Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Empreendedorismo B+: Quer aumentar o faturamento da sua padaria? Leia aqui

5 estratégias para alavancar o faturamento do seu negócio e conquistar mais clientes

Flavia Viana

Flavia Viana

08/11/2025 - 18h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O setor de panificação no Brasil segue aquecido e cheio de oportunidades. De janeiro a abril deste ano, foram abertas mais de 26 mil novas padarias, o que representa uma média de 220 novos estabelecimentos por dia, segundo dados do Poder360. O faturamento do setor chegou a R$ 153,3 bilhões em 2024, e deve ultrapassar os R$ 160 bilhões em 2025, conforme projeção da Associação Brasileira da Indústria de Panificação (ABIP). Mesmo com o crescimento, a concorrência e o aumento de custos desafiam os empresários a inovar para garantir a fidelização dos clientes e o aumento da rentabilidade.

De acordo com Ângelo Souza, Diretor de Panificação da Prática, o sucesso de uma padaria está diretamente ligado à soma de gestão eficiente, qualidade dos produtos e experiência de consumo. “Hoje o cliente busca mais do que um pão quente. Ele quer acolhimento, variedade e praticidade. O segredo está em oferecer tudo isso com consistência e excelência”, afirma o executivo.

A seguir, confira cinco passos essenciais para alavancar sua padaria e conquistar mais clientes.

1. Invista na experiência do cliente
O primeiro passo é garantir um atendimento de excelência desde o momento em que o cliente entra na loja. O ambiente deve ser agradável, limpo e bem iluminado, e o balcão precisa estar abastecido já na abertura. Treinar a equipe para ser ágil e acolhedora faz toda a diferença, especialmente nos horários de pico. “O atendimento eficiente é o que faz o cliente voltar e recomendar a sua padaria”, reforça Souza.

2. Amplie o portfólio de produtos
A diversificação é fundamental para atrair diferentes perfis de consumidores. Além do tradicional pão francês, vale apostar em pães de fermentação natural, integrais, doces artesanais e opções saudáveis. Produtos sazonais e combos promocionais também ajudam a impulsionar o ticket médio. Itens práticos, como lanches prontos, saladas e cafés especiais, transformam a padaria em um ponto de conveniência para diferentes momentos do dia.

3. Modernize o espaço e os equipamentos
O layout da padaria influencia diretamente na produtividade e na percepção de valor. Espaços bem planejados garantem fluxo ágil entre produção e atendimento, além de transmitir organização ao cliente. Investir em equipamentos modernos e versáteis, como fornos inteligentes e câmaras de fermentação controlada, melhora o padrão de qualidade e reduz perdas. “Tecnologia é sinônimo de padronização e eficiência. O panificador moderno precisa aliar o toque artesanal à precisão industrial”, destaca o diretor da Prática.

4. Aposte na inovação e no marketing sensorial
O cheiro do pão saindo do forno continua sendo um dos melhores atrativos para qualquer padaria, mas hoje é possível ir além. Aromas, vitrines bem montadas e comunicação visual caprichada criam uma experiência completa. A presença digital também é indispensável: perfis ativos nas redes sociais e serviços de entrega ampliam o alcance da marca. Outro diferencial é o uso de tecnologias como ultracongelamento e automação, que aumentam a produtividade e permitem oferecer produtos frescos o dia todo.

5. Faça uma gestão inteligente e controle de custos
Por fim, é essencial ter uma gestão de custos eficiente. Monitorar desperdícios, controlar o estoque e precificar corretamente garantem sustentabilidade financeira. Conhecer o público e a concorrência local ajuda a identificar oportunidades e ajustar o mix de produtos conforme a demanda. “Gestão é o coração da padaria. Quando o empresário tem controle dos números e clareza de propósito, o resultado aparece no caixa e na satisfação do cliente”, conclui Souza.

“Mais do que um negócio tradicional, a padaria moderna se tornou um ponto de convivência, conforto e conveniência. Com planejamento, tecnologia e foco no consumidor, o setor continua sendo um dos mais promissores do varejo alimentar brasileiro”, finaliza o especialista.

Correio B+

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome

O documentário da Netflix dá voz à mulher que precisou se reconstruir depois de descobrir que o pai era um dos serial killers mais infames da América

08/11/2025 13h00

Compartilhar
Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nome Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Dentre os serial killers mais sádicos e temidos do século 20, Dennis Rader, conhecido como “BTK”, se destaca não apenas pela brutalidade e pelo número de vítimas, mas pelo tempo em que conseguiu matar sem ser descoberto — e pela forma quase banal como acabou sendo pego.

