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Diálogo

Algumas cobranças pela execução das emendas parlamentares viraram assunto... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (16)

Ester Figueiredo

16/07/2026 - 00h02
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Davi Roballo - escritor brasileiro

'O verdadeiro silêncio não é a ausência de som, mas a presença devastadora de tudo aquilo que jamais ousamos dizer”.

FELPUDA 

Algumas cobranças pela execução das emendas parlamentares viraram assunto permanente nos corredores da Assembleia de MS. Há quem diga que, por um motivo ou outro, dinheiro demora mais que promessa de campanha. A realidade é que a maioria dos deputados quer ver obras, máquinas e convênios saindo do papel antes da largada eleitoral. Afinal, emenda parada rende poucos votos. Já emenda paga costuma aparecer até em placa de inauguração. Vale lembrar que muitas vezes os beneficiados com tais emendas esbarram em problemas burocráticos. Sendo assim...

Preju

Em Campo Grande, uma empresa de perfumaria foi condenada a devolver os R$ 61,91 pagos por um cliente que nunca recebeu o perfume e indenizá-lo em R$ 5 mil por danos morais.   

Mais

A Justiça entendeu que houve falha no atendimento e constrangimento ao comprador. Moral da história: o perfume não chegou, mas a conta da empresa veio “perfumada”, causando prejuízo.

Sesc cantora DudaBeatFoto: Divulgação Sesc

Nesta quinta (16) e sexta-feiras (17), a partir das 19h, a cantora Duda Beat irá apresentar o espetáculo “Acústico e Tal”, no Sesc Teatro Prosa. Conhecida por unir referências do pop, da música nordestina e da MPB, Duda apresenta um espetáculo que coloca as canções em primeiro plano. Com arranjos mais enxutos e instrumentação reduzida, a artista percorre músicas do álbum mais recente, “tara & tal”, além de revisitar sucessos que marcaram sua trajetória ao longo de três discos e parcerias com importantes nomes da música brasileira. As apresentações terão entrada gratuita, com ingressos por meio da plataforma Sympla.

Dr. Omar Kadri e Cassiane Nunes KadriDr. Omar Kadri e Cassiane Nunes Kadrie - Foto: Studio Vollkopf

 

Priscilla QuaresmaPriscilla Quaresma - Foto: Divulgação

Berlinda

A Operação Gutemberg deixou pelo menos dez prefeitos em situação digna do velho ditado: “Escreveu, não leu, o pau comeu”. Segundo as investigações, a troca de compras milionárias de livros por vagas em hospitais teria colocado muita gente na berlinda. O Ministério Público já passou a folhear o caso com atenção. Confirmadas as suspeitas, haverá capítulos nada educativos pela frente. Nos tempos do linotipo, a conferência era “tipo por tipo”. Agora, a prestação de contas promete ser página por página.

Colegas

Se as urnas confirmarem previsão, a próxima legislatura poderá reunir três ex-governadores na Assembleia Legislativa. Londres Machado, que governou o MS em duas ocasiões durante o período de transição dos governadores nomeados, buscará a reeleição para o 14º mandato. Também devem disputar vagas André Puccinelli e Zeca do PT a reeleição. Cada um administrou o Executivo do Estado por oito anos e até tentaram voltar ao cargo, mas não tiveram sucesso.

Aprovado

Na sessão ordinária do dia 14, a Assembleia Legislativa de MS aprovou, em segunda votação, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027. A proposta do Poder Executivo prevê receita de R$ 27,99 bilhões no próximo exercício financeiro. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração estadual e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Como recebeu emendas, o texto segue agora para redação final antes da sanção.

