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Capa da semana Correio B+

Entrevista exclusiva com a atriz Priscila Fantin

"A peça apresenta uma solução oculta: a comunicação saudável. No "Menos Pausa", traduzimos todos os estudos para que as mulheres possam ter autonomia ao saber como se cuidar".

Flavia Viana

Flavia Viana

26/04/2026 - 19h30
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Entre personagens que marcaram época e novos desafios que reafirmam sua versatilidade, Priscila Fantin segue construindo uma trajetória sólida e sensível. Revelada ainda muito jovem para o grande público, ela rapidamente conquistou espaço na televisão com papéis que atravessaram gerações sendo lembrados até hoje, imprimindo autenticidade e emoção em cada interpretação.

Ao longo dos anos, sua carreira se desenhou com escolhas que equilibram popularidade e profundidade, transitando com naturalidade entre novelas, séries, cinema, teatro e também a internet.

O tempo, longe de acomodar, parece ter ampliado o olhar da atriz sobre a própria profissão. Se no início havia a intensidade típica de quem desponta sob os holofotes, hoje há uma consciência mais madura sobre o ofício de atuar — e sobre si mesma.

Priscila não apenas amadureceu artisticamente, como também passou a buscar projetos que dialogam com suas escolhas e com temas contemporâneos, revelando uma artista em constante evolução.

No presente ela se divide entre os palcos, pois estreou ao lado de Claudia Ohana sua nova peça: "As amantes de George Washington", gravações da nova temporada do seu programa 'Menos Pausa", e novos projetos. 

Mais do que revisitar sucessos do passado, Priscila Fantin olha para frente com curiosidade e coragem. Sua trajetória é, ao mesmo tempo, memória afetiva para o público e promessa de novas histórias que ainda estão por vir. Nesta entrevista, ela revisita momentos marcantes, compartilha aprendizados e revela o que a move hoje — dentro e fora de cena.

Linda, sensível e feliz, Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e em entrevista ao Caderno ela fala sobre carreira, saúde, bem estar, família e momento profissional.

Equipe de produção da Capa:

- Fotos: Sergio Bemfica

- Beleza: Lilian Lopez

- Locação: Casa Joá - Jardim Europa em São Paulo

- Edição de Vídeo - Sérgio Bemfica

A atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - Você começou muito jovem na televisão. Olhando para trás, o que a Malhação representou na construção da sua carreira?
PF - Representou toda a minha base. Eu fui alçada para uma carreira de atriz. Eu fazia fotos como modelo dos 11 aos 15 anos e trabalhava como modelo. Fiz um teste de vídeo quando um olheiro passou por BH e viu fotos minhas. Esse teste ficou lá guardado um ano, e um ano depois me chamaram para fazer Malhação. Na época eu estava fazendo o meu intercâmbio, não pensava em ser atriz, então eu nunca tinha estudado de fato para ser atriz.

Eu aceitei o desafio porque achei o convite muito insistente e achei que tinha alguma coisa por trás dessa grandiosidade que é aparecer na televisão num país como o Brasil que tem uma educação muito televisiva. Imaginei que tinha um motivo por trás dessa abrangência que que minha voz passaria a ter e aceitei esse desafio que o universo estava trazendo para mim.

Então eu fazia tudo muito intuitivamente e foi lá que eu aprendi toda a questão técnica da televisão, e foi toda uma base ali de como me posicionar para a câmera, para a luz, como funciona todo o maquinário por volta, o carrinho, o traveling, o steadicam, os cabos para as câmeras. Então foi uma grande base mesmo para tudo que viria a seguir na minha carreira.

CE - Personagens marcantes como a Serena em Alma Gêmea ainda são lembrados pelo público. Como você enxerga hoje esse sucesso tão forte?
PF - Com muito carinho, e fico muito feliz, porque foi uma personagem marcante não só pelo desempenho que ela teve na trama, o encaixe da Priscila com a Serena ali na interpretação, mas também pelas mensagens que ela passava. O que o Walcir Carrasco propôs com essa novela foi muito bonito e acolheu muita gente, então o que eu escutei bastante e ainda escuto sempre que a novela vem à tona, é que a Serena foi quase que uma guru para muitas pessoas, assim, que estavam vivendo situações em suas vidas que eram muito difíceis e dolorosas, e a Serena trazia uma palavra de acalento. Então foi uma personagem realmente muito marcante, muito importante até na vida de muita gente.