BTK começou a agir nos anos 1970, mas só foi preso em 2005. Duas décadas de impunidade chegaram ao fim por um erro quase anacrônico: orgulhoso da própria história, Rader mantinha contato com a polícia e acreditou que enviar uma mensagem em disquete o manteria anônimo. Não sabia que deixava rastros digitais. A partir desse detalhe, os investigadores chegaram até ele — e confirmaram sua identidade graças a uma amostra de DNA obtida a partir de um exame médico de sua filha, Kerri Rawson.

E é justamente Kerri quem hoje conta essa história, em entrevistas e no impactante documentário da Netflix My Father, the BTK Killer.

A filha que busca respostas

Há histórias de terror que não precisam ser inventadas — e poucas são tão devastadoras quanto a de Kerri Rawson.

Em 2005, ela vivia uma vida tranquila no subúrbio, recém-casada e à espera do primeiro filho, quando a polícia bateu à sua porta com uma notícia impossível de compreender: seu pai era o BTK Killer, o assassino em série que havia aterrorizado o Kansas por quase vinte anos.

“BTK” — sigla para Bind, Torture, Kill (amarrar, torturar, matar) — era o nome que o próprio Rader usava em cartas e enigmas enviados à imprensa, enquanto se escondia sob a fachada de um cidadão exemplar: líder da igreja local, escoteiro, marido e pai dedicado.

O documentário, dirigido por Skye Borgman (American Murder: The Family Next Door), é menos sobre os crimes em si e mais sobre o abismo deixado por eles. A produção mergulha na jornada de Kerri — não como herdeira da infâmia, mas como uma mulher tentando compreender quem é depois que tudo o que acreditava sobre o amor, a fé e a família foram destruídas.

Com delicadeza e empatia, Borgman constrói um retrato íntimo de Kerri, que durante anos viveu entre o silêncio e a exposição involuntária.

“Ela passou boa parte da vida sob o peso dos crimes do pai e é compreensivelmente cautelosa com quem entra nesse espaço”,
disse a diretora.

Ganhar sua confiança exigiu mais do que entrevistas — exigiu cuidado, escuta e respeito pelos limites que Kerri aprendeu a erguer.

No documentário, Kerri revisita lembranças de infância que hoje soam como presságios: terrores noturnos, medo do escuro, uma sensação constante de ameaça. Ela se pergunta se, de algum modo, sua mente infantil já pressentia o monstro escondido atrás da figura paterna.

Ao revisitar o passado, Kerri também ajuda investigadores a reabrir casos antigos que podem estar ligados a Rader — uma busca moral e dolorosa, pois cada nova pista reacende feridas que ela tenta cicatrizar há vinte anos.

Entre o amor e o horror

“Meu papel era criar uma estrutura de cuidado e integridade em torno de uma narrativa que tantas vezes foi contada por outros”,
explica Borgman.

E o que se revela é o paradoxo cruel de Kerri: amar o pai e odiar o que ele representa.

O documentário mostra um raro encontro entre os dois, em 2023, após quase duas décadas sem contato. Frente a frente, ela tenta arrancar dele a verdade sobre possíveis novas vítimas — e sobre lembranças pessoais perturbadoras —, mas Rader se esquiva.

“Quero conversar como pai e filha”, diz ele.

É um momento sufocante. Kerri percebe que a única verdade que o pai pode oferecer é o silêncio.

Desde então, ela cortou todo contato. É a sua forma de sobreviver.

“Essa história não é sobre um crime”, diz Borgman. “É sobre uma mulher tentando reconciliar amor, traição e herança familiar.”

Cinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK a filha que carrega o peso do nomeCinema B+: Meu Pai, o Assassino BTK — a filha que carrega o peso do nome - Divulgação

Uma vida reconstruída

Hoje, Kerri tenta viver longe do eco do nome BTK. Trabalha com vítimas de trauma, ajuda investigadores quando pode, mas aprendeu que sua cura não depende das confissões do pai.

“Eu só quero ser eu mesma”, diz, em uma das falas mais comoventes do filme.

Depois de anos se escondendo, ela aceitou se colocar diante das câmeras — não para reviver o horror, mas para encerrá-lo.
My Father, the BTK Killer é, para Kerri, um rito de passagem: o ponto final que se transforma em recomeço.

