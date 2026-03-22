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Enterro do ator Juca de Oliveira reúne famosos e familiares em São Paulo

Dramaturgo morreu na madrugada de sábado (21)

Estadão Conteúdo

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22/03/2026 - 12h30
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O enterro de Juca de Oliveira aconteceu neste domingo, 22, no Cemitério do Araçá, em São Paulo. A cerimônia contou com a presença de familiares e amigos do ator.

O dramaturgo, um dos grandes nomes da televisão e do teatro no Brasil, morreu no sábado, 21. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira, 13, e enfrentava uma pneumonia associada a complicações cardíacas. Poucos dias depois da internação, no dia 16, havia completado 91 anos.

Uma vida dedicada à arte

Com uma trajetória que atravessa décadas, Juca de Oliveira construiu uma carreira extensa e diversa. Foram mais de 30 novelas e minisséries, cerca de dez filmes e mais de 60 peças teatrais, muitas delas também assinadas por ele como autor.

Mais do que números, sua história se confunde com a própria evolução da dramaturgia brasileira. Entre palcos e estúdios, trabalhou com alguns dos maiores nomes da cultura nacional e ajudou a moldar o teatro e a televisão como conhecemos hoje.

Muitos de seus trabalhos tinham forte teor político, assim como seus posicionamentos ao longo da vida. Em 2022, ele relatou ao Estadão a angústia de ter sido obrigado pela pandemia dois anos antes a tirar de cartaz a comédia Mãos Limpas, que vinha lotando o Teatro Renaissance.

"Foi a pior sensação da minha vida bloquear um espetáculo que garantia o sustento de uma equipe e perceber que a paralisação se arrastaria por muito tempo", disse. Mas comemorava poder retornar aos palcos com a peça A Flor do Meu Bem-Querer.

Gastronomia Correio B+

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes

Nutricionista compartilha dicas de como escolher os ingredientes para evitar o desperdício e garantir melhor desempenho nas receitas

22/03/2026 10h25

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Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes Foto: Divulgação

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Para quem começou a se aventurar na cozinha recentemente, a escolha das frutas, verduras e legumes pode ser um desafio. Com diferentes cores, texturas e consistências, esses alimentos costumam gerar dúvidas no consumidor.

Pensando nisso, o B+ falou com Cláudia Mullero, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, que compartilha dicas de como selecionar os ingredientes de maneira correta para cada ocasião, garantindo melhor desempenho das receitas e benefícios à saúde.

Existe alguma regra geral para escolher os ingredientes?

“Algumas atitudes comuns são apertar e cheirar os ingredientes. Isso não está errado, mas uma boa dica é conhecer as especificidades de cada alimento e como ele será utilizado na receita, evitando o desperdício”, indica a especialista.

Em geral, observar a aparência ajuda na escolha, mas compreender as características de cada alimento é fundamental para o desempenho das receitas.

Batata

Considerada uma das mais difíceis de escolher, a batata deve apresentar uma superfície lisa e firme e sem manchas escuras. Evite aquelas que contam com sinais de brotos, tons verdes na casca ou descoloração, pois essas características indicam exposição a luz e a produção de solanina, uma substância tóxica. Ou seja, não são recomendadas para consumo.

Cenoura

As cenouras devem apresentar uma cor viva e uniforme, sem manchas escuras. Também devem estar firmes ao toque com a superfície lisa, um sinal de boa qualidade.

Alface

As folhas de alface devem estar crocantes e com a coloração viva. Por isso, evite a borda marrom, com sinais de desgaste e aparência de murcha. Uma boa dica é verificar se o talo está firme, isso é um sinal de que o ingrediente está fresco.

Tomate

Na hora de comprar, evite os tomates com pele rachada, pois indicam envelhecimento. Escolha os que apresentam a cor vermelha brilhante e uniforme, e que estejam com o peso adequado ou mais pesados em relação ao tamanho. Se for para utilizar no mesmo dia, para a produção de molho, por exemplo, opte pelos mais macios, que estão mais maduros.

