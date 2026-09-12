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CULINÁRIA

Entenda as diferenças entre gelato e sorvete e veja receitas

Entenda as diferenças e veja receitas para combinar com a sobremesa; modo de preparo, temperatura, quantidade de gordura e até a presença de ar interferem na textura e na percepção dos sabores

Mariana Piell

Mariana Piell

12/09/2026 - 09h00
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Na hora de escolher uma sobremesa gelada, é comum colocar gelato e sorvete na mesma categoria. Afinal, ambos são cremosos, doces e consumidos frios.

Apesar da aparência semelhante, porém, os dois produtos podem apresentar diferenças importantes na composição, no processo de fabricação e até na temperatura em que chegam à mesa. Essas características ajudam a explicar por que o gelato costuma ter textura mais densa e sabor mais concentrado.

A diferença começa ainda na receita. De acordo com o nutricionista André Facchin, da Gelato Borelli, o gelato tradicional costuma ser elaborado com uma proporção maior de leite e menor quantidade de creme de leite.

A composição pode resultar em um produto com menor teor de gordura do que alguns sorvetes convencionais.

“A principal diferença está na receita e na fabricação. De forma geral, o gelato tradicional é preparado com maior proporção de leite e menor quantidade de creme de leite, resultando em um teor de gordura inferior ao encontrado em muitos sorvetes convencionais. Além disso, durante a produção, incorpora menos ar à mistura, o que confere uma textura mais cremosa e consistente, além de realçar o sabor dos ingredientes”, explica.

Isso significa que a diferença não está simplesmente no nome dado à sobremesa. O processo pelo qual a mistura passa interfere diretamente na estrutura do produto.

Entre os pontos que ajudam a distinguir as duas preparações estão a quantidade de ar incorporada, a proporção de ingredientes utilizados, a temperatura de armazenamento e serviço e a escolha das matérias-primas.

MAIS OU MENOS AR

Um dos aspectos que passam despercebidos pelo consumidor é a quantidade de ar presente na sobremesa.

Durante a fabricação, a mistura pode incorporar ar, o que modifica volume, peso e textura. Nos sorvetes industrializados, essa incorporação tende a ser maior, enquanto o gelato artesanal apresenta uma estrutura mais densa.

Na prática, isso significa que uma porção de gelato pode parecer menor em volume quando comparada a uma porção de sorvete, mas, ainda assim, apresentar bastante intensidade de sabor. A estrutura menos aerada faz com que os ingredientes estejam mais concentrados na preparação.

“Essa menor incorporação faz com que o gelato apresente maior concentração de sabor e uma cremosidade característica, permitindo que os ingredientes sejam percebidos de forma mais intensa”, afirma Facchin.

A característica também ajuda a explicar uma das diferenças mais perceptíveis durante o consumo. Em vez de uma textura mais leve e aerada, o gelato apresenta consistência cremosa e compacta. A sensação na boca é resultado não apenas dos ingredientes, mas de todo o processo de produção.

Por isso, o sabor de uma fruta, do chocolate ou de outros ingredientes utilizados na receita pode aparecer de maneira mais evidente. Quanto maior a concentração de determinados componentes, maior tende a ser a percepção de suas características.

É importante, no entanto, não transformar essa diferença de fabricação em uma regra absoluta para todos os produtos disponíveis no mercado. Existem diversas formulações de sorvete e de gelato, e a composição varia conforme a receita, o fabricante e o método de produção.

VARIAÇÃO DE TEMPERATURA

Outro fator que interfere na percepção é a temperatura. Gelato e sorvete não são necessariamente servidos nas mesmas condições, e isso influencia diretamente a maneira como o paladar identifica sabores e aromas.

Em geral, o gelato é servido próximo de -15°C, enquanto muitos sorvetes são armazenados em temperaturas próximas de -20°C. Embora alguns graus possam parecer uma diferença pequena, a temperatura tem papel relevante na experiência sensorial.

“Quando um alimento está muito gelado, nossa percepção de aromas e sabores diminui. Como o gelato é servido em uma temperatura ligeiramente mais alta, ele favorece uma experiência sensorial mais rica, permitindo identificar melhor as características de cada ingrediente”, destaca o nutricionista.