Um retrato de coragem

Assistir ao documentário é confrontar uma pergunta impossível: até onde o amor resiste quando a verdade destrói tudo o que

sabíamos?

A resposta de Kerri não é simples — mas é profundamente humana.

É o retrato de uma mulher que se recusa a ser definida pelo monstro que gerou, e que encontrou, na própria dor, um caminho para libertar-se.

My Father, the BTK Killer está disponível na Netflix.

GASTRONOMIA

Chef Bárbara Frazão aprendeu a cozinhar com a mãe e hoje ensina os filhos

Chef Bárbara Frazão aprendeu a cozinhar com a mãe e hoje ensina os filhos; a campeã do MasterChef Pro revela que envolver os pequenos na cozinha desenvolve autonomia, melhora a alimentação e fortalece vínculos familiares

08/11/2025 10h00

Compartilhar
A chef Bárbara Frazão; à direita, com os filhos Marina e Felipe

A chef Bárbara Frazão; à direita, com os filhos Marina e Felipe Foto: Divulgação / Romulo Juracy

Continue Lendo...

Para a chef Bárbara Frazão, cozinhar é muito mais do que uma profissão, é uma tradição de família. Desde pequena, ela cresceu na cozinha ao lado da mãe, Marinalva Frazão, que sempre fez questão de reunir todo mundo à mesa e ensinar a filha a mexer com panelas, ingredientes e temperos.

Essa experiência na cozinha não apenas moldou a carreira de Babi, como também é carinhosamente conhecida a campeã do MasterChef Profissionais 2023 e proprietária de um restaurante em Brasília, mas também reforça a importância de envolver as crianças no universo culinário.

Agora, aos 33 anos de idade, a própria Babi repete essa tradição em casa. Seus filhos, Marina e Felipe, desenvolvem habilidades culinárias sob a orientação da mãe, perpetuando o ciclo de afeto e aprendizado.

E Babi tem credencial de sobra para ensinar: é professora de um curso superior de gastronomia, em que teve, inclusive, uma aluna para lá de especial, a sua mãe Marinalva, fechando o círculo dessa bela história de família.

“Aprender a cozinhar desde cedo, sempre com supervisão adequada, vai muito além da preparação de alimentos. Trata-se de tornar as crianças mais independentes e preparadas para um futuro adulto, desenvolvendo responsabilidade, individualidade e consciência sobre boa nutrição. Cozinhar proporciona autonomia, convivência familiar, socialização e a oportunidade de participar ativamente das decisões sobre o que comer, permitindo inclusive que as crianças proponham e ajudem a criar cardápios”, salienta Babi.

ESCOLHAS MAIS SAUDÁVEIS

Dados recentes tornam ainda mais urgente a necessidade de envolver crianças no universo da cozinha e da alimentação consciente. Segundo o Atlas Mundial da Obesidade 2024, divulgado pela Federação Mundial de Obesidade, o Brasil pode ter até 50% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos com obesidade ou sobrepeso em 2035.

Além disso, pesquisa da Universidade de Alberta, no Canadá, de 2012, comprovou que crianças que cozinham ou ajudam no preparo das refeições se alimentam melhor, pois passam a descobrir ingredientes e entender como as refeições são preparadas, compreendendo a importância da seleção e do aproveitamento correto dos alimentos.

Para a chef brasiliense, isso reforça que a participação ativa na cozinha não é apenas uma atividade lúdica, mas uma estratégia eficaz de educação nutricional.

“Ensinar crianças a cozinhar, sempre com a supervisão de adultos, especialmente os pais, é uma prática enriquecedora que vai muito além da simples preparação de alimentos. Ao seguir receitas, medir ingredientes e lidar com utensílios, a criança aprimora sua coordenação motora, raciocínio lógico e até habilidades matemáticas e científicas, como proporções, tempo e reações químicas”, afirma ela.

Babi ressalta ainda que essa educação alimentar mais consciente ainda previne futuros problemas de saúde.

“Crianças que participam do preparo das refeições tendem a entender melhor o que estão comendo, fazer escolhas mais saudáveis e demonstrar menos resistência a experimentar novos sabores, especialmente frutas, legumes e pratos variados. Isso contribui para hábitos alimentares mais equilibrados ao longo da vida, contribuindo para evitar o sobrepeso, a obesidade ou mesmo a desnutrição”.

A chef também enfatiza o fortalecimento dos vínculos familiares, pois o tempo compartilhado na cozinha cria memórias afetivas, estimula o diálogo e permite que tradições culinárias sejam transmitidas de geração em geração, desenvolvendo o aprendizado mútuo e a criatividade.

