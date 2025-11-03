Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

MPB Soul

Dora Sanches homenageia divas do soul em show único no Teatro do Mundo

O espetáculo "Rainhas do Soul" tem repertório que celebra Aretha Franklin, Nina Simone e Etta James, e inclui prévia de álbum autoral em português

Mariana Piell

Mariana Piell

03/11/2025 - 18h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A cantora Dora Sanches sobe ao palco do Teatro do Mundo nesta sexta-feira (7), às 20h, para uma noite dedicada às grandes vozes do soul feminino. O espetáculo "Rainhas do Soul" é uma homenagem a divas como Aretha Franklin, Nina Simone, Etta James, Amy Winehouse e Sade.

Em entrevista ao Correio B, Dora descreveu o projeto como uma forma de saciar seu gosto pessoal por cantar o soul americano. 

Dora Sanches em entrevista ao Correio B

"Esse show 'Rainhas do Soul' vem apetecer um pouco esse meu lado de gostar de cantar essas músicas", explicou.

A apresentação contará com um quinteto, incluindo músicos locais e sua baixista, Alana Alberg, que vem do Rio de Janeiro especialmente para o evento.

Apesar do tributo, a artista foi enfática ao diferenciar este projeto de seu trabalho autoral, que será apresentado ao público durante o show. Seu foco principal é o lançamento de "Seda de Casulo", seu álbum de estreia 100% autoral em português, previsto para março de 2025. Ela o define como "MPB Soul brasileiro" e garante fugir das ‘americanizações’. 

"O meu álbum é só em português, 100%, bem brasileiro", destacou. 

Com 10 músicas autorais, sendo quatro gravadas em parcerias, o disco narrará sua própria metamorfose e mudança para o Rio de Janeiro.

Casulo rompido, borboleta voou

Natural de Campo Grande, Dora Sanches começou a cantar muito jovem, entre os 11 e 13 anos.

"Sempre falei que ia ser cantora", contou. 

Sua paixão por cantoras com uma pegada soul, como Adele, foi uma das portas de entrada para o gênero.

"Para mim, a Adele é super soul, mas é pop. Eu amava a Adele desde criança".

A decisão de se mudar para o Rio de Janeiro, há dois anos e meio, foi tomada para se conectar com um cenário musical mais dinâmico e alçar voo na carreira. 

"Lá é um lugar que eu me identifiquei... tenho amigos legais da música", disse, citando encontros fortuitos com artistas como Tim Bernardes e o músico inglês Jacob Collier em um chorinho como exemplos das trocas artísticas que a cidade proporciona.

Apesar da nova base, ela mantém fortes laços com suas raízes sul-mato-grossenses. Já se apresentou em eventos como o MS ao Vivo, cantou com Sérgio Reis e tem uma parceria com Gabriel Sater na música "Meu Lugar", que fala das saudades de sua terra natal. Além disso, sempre faz questão de trazer seus projetos musicais à terra natal.

Serviço

Show "Rainhas do Soul" com Dora Sanchez

Assine o Correio do Estado

SAÚDE

Pesquisa aponta que 12,3% da população feminina do Brasil pode ter doença "invisível"

Estudo revela que o lipedema, condição crônica e subdiagnosticada, tem prevalência de 12,3% na população feminina, afetando cerca de 8,8 milhões de mulheres no Brasil

03/11/2025 09h30

Compartilhar
Lipedema causa dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, inchaço que piora ao ficar muito tempo em pé, facilidade para formar hematomas e cansaço nos

Lipedema causa dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, inchaço que piora ao ficar muito tempo em pé, facilidade para formar hematomas e cansaço nos Reprodução

Continue Lendo...

Uma pesquisa inédita no Brasil, publicada no periódico Jornal Vascular Brasileiro, trouxe à tona a prevalência de uma doença muitas vezes invisível: o lipedema.

O estudo, conduzido por pesquisadores do Instituto Amato e do Valens Medical Center, aplicou um questionário de rastreamento online e validado em 253 mulheres representativas da população geral.

Os resultados, com um intervalo de confiança de 95%, apontaram que 12,3% das entrevistadas apresentaram sintomatologia compatível com alta probabilidade de diagnóstico de lipedema.

Extrapolando os dados para a projeção do censo de 2021, que estima em 71,7 milhões o número de mulheres entre 18 e 69 anos, os pesquisadores calculam que aproximadamente 8,8 milhões de brasileiras podem conviver com os sintomas desta condição.