Isso acontece porque o frio intenso pode reduzir temporariamente a percepção do paladar e dos aromas. É por esse motivo que uma sobremesa retirada diretamente de um congelador muito frio pode parecer menos saborosa nos primeiros momentos.

À medida que a temperatura aumenta ligeiramente, os sabores tendem a se tornar mais perceptíveis.

No caso do gelato, a temperatura de serviço é pensada para preservar a consistência e, ao mesmo tempo, favorecer essa percepção. A sobremesa chega à colher suficientemente firme para manter sua estrutura, mas sem estar tão congelada a ponto de dificultar a identificação dos sabores.

Essa característica também muda a forma como a sobremesa pode ser apreciada. Em vez de simplesmente consumir algo gelado para refrescar, o gelato pode ser degustado observando textura, aroma e sabor de cada ingrediente.

DO POTE AO PRATO

Embora o gelato costume ser consumido sozinho, servido em copinho ou casquinha, ele também pode entrar em preparações mais elaboradas. A sobremesa gelada combina com frutas, bolos, biscoitos e outras receitas quentes ou em temperatura ambiente.

A combinação entre temperaturas diferentes, inclusive, pode criar uma experiência interessante. Um bolo recém-saído do forno servido com uma bola de gelato, por exemplo, coloca lado a lado a massa quente e a sobremesa fria.

O contraste também funciona com frutas assadas, tortas e algumas preparações com chocolate.

Nesse caso, a escolha do sabor do gelato pode transformar completamente o resultado. Sabores mais neutros, como baunilha ou creme, combinam com frutas e sobremesas de chocolate. Já opções com frutas podem equilibrar receitas mais doces e densas.

Para quem quer aproveitar o gelato em casa, algumas combinações simples podem transformar a sobremesa sem exigir técnicas complicadas.

Brownie de chocolate com gelato de baunilha - Foto: Pexels

Brownie de chocolate com gelato de baunilha

Ingredientes:

  • 150 g de chocolate meio amargo;
  • 100 g de manteiga;
  • 3 ovos;
  • ¾ de xícara (chá) de açúcar;
  • ½ xícara (chá) de farinha de trigo;
  • 2 colheres (sopa) de cacau em pó;
  • 1 pitada de sal;
  • Gelato de baunilha para servir.

Modo de Preparo:

> Derreta o chocolate com a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas, mexendo a cada 20 segundos para evitar que o chocolate queime. Em outro recipiente, misture os ovos e o açúcar. Acrescente o chocolate derretido com a manteiga e mexa até obter uma mistura uniforme.

Adicione a farinha, o cacau e o sal, misturando apenas até incorporar os ingredientes. Transfira a massa para uma forma pequena forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos a 25 minutos.

O brownie deve ficar assado nas bordas e ainda úmido no centro. Espere alguns minutos antes de cortar e sirva uma fatia ainda morna com uma bola de gelato de baunilha.

pexels monstro 18303015Affogato simples - Foto: Pexels

Affogato simples

Ingredientes:

  • 1 bola de gelato de baunilha ou creme;
  • 1 dose de café espresso quente.

Modo de Preparo:

> Coloque o gelato em uma xícara ou taça pequena. Prepare o café espresso e despeje imediatamente sobre a bola de gelato. Sirva em seguida.

A receita combina a temperatura do café com a do gelato e também contrapõe o amargor do café à doçura da sobremesa. Para variar, é possível utilizar gelato de chocolate, avelã ou caramelo.

AGENDA CULTURAL

Samuel Rosa, Reynaldo Gianecchini, Mostra Palco Giratório, feira de adoção, cinema e mais

Samuel Rosa, Reynaldo Gianecchini, Mostra Palco Giratório, feira de adoção, cinema, atividades infantis e passeio pelo Complexo Ferroviário estão entre as opções

11/09/2026 08h30

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O cantor e compositor mineiro se apresenta no Parque das Nações Indígenas, a partir das 18h, em comemoração aos 80 anos do Sesc

O cantor e compositor mineiro se apresenta no Parque das Nações Indígenas, a partir das 18h, em comemoração aos 80 anos do Sesc Divulgação

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Campo Grande terá um fim de semana com programação para diferentes públicos, entre música, teatro, cinema, patrimônio, atividades para crianças e ações de adoção de animais. Entre os destaques estão os shows de Samuel Rosa e de Marlon Maciel com Germano Brandão, além das últimas atrações da 2ª Mostra Palco Giratório Sesc MS.