CE - Ao longo dos anos, você transitou entre TV, teatro e cinema. Existe alguma linguagem que te desafia ou encanta mais atualmente?
PF -  Eu gosto muito das três, acho que são muito diferentes. Eu não consigo traçar uma comparação para dizer gosto mais dessa ou daquela. As três têm suas delícias e suas dificuldades, então acho bem diferentes e sinto prazer nas três.

CE - Nos seus trabalhos mais recentes, o que mais te motivou a escolher esses projetos?
PF - Bom, é o meu trabalho atual, o meu trabalho recente que mais me completa, me preenche e toma espaço na minha vida, no meu coração e na minha mente, é o Menospausa. Ele é um projeto autoral que eu criei a partir de uma falta que eu senti, na nossa sociedade, na nossa cultura, e eu me debrucei sobre o assunto da peri-menopausa para poder ajudar as mulheres a viverem com uma qualidade de vida melhor, com mais bem-estar, porque a informação é o primeiro passo para a cura. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem mais autonomia.

Sobre trabalhos como atriz, o que me levou a escolher o projeto da peça, por exemplo, foi a profundidade do texto, a rebusquês do texto, usar a língua portuguesa de forma tão bonita, tão enriquecida, o conceito de cada palavra, que também é uma coisa que me encanta, porque a gente vai mudando o significado das palavras ao longo do tempo, ao longo da história, então esse texto traz os significados reais de cada palavra e a construção das frases também, eu acho muito bonito, sim. Fora isso, a quantidade de camadas que a personagem tem, e a reflexão principal que eu enxergo nessa. Essa peça que é sobre o quanto a comunicação faz diferença nas relações.

Esse ano, também, eu vou lançar um filme que eu participei, eu filmei em 2024. É uma comédia que foi gravada toda rodada lá no sertão do Ceará, com o Halder Gomes, que é o diretor, ele é genial, tem uma visão, uma textura, ele traz uma seriedade, um requinte para a tela, para o cinema, para a trama, para as cenas, e consequentemente para a comédia, que eu acho genial.

Foi com Edmilson Filho, como protagonista, fazendo Shaolin do Sertão, essa é a segunda versão desse filme, a primeira foi há dez anos, eu não participei, eu e Marcelo Cerrado entramos na continuação dessa história e foi um universo muito diferente para mim. E fazer comédias que têm esse propósito de servir um bom enredo, de trazer qualidade cinematográfica, mas com a finalidade de gerar risos. Eu acho muito lindo o papel que a comédia tem.

A atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - Como você avalia a evolução da dramaturgia brasileira desde o início da carreira até hoje?
PF - Eu acho que as linguagens elas sofrem alterações de acordo com o tanto de tecnologia, porque passa a ter muito mais possibilidades de tratamento de pós-produção e até mesmo na captação, porque você já tem mais possibilidades de captar diferentes coisas com drone, por exemplo, você tem cenas hoje em dia que eram extremamente complicada de serem feitas quando não existia  drone.

Então, e esse é só um exemplo, então acho que as linguagens vão sofrendo essas alterações por conta da tecnologia e por conta da visão do espectador também que junto com esse tanto tecnologia quanto de tantas outras novas informações que chegam tão rapidamente.

Estamos numa nova era, uma era de seres humanos que são diferentes de uma geração atrás, por conta da quantidade de informações mesmo que as telas trazem, a internet traz, a globalização traz. Então, há sempre uma readaptação. Da linguagem de cada veículo.

