Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

CAMPO GRANDE

Evento reúne 200 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias

Evento é gratuito e aberto ao público; veja local, dia e horário

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/02/2026 - 09h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Exposição de carros antigos acontecerá neste fim de semana em Campo Grande.

Ao todo, 200 relíquias estarão expostas ao público. Fusca, Opala, Ford ‘bigode’, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol ‘quadrado’, Brasília e Ford Del Rey serão alguns dos veículos exibidos.

Quem é apaixonado por carros antigos não pode perder esta oportunidade. A expectativa é reunir centenas de visitantes.

Na ocasião, amantes de antigomobilismo ainda podem se reunir e trocar experiências de viagens, peças, manutenções preventivas, além de fazer novas amizades com outras pessoas que são “loucas” por carros antigos.

O evento é aberto ao público e gratuito. Esta é a quinta edição do evento, realizado pela Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados Mato Grosso do Sul, em parceria com o Shopping Norte Sul.

Durante a exposição, haverá show da banda de rock Alzira’s, mostra de miniaturas de automóveis, mercado de pulgas de peças usadas, praça de alimentação e área kids.

O evento de carros antigos ocorre neste sábado (28), das 15h às 20h, no estacionamento do Shopping Norte Sul Plaza, localizado a avenida Presidente Ernesto Geisel, número 2300, Jardim Jockey Club, em Campo Grande (MS).

De acordo com Cristiano Heleno, organizador do evento, a proposta é prestigiar o antigomobilismo.

“Os carros antigos são muito amados pois nos resgatam memórias familiares. Teremos diversos parceiros expositores de verdadeiras relíquias, então, com certeza, será mais uma edição para ficar na história de nossa cidade”, afirmou.

SERVIÇO

  • Evento: Exposição de carros - 5ª edição
  • Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026
  • Horário: a partir das 15h - avenida Presidente Ernesto Geisel, número 2300, Jardim Jockey Club, em Campo Grande (MS)
  • Local: Estacionamento do Shopping Norte Sul, próximo à Cinépolis/Riachuelo
  • Entrada: Gratuita

SAÚDE

Mais do que atividade física, yoga é uma prática milenar que promove equilíbrio e autoconhecimento

A atividade física yoga é uma prática milenar indiana que integra posturas, respiração e meditação para promover equilíbrio e autoconhecimento

24/02/2026 10h00

Compartilhar
A prática dos asanas (posturas físicas) é um dos oito fundamentos do yoga

A prática dos asanas (posturas físicas) é um dos oito fundamentos do yoga Freepik

Continue Lendo...

Em um mundo que corre cada vez mais rápido, a busca por equilíbrio e bem-estar se tornou uma necessidade fundamental. É nesse contexto que o yoga, uma prática milenar com raízes profundas na filosofia indiana, destaca-se como atividade física e estilo de vida.

Além da execução de posturas, o yoga é um caminho de autoconhecimento que promete a integração plena do corpo, da mente e do espírito.

A palavra yoga deriva da raiz sânscrita yuj, que significa unir, juntar ou integrar. Essa etimologia resume a essência da prática: a busca pela conexão harmoniosa entre todos os aspectos do ser humano.

Tradicionalmente, o yoga se refere a uma disciplina física e mental que se originou na Índia e está associada às práticas meditativas do hinduísmo, do budismo e do jainismo.

Dependendo da perspectiva do praticante, o objetivo final dessa união pode variar. Para alguns, representa a ligação da alma individual com o divino.

Para outros, é a percepção de que o eu é puramente espiritual e imaterial.

Há ainda aqueles que, sob uma ótica mais racional e agnóstica, buscam no yoga o bem-estar físico e mental, uma ferramenta poderosa para viver uma vida mais consciente e plena.

FILOSOFIA

Embora no ocidente o yoga seja frequentemente associado apenas às posturas físicas (asanas), a filosofia clássica é muito mais abrangente.

O sábio Patanjali, em seus “Yoga Sutras”, sistematizou a prática em oito etapas, conhecidas como ashtanga yoga (os oito membros do yoga). Este é um caminho progressivo de purificação e autoconhecimento.

