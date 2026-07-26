Paulina García e o milagre do cinema sul-americano

Há homenagens que cumprem o protocolo de uma noite de abertura e há aquelas em que percebemos, enquanto acontecem, que o prêmio realmente encontrou a pessoa certa. Foi assim com Paulina García, a grande homenageada da quarta edição do Bonito CineSur, que começou na noite de sexta-feira, 24 de julho.
Apresentada por Reynaldo Gianecchini e Andrea Freire, a cerimônia reuniu autoridades, realizadores e convidados no Centro de Convenções de Bonito, mas foi Paulina, ao receber o Troféu Pantanal, quem deu sentido ao que o festival pretende construir: um espaço em que o cinema sul-americano possa se encontrar, se reconhecer e deixar de olhar apenas para fora em busca de validação.
Conhecida mundialmente por Gloria, filme que lhe rendeu o Urso de Prata no Festival de Berlim, Paulina construiu uma carreira dando corpo a mulheres que raramente chegam às telas sem serem simplificadas. Suas personagens têm desejo, contradições, medo, humor, passado e futuro. Talvez por isso sua emoção ao ser reconhecida no Brasil tenha sido tão verdadeira.
Conversei com ela antes da cerimônia sobre as personagens tão fortes que eterniza nas telas e sobre o quanto ainda falta para o cinema efetivamente abraçar a narrativa feminina, criando não apenas histórias de mulheres consideradas fortes, mas histórias sobre mulheres de todas as idades, com toda a complexidade que isso envolve.
Depois da homenagem, o público pôde compreender ainda melhor o que torna Paulina uma atriz tão especial. A abertura terminou com a exibição do lindo Querido Trópico, da cineasta panamenha Ana Endara, e foi difícil não sair tocado. No filme, Paulina interpreta Mercedes, uma mulher que começa a perder a memória e cria uma ligação inesperada com Ana María, a imigrante colombiana contratada para cuidar dela.
Cercadas por diferentes formas de solidão, as duas encontram uma espécie de abrigo uma na outra. É um filme delicado sobre memória, cuidado, abandono e afeto, sem transformar suas personagens em símbolos ou lições de vida.
Paulina está maravilhosa, passando pela confusão, pela agressividade, pelo medo e pela vulnerabilidade de Mercedes sem jamais retirar dela sua dignidade. Ao final, o filme havia emocionado o público e transformado a sessão em uma continuação natural da homenagem. Não assistimos apenas à celebração de uma trajetória, mas a uma atriz ainda em pleno domínio de sua arte, acrescentando outra mulher inesquecível à sua filmografia.
Tudo isso ecoou também em seu discurso, quando Paulina falou do cinema como uma linguagem que atravessa países sem exigir que abandonemos nossas línguas, nossos costumes, nossos antepassados ou nossa geografia. Em tempos nos quais a cultura tantas vezes parece pressionada a se tornar uniforme para circular, ouvi-la defender justamente aquilo que nos diferencia foi especialmente bonito.
Paulina chamou de “milagre” o fato de um trabalho realizado em outros países, em diferentes idiomas e ao lado de artistas de toda a América do Sul ser reconhecido ali, em Bonito. E há mesmo algo de extraordinário nisso. Falamos de países vizinhos, ligados por histórias, conflitos e afetos, mas que ainda conhecem muito pouco do cinema produzido uns pelos outros.
A abertura também relembrou Luiz Carlos Barreto e sua frase de que “um país que não produz o seu cinema é um país sem espelhos”. Talvez possamos acrescentar que um continente que não assiste ao cinema de seus vizinhos também corre o risco de não reconhecer o próprio rosto.
A noite reuniu ainda representantes do poder público e de instituições fundamentais para a realização do festival. Estiveram presentes a vice-prefeita e secretária de Turismo de Bonito, Juliane Salvatore, representando o prefeito Josmail Rodrigues; a secretária adjunta de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Giovana Correa Ferreira; Emanuelle Ribeiro, representando a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul; Vítor Mello, diretor regional do Sesc MS, também em nome da Fecomércio-MS; Ido Michels, assessor parlamentar do deputado federal Vander Loubet; e Leda Gonçalves de Freitas, representante da Associação Amigos do Cinema e da Cultura, responsável pela realização do CineSur.
O Bonito CineSur segue até 1º de agosto com mostras competitivas de filmes sul-americanos, ambientais e sul-mato-grossenses, além de oficinas, debates, sessões infantojuvenis e encontros entre realizadores e especialistas. Mais do que exibir filmes, sua missão parece ser justamente esticar essa corda invisível citada por Paulina: aquela que une uma pessoa à outra, apesar das fronteiras.