ANIVERSARIANTES 

Yara Lamers, 
Mauricio Ferreira de Moraes Junior,
Dra. Crhistinne Cavalheiro Maymone Gonçalves,
Luiz Idelmar Gonçalves,
Mariana Garabini Brito,
Jocilene do Carmo Costa de Siqueira,
Carlos Alberto Bernardon,
Eduardo Belluzzo,
Carminda Rodrigues Barbosa Pereira,
José Pereira da Silva,
Milton Stein,
Betina Borges Suyama,
Osvaldo Gomes Vergine,
Pedro Carmelo Massuda,
Giselle Pizarro Hage,
Carlos Moreira Soares,
Eliel Valerio,
Marcelo Pereira de Melo,
Ilidio Gonçalves Marques,
Carlos Vanderlei Furlan, 
Waldir Francisco Guerra, 
Dr. Davidson Claudio Vincoletto, 
Paula Viscardi, 
Álvaro Fernando Dias Borges,
João Guilherme Lefevre Zabala,
Auxiliadora do Carmo Sales Oliveira,
Assunção do Carmo Vieira, 
José Vieira Heusi da Silva,
Idauri Carlos de Azambuja,
Verônica Ferreira Lima,
Aretusa Nogueira de Oliveira, 
Marianne Tavares da Silva,
Nelson Pimentel,
Rodrigo Lucena Machado,
Victor Hugo de Barros Ortiz,
Oziel Proença Rocha Filho,
Margareth Calderaro Guedes de Oliveira Fortes,
Paulo Preché, 
Verônica Ferreira Crivelli,
Ângela Maria Campos Camargo,
Janes Ayres de Araujo,
Marise Kelly Bastos e Silva,
Márcio Vargas, 
Daniel Ito Gorski, 
Gilson Oliveira dos Santos,
Paulo Rodrigues dos Santos,
Sizenando Ojeda de Almeida,
Ana Carolina Benevenuto,
Ercília Quadros Alves,
Diana Maciel Chama,
Joaquim Muller de Azevedo,
Dilson Guimarães Castro,
Ligia Cesco Novaes Leite,
Newton Tinoco,
Maria Abadia Tinoco,
Roberto Maki,
José Antônio de Oliveira,
Patrícia Cecília Peutehausky, 
Mauro Alves de Souza,
Oneide Proença de Oliveira,
Evelyn Almeida da Silva,
Carmen Aguero,
Juracy Borgiatto Ferreira,
Benedito do Carmo Kitizo,
Eulina Fechener de Pina,
Fátima Cardinal Buainain, 
Michely de Cássia Cavalari Prado,
Marco Antônio Coelho de Souza,
Sônia Yara de Mello Francelino,
Paulo Heber Martinelli Orfeu,
Ana Cecília do Nascimento,
Maria Auxiliadora dos Santos Diniz,
Roseany Menezes,
Lucimar dos Santos Júnior,
Irene Carneiro Moreira,
Pantaleão Blanc Rinaldi,
Sérgio Albuquerque,
Maria Alice de Oliveira Corrêa,
Joel Couto Alves,
Ivo Ferraz Nogueira,
Geisiele Rodrigues,
Jackson Emanuel Oliveira da Silva,
Luiz Carlos Ferreira Gomes,
Marcos Roberto Ferreira,
Oswaldo Jorge Bispo,
Paola Amaral Paulucci,
Lucinda de Andrade,
Maria Auxiliadora Moreira,
Lia Patrícia Campoçano Castilho,
Tereza Cristina Ferro,
Jail Benites de Azambuja,
Arthur Mário Medeiros Ramalho,
Amilcar Velasques,
Euler Campos Coelho,
Paulo Roberto Gomes,
Rosemir Xarão da Mota,
Rosângela Souza de Lusena,
Luana Falcão Gutierrez,
Valdeci de Alcântara Silva,
Messias de Oliveira Queiroz,
Eduardo Ramires de Rocha Barros,
Liliane Maria de Souza Rocha,
Fábio Nogueira Costa,
Ciro Martin Moura,
Walter Rosário Martino Dobbro,   
Edgar Soruco Junior,   
Antônio João Marçal de Souza,
Osmary Tavano Macari.

Colaborou com Tatyane Gameiro

Suplementação

Saúde Entenda como os vários tipos de Ômega 3 atuam em favor do organismoCapa

Associado à saúde do coração e do cérebro e ao equilíbrio do organismo, o suplemento está entre os mais consumidos do mundo

14/07/2026 08h30

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Com inúmeros benefícios ao organismo, o ômega 3 pode ser consumido pela alimentação ou suplementado

Com inúmeros benefícios ao organismo, o ômega 3 pode ser consumido pela alimentação ou suplementado Foto: Pexels

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A busca por uma vida mais saudável tem impulsionado o consumo de suplementos alimentares em todo o mundo, e um dos protagonistas desse movimento é o ômega 3. Presente naturalmente em peixes de águas frias, sementes e alguns vegetais, esse grupo de ácidos graxos essenciais vem sendo amplamente estudado por seus efeitos positivos sobre a saúde cardiovascular, cerebral, metabólica e inflamatória.