Mas, acredito que sempre há o lugar do que é, do que passa a mensagem do que o importante, independente de toda a maquiagem que venha ou da velocidade da linguagem que venha, manter o princípio do entretenimento nesse lugar da dramaturgia, que é interpretar personagens como interpretar. Interpretar personagens, como contar histórias. Eu acho que esse é um princípio que precisa se manter sempre independente de toda a maquinária em volta.

CE - Em tempos de redes sociais, como você equilibra o influenciar pessoas, o que significa pra você?
PF - Eu acho que há um propósito por trás de ter uma abrangência da minha voz, e eu sempre, desde os meus 16 anos, desde que eu comecei minha carreira, eu me preocupo com isso, porque primeiro, naquela época, tinha... bom, os tempos eram outros, os acessos eram outros, as pessoas viam apenas revistas semanais ou mensais. Hoje em dia, a gente tem isso com muito mais fácil acesso, é ridículo, é muito fpacil.

Então, naquela época, tudo que vinha tinha uma lentidão no chegar, que fazia com que isso perdurasse por mais tempo. Hoje em dia tudo muda mais rápido, as coisas mudam mais rápido, e também as opiniões os padrões e os parâmetros. Então naquela época tinha uma questão do padrão de beleza das revistas de moda que eu não me encaixava nesse padrão, então eu acho que eu trouxe comigo desde sempre uma questão de despertar e validar a verdadeira natureza das pessoas.

Então eu vejo muito junto comigo e com a minha carreira essa questão do influenciar entre aspas, porque eu não me considero uma influenciadora porque eu acho que isso é uma nova profissão que surgiu através das redes sociais mas que eu sempre tive sim essa preocupação com o público que me acompanha.

A atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - Saúde e bem-estar é algo que faz parte da sua rotina. Como você cuida do seu corpo e da sua mente no dia a dia?
PF - Saúde e bem-estar precisa fazer parte da minha rotina, porque senão eu adoeço. Eu já tive episódios da minha vida muito difíceis, muito tristes e lugares que eu não quero mais voltar, então para eu não voltar eu preciso me manter sempre em contato com o meu movimento físico e com meu trabalho mental. 

São coisas diárias que eu não posso abrir mão, de fato, e hoje em dia o que eu tenho feito é meditação por dez minutos no mínimo, caminhada, ioga ou um treino de HIIT, alguma coisa assim, por 30 minutos também todos os dias. O segredo é a constância para a gente se manter são porque mexer o corpo não. Não tem a ver com ter resultados estéticos, mexer o corpo tem a ver com liberar substâncias que fazem você se sentir melhor.

CE - A maternidade trouxe mudanças na sua forma de ver o trabalho e a vida? O que mais se transformou para você?
PF - Eu fui uma adolescente que não tinha medo de nada, nem da morte, e eu me jogava em todas as aventuras porque por várias questões eu precisava sentir adrenalina e emoções muito fortes era uma demanda interna minha.

E desde que eu tive filho isso diminuiu a ponto de hoje em dia eu não ter mais vontade nenhuma de me arriscar, mesmo que os esportes radicais tragam segurança eu não sinto mais essa vontade barra necessidade, porque antes era necessidade mesmo. Então não tenho mais vontade de pular de paraquedas como já pulei, de pular de jump, como eu já pulei, de escalar lugares perigosos, eu realmente procuro não arriscar, mas não dá nenhuma chance pra... de risco pra minha vida.

CE - Existe algum sonho profissional que você ainda não realizou e gostaria de tirar do papel?
PF - Eu não sei se é profissional ou se é pessoal, mas eu tenho há mais de dez anos um livro na minha cabeça e no meu coração que já tem até título, mas que ele está sendo escrito com muito cuidado, com muito carinho, porque ele é sobre a minha vida, então esse é um que eu acho que ainda vai se realizar na hora que chegar a hora.

A atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

CE - O que o público pode esperar dessas duas produções tão diferentes, mas que chegam quase simultaneamente na sua vida profissional?
PF - Bom, Menospausa, a gente estreou a terceira temporada, então o público já tem aí mais de seis meses de Menospausa no ar, em breve já preparando a quarta temporada, e acho que o que podem esperar é acolhimento, identificação, as mulheres conseguirem ver nas nossas convidadas todos os sintomas que elas também têm, e principalmente esclarecimento, além de conseguirem ter a explicação científica do que que está acontecendo no nosso corpo, por que que a gente sente as coisas que a gente sente e o que fazer para amenizar os desconfortos.