A programação também reúne espetáculos nacionais no Teatro Glauce Rocha, com Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall em “Um Dia Muito Especial”, atividades ligadas ao patrimônio ferroviário da Capital e experiências voltadas ao público infantil em shoppings.

SHOW

Os 80 anos do Sesc serão celebrados em Campo Grande com música ao ar livre. No domingo, data em que a instituição completa oito décadas de atuação, o cantor e compositor mineiro Samuel Rosa se apresenta no Parque das Nações Indígenas, a partir das 18h. A programação é gratuita.

A apresentação integra as comemorações nacionais do aniversário do Sesc e marca uma nova etapa da carreira do artista, que segue na estrada com a Samuel Rosa Tour.

O espetáculo reúne canções do primeiro álbum solo do músico, “Rosa”, lançado em 2024, e músicas que atravessaram seus mais de 30 anos de carreira.

Entre as faixas do trabalho solo que aparecem no repertório estão “Segue o Jogo” e “Rio Dentro do Mar”. A apresentação também recupera músicas conhecidas pelo público e composições gravadas por Samuel em parceria com outros artistas.

MÚSICA REGIONAL

A programação comemorativa dos 80 anos do Sesc começa antes, hoje, com uma apresentação de música regional no Sesc Sabor e Arte Camillo Boni. A partir das 18h, Marlon Maciel e Germano Brandão participam de uma edição especial do Sexta no Sesc. A entrada é gratuita.

A apresentação reúne dois músicos ligados à produção regional e à tradição de ritmos presentes em Mato Grosso do Sul.

Acordeonista e compositor, Marlon Maciel nasceu em Campo Grande e iniciou a carreira em 1988, tocando no Grupo Musical Uirapuru.

Em 1993, fundou o Grupo Canto da Terra, no qual permaneceu por 11 anos e gravou sete CDs. Entre as composições que fez nesse período estão “Vaneira do Canto”, “Te Vejo Regressar” e “Uma Noite sem Você”.

Desde 2004, o músico mantém seu grupo e atualmente se apresenta acompanhado pelo Grupo Trem Pantaneiro. Sua trajetória também inclui trabalhos como “Ciúme Bobo”, “Peão Folgado”, “Soy el Chamamé” e “Pro Namoro Ficar Bom”.

PALCO GIRATÓRIO

A 2ª Mostra Palco Giratório Sesc MS entra em sua última semana com atrações de teatro, dança, circo e intervenções cênicas.

Os espetáculos percorrem diferentes linguagens e tratam de assuntos como identidade, cultura popular, racismo, memória, resistência e ocupação dos espaços públicos. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis pelo Sympla.

Hoje, às 19h, será apresentado “Eduardo: o Rei das Praças”, de Eduardo Show da Vida e Alysson Lemos, do Ceará.

O espetáculo também presta homenagem aos artistas de rua que fazem das praças e demais espaços públicos locais de trabalho, convivência e resistência. A classificação é livre.

Amanhã, a programação começa pela manhã. Às 10h, na Praça Ary Coelho, o grupo Máscara EnCena, do Rio Grande do Sul, apresenta “Bando”.

Para encerrar a Mostra, às 16h, as Inigualáveis Irmãs Cola, de São Paulo, apresentam “Cola Shows: Malabarismo e Simpatia em Dose Dupla”.

TEATRO

O Teatro Glauce Rocha recebe neste fim de semana Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall em “Um Dia Muito Especial”. O espetáculo será apresentado no sábado, às 20h, e no domingo, às 18h.

O cantor e compositor mineiro se apresenta no Parque das Nações Indígenas, a partir das 18h, em comemoração aos 80 anos do SescTEATRO Um Dia Muito Especial - Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall protagonizam a narrativa que se passa em Roma, no dia 6 de maio de 1938, durante a visita de Adolf Hitler à Itália de Benito Mussolini
Foto: Divulgação

A montagem leva aos palcos a história do filme homônimo de Ettore Scola, lançado em 1977 e protagonizado por Sophia Loren e Marcello Mastroianni. A adaptação brasileira tem direção e adaptação de Alexandre Reinecke e tradução de Célia Tolentino. O elenco conta ainda com Carolina Stofella.