O interesse crescente não é por acaso. Diversas pesquisas científicas apontam que a ingestão adequada de ômega 3 pode contribuir para a manutenção da saúde do coração, ajudar no funcionamento do cérebro, favorecer a saúde dos olhos, reduzir processos inflamatórios e colaborar para o controle dos níveis de triglicerídeos no sangue, especialmente quando associada a uma alimentação equilibrada e à prática regular de atividade física.

Como o organismo humano não é capaz de produzir quantidades suficientes desses ácidos graxos, é necessário obtê-los por meio da alimentação ou da suplementação, quando indicada por profissionais de saúde.

O que é o Ômega 3?

O ômega 3 é um tipo de gordura poli-insaturada considerada essencial para o organismo. Diferentemente das gorduras saturadas e das gorduras trans, frequentemente associadas ao aumento do risco cardiovascular, o ômega 3 desempenha funções importantes nas membranas das células e participa de diversos processos fisiológicos.

Existem três principais tipos de ômega 3: EPA (ácido eicosapentaenoico), relacionado principalmente à saúde cardiovascular e à ação anti-inflamatória; DHA (ácido docosahexaenoico), fundamental para o desenvolvimento e o funcionamento do cérebro e da retina, sendo especialmente importante durante a gestação, infância e envelhecimento; e ALA (ácido alfa-linolênico): encontrado em alimentos de origem vegetal, como linhaça, chia e nozes – o organismo consegue converter parte do ALA em EPA e DHA, mas essa conversão é limitada.

Segundo especialistas, os maiores benefícios associados ao ômega 3 estão relacionados justamente ao EPA e ao DHA, encontrados principalmente em peixes como salmão, sardinha, atum, cavalinha e arenque.

Com inúmeros benefícios ao organismo, o ômega 3 pode ser consumido pela alimentação ou suplementadoNaturalmente, o ômega 3 é presente em peixes de águas frias, sementes e alguns vegetais - Foto: Pexels

Benefícios

Embora seja mais conhecido por sua atuação na prevenção de doenças cardiovasculares, o ômega 3 exerce diversas outras funções importantes no organismo.

Entre os principais benefícios observados em estudos científicos estão: auxílio na manutenção da saúde cardiovascular; redução dos níveis de triglicerídeos; contribuição para o funcionamento adequado do cérebro; apoio à memória, à concentração e ao desempenho cognitivo; ação anti-inflamatória natural; participação na saúde ocular; auxílio na resposta imunológica; suporte ao metabolismo; e importante papel durante a gravidez e o desenvolvimento fetal.

Além disso, o potencial do nutriente em condições como artrite reumatoide, doenças neurodegenerativas, depressão e síndrome metabólica também tem sido investigado. 

Quando suplementar?

A recomendação ideal é obter o ômega 3 por meio da alimentação, principalmente com o consumo regular de peixes ricos nessa gordura.

No entanto, muitas pessoas não conseguem atingir a quantidade recomendada apenas pela dieta. Nesses casos, a suplementação pode ser uma alternativa, desde que orientada por profissionais da saúde.

Gestantes, idosos, pessoas com baixa ingestão de peixes, indivíduos com níveis elevados de triglicerídeos e pacientes com algumas condições específicas estão entre os grupos que frequentemente recebem indicação para suplementação.

Diferenças

Com o aumento da procura, o mercado passou a oferecer uma enorme variedade de produtos. À primeira vista, eles parecem semelhantes, mas existem diferenças importantes entre eles.

De acordo com Carolina Sommer, diretora do Epicenter, centro de pesquisa e desenvolvimento da Equaliv, marca da farmacêutica Althaia, escolher um suplemento vai muito além de observar apenas o preço.

“Mais do que escolher um ômega 3, é fundamental entender o que diferencia os produtos disponíveis no mercado. Isso envolve avaliar se o suplemento é consumido de forma isolada ou associado a vitaminas e minerais, a concentração de EPA e DHA, a dosagem indicada para cada perfil e, principalmente, se ele conta com certificações que garantam pureza, segurança e sustentabilidade da matéria-prima”, explica.

Segundo a especialista, os principais ativos responsáveis pelos benefícios do ômega 3 são justamente os ácidos graxos EPA e DHA.

“Os principais ativos do mega 3 são os ácidos graxos EPA [ácido eicosapentaenoico] e DHA [ácido docosahexaenoico], que respondem pelos benefícios associados à saúde do coração, do cérebro e ao equilíbrio inflamatório do organismo”, complementa Carolina.