Abobrinha

Escolha as abobrinhas com uma pele lisa, sem rachaduras e brilhantes, já que esses fatores indicam frescor. Evite abobrinhas muito grandes, pois podem contar com uma textura fibrosa. Ao toque, o ingrediente deve ser firme, mas ceder um pouco sob pressão.

Brócolis

Os brócolis devem apresentar a cabeça firme, compacta e uma cor de verde intenso. Evite comprar brócolis com cabeças soltas, amareladas ou manchadas, pois indicam falta de frescor.

Da feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumesDa feira à mesa: descubra pequenos truques para acertar na escolha de frutas, verduras e legumes - Divulgação

Beterraba

Para escolher boas beterrabas na feira, prefira as que estejam firmes, com casca lisa, sem rachaduras profundas, machucados ou partes moles, e com uma cor intensa e uniforme, geralmente em tom vinho escuro. Evite beterrabas muito grandes ou com aparência enrugada, pois podem estar fibrosas ou mais velhas.

Se ainda estiverem com folhas, observe se estão verdes e viçosas, já que isso é um sinal de colheita recente. Além disso, dê preferência às de tamanho médio, que costumam ter textura mais macia e sabor mais adocicado.

Maracujá

O maracujá foge das regras gerais, já que o ponto ideal para o consumo é quando a casca está enrugada e bem amarela. Isso é sinal de que a fruta está mais doce, mas é importante evitar manchas escuras.

Laranja

Para escolher a laranja, evite as que estão secas, mofadas e com machas. Prefira que estão com as cascas brilhantes e lisas. Outra boa dica é verificar se a fruta está pesada em relação ao tamanho, um indicativo de que estão mais suculentas.

Limões

Prefira os que têm casca lisa, firme e com brilho natural, pois cascas muito grossas ou enrugadas costumam ter menos líquido. A cor também ajuda. No caso do limão tahiti, busque um verde vivo e uniforme; já o siciliano deve ser amarelo intenso. Ao apertar levemente, o limão precisa estar firme, mas com uma leve maciez. Se estiver muito duro pode estar seco, e se estiver mole demais pode estar passado. Por fim, um cheirinho cítrico fresco na casca costuma ser sinal de que está mais fresco e saboroso.

Maçã

As maçãs com cheiro fermentado geralmente já passaram do ponto. Escolha as que contam com a pele brilhante, sem rugas e com uma consistência firme ao toque, mas que cedam um pouco com a pressão, isso é um sinal de frescor da fruta.

Melancia

Ao contrário das outras frutas, as manchas indicam apenas o local onde a melancia ficou apoiada no chão, porém, é importante verificar se essa parte está amarelada, não branca ou esverdeada. Prefira uma melancia mais pesada em relação ao tamanho, isso indica a boa quantidade de suco. Uma dica é dar um tapa leve na fruta, pois se apresentar um som profundo, está madura, mas o som oco, pode indicar que já passou do ponto.

Manga

No momento de escolher mangas, a opção ideal é a que conta com uma coloração vibrante e com a casca lisa. Um bom indicativo é o aroma doce na extremidade da haste. O toque deve ser firme, mas apresentar alguma elasticidade, indicando que está madura. Evite manchas escuras ou rachaduras.

Abacaxi

O abacaxi deve apresentar um aroma doce e uma estrutura bem firme. Uma boa dica é puxar levemente as folhas da coroa: se soltarem com facilidade, é uma indicação de que a fruta está madura.

Banana

As manchas marrons indicam uma maturação mais avançada, que pode ser ideal para receitas específicas e para o consumo in natura a cor amarela uniforme é ideal. É importante evitar as cascas rachadas, já que podem indicar os danos internos da fruta.

Cebola

Para garantir que as cebolas estejam cheias de sabor e evitar desperdícios, verifique se a casca está intacta e crocante. Cebolas com descascamento excessivo podem indicar que foram armazenadas por muito tempo. No caso da cebola roxa, procure por cascas brilhantes, sem manchas marrons ou pontos pretos.

A firmeza também é fundamental: ao apertar, a cebola deve estar extremamente firme e dura. Evite as que apresentam brotos, mofo ou cheiro muito picante, pois já estão impróprias para o consumo.