O raja yoga (ou ashtanga) é considerado o caminho clássico e descreve oito etapas:

1) Yama (proibições ou princípios éticos): são os votos de conduta social, que incluem a não violência (ahimsa), a verdade (satya), o não roubar (asteya), a conduta brahmánica ou celibato (brahmacharya) e o não apego (aparigraha);

2) Niyama (receitos ou observâncias pessoais): dizem respeito à autodisciplina e à pureza interior, como a limpeza física e mental (shaucha), a satisfação plena (santosha), a disciplina (tapas), o estudo de si mesmo e das escrituras (svadhyaya) e a entrega a uma força superior (ishvara pranidhana);

3) Asana (postura): é a prática das posturas físicas. O objetivo original era preparar o corpo para longos períodos de meditação, mantendo a coluna ereta e o corpo estável e confortável. É neste membro que o hatha yoga se concentra;

4) Pranayama (controle da respiração): envolve técnicas de controle da energia vital (prana) por meio da respiração. O objetivo é expandir e regular essa energia no corpo;

5) Pratyahara (retração dos sentidos): é o processo de interiorização, em que os sentidos se retiram dos objetos externos e a atenção se volta para o mundo interior;

6) Dharana (concentração): a capacidade de focar a mente em um único ponto ou pensamento, sem distrações;

7) Dhyana (meditação): o estado de fluxo ininterrupto da concentração, um estado de profunda quietude e percepção, em que não há mais esforço para se concentrar;

8) Samadhi (iluminação ou absorção total): o estágio mais elevado, de união completa com o objeto de meditação, transcendendo o “eu” individual.

É importante notar que a maioria das aulas de yoga modernas foca no terceiro (asana) e quarto (pranayama) membros, mas o conhecimento dos princípios éticos e meditativos enriquece e aprofunda a experiência de qualquer praticante.

A prática dos asanas (posturas físicas) é um dos oito fundamentos do yogaFlexibilidade mental promovida pelo yoga possibilita um estado de relaxamento profundo - Foto: Freepik

ESTILOS

A popularização do yoga no ocidente deu origem a uma vasta gama de estilos, cada um com ênfases e metodologias específicas. A chave para começar é entender que o yoga se adapta a você, e não o contrário.

Conhecer as características principais de cada modalidade é o primeiro passo para encontrar a que melhor se alinha aos seus objetivos e personalidade.

  • Hatha Yoga

O hatha yoga é o estilo mais praticado e conhecido no mundo, sendo a porta de entrada para a maioria dos iniciantes. O termo hatha significa sol (Ha) e lua (Tha), simbolizando o equilíbrio de forças opostas. É um estilo essencialmente físico, mas de ritmo pausado.

As aulas geralmente combinam posturas básicas (asanas) com exercícios de respiração (pranayama) e um momento final de relaxamento. Seu principal objetivo é preparar o corpo para a meditação, promovendo alongamento, fortalecimento e consciência corporal.

Por ser acessível a todas as idades e níveis de condicionamento físico, o hatha yoga é o ponto de partida ideal para quem deseja conhecer os fundamentos da prática e reduzir o estresse do dia a dia.

  • Vinyasa Yoga

O vinyasa yoga, também conhecido como flow yoga, é um derivado dinâmico do estilo hatha. Sua principal característica é a sincronização do movimento com a respiração, criando uma sequência fluida e contínua entre as posturas. Vinyasa significa exatamente união de respiração e movimento.

As aulas são criativas e podem variar muito em intensidade, mas geralmente são mais aeróbicas, elevando os batimentos cardíacos e proporcionando um trabalho cardiovascular significativo.

É uma prática que, além de tonificar os músculos e aumentar a resistência, melhora a concentração e ensina o praticante a fluir diante das mudanças. É a escolha certa para quem gosta de dinamismo e desafios físicos.

  • Ashtanga Yoga

O ashtanga yoga é frequentemente descrito como uma meditação em movimento, mas é também um dos estilos mais exigentes fisicamente. Diferentemente da liberdade criativa do vinyasa, o ashtanga segue uma estrutura fixa. São seis séries de posturas, com sequências sempre realizadas na mesma ordem.

O aluno só avança para a série seguinte após dominar completamente a anterior. O ritmo é ágil e o foco está na força, resistência e purificação do corpo por meio do calor interno gerado pela prática. É o estilo ideal para pessoas disciplinadas, com muita energia e que buscam um treino completo para ficar em forma.

  • Iyengar Yoga

Fundado pelo mestre B. K. S. Iyengar no século 20, o Iyengar yoga é conhecido por sua abordagem meticulosa e precisa na execução das posturas. O foco principal é o alinhamento perfeito do corpo, com as posturas sendo mantidas por períodos mais longos para permitir a correção e o aprofundamento.