CE - O que te atraiu para integrar o projeto Menos Pausa e qual foi o maior desafio ao assumir esse formato, inclusive apresentando?
PF - Eu e a Vanessa (minha sócia), a gente se conheceu por causa de um suplemento, o Nutralive, que ela desenvolveu a partir da experiência dela como mulher, e passou por uma menopausa precoce, e ninguém sabia o que ela estava vivendo, ninguém conseguia explicar.

Ela ficou investigando por cinco anos, e quando ela entendeu a raiz de todos os problemas, ela desenvolveu essa fórmula. Ela é nutricionista e cientista social, e também desenvolveu essa fórmula para amenizar as dores dela. Os sintomas da Vanessa é uma fórmula que pode ajudar muitas mulheres, porque ela tem sete ativos que são muito indicados para amenizar vários dos sintomas.

Me contactaram para fazer a divulgação desse suplemento dela e acabou que a gente começou a se falar pessoalmente e diretamente, até que teve o lançamento desse produto e eu fui. Lá tinha o bioquímico falando e quando ele falou a palavra climatério, a palavra perimenopausa que eu entendi que eu já estava vivendo essas coisas sem eu nem ter nunca escutado esses termos antes, isso foi no início e já tem um ano.

Eu sei que hoje as pessoas já escutam muito mais essas palavras ainda que se confundam com seus significados, mas eu fiquei muito chocada de eu nunca ter escutado e comecei a procurar sobre, a pesquisar, ler e percebi que as pesquisas sobre o corpo feminino sobre o cérebro feminino são extremamente recente, são assustadoramente recentes, então de fato não tem essas informações disponíveis.

Níveis de fácil acesso para a grande população, e é isso que eu resolvi fazer junto com a Vanessa. A gente resolveu trazer para as mulheres essas informações que a gente não teve, e que a gente tem que ter o mais cedo possível na nossa vida, porque a forma como a gente vive a nossa vida nos vinte e poucos anos é o que vai ditar como vai ser a nossa menopausa.

Priscila e Vanessa apresentam o Menospausa - Divulgação

 

A atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

 

A atriz Priscila Fantin é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Sergio Bemfica com exclusividade para o Correio B+ - Diagramação: Denis Felipe - Beleza: Lilian Lopez - Por: Flávia Viana

 

Astrologia Correio B+

A energia do Tarô da semana entre 27 de abril e 03 de maio. Esforços virarão resultados.

Como arcano regente, o Cavaleiro de Ouros aponta que paciência e perseverança começam a dar frutos, transformando esforços em resultados concretos e duradouros.

26/04/2026 12h00

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A energia do Tarô da semana entre 27 de abril e 03 de maio. Esforços viraram resultados.

A energia do Tarô da semana entre 27 de abril e 03 de maio. Esforços viraram resultados. Foto: Divulgação

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O Cavaleiro de Ouros, como carta regente da semana, aponta para um período de progresso constante e metódico, guiado pela disciplina, pela confiabilidade e pela paciência, mais do que pela pressa.

É um convite a valorizar as tarefas do dia a dia, investir no planejamento financeiro e construir estabilidade com consistência. Em outras palavras, é tempo de semear com cuidado para colher no futuro. Os avanços podem ser lentos, mas serão firmes e seguros ao longo da semana.

O Cavaleiro de Ouros nos lembra de ter paciência e perspectiva quando as coisas não saem como planejado. Esta carta nos encoraja a enxergar os contratempos como oportunidades de crescimento pessoal e resiliência.

Às vezes, a vida nos leva por caminhos inesperados, e só olhando para trás conseguimos entender por que algo não deu certo como esperávamos.