A narrativa se passa em Roma, no dia 6 de maio de 1938, durante a visita de Adolf Hitler à Itália de Benito Mussolini.

Enquanto a cidade acompanha a movimentação política, Antonietta, mãe de seis filhos, permanece em casa, ocupada com as tarefas domésticas e vivendo em um casamento marcado pelo machismo e pela traição.

A rotina muda quando seu pássaro de estimação foge e vai parar na janela de Gabriele, seu vizinho. Ele foi demitido da rádio por ser gay e vive sob a ameaça da repressão do regime.

O encontro entre os dois abre espaço para uma conversa sobre desejos, frustrações, solidão e sonhos. Embora partam de situações distintas, os personagens encontram no outro uma possibilidade de compreender experiências que não cabiam nos papéis impostos pela sociedade daquele período.

Os ingressos estão disponíveis pelo site Ingresso Digital.

PASSEIO HISTÓRICO

Quem quiser conhecer parte da história de Campo Grande a partir da própria paisagem urbana poderá participar, neste sábado e domingo, de uma visita guiada pelo Complexo Ferroviário.

A artista visual Sara Welter conduz as caminhadas a partir das 15h30min, passando por sete espaços históricos localizados na Avenida Calógeras e região. A atividade é gratuita e integra a Jornada do Patrimônio 2026.

O percurso parte da cartilha “Resquícios do Tempo: Complexo Ferroviário”, produzida por Sara, que transformou vestígios da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil em desenhos e histórias.

Durante aproximadamente uma hora, a artista apresenta informações sobre os locais retratados, a história da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (NOB) e as transformações pelas quais a região passou. A pesquisa também reuniu relatos de ferroviários e moradores.

“Eu não sou arquiteta, mas sou uma pesquisadora independente porque gosto muito de patrimônio, meu foco está mais na curiosidade, no registro histórico e nos desenhos”, explica Sara.

Cada edição terá 30 vagas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: BIT.LY/ResqVisGui.

CINEMA

A programação dos cinemas também ganha espaço neste fim de semana com a Semana do Cinema, que ocorre até quarta-feira. No Cinemark do Shopping Campo Grande, as sessões terão valores promocionais durante o período da ação.

Entre os títulos em cartaz estão “Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor”, continuação do filme de 1998 estrelado por Sandra Bullock e Nicole Kidman; “Código: Vingança”; “Maravilhosa Árvore”; e o nacional “Minha Melhor Amiga”, com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli.

Os ingressos para sessões 2D, 3D e XD custam R$ 10 das 8h às 16h59min e R$ 12 a partir das 17h. Para salas Prime, os valores são de R$ 20 no período de matinê e R$ 24 à noite. As sessões D-Box seguem os mesmos valores de R$ 20 e R$ 24.

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

No Bosque dos Ipês, a “Sorveteria da Mel” ocupa o Piso L1, em frente à Academia Positivamente, no sábado e domingo. A experiência é inspirada no universo da criadora de conteúdo Melissa Seabra, conhecida como Mel Slime.

A proposta utiliza o conceito de uma sorveteria para criar uma experiência baseada em cores, texturas e produção de slime. Melissa reúne mais de 16 milhões de seguidores e inscritos em plataformas como Instagram, YouTube, TikTok e Kwai.

No Shopping Campo Grande, a Yupp Play oferece jogos e brinquedos próximos à praça de alimentação. Já a Yupp Experience, no segundo piso, reúne trampolins, basquete, futebol interativo, brinquedos infláveis, fliperama, carrossel e espaço infantil. O local também tem seis réplicas de dinossauros gigantes.

No Norte Sul Plaza, a atração Coisa de Criança reúne cenários em tamanho infantil, como cozinha, camarim e sala de aula, além de tobogãs e piscina de bolinhas.

O Magic Games oferece atividades para diferentes idades e o T-Rex Tour apresenta dinossauros todos os dias, a partir das 16h. Outra opção é a Slimeria, com oficinas de slime de diferentes durações e atividades.

