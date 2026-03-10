Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Empresária do setor de beleza relata mudança de hábitos após buscar orientação médica

"Não experimentei flacidez, queda de cabelo ou deterioração da pele durante o emagrecimento. Nunca me senti mal ou com falta de energia", declara Thielly Prado.

Denis Felipe

Denis Felipe

10/03/2026 - 20h00
Durante anos, a empresária Thielly Prado construiu sua carreira incentivando outras mulheres a cuidarem da autoestima e do bem-estar. Proprietária do Aura Beleza Spa, ela se tornou referência entre muitas clientes quando o assunto era autocuidado.

Ainda assim, em determinado momento de sua trajetória, percebeu que precisava olhar com mais atenção para a própria saúde.

“Eu falava sobre confiança e autocuidado todos os dias, mas comecei a perceber que precisava voltar esse olhar também para mim”, conta.

Segundo ela, a rotina intensa de trabalho e responsabilidades fez com que alguns cuidados pessoais fossem deixados em segundo plano.

Um momento especial que despertou reflexão

A empresária relata que um episódio familiar foi determinante para que decidisse buscar orientação profissional.

Durante os preparativos para a formatura da filha, Thielly começou a refletir sobre a forma como vinha conduzindo seus próprios hábitos de saúde.

“Foi um momento que me fez pensar mais sobre equilíbrio, bem-estar e qualidade de vida”, relembra.

A partir desse período, decidiu procurar avaliação médica para compreender melhor como estava seu organismo.

Avaliação médica e abordagem individualizada

Thielly iniciou acompanhamento com a médica Mariana Vilela CRM 12830 MS da Clinica Casa Santé, que atua na área de saúde metabólica e hormonal.

De acordo com a médica, o primeiro passo em qualquer processo de cuidado com a saúde é uma avaliação detalhada.

“Cada paciente tem uma história clínica, um metabolismo e necessidades diferentes. Por isso, a avaliação individual é essencial antes de qualquer conduta”, explica.

Após investigação clínica e exames, foram identificados fatores metabólicos que exigiam atenção e acompanhamento.

Entre eles estava o lipedema, condição que pode causar alterações na distribuição de gordura corporal e que muitas vezes é confundida com outros quadros.

A importância de um acompanhamento amplo

Segundo a médica, o cuidado com a saúde envolve diferentes aspectos e não se resume a uma única estratégia.

“A base do tratamento sempre envolve mudanças de hábitos, orientação nutricional, acompanhamento médico e avaliação contínua”, afirma.

Ela destaca que qualquer abordagem deve ser realizada de forma responsável e com acompanhamento profissional.

Mudanças de rotina e novas perspectivas

Ao longo do processo, Thielly relata que passou a adotar novos hábitos relacionados à alimentação, atividade física e organização da rotina.

Segundo ela, o acompanhamento contribuiu para uma percepção mais ampla sobre saúde e qualidade de vida.

“Foi um período de aprendizado sobre meu próprio corpo e sobre a importância de olhar para a saúde de maneira mais completa”, conta.

Reflexos na vida profissional

A experiência também influenciou sua forma de abordar o tema do autocuidado no ambiente profissional.

“Hoje eu falo muito sobre equilíbrio e saúde com minhas clientes. É algo que passou a fazer parte das conversas no dia a dia”, afirma.

Para a médica Mariana Vilela, relatos como esse reforçam a importância de ampliar o acesso à informação sobre saúde metabólica e hormonal.

“O mais importante é orientar as pessoas para que busquem avaliação adequada e acompanhamento profissional quando necessário”, conclui.

Acompanhe mais conteúdos da Dra. Mariana Vilela no Instagram @dra.vilelamariana e da Clínica Casa Santé em @casasantecg.

A Clínica Casa Santé está localizada na Rua Manoel Inácio de Souza, 37, Bairro Jardim dos Estados, em Campo Grande.

Para esclarecer dúvidas e agendar uma avaliação, entre em contato pelo WhatsApp: (67) 99235-9038 (Clique aqui).

O Aura Beleza Spa fica na Rua Hermelita de Oliveira Gomes, 1440, no Bairro Santa Fe.
O telefone para contato é o (67) 99191-0523 (Clique aqui). Acompanhe o Aura no Instagram @aura.belezaspa.

