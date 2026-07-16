Algumas cobranças pela execução das emendas parlamentares viraram assunto... Leia na coluna de hoje

Davi Roballo - escritor brasileiro
'O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a presença devastadora de tudo aquilo que jamais ousamos dizer”.
FELPUDA
Algumas cobranças pela execução das emendas parlamentares viraram assunto permanente nos corredores da Assembleia de MS. Há quem diga que, por um motivo ou outro, dinheiro demora mais que promessa de campanha. A realidade é que a maioria dos deputados quer ver obras, máquinas e convênios saindo do papel antes da largada eleitoral. Afinal, emenda parada rende poucos votos. Já emenda paga costuma aparecer até em placa de inauguração. Vale lembrar que muitas vezes os beneficiados com tais emendas esbarram em problemas burocráticos. Sendo assim...
Preju
Em Campo Grande, uma empresa de perfumaria foi condenada a devolver os R$ 61,91 pagos por um cliente que nunca recebeu o perfume e indenizá-lo em R$ 5 mil por danos morais.
Mais
A Justiça entendeu que houve falha no atendimento e constrangimento ao comprador. Moral da história: o perfume não chegou, mas a conta da empresa veio “perfumada”, causando prejuízo.
Nesta quinta (16) e sexta-feiras (17), a partir das 19h, a cantora Duda Beat irá apresentar o espetáculo “Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa. Conhecida por unir referências do pop, da música nordestina e da MPB, Duda apresenta um espetáculo que coloca as canções em primeiro plano. Com arranjos mais enxutos e instrumentação reduzida, a artista percorre músicas do álbum mais recente, “tara & tal”, além de revisitar sucessos que marcaram sua trajetória ao longo de três discos e parcerias com importantes nomes da música brasileira. As apresentações terão entrada gratuita, com ingressos por meio da plataforma Sympla.
Berlinda
A Operação Gutemberg deixou pelo menos dez prefeitos em situação digna do velho ditado: “Escreveu, não leu, o pau comeu”. Segundo as investigações, a troca de compras milionárias de livros por vagas em hospitais teria colocado muita gente na berlinda. O Ministério Público já passou a folhear o caso com atenção. Confirmadas as suspeitas, haverá capítulos nada educativos pela frente. Nos tempos do linotipo, a conferência era “tipo por tipo”. Agora, a prestação de contas promete ser página por página.
Colegas
Se as urnas confirmarem previsão, a próxima legislatura poderá reunir três ex-governadores na Assembleia Legislativa. Londres Machado, que governou o MS em duas ocasiões durante o período de transição dos governadores nomeados, buscará a reeleição para o 14º mandato. Também devem disputar vagas André Puccinelli e Zeca do PT a reeleição. Cada um administrou o Executivo do Estado por oito anos e até tentaram voltar ao cargo, mas não tiveram sucesso.
Aprovado
Na sessão ordinária do dia 14, a Assembleia Legislativa de MS aprovou, em segunda votação, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. A proposta do Poder Executivo prevê receita de R$ 27,99 bilhões no próximo exercício financeiro. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração estadual e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Como recebeu emendas, o texto segue agora para redação final antes da sanção.
ANIVERSARIANTES
Yara Lamers,
Mauricio Ferreira de Moraes Junior,
Dra. Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves,
Luiz Idelmar Gonçalves,
Mariana Garabini Brito,
Jocilene do Carmo Costa de Siqueira,
Carlos Alberto Bernardon,
Eduardo Belluzzo,
Carminda Rodrigues Barbosa Pereira,
José Pereira da Silva,
Milton Stein,
Betina Borges Suyama,
Osvaldo Gomes Vergine,
Pedro Carmelo Massuda,
Giselle Pizarro Hage,
Carlos Moreira Soares,
Eliel Valerio,
Marcelo Pereira de Melo,
Ilidio Gonçalves Marques,
Carlos Vanderlei Furlan,
Waldir Francisco Guerra,
Dr. Davidson Claudio Vincoletto,
Paula Viscardi,
Álvaro Fernando Dias Borges,
João Guilherme Lefevre Zabala,
Auxiliadora do Carmo Sales Oliveira,
Assunção do Carmo Vieira,
José Vieira Heusi da Silva,
Idauri Carlos de Azambuja,
Verônica Ferreira Lima,
Aretusa Nogueira de Oliveira,
Marianne Tavares da Silva,
Nelson Pimentel,
Rodrigo Lucena Machado,
Victor Hugo de Barros Ortiz,
Oziel Proença Rocha Filho,
Margareth Calderaro Guedes de Oliveira Fortes,
Paulo Preché,
Verônica Ferreira Crivelli,
Ângela Maria Campos Camargo,
Janes Ayres de Araujo,
Marise Kelly Bastos e Silva,
Márcio Vargas,
Daniel Ito Gorski,
Gilson Oliveira dos Santos,
Paulo Rodrigues dos Santos,
Sizenando Ojeda de Almeida,
Ana Carolina Benevenuto,
Ercília Quadros Alves,
Diana Maciel Chama,
Joaquim Muller de Azevedo,
Dilson Guimarães Castro,
Ligia Cesco Novaes Leite,
Newton Tinoco,
Maria Abadia Tinoco,
Roberto Maki,
José Antônio de Oliveira,
Patrícia Cecília Peutehausky,
Mauro Alves de Souza,
Oneide Proença de Oliveira,
Evelyn Almeida da Silva,
Carmen Aguero,
Juracy Borgiatto Ferreira,
Benedito do Carmo Kitizo,
Eulina Fechener de Pina,
Fátima Cardinal Buainain,
Michely de Cássia Cavalari Prado,
Marco Antônio Coelho de Souza,
Sônia Yara de Mello Francelino,
Paulo Heber Martinelli Orfeu,
Ana Cecília do Nascimento,
Maria Auxiliadora dos Santos Diniz,
Roseany Menezes,
Lucimar dos Santos Júnior,
Irene Carneiro Moreira,
Pantaleão Blanc Rinaldi,
Sérgio Albuquerque,
Maria Alice de Oliveira Corrêa,
Joel Couto Alves,
Ivo Ferraz Nogueira,
Geisiele Rodrigues,
Jackson Emanuel Oliveira da Silva,
Luiz Carlos Ferreira Gomes,
Marcos Roberto Ferreira,
Oswaldo Jorge Bispo,
Paola Amaral Paulucci,
Lucinda de Andrade,
Maria Auxiliadora Moreira,
Lia Patrícia Campoçano Castilho,
Tereza Cristina Ferro,
Jail Benites de Azambuja,
Arthur Mário Medeiros Ramalho,
Amilcar Velasques,
Euler Campos Coelho,
Paulo Roberto Gomes,
Rosemir Xarão da Mota,
Rosângela Souza de Lusena,
Luana Falcão Gutierrez,
Valdeci de Alcântara Silva,
Messias de Oliveira Queiroz,
Eduardo Ramires de Rocha Barros,
Liliane Maria de Souza Rocha,
Fábio Nogueira Costa,
Ciro Martin Moura,
Walter Rosário Martino Dobbro,
Edgar Soruco Junior,
Antônio João Marçal de Souza,
Osmary Tavano Macari.
Colaborou com Tatyane Gameiro