pela educação e por outras áreas essenciais da administração. Nesse cenário, a prefeita Adriane se tornou uma das figuras mais criticadas pelos campo-grandenses, mas não exatamente é lembrada pelos motivos que desejaria. E quando vira manchete pelos buracos e pela sensação de desgoverno, a cobrança deixa de ser da oposição e passa a ser da própria população.
Em cena
O PSDB vai às urnas com ninho remodelado. Dos atuais quatro deputados que sobraram de uma bancada de sete, apenas Pedro Caravina, Lia Nogueira e Paulo Duarte tentarão renovar o mandato. João César Mattogrosso preferiu desembarcar antes da largada. Para reforçar a chapa, voltam à cena o ex-deputado Eduardo Rocha e o ex-prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, ambos em busca de um novo capítulo na carreira política.
Hora errada
A nova portaria do Ministério do Trabalho voltou a acender o debate sobre a abertura do comércio em feriados. A FCDL-MS criticou a medida, afirmando que ela amplia a burocracia justamente em momento de economia desaquecida. Pela norma, boa parte do varejo continuará dependendo de acordo coletivo para funcionar nessas datas. Para a entidade, a exigência aumenta custos e pode impactar a geração de empregos.
Mesmo barco
O ex-deputado Eduardo Rocha e o ex-prefeito Ângelo Guerreiro são históricos adversários políticos e trocaram as disputas de Três Lagoas, base eleitoral de ambos, por uma corrida lado a lado rumo à Assembleia. Os dois já ocuparam cadeiras por lá. Rocha nunca escondeu o desejo de presidir a Casa. Antes disso, porém, existe um pequeno detalhe chamado voto popular. Assim sendo...
Disponíveis
O Tribunal Regional Eleitoral de MS já disponibilizou os formulários para a Transferência Temporária de Eleitores, que permite votar em local diferente da seção de origem, sem mudar o domicílio eleitoral. O pedido pode ser feito presencialmente em qualquer cartório eleitoral até 20 de agosto. Os formulários estão disponíveis no portal do TRE-MS.
. SUR-PRE-SA!
No último dia 18, Monica Razuk ganhou festa surpresa organizada pelos seus fihos Stheven, Mariangela e Melissa, para comemorar mais um ano de vida. Paparicada pela família e amigos, Monica era pura emoção e alegria pelo acontecimento, embalado por caprichado almoço, comandado por Cátia Hugueney, que teve lugar no salão de festas do Residencial Beirute. Os clics são de Arquivo Pessoal e de Rafael Barbier Lopes.
ANIVERSARIANTES
Sábado (25)
Maria José Falcão Alves,
Glaudyr Flôres,
Adriana Rezende Corrêa,
Celso Luiz Antonialli,
Benjamin Duarte,
Dalva Aparecida da Silva,
Flávio de Carvalho e Castro,
Jonas Schimidt das Neves,
Kátia Silene Sarturi,
Jasmir Pedro da Silva,
Roberto Marcondes Filinto da Silva,
Javer de Oliveira Santos,
Luiz Paulo Medeiros Coutinho,
Joana de Souza,
José Roberto Venturoso,
Paulo Roberto Duarte,
Ismael Oshiro Bordon,
Rodrigo Ferrari,
Danielle Cristine Zago,
Christovam Carlos Krug,
Fernando Sergio Munhoz Pinheiro,
Dr. André Luis Moraes de Oliveira,
Maria Angela Vacis,
Clayton Kammer da Silva,
Luiz Gugliatto,
Ana Paula da Costa Aoki,
Márcia Maria Ferreira Corrêa Rigo,
Rosana Julia Arnez Cedron,
Luciana Vieira,
Laire de Moraes Alves,
Fernando Celso Ferreira Gonçalves,
Antonio Edison Fernandes,
Alessandra Kelly Rocha Fernandes,
Reynaldo Pereira Alfarone Júnior,
Nair Fonseca Higa,
Ary Sergio Motti da Silva,
Claudio Pinto da Silva,
José Antonio Pereira dos Santos,
Daniel Moraes Pereira,
Maura Maria Ferreira Corrêa,
Dra. Sílvia Nogueira Emboava,
Patrícia Martha Rabello de Moura Brasil,
Francisco Espíndola Netto,
Robson Cristovão Fonseca Ferreira,
Manoel Marreira,
Inocêncio de Souza Amorim,
Luis Guilherme Galvão Bacchi,
Dr. Orlando Carvalho Filho,
Zeina Adriana Borba Diab Siufi,
Adriane Eliza de Souza Cação,
Gustavo Henri Couto,
Jardel Barcellos de Paula,
Moisés Silva,
Waldo Barbosa de Menezes,
Maria Clara Bacchi Rodrigues Oliveira,
Nicéria de Mello Prata Braga,
Hiram Francisco Biembengut,
Renato Takahiro Shinzato Molikawa,
Dr. Henrique de Araújo Alvarenga,
Karen Akiko Kaku,
Dr. André Guimarães Gouveia,
Marcelo Erick Moriyama,
Fábio Sousa Lanzetti,
Rafael Sauer da Motta,
Edina Curto do Nascimento,
Luiz Claudio Moreira Lima,
Alberto Henrique Dias Cação,
Reginaldo Sarian,
Tereza Lopes Bennett Volpato,
Adriana Calles,
Vani Clarice Borgmann Poleis.