Uma característica marcante deste estilo é o uso de diversos acessórios (props), como blocos, cintos, mantas, cadeiras e cordas, que permitem que pessoas com lesões, limitações ou pouca flexibilidade possam experimentar os benefícios da postura de forma segura e correta.

É uma verdadeira fisioterapia para o corpo, ajudando a aliviar dores, melhorar a postura e reduzir o estresse.

  • Kundalini Yoga

O kundalini yoga é frequentemente chamado de “yoga da consciência” e tem um forte componente espiritual. Seu objetivo é despertar a energia kundalini, que, segundo a filosofia hindu, encontra-se “adormecida” como uma serpente enrolada na base da coluna.

A prática vai além das posturas físicas, que geralmente são mais simples, e integra técnicas de respiração intensas (como a “respiração de fogo”), cânticos de mantras, meditação e gestos com as mãos (mudras).

As aulas visam equilibrar os chakras e limpar os canais de energia, promovendo uma profunda sensação de relaxamento, clareza mental e conexão espiritual. É recomendado para quem busca autoconhecimento e uma prática que acalme a mente e as emoções.

  • Bikram Yoga

O bikram yoga é a versão mais famosa do chamado hot yoga (yoga quente). Criado por Bikram Choudhury, consiste em uma sequência fixa de 26 posturas e 2 exercícios de respiração, praticada durante 90 minutos em uma sala aquecida a aproximadamente 40°C e com alta umidade.

O calor intenso visa aquecer os músculos para aumentar a flexibilidade e promover uma profunda sudorese, que supostamente ajuda na eliminação de toxinas.

É uma prática extremamente desafiadora, que testa os limites físicos e mentais, auxiliando na perda de peso e no fortalecimento da força de vontade. No entanto, exige cuidados especiais com a hidratação e não é recomendado para pessoas com problemas cardíacos ou de pressão baixa.

ESTILOS CONTEMPORÂNEOS

Além dos clássicos, o yoga continua a evoluir, dando origem a modalidades contemporâneas e especializadas, que atendem a necessidades e públicos bem específicos.

> Yoga pré-natal: projetado para acompanhar a mulher durante a gestação, utiliza posturas de baixo impacto, exercícios de respiração e relaxamento para fortalecer o corpo, aliviar desconfortos comuns da gravidez e preparar a futura mãe para o parto, promovendo uma conexão profunda com o bebê.

> Yoga restaurativo e yin yoga: são focados no relaxamento profundo. No yin yoga, as posturas são mantidas por vários minutos para alongar os tecidos conjuntivos profundos. No yoga restaurativo, o uso de muitos acessórios (almofadas, mantas) permite que o corpo relaxe completamente nas posturas, acalmando o sistema nervoso.

> Aero yoga (ou yoga aéreo): uma prática moderna e lúdica em que as posturas são realizadas suspensas em uma rede ou tecido preso ao teto. Isso permite descomprimir a coluna, alongar mais profundamente e trabalhar o equilíbrio por meio de uma nova perspectiva.

> Yoga fitness e power yoga: vertentes mais ocidentalizadas que mesclam as posturas tradicionais com exercícios de condicionamento físico, como o uso de pesos leves ou repetições, para um treino mais intenso de fortalecimento muscular e queima calórica.

BENEFÍCIOS

A ciência moderna tem corroborado o que os sábios indianos já sabiam há milênios: a prática regular de yoga traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental.

> Benefícios físicos: aumento da flexibilidade, fortalecimento muscular, melhora do equilíbrio e da postura. Além disso, auxilia no bom funcionamento dos órgãos internos, estimula a circulação sanguínea e pode contribuir para a perda de peso.

> Benefícios mentais: redução significativa do estresse, da ansiedade e da depressão. A prática melhora a capacidade de concentração, acalma a mente, promove o autoconhecimento, aumenta a autoestima e ajuda a controlar a raiva.

Uma pesquisa colaborativa entre Universidade Federal do ABC (UFABC), Universidade de São Paulo (USP), Harvard e Hospital Albert Einstein identificou redução do declínio de funções cognitivas na velhice, como a atenção e a memória, em idosas praticantes do hatha yoga.

> Benefícios emocionais e espirituais: proporciona sensação de paz interior, equilíbrio emocional e uma conexão mais profunda consigo mesmo, ajudando o praticante a lidar melhor com os desafios da vida.

Assine o Correio do Estado

Felpuda

Algumas mudanças estariam sendo estudadas e poderão deixar muita gente "de...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (24)

24/02/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Steven Levitsky - escritor americano

"Democracias podem morrer não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos – presidentes ou primeiros-ministros que subvertem o próprio processo que os levou ao poder”.