O lipedema é uma doença vascular crônica, de origem genética e hormonal, caracterizada pelo depósito anormal e simétrico de gordura (tecido adiposo) em glúteos, quadris, coxas e pernas, podendo, em alguns casos, afetar também os braços.

Uma de suas características mais distintivas é a preservação dos pés e das mãos, criando uma desproporção evidente entre um tronco mais “fino” e os membros inferiores aumentados.

A doença é frequentemente confundida com condições mais comuns, como a obesidade, a lipodistrofia ginóide (celulite) e o linfedema – este caracterizado pelo acúmulo de líquido, e não de gordura, e que geralmente compromete o pé e pode ser unilateral.

O lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940, mas permanece como uma condição pouco compreendida e frequentemente negligenciada.

“Ainda não faz parte do currículo médico acadêmico brasileiro, nem do currículo vascular especializado. Sendo assim, é ainda frequentemente confundido com outras condições mais frequentes. E raramente é diagnosticado na primeira consulta médica”, destaca o estudo coordenado pelo Dr. Alexandre Campos Moraes Amato.

Para o estudo, os pesquisadores utilizaram um questionário de autoaplicação, previamente validado, que soma pontos com base nos sintomas.

Para garantir um resultado mais conservador e específico, o ponto de corte escolhido foi 12, o que confere uma probabilidade individual de diagnóstico de 77,8%, com uma especificidade de 88% (baixo número de falsos positivos).

Isso significa que as mulheres identificadas têm uma alta probabilidade de realmente ter a doença. O Índice de Massa Corporal (IMC) médio das voluntárias com lipedema foi de 27 kg/m², mostrando que a condição não está restrita a pessoas com obesidade.

SINTOMAS

O impacto do lipedema vai muito além da questão estética. Os sintomas incluem dor, sensibilidade e sensação de peso nas pernas, edema (inchaço) ortostático (que piora ao ficar muito tempo em pé), facilidade para formar hematomas (roxos) e cansaço nos membros afetados.

A pesquisa brasileira, além de medir a prevalência, identificou fortes correlações entre o lipedema e outras comorbidades. No grupo de mulheres com alta probabilidade para a doença, foram encontrados índices significativamente maiores de: ansiedade (61,3%); depressão (38,7%); hipertensão arterial (41,9%); e anemia (41,9%).

“A queixa principal é, sem dúvida, o desconforto estético, que impede que a paciente use roupas que mostrem suas pernas. Também muito se fala sobre os transtornos psicológicos causados pelo lipedema, entretanto, as pesquisas sugerem que as alterações psicológicas precedem o evento e podem levar ao aumento de peso que, por sua vez, piora o lipedema”, afirma a Dra. Lidiane Rocha, especialista em Angiologia e Cirurgia Vascular e membro do Departamento de Doenças Venosas e Linfáticas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular – Regional São Paulo (SBACV-SP).

As complicações também são físicas. “Pacientes com lipedema são mais suscetíveis a lesões das articulações. Em casos mais avançados, podem ter dificuldades na marcha e consequente atrofia muscular”, complementa o Dr. Mauro Figueiredo Carvalho de Andrade, cirurgião vascular e membro da Comissão de Doenças Linfáticas da SBACV-SP. Ele ainda explica que a doença pode evoluir em estágios, iniciando pela região pélvica e progredindo, com possibilidade de, em fases mais tardias, acometer o sistema linfático, agravando o edema.

TRATAMENTO

Embora o lipedema não tenha cura, existe um arsenal de tratamentos capazes de aliviar significativamente os sintomas, controlar a progressão da doença e devolver a qualidade de vida às pacientes. A abordagem é fundamentalmente multidisciplinar e personalizada, exigindo um comprometimento de longo prazo.

O pilar central do manejo clínico envolve um rigoroso controle do peso, pois o ganho de massa corporal agrava diretamente o acúmulo de gordura patológica e a inflamação.

Para isso, uma correção alimentar é indispensável, baseada em uma dieta anti-inflamatória, com ênfase em fibras e proteínas, e na redução do consumo de laticínios e carboidratos refinados.

Paralelamente à nutrição, a atividade física constante é crucial. A prescrição inclui exercícios aeróbicos de baixo impacto, como natação e hidroginástica, que minimizam o estresse nas articulações já sobrecarregadas, combinados com musculação para fortalecer a massa muscular e melhorar o metabolismo.

Para o controle do edema e a sensação de peso e dor, a terapia de compressão é uma ferramenta essencial. Diferentemente das meias de compressão convencionais para doenças venosas, que são de malha circular, o lipedema responde melhor a meias elásticas de baixo estiramento, confeccionadas em malha plana.