Ainda assim, o Cavaleiro de Ouros nos assegura que esses desvios podem nos conduzir a bênçãos ainda maiores do que imaginávamos. Ele nos incentiva a manter o rumo e seguir em frente, mesmo quando o progresso parece lento ou inexistente. O sucesso, afinal, costuma ser resultado de esforço consistente ao longo do tempo. É importante permanecer focado nos objetivos e confiar na jornada, mesmo quando o caminho não está claro.

O Cavaleiro de Ouros incorpora qualidades como confiabilidade, dedicação e meticulosidade. Ele é retratado como uma figura firme em uma jornada lenta e constante, montado em um cavalo robusto e segurando um grande pentagrama dourado.

Essa carta reforça a importância de uma abordagem prática e disciplinada em nossos projetos. Ela nos convida a sermos pacientes e diligentes, priorizando benefícios de longo prazo em vez de gratificações imediatas.

Algo que você esperava não aconteceu como imaginava? Existe um incômodo por ainda não “ter” aquilo que parece tão presente na vida dos outros? O Cavaleiro de Ouros atravessa os campos com os olhos voltados para o futuro, mas carrega uma silenciosa frustração com o agora.

Diante dele, a paisagem parece árida, sem sinais imediatos de crescimento e a dúvida surge: quanto tempo ainda será preciso percorrer o mesmo caminho até que algo floresça?

Para se tornar Rei, esse Cavaleiro precisa provar sua capacidade de cultivar e fazer prosperar. Mas há um ponto essencial nessa jornada: a terra só responde quando ele encontra paz dentro de si e compreende o valor do tempo presente. É nesse aprendizado — de paciência e autoaceitação — que a verdadeira transformação começa. Como dizia Charles Chaplin: “A persistência é o caminho do êxito.”

Também é interessante notar que, entre todos os cavaleiros do Tarô Waite-Smith, o Cavaleiro de Ouros é o único cujo cavalo está parado. Isso indica que os acontecimentos estão momentaneamente estagnados.

Embora ele deseje avançar, precisa aprender algo essencial que só pode ser encontrado onde ele está agora: no presente. É no presente que reside a magia de transformar as circunstâncias.

O Universo tem uma maneira de oferecer aprendizados. As lições surgem na forma de “contratempos” recorrentes, que se repetem até que você absorva o que precisa mudar na sua forma de pensar. À primeira vista, pode parecer apenas mais um obstáculo: “Por que isso sempre acontece comigo?!” — mas é nesse momento que você deve se perguntar: “O que essa situação está tentando me ensinar?” “Como posso usar isso como uma oportunidade de fortalecimento?”

Talvez essas repetições estejam ensinando paciência, autoaceitação, limites ou a não depender da validação dos outros. Talvez o aprendizado seja simplesmente encontrar paz com quem você é agora, com todas as suas imperfeições percebidas.

Nesta semana, o desafio é olhar para situações que parecem retrocessos e reconhecer seu valor como lições de crescimento. Pergunte à situação: “Por que você continua acontecendo? O que está tentando me ensinar?” É natural sentir decepção por um tempo, mas depois é preciso enxergar o valor desse aprendizado. Reflita sobre como frustrações do passado o fortaleceram e o conduziram a resultados ainda melhores do que aqueles que você imaginava querer.

Esse Cavaleiro, com sua armadura e seu cavalo firme, simboliza determinação e dedicação inabalável. Ele nos ensina que o sucesso muitas vezes nasce da consistência e da perseverança, mesmo diante das dificuldades.

Com sua abordagem cuidadosa e planejamento meticuloso, ele mostra que agir por impulso nem sempre é a melhor estratégia. Em vez disso, observar, analisar e avançar com um plano bem estruturado tende a trazer resultados mais positivos. Quando a vida apresentar desafios inesperados, lembre-se da firmeza do Cavaleiro de Ouros: aprenda, adapte-se e permaneça comprometido com sua jornada.

Assim como os cavaleiros dos outros naipes, o Cavaleiro de Ouros representa trabalho, esforço e a responsabilidade que surge a partir dos sonhos e ideais do Pajem. Ele é o personagem mais trabalhador, metódico e atento aos detalhes do Tarô. Pode não ser o mais inspirador ou criativo, mas faz o necessário para alcançar seus objetivos, mesmo que isso envolva tarefas repetitivas ou rotineiras.