Concentração

Um dos aspectos mais importantes na escolha do suplemento é observar a quantidade de EPA e DHA presente em cada cápsula.

Produtos classificados como “concentrados” ou “ultraconcentrados” têm maior teor desses nutrientes, permitindo que a quantidade diária recomendada seja atingida com um número menor de cápsulas.

Isso não significa necessariamente que todos precisam consumir produtos de alta concentração. A escolha depende da necessidade individual, da recomendação profissional e dos objetivos da suplementação.

“Existem opções para atender diferentes perfis de consumo e fases da vida, sempre com foco em qualidade, segurança e eficácia”, afirma Carolina Sommer.

Procedência

Outro fator essencial é a qualidade da matéria-prima utilizada na fabricação do suplemento.

É recomendado verificar se o produto tem certificações internacionais que garantam baixos níveis de metais pesados, ausência de contaminantes ambientais, controle de oxidação e práticas sustentáveis na obtenção do óleo de peixe.

Esses cuidados ajudam a assegurar que o suplemento mantenha suas propriedades nutricionais e ofereça segurança ao consumidor.

Alimentação 

Mesmo com os benefícios da suplementação, médicos e nutricionistas reforçam que nenhum suplemento substitui uma alimentação equilibrada.

Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, cereais integrais, oleaginosas e peixes continua sendo a principal estratégia para promover saúde e prevenir doenças crônicas.

Além disso, hábitos como praticar atividade física regularmente, controlar o estresse, manter um sono de qualidade e evitar o tabagismo potencializam os efeitos positivos do ômega 3 no organismo.

Quem deve evitar?

Embora seja considerado seguro para a maioria das pessoas, o consumo de suplementos de ômega 3 merece atenção em alguns casos.

Pessoas com alergia a peixes ou frutos do mar devem verificar a origem do produto. Pacientes que utilizam medicamentos anticoagulantes ou apresentam distúrbios de coagulação também precisam de acompanhamento médico antes de iniciar a suplementação, já que doses elevadas podem aumentar o risco de sangramentos.

Da mesma forma, gestantes, lactantes e crianças devem utilizar suplementos apenas sob orientação de um profissional habilitado.

LOTERIAS

Resultado da Dupla-Sena de ontem, concurso 2982, segunda-feira (13/07): veja o rateio

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas, sempre às 21h; veja quais os números sorteados no último concurso

14/07/2026 08h13

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Confira o resultado da Dupla-Sena

Confira o resultado da Dupla-Sena Foto: Divulgação

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A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2982 da Dupla Sena na noite desta segunda-feira, 13 de julho de 2026, a partir das 21h (de Brasília). A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 800 mil.

Premiação - 1º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 8 apostas ganhadoras (R$ 5.750,52)
  • 4 acertos - 362 apostas ganhadoras (R$ 145,23)
  • 3 acertos - 6.750 apostas ganhadoras (R$ 3,89)

Premiação - 2º Sorteio

  • 6 acertos - Não houve ganhadores
  • 5 acertos - 7 apostas ganhadoras (R$ 5.914,82)
  • 4 acertos - 433 apostas ganhadoras (R$ 121,42)
  • 3 acertos - 8.794 apostas ganhadoras (R$ 2,98)

Confira o resultado da Dupla-Sena de ontem!

Os números da Dupla Sena 2982 são:

Primeiro sorteio:  20 - 27 - 04 - 40 - 24 - 41 

Segundo sorteio:  28 - 30 - 03 - 13 - 35 - 12

O sorteio da Dupla Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Dupla Sena 2983

Como a Dupla Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 14 de julho, a partir das 21 horas, pelo concurso 2983. O valor da premiação está estimado em R$ 1 milhão.

Para participar dos sorteios da Dupla Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Como jogar na Dupla-Sena

A Dupla-Sena tem três sorteios semanais: às segundas, quartas e sextas, às 20h (horário de MS).

O apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante e torcer.

Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha ou ainda pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com apenas um bilhete da Dupla Sena, você tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios.

O preço da aposta com 6 números é de R$ 3,00.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com seis dezenas e preço de R$ 2,50, a probabilidade de acertar 6 números e ganhar o prêmio milionário é de 1 em 15.890.700 segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 3.174, ainda segundo a Caixa.

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