“A criança pode experimentar combinações, criar receitas e expressar seu gosto pessoal. Ver os outros saboreando algo que ela mesma preparou é uma experiência poderosa de valorização e confiança”, destaca.

Confira alguns cuidados essenciais para crianças na cozinha.

ACOMPANHAMENTO

Ao aprender a cozinhar, as crianças devem ser orientadas com carinho e atenção para garantir uma experiência segura, educativa e prazerosa.

“Em primeiro lugar, é essencial que a criança esteja sempre acompanhada por um adulto responsável. A supervisão constante ajuda a prevenir acidentes e permite que o adulto intervenha rapidamente em situações de risco. Utensílios cortantes, como facas, devem ser usados apenas com orientação, e preferencialmente por pré-adolescentes ou com versões adaptadas para segurança”, diz Babi.

A chef Bárbara Frazão; à direita, com os filhos Marina e Felipe

HIGIENE

A higiene é outro aspecto essencial. Antes de começar, a criança deve lavar bem as mãos e aprender a manter os alimentos e superfícies limpas.

Isso inclui evitar a contaminação cruzada, como não usar a mesma faca para carne crua e vegetais sem lavar, e não provar alimentos com os dedos ou utensílios que serão usados novamente.

UTENSÍLIOS

Utensílios e equipamentos são preparados para adultos. Usar itens menores e adequados ao tamanho das pequenas mãos – como espátulas, tigelas e panelas menores – pode ajudar no início.

Em vez de facas, é recomendável utilizar espátulas sem serra ou lâminas. Isso funciona bem para alimentos mais macios e é uma ótima maneira de iniciar o aprendizado.

FOGO

É fundamental ter cuidado com o fogo e o calor. Panelas quentes, forno e fogão representam riscos de queimaduras. Por isso, o adulto deve ensinar a criança a reconhecer esses perigos e, dependendo da idade, limitar o acesso direto a essas fontes de calor.

“Também é importante explicar que roupas largas, cabelos soltos e mangas compridas podem se aproximar do fogo e causar acidentes. Prender o cabelo e usar avental são boas práticas”, alerta a chef.

ORGANIZAÇÃO

Além disso, é essencial ensinar a organização e o cuidado com a ordem no espaço. Manter a bancada limpa, guardar ingredientes e utensílios após o uso e evitar deixar objetos espalhados ajuda a criar um ambiente mais seguro e funcional.

Também é bom reforçar que não se deve correr ou brincar na cozinha, pois isso aumenta o risco de quedas e colisões.

ADAPTANDO

Por fim, o adulto deve adaptar as tarefas à idade e à maturidade da criança. “Começar com tarefas simples e evoluir conforme a idade é uma forma segura e divertida de introduzir o aprendizado de cozinhar”, pondera Babi.

BOLINHO DE BANANA

A chef compartilha uma receita deliciosa para preparar com as crianças: bolinho de banana com aveia.

“Fácil, divertida e perfeita, esses bolinhos são saudáveis, não levam açúcar refinado e são feitos com as mãos. É quase como brincar de massinha, só que comestível”, afirma Babi.

______

Bolinhos de Banana com Aveia

A chef Bárbara Frazão; à direita, com os filhos Marina e Felipe

Ingredientes:

> 2 bananas maduras;
1 xícara (chá) de aveia em flocos;
> 1 colher (sopa) de cacau em pó (opcional);
> 1 colher (chá) de canela;
> 1 colher (chá) de fermento em pó;
> 1 ovo (ou 1 colher de sopa de chia hidratada em 3 colheres de sopa de água, para versão vegana);
> 1 punhado de gotas de chocolate ou uvas-passas (opcional).

Modo de Preparo:

Amasse bem as bananas com um garfo em uma tigela grande;
Adicione o ovo (ou chia hidratada na versão vegana) e misture;
Acrescente a aveia, o cacau, a canela e o fermento. Misture tudo até formar uma massa homogênea;
Se quiser, adicione gotas de chocolate ou uvas-passas;
Com as mãos ou com uma colher, modele pequenos bolinhos e coloque em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga;
Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C por cerca de 20min, ou até dourar.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde
Cortes

/ 1 dia

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

2

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação
Cidades

/ 1 dia

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3533, sexta-feira (07/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 10 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3533, sexta-feira (07/11): veja o rateio

4

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande
Que pena, amor

/ 2 dias

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande

5

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 2 dias

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?