Esta carta indica que você está avançando de forma metódica em direção às suas metas. Há um plano definido, e você está seguindo-o com disciplina. Talvez não seja rápido, mas é constante, dedicado e comprometido. Um passo de cada vez até concluir a tarefa.

A carta também sugere que você continue exatamente como está: avançando gradualmente, sem necessidade de mudar sua abordagem. Confie no processo, mantenha suas rotinas e, com o tempo, você alcançará seus objetivos.

O Cavaleiro de Ouros anuncia oportunidades no campo material: trabalho, finanças e construção de patrimônio. É uma energia que favorece tudo o que exige estrutura, disciplina e busca por segurança.

Mais do que correr, ele ensina a avançar com consistência, valorizando cada etapa do processo. Às vezes, o melhor caminho é justamente o mais lento, desde que seja firme e bem construído. Como dizia Abraham Lincoln: “Eu ando devagar, mas nunca ando para trás.”

Trabalho & Carreira:
No campo profissional, o Cavaleiro de Ouros surge como um indicativo de progresso sólido e reconhecimento merecido. Ele revela que a dedicação constante começa a dar frutos e que você segue alinhado com seus objetivos. A carta pode apontar para conquistas concretas, como uma promoção, melhoria financeira ou o destaque das suas habilidades e competências no ambiente de trabalho.

Finanças:
No campo financeiro, o Cavaleiro de Ouros é um excelente presságio. Ele indica a chegada de oportunidades, com potencial de crescimento e ganhos consistentes. A carta reforça a importância de uma postura prática e responsável diante do dinheiro, privilegiando decisões seguras em vez de riscos impulsivos. O foco deve estar no planejamento e na construção de estabilidade, com os olhos voltados para resultados sólidos no longo prazo.

Relacionamentos:
No amor, o Cavaleiro de Ouros aponta para vínculos estáveis e construídos com solidez. Ele traduz lealdade, confiança e compromisso, indicando relações que se desenvolvem com constância e segurança. Para quem já está em um relacionamento, sugere uma parceria firme, com bases fortes e potencial de crescimento.

Já para os solteiros, pode sinalizar a chegada de alguém confiável, disposto a investir em um vínculo duradouro e emocionalmente estável. Mas lembre-se: a carta representa confiabilidade, lealdade e atitudes constantes, não necessariamente grandes demonstrações românticas. Nesta semana, as ações falam mais alto do que palavras.

Conselho:
Vá com calma. Não tenha medo de avançar devagar para garantir precisão. O Cavaleiro de Ouros aconselha observar bem o terreno antes de seguir adiante.

Possíveis desafios:

Teimosia:
Pode haver resistência a mudanças necessárias ou dificuldade em ceder em determinadas situações.

Estagnação:
Cuidado para não cair em uma rotina excessivamente monótona ou se perder nos detalhes a ponto de esquecer o panorama geral.

O Cavaleiro de Ouros mostra que você tem uma habilidade natural para planejar e executar. Você visualiza o objetivo, define o melhor caminho e segue com foco constante. Quando entra no “modo execução”, o trabalho é feito, mesmo que exija esforço intenso. Meticuloso, você cuida de cada detalhe e não deixa nada pela metade. Para você, é essencial concluir tarefas e projetos com qualidade e honrar seus compromissos.

Às vezes, essa carta também aponta para os aspectos mais simples ou até monótonos da vida: a rotina diária, tarefas repetitivas, obrigações domésticas e responsabilidades. Pode ser que você precise se dedicar a um projeto ou tarefa até o fim, com comprometimento total. Com o Cavaleiro de Ouros, é necessário assumir responsabilidades sem reclamações.

Por fim, essa carta sugere que você está adotando uma abordagem mais moderada e conservadora neste momento. Mesmo sentindo que mudanças podem estar a caminho, você permanece fiel ao que já sabe que funciona. Rotina e planejamento cuidadoso são suas ferramentas para alcançar seus objetivos.