Domingo (26)
DOMINGO (26)
Márcia Coelho Lopez,
Marcos Moreno de Lima,
Dra. Rafaela Moraes Siufi Silva,
Maria José Domingues Araújo,
Hosana de Lourdes Maria Lima,
Joice Arguelho Sanabre,
Vania Menegassi Bezerra,
Édis Gomes da Silva,
Jean Carlos Taira,
Anjela Regina D’Elia,
Gabriela Vianna Longhi,
Paulo Sérgio Balmant,
Alexandre Saldanha,
Henrique Agueiro da Silva,
Luiz da Costa Vieira Neto,
Lenise Fracalanza Alves Correia,
Luis Gustavo Ruggier Prado,
Milton Silvino de Oliveira,
Gislaine Baez Queiroz,
Antônio Fancelli,
Lisa Cristina Gomes Lauser,
Sandra Arruda da Silva,
Pe. Afonso de Castro,
Vagner Leandro Oliveira,
Rafaela Domingos Alves,
Amanda de Brito Coutinho,
Vânia Azambuja Guimarães,
Adilson Nakasone,
Edson Medeiros Couto,
João Juvencio de Albuquerque,
Maria Cecilia de Lima Rocha,
Anderson Yasuhide Okumoto,
Maria Teresa Hayd Rego,
José Milton de Souza,
Paulo Borges Bevilacqua da Silva,
Aliandra Dias Moreira,
Dra. Vilma Corrêa Marra,
Elenir Almeida Rosa Ribas,
Werner Vitório Sueker,
Marco Aurélio da Silva Alves,
Cristiane Maria Cerveira Martins,
Fábio Estevão Marchetti,
Ociel Barcellos Santos,
Luiza Brum Jacques,
Ana Edelira de Acosta,
Oscar Rosa e Silva,
Lucas do Carmo Nogueira,
Paulo Cezar Greff Vasques,
Lizsandra Regina Flôres de Almeida,
Aldemiro Soares Brandão,
Anna Glacy de Rezende,
Inocência Pedra,
Dr. Higo Noboro Nishida Arakaki,
Denise Ribeiro Motta,
Wilson Verde Selva Júnior,
Ana de Barros Nassif,
Russel Alexandre Barbosa Maia,
Idmar Silva Teles Fernandes,
Almir Pereira Borges Junior,
Paulo Rogerio Pollak,
Paulo Satoshi Takinami,
Milton César Dickel,
Thiago Noronha Benito,
Biannka Jabrayan Schmidt,
Analyci Corrêa Machado,
Carla Trentin,
Coelho Cannazzaro,
Marina do Amaral Trachta,
Cassio Giovany Medeiros Callegari,
Melany de Oliveira Sbardelote,
Fábio Stello,
Lilia Lisboa de Assumpção Arakaki,
Cinthia Akiko Yonamine Kaihara,
Henrique Higa Kubota.
Colaborou Tatyane Gameiro