Cultura Correio B+

Natalia Osipova, a maior estrela da dança mundial, na primeira edição do Prix Osipova no Brasil

Concurso internacional idealizado pelo Conservatório Dança e Arte e Anna Koblova dará oportunidade a jovens talentos e terá Gala histórica no Rio de Janeiro

21/03/2026 18h02

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Natalia Osipova, a maior estrela da dança mundial, na primeira edição do Prix Osipova no Brasil

Natalia Osipova, a maior estrela da dança mundial, na primeira edição do Prix Osipova no Brasil Foto: Divulgação

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O Conservatório Dança e Arte e Anna Koblova realizam a primeira edição do Prix Osipova – Latin America, nos dias 27 e 28 de abril, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com a presença inédita da maior estrela da dança mundial, Natalia Osipova, primeira bailarina do Royal Ballet, em Londres, ao lado de jurados de grande renome internacional.

Anna Koblova, ex-bailarina solista do Ballet Bolshoi, integra o board do projeto e é professora exclusiva do CDA, no Rio de Janeiro. Amiga pessoal de Natalia Osipova, com quem dividiu camarins durante temporadas de balé no Theatro Bolshoi, na Rússia, mantém uma relação artística construída ao longo de anos no cenário internacional da dança.

O evento conta com o apoio do governo do estado através da Secretaria da Secretaria de Esporte e Lazer e de Cultura.

O projeto é um marco para a dança brasileira, um concurso que reunirá os principais talentos da América Latina, concorrendo a vagas em companhias e escolas internacionais, além de bolsas integrais, incluindo passagens e hospedagem para quatro finalistas, com destino à grande final do Prix Osipova em Londres, no Royal Opera House.

Mais do que uma competição, o Prix Osipova se afirma como uma experiência artística capaz de definir carreiras, oferecendo a rara oportunidade de serem pessoalmente observados, orientados e avaliados ao longo de todo o processo por um júri internacional de excelência, que inclui a própria Natalia Osipova.

As inscrições são gratuitas para bailarinos entre 15 e 26 anos, reafirmando o compromisso do projeto com a excelência artística, a inclusão e a igualdade de oportunidades. O processo seletivo será dividido em três fases, culminando na apresentação final no palco do Theatro Municipal.

Em uma Gala Histórica, no dia 28 de abril, após a cerimônia de premiação, Natalia Osipova se apresentará interpretando seu papel icônico do 2º ato do Ballet Giselle, ao lado de estrelas convidadas e do corpo de baile formado por bailarinas da Companhia Jovem CDA Para Todos, projeto social do Conservatório Dança e Arte, que atualmente reúne 29 bolsistas.

Para parte dessas jovens, será a realização do sonho de compartilhar o palco com Natalia Osipova na gala de encerramento. A apresentação será aberta ao público, com ingressos à venda online e também na bilheteria do Theatro Municipal, dia 15 de março, com valores a partir de R$220,00.

Natalia Osipova, a maior estrela da dança mundial, na primeira edição do Prix Osipova no BrasilNicole Abramoff, Talina Valpassos e Beth Tinoco, sócias do Conservatório da Dança - Divulgação

Encerrando a programação, no dia 29 de abril, Natalia Osipova, Jason Kittelberger e Anna Koblova ministrarão masterclasses de Ballet Clássico e Dança Contemporânea na sede do Conservatório Dança e Arte, mediante agendamento prévio e com vagas limitadas.

“Mais do que um concurso, o Prix Osipova consolida o Rio de Janeiro como palco internacional da dança e posiciona o Conservatório de Dança e Arte à frente de um projeto inédito na América Latina. Para nós, é uma honra imensa receber a confiança de Natalia Osipova e Anna Koblova para realizar um projeto dessa dimensão, que une excelência artística, projeção internacional e compromisso social”, finaliza Nicole Abramoff, diretora artística e uma das três sócias do CDA.

Inscrições para os candidatos estão abertas até o dia 20 de março no site

www.prixosipova.com.br

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