Este material, menos elástico e mais robusto, oferece uma compressão mais firme e consistente, adaptando-se melhor ao formato do membro e combatendo o edema de forma mais eficaz.

O sucesso desse conjunto de medidas está intrinsecamente ligado ao suporte psicológico. O acompanhamento com um psicólogo não só auxilia na manutenção da motivação para a dieta e os exercícios, mas também é fundamental para trabalhar a aceitação da nova imagem corporal e lidar com a dor emocional de uma condição crônica e frequentemente estigmatizante.

Quando o tratamento clínico bem conduzido não é suficiente para conter o avanço da doença ou aliviar os sintomas de forma satisfatória, a intervenção cirúrgica entra em cena. A lipoaspiração especializada, realizada por cirurgiões experientes, é reservada para esses casos mais avançados.

Trata-se de um procedimento que visa reduzir o volume do tecido adiposo doente, aliviando a pressão mecânica e melhorando a mobilidade. 

Estudos demonstram que essa abordagem integrada, que combina estilo de vida, compressão, suporte emocional e, quando necessário, cirurgia, pode levar a uma melhora de 35% nos sintomas com o tratamento clínico, e de 58% quando a lipoaspiração é incorporada ao plano terapêutico.

diálogo

Insistência de uns em sentar na janelinha em 2026 está virando piada...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (3)

03/11/2025 00h02

Compartilhar

Continue Lendo...

Nelson Rodrigues - escritor brasileiro

"Nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política.
É a única paixão sem grandeza,
a única que é capaz de imbecilizar o homem”.

Felpuda

Insistência de uns e outros em sentar na janelinha em 2026 está virando piada nos meios políticos. E tem gente para todos os gostos no ônibus lotado: como aquele que cumpriu um mandato, foi derrotado na sequência e agora se acha imbatível; outro, que é mais conhecido por seus ataques ao próprio partido, querendo ganhar vaga no grito e aquele outro, que só falta sair de braço dado com adversário, pois vive atacando o pré-candidato apoiado por sua sigla. Vale lembrar que se for verificada a folha de serviços dessa galerinha pelo Estado, fica muito a desejar. Para não dizer outra coisa...

Nas aldeias

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) vai desenvolver mais uma frente de atendimento. Desta vez serão ações que fazem parte do Projeto Cidadania Indígena – Terra Indígena Taunay/Ipegue.

Mais

O atendimento é promovido pela 10ª Zona Eleitoral do município de Aquidauana. Na oportunidade, serão disponibilizados serviços nas aldeias Ipegue, Colônia Nova, Esperança e Arara Azul. Acontecerão nos dias 8 e 9 deste mês, das 8h às 16h.

Dr. Marcelo PedraTognini e Laurita Tognini
Ana Reis Freitas

Maior quieto

Políticos cá dessas bandas estão um tanto quanto quietos sobre os resultados da megaoperação no Rio de Janeiro que resultou na morte de 121 pessoas, conforme número divulgado até o momento. O assunto é delicado: se elogiam a ação, podem enfrentar a fúria de segmento da população que não concorda com o resultado; se criticam, correm o risco de desagradar outra parcela. Trocando em miúdos: todos são potenciais eleitores. Sendo assim...

Cacarejo

Numa ação política de levar o governo para dentro dos municípios, o novo secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, começou a cumprir agendas nas cidades. Esse trabalho será intensificado em 2026, ano das eleições, quando será organizado cronograma que vai da entrega dos projetos à ordem de serviço. A administração estadual pretende seguir o conhecido “marketing das galinhas”: botar o ovo e sair anunciando.

Meta

O governador Eduardo Riedel pretende encerrar o mandato com projetos prontos e recursos assegurados. Ele vai disputar a reeleição e tem como meta, até início do próximo ano, fazer com que todas as 79 prefeituras de MS tenham as obras licitadas ou em processo licitatório. Esses serviços são frutos de solicitações dos gestores, que discutiram com o governo as principais necessidades de seus municípios.