FEIRA DE ADOÇÃO

Para quem deseja adotar um animal, a ONG Amicats promove uma feira de adoção hoje, das 17h às 21h, na Cobasi.

Serão 14 gatos, com idades entre 45 dias e 10 meses. Todos estão vermifugados; cinco já foram castrados e cinco, vacinados.

A ONG reforça que a adoção deve ser planejada para toda a vida do animal. Os interessados precisam oferecer um ambiente seguro e sem acesso à rua. Em apartamentos, todas as janelas devem estar teladas. Em casas, a organização solicita registros dos muros e portões do imóvel.

Também é obrigatória a utilização de caixa de transporte para levar o animal adotado para casa.

Quem não puder adotar também pode colaborar com a entidade, que recebe doações de ração, areia sanitária, mantas, potes, medicamentos, itens de limpeza, caminhas e jornais, além de contribuições financeiras.

Diálogo

Quem sonhava com caviar para bancar a campanha talvez tenha de rever o... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (10)

11/09/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Hannah Arendt - Politica Alemã

"Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime”.

FELPUDA

Quem sonhava com caviar para bancar a campanha talvez tenha de rever o cardápio. Em MS, a expectativa por mesa farta de recursos não se confirmou. Eles seguem decisão de distribuição interna e prestação de contas definidas pela Justiça Eleitoral. O total soma bilhões em todo o país, mas a divisão entre partidos e candidaturas obedece a critérios específicos. E como verba não cai do céu, o banquete imaginado poderá virar sopinha rala. Afinal, entre o cardápio prometido e o servido, existe um fator chamado prioridade.E salve-se quem puder!

Diálogo

Improbidade

O STJ reverteu decisão do TJMS e determinou o prosseguimento da ação de improbidade contra o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro. A ação, movida pelo MPMS, apura suposta promoção pessoal com uso de recursos públicos em eventos festivos do município. 

Mais

Segundo o Ministério Público, os gastos teriam alcançado cerca de R$ 3 milhões durante a gestão. O STJ entendeu que a apuração das responsabilidades deve prosseguir e que eventual dolo tem que ser analisado na fase de instrução do processo.

Diálogo Ana Cristina e Jary Castro - Foto: Arquivo Pessoal

 

Diálogo Carlos Alberto Peratelli e sua estimada Lili, que hoje completa 10 anos - Foto: Arquivo Pessoal

Carente

Na avaliação de algumas lideranças políticas, a campanha de 2026 está entre as mais carentes de propostas dos últimos tempos. Em vez de apresentar ideias capazes de conquistar o eleitor, o que se vê é o denuncismo ocupando cada vez mais espaço. O confronto político, dizem, vem prevalecendo sobre a discussão de projetos. Ao eleitor, resta esperar que apareçam propostas antes de chegar a hora de votar. Sei não.

Mesma língua

A crise que envolve o STF teve curioso efeito de colocar deputados de esquerda, direita e centro falando praticamente a mesma língua na Assembleia Legislativa de MS. O petista Pedro Kemp levou o assunto à tribuna e defendeu providências contra ministros e políticos envolvidos no escândalo do Banco Master. A manifestação recebeu apoio dos colegas Coronel David (PL), Junior Mochi (MDB) e Rinaldo Modesto (União Brasil). Pelo menos nesse episódio, ideologias foram momentaneamente deixadas de lado.

Disputa

Nos meios políticos, a avaliação é de que as duas deputadas estaduais que disputam a reeleição poderão enfrentar dificuldades para alcançar novamente seus mandatos. Ambas possuem base eleitoral em Dourados, justamente onde estaria ocorrendo congestionamento de candidaturas femininas. Todas chegam com pretensões sérias e disposição para brigar voto a voto. Nesse cenário, uma candidatura poderá acabar tirando espaço da outra.