 

FELPUDA

Algumas mudanças estariam sendo estudadas e poderão deixar muita gente “de queixo caído”, como diria vovó. Se isso acontecer, serão consideradas como estratégias e adequações ao ano eleitoral. A expectativa é bem grande, e muitos “barnabés” estariam com um olho no peixe e outro no gato. A “rádio peão” está a todo vapor, porém em ondas curtíssimas, pois, afinal, ninguém quer ser flagrado comentando sobre o que seria a, digamos, “fofoca do semestre”. Dizem que quem pensa que é já deixou de ser e quem seria também não é mais. Seria apenas uma questão de tempo...

Diálogo
Diálogo

 

DiálogoO Sesc Teatro Prosa abrirá sua temporada deste ano nesta quinta-feira, às 19h, com o show “40 tons”, do cantor e compositor Jerry espíndola. Na sexta-feira, também às 19h, a atração será o espetáculo “estado fantasma ii”, da Cia. de dança do Pantanal, de Corumbá. Já no sábado, às 16h, o teatro abre espaço para o público infantil com o espetáculo “o Colecionador de Brincadeiras”, da trupe teatro de Brincar. os três espetáculos têm classificação livre e os ingressos gratuitos estão disponíveis no Sympla.
DiálogoDr. Omar Kadri e Cassiane Kadri

 

DiálogoDra. Maria Castro

Cadê?

Foi aberto inquérito civil pelo Ministério Público de MS para investigar possíveis falhas no fornecimento de sondas e fraldas descartáveis a pacientes atendidos pelo Centro de Especialidades Médicas (CEM), em Campo Grande. Segundo o órgão, a medida foi tomada em razão das queixas sobre desabastecimento e qualidade dos produtos. Com base em documentação, foram identificados pendências e atrasos na execução contratual.

Mutirão

Nos próximos dias, o governo de Riedel lançará mais um projeto que se destina a ampliar serviços do Estado e parceiros para atender a população de municípios-polos e circunvizinhos. Trata-se do MS Cidadão, que estará sob a coordenação da Secretaria da Casa Civil. Equipes dos mais diferentes setores ficarão sediadas em localidades específicas, disponíveis para oferecer as ações a seus moradores. Seria um grande mutirão de importantes serviços.

Magoou

A apresentação da escola de samba homenageando Lula, dizem, serviu também para a ministra Simone Tebet definir seu rumo político. Dificilmente terá condições de continuar no MDB e “jogar junto” com o líder-mor do PT. Um dos carros alegóricos mostrou figura representando o ex-presidente Michel Temer “puxando” a faixa presidencial de Dilma Rousseff. O partido atribui o impeachment a “golpe” do emedebista. O MDB, é claro, não gostou e sinaliza que ser vice de Lula nem pensar. Aí...

Aniversariantes

Mariana Meaurio Rosa,
Oscar Augusto Vianna Stuhrk,
Helainny Pompeu Cunha da Silva,
Jhoseff Bulhões,
Clédio Carlos Santiani,
Clodoaldo de Oliveira Calazans,
Ildo Pires de Souza,
Marcelo Barbosa Alves Vieira,
Maria Leandra Barbosa,
Sonia Thereza Bosdotto Garcia Vazquez,
Washington Antenor de Souza Junior,
Evaldo Machado de Resende,
Gandhi Winckler,
Reginaldo Mattos,
Silvia Figueiredo Ajala,
Manoel Macedo da Costa,
Valdeny Joaquim de Alencar,
Henrique Martins Barbosa Neto,
Maria Rita Nolasco Olindo,
Isabel Lucia da Silva Grossi,
Jefferson Luiz Martinez Ocampos,
José Henrique Ayres Tavares do Couto,
Fernanda Borges de Oliveira Lima Remonatto,
Zulmira Longui Miglioli,
Gabriel Sborowski Polon,
Tieko Guenka Teruya,
Manoel Gomes da Silva,
Zanetti Guimarães da Rocha Onishi Fernandes,
Lelia Oshiro,
Vera Lúcia Dias Brentan,
Valdir Pimenta,
Fátima Corrêa da Silva de Almeida,
Cléia Santos Rosa,
Adriana Aparecida Lacerda Alves de Arruda,
Sônia Tereza Vasquez,
Elza Abadia de Oliveira,
Fernando Abbott Coelho Junior,
Risoleta Ferreira da Silva,
Fernando Machado,
Lucila Ferreira,