Aniversariantes

  • Clara Kohl,
  • João Bosco Urt Delvizio,
  • Dra. Waleska de Araújo Cassundé,
  • Lourdes Poli,
  • Denis Matos,
  • Nilson Theodoro de Faria,
  • Adalberto Fiori Adelaido,
  • Dilma Hiroco Nakazato,
  • Eliane da Cruz Benites Braga,
  • Sebastião Paulo José Miranda,
  • Vânia Lúcia de Morais Barros,
  • Antonio Roberto Bittencourt
  • Teixeira Pedrosa,
  • Waldir Cardoso da Silva,
  • Fabricia Sampaio,
  • Nair de Oliveira Calepso,
  • Joel Melo do Amaral,
  • Elizeu Antonio Ramirez,
  • Edgar Baetz Leão,
  • Ana Paula de Oliveira Lima,
  • Antonio Alves,
  • Leila Mercia Gardini Zanatta,
  • Dr. Resala Elias Júnior,
  • José Carlos Tavares do Couto,
  • Dr. Nildo Masatomi Miyahira,
  • Narciso Artur Faraco Picanço,
  • José Furtado Torres,
  • Maristela Yule Queiroz,
  • Bárbara Palomanes Rasslan,
  • Maria Constança Barros Bogalho,
  • Giovana Perez Bomussa,
  • Meire de Oliveira da Costa Feliz,
  • José Carlos Dias,
  • Sérgio Luiz Marcon,
  • Danielle Comparim Anache,
  • Cleide Noronha Telles,
  • Liza Lacerda de Barros Rocha,
  • Mauro Abrão Siufi,
  • Carlos Iracy Coelho Netto,
  • Neuda Tonietti,
  • Dr. Osvaldo Heleno de Oliveira,
  • Lucas Camilo de Matos Lopes,
  • Dr. Rudney de Oliveira Rachel,
  • Silvio Carlos de Andrade,
  • Evaldo Garcia Ferreira,
  • Osvaldo Cação,
  • Lincoln Curado Filho,
  • Dr. Edmar de Azambuja Salles,
  • Odilio Malheiros de Araujo,
  • Alcir Esteves de Almeida,
  • Marilda de Lima Souza,
  • Jair Lemes de Souza,
  • Walfrido do Prado,
  • Odon Pereira de Oliveira,
  • Sandra Lúcia Karmouche,
  • Renato de Souza Ferreira,
  • Waldir Ravaglia Albres,
  • Walter Aparecido Leite Júnior,
  • Deunilia Medeiros,
  • Alice Simão,
  • Maria Elisabete da Silva Borges,
  • Otacílio Alves dos Santos,
  • Silivan da Silva,
  • Dornivan Oliveira Gutierrez,
  • Marlene de Moraes Lima,
  • Celina Missae Shiota Hayashi Borges da Silva,
  • Manoel Gomes,
  • Solange Santos Cintra Chaebo,
  • Luiza Helena Bernardes Al-Contar,
  • Allan Marcílio Lima de Lima Filho,
  • Neuza Mendonça Machado,
  • Aparecida dos Santos da Silva,
  • Margarida Ajala,
  • Wellington José de Castro,
  • Aline Ferreira Barbosa,
  • Edgar Oshiro,
  • Sebastião Pessoa Sobrinho,
  • João Cesar de Carvalho Moreira,
  • Humberto Carlos Goelzer,
  • Silvio Romano Cardoso,
  • Maiglid de Souza Nogueira,
  • Amilton Ribeiro da Silva,
  • Giovanni Jolando Marques,
  • Claudinéia Aparecida de Miranda,
  • Rosa Medeiros Bezerra,
  • Leandro Mateus de Souza,
  • Alexandre Zandavalli Lopes da Silva,
  • Silvano Alves Tosta,
  • Ericomar Correia de Oliveira,
  • Josimary Franco de Lira,
  • Dra. Helena Lúcia da Cunha Gomes,
  • Rodrigo Daniel dos Santos,
  • Jucimara Garcia Morais,
  • Roberta Mayumi Fujinaka,
  • Jussara de Souza Boeno Meiado,
  • Antonio Dias Penze,
  • Márcio Ivo Velasquez,
  • Jaqueline Linhares Granemann,
  • Ludmila Marques Rozal,
  • Osnice Lopes Coelho,
  • Claudinete Vicente Crivelli,
  • Neide Kahatsu Shimabuco,
  • Renata Leite dos Santos,
  • Aurora Yule Carvalho,
  • Rogério Pereira Becegato,
  • Hermes Antonio Arisi,
  • Gilson Rocha Seballo,
  • Luiz Antonio dos Reis,
  • Elizabeth Miki Takada Tomonaga,
  • Ana Paula da Silva Milani.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado
SEGURANÇA PÚBLICA

/ 2 dias

Comando Vermelho tenta ganhar território do PCC no Estado

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

3

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6868, sábado (1/11)

5

Após incêndio, União dá 1&ordm; passo para comprar novas áreas indígenas em MS
promessa

/ 2 dias

Após incêndio, União dá 1º passo para comprar novas áreas indígenas em MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 24/10/2025

Juliane Penteado: Burnout no serviço público