ANIVERSARIANTES 

  • Dra. Catarina Maria Fagundes Magalhães,
  • Maria Clara Pontes Alvares,
  • Dra. Ellen Priscile Xandu Kaster Franco, 
  • Larissa Moraes Cantero Pereira, 
  • Patricia Jacob de Brito,
  • Argemiro Rodrigues Machado,
  • Catarina Yukiko Tsuge,
  • Jaime Carlos de Oliveira Filho,
  • Arnildo Ferre Irbe,
  • Marcelo Ferreira Miranda,
  • Nilson Neves Barbosa,
  • Rita Hildebrand Almeida,
  • Stelvia Gomes Moreno, 
  • Edson dos Santos Sales,    
  • Thietre Pires,
  • Thiago Sartori Dib, 
  • Mário Sérgio Vasquez Dorneles, 
  • Jacson Mateus Alba, 
  • João Bosco Homem de Carvalho Filho,
  • Julliane Suzzie Ramos de Lima, 
  • Joel Pizzini, 
  • Dr. Alfredo Alves Bobadilha,
  • Odilson Vitório,
  • Luana Rodrigues do Nascimento,
  • Marcio Irala de Lima,
  • Andréia Regis Guimarães,
  • Oscar Inácio Peixer,
  • Luiza Cantero Faria,
  • Pedro dos Santos Filho,
  • José Corrêa Filho,
  • Maria Auxiliadora Ferraz,
  • Dr. Antônio Silveira Leite,
  • Eliane Ferreira Kruki,
  • Narimã de Oliveira Costa,
  • Maria Neide Romero,
  • Adélia Sebastiana Simioli,
  • Maria Madalena Conte,
  • Wanda Girão Faria,
  • André Luiz Nacer de Souza,
  • Roberto da Costa,
  • Darci Umbelino Dias,
  • Sidney Carlos Leschine,
  • Maikon Barbosa, 
  • Dra. Norman Regina Brum Gomes, Yolanda Assunção Barboza, 
  • Luiz Carlos Ribeiro,
  • Valderez Oliveira,
  • Tânia Mara de Andrade,
  • Luciene Vaz Baltuilhe,
  • Marcelo de Araújo Schneider,
  • João Carlos Melli,
  • Vânia Vilalba Acosta,
  • Écio Mendes Garcia,
  • Giovani Nesello,
  • Tatiana de Oliveira,
  • Elza Salvador Albuquerque,
  • Déborah Freitas Soto,
  • Carolina Souza Meier,
  • Hudson Ferreira,
  • Geisa Francisca da Silva,
  • Ynara Santos, 
  • Danilo Rocha Silva,
  • José Avelino de Oliveira,
  • Delizete Maria Correa Alves,
  • Edy Fernando de Souza,     
  • Isabel Aparecida Fernandes Ribeiro,
  • Oscar Rocha, 
  • Ivan Gibim Lacerda, 
  • Fabíola Meldau Lemos,
  • João Fernando Villela,
  • Paulo Sérgio Franco do Amaral,
  • Roberto Dias Figueiredo,
  • Saul Girotto Júnior,
  • José Antonio Tozzi,
  • Adriane de Mello Nogueira Queder,
  • Hélio César de Mello,  
  • Josenir Pereira de Oliveira,      
  • Laura Aparecida Ferreira Vieira,
  • Ângela Maria Barbosa de Paula,
  • Henriqueta Garcia Ribeiro,
  • Antonia Aparecida de Souza,
  • Ila da Silva Fernandes,
  • Tayta Regina Drissen de Farias Reis,
  • Marcos Antonio Maganhotte Silva,
  • Olivia Tosta de Macedo Vianna,
  • Thaiz Paulino de Mattos,
  • Juliana Foscaches de Paula,
  • Anivaldo José da Silva,
  • José Edvaldo Bertolino dos Santos,
  • Renato Ferreira Morettini,
  • Solange Silva de Melo,
  • Ulisses Alberto Vessechia,
  • Luzineis Bernandes Arantes,
  • Marli de Fátima da Silva Gamarra,
  • Maria José Pereira Franca de Jesus,
  • Carlos Alberto Rodrigues Conessa,
  • Marilda Rolon do Vale,
  • Eliane Novaes Guimarães Mercadante,
  • Lúcio Ballerini,
  • Lyllian Aparecida Xavier Naglis 
  • de Lacerda,
  • Sônia Paixão Passos da Silva,
  • Dr. Emílio Morita Sakura, 
  • Katiuscia Estevam Perez,
  • Nelide do Carmo Cremasco 
  • Ostetto Oliveira,
  • Mariana de Moura França,
  • Simone Cristina Nervis.

Colaborou com Tatyane Gameiro

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