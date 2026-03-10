Empresária do setor de beleza relata mudança de hábitos após buscar orientação médica

Durante anos, a empresária Thielly Prado construiu sua carreira incentivando outras mulheres a cuidarem da autoestima e do bem-estar. Proprietária do Aura Beleza Spa, ela se tornou referência entre muitas clientes quando o assunto era autocuidado.
Ainda assim, em determinado momento de sua trajetória, percebeu que precisava olhar com mais atenção para a própria saúde.
“Eu falava sobre confiança e autocuidado todos os dias, mas comecei a perceber que precisava voltar esse olhar também para mim”, conta.
Segundo ela, a rotina intensa de trabalho e responsabilidades fez com que alguns cuidados pessoais fossem deixados em segundo plano.
Um momento especial que despertou reflexão
A empresária relata que um episódio familiar foi determinante para que decidisse buscar orientação profissional.
Durante os preparativos para a formatura da filha, Thielly começou a refletir sobre a forma como vinha conduzindo seus próprios hábitos de saúde.
“Foi um momento que me fez pensar mais sobre equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida”, relembra.
A partir desse período, decidiu procurar avaliação médica para compreender melhor como estava seu organismo.
Avaliação médica e abordagem individualizada
Thielly iniciou acompanhamento com a médica Mariana Vilela CRM 12830 MS da Clinica Casa Santé, que atua na área de saúde metabólica e hormonal.
De acordo com a médica, o primeiro passo em qualquer processo de cuidado com a saúde é uma avaliação detalhada.
“Cada paciente tem uma história clínica, um metabolismo e necessidades diferentes. Por isso, a avaliação individual é essencial antes de qualquer conduta”, explica.
Após investigação clínica e exames, foram identificados fatores metabólicos que exigiam atenção e acompanhamento.
Entre eles estava o lipedema, condição que pode causar alterações na distribuição de gordura corporal e que muitas vezes é confundida com outros quadros.
A importância de um acompanhamento amplo
Segundo a médica, o cuidado com a saúde envolve diferentes aspectos e não se resume a uma única estratégia.
“A base do tratamento sempre envolve mudanças de hábitos, orientação nutricional, acompanhamento médico e avaliação contínua”, afirma.
Ela destaca que qualquer abordagem deve ser realizada de forma responsável e com acompanhamento profissional.
Mudanças de rotina e novas perspectivas
Ao longo do processo, Thielly relata que passou a adotar novos hábitos relacionados à alimentação, atividade física e organização da rotina.
Segundo ela, o acompanhamento contribuiu para uma percepção mais ampla sobre saúde e qualidade de vida.
“Foi um período de aprendizado sobre meu próprio corpo e sobre a importância de olhar para a saúde de maneira mais completa”, conta.
Reflexos na vida profissional
A experiência também influenciou sua forma de abordar o tema do autocuidado no ambiente profissional.
“Hoje eu falo muito sobre equilíbrio e saúde com minhas clientes. É algo que passou a fazer parte das conversas no dia a dia”, afirma.
Para a médica Mariana Vilela, relatos como esse reforçam a importância de ampliar o acesso à informação sobre saúde metabólica e hormonal.
“O mais importante é orientar as pessoas para que busquem avaliação adequada e acompanhamento profissional quando necessário”, conclui.