Pode não ser o período mais empolgante, mas há segurança em saber que você está no caminho certo. Mesmo que o cansaço apareça ou a vontade de desistir surja, o Cavaleiro de Ouros convida você a persistir porque o sucesso virá.

O Cavaleiro de Ouros como carta da semana sugere um ritmo mais calmo e estratégico. É tempo de priorizar planejamento, disciplina e constância, agindo com responsabilidade para construir bases firmes, sem pressa, mas com segurança. A semana valoriza o trabalho consistente e a organização como caminhos para alcançar objetivos.

Siga no seu tempo, com firmeza e confiança: cada passo dado com consciência aproxima você do resultado que deseja. “Não importa quão devagar você vá, desde que não pare.” Confúcio

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

Gastronomia Correio B+

Clima de Copa do Mundo: receitas de petiscos para curtir os jogos do Brasil

Opções práticas e saborosas para entrar no clima da Copa

26/04/2026 10h30

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Pastel de palmito - Divulgação

Pastel de palmito - Divulgação Foto: Divulgação

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Com a Copa do Mundo de futebol se aproximando, crie a oportunidade perfeita para entrar no clima dos jogos e reunir amigos e família. Pensando nisso, a Água Doce Sabores do Brasil e o Divino Fogão apresentampara o B+  sugestões de petiscos para torcer durante as partidas, principalmente dos jogos do Brasil.

PASTEL DE PALMITO

Ingredientes:

  • 2 tomates
  • 100ml de azeite extravirgem
  • 600 gramas de palmito picado
  • Salsa a gosto
  • 250ml de leite
  • 50 gramas de cebola picada
  • 30 gramas de alho picado
  • Sal a gosto
  • 100 gramas de amido de milho
  • 1kg de massa de pastel

Modo de preparo:

Em uma panela quente, coloque o azeite, a cebola, o alho e deixe fritar. Em seguida, acrescente o palmito, o tomate, a salsa e refogue por 10 minutos. Verifique o sal e mexa até que o palmito esteja macio. Dissolva o amido de milho no leite, misture ao refogado e mexa até engrossar. Retire do fogo e reserve até esfriar. Abra a massa do pastel, no formato ideal para o petisco (8 cm x 5 cm), recheie e frite. Se preferir, utilize outros recheios de sua escolha.

Rendimento: 40 unidades.

Pastel de palmito - DivulgaçãoPão Três Queijos - Divulgação

PÃO TRÊS QUEIJOS

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de polvilho azedo
  • 1 xícara de chá de polvilho doce
  • 50 gramas de queijo meia-cura ralado grosso
  • 50 gramas de queijo parmesão ralado
  • 50 gramas de queijo canastra ou gouda
  • 3 ovos
  • 360ml de água
  • 60ml de óleo
  • 1 colher de chá de sal
  • Óleo a gosto para untar as mãos

Modo de Preparo:

Primeiramente, pré-aqueça o forno a 200ºC. Separe duas assadeiras médias antiaderentes.

Coloque a água e o óleo numa panela pequena e leve ao fogo médio para ferver. Enquanto isso, numa tigela grande, misture os polvilhos com o sal e assim que a mistura de água e óleo ferver, despeje aos poucos sobre a mistura para escaldar, mexendo bem com uma colher até incorporar todo o líquido. Com a massa já morna, adicione os queijos ralados e misture bem.

Em uma tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e junte à massa. Misture vigorosamente a cada adição, para incorporar cada ovo totalmente, de preferência com a espátula.

Para modelar os pães de queijo: coloque um pouco de óleo num pires para untar as mãos; com uma colher, retire uma porção da massa e enrole do tamanho de uma bola. Transfira o pão de queijo modelado para a assadeira untada e repita com o restante deixando espaço de 4 cm entre cada um, pois eles crescem ao assar. Leve ao forno por cerca de 40 minutos, até crescer e dourar.

Rendimento: 19 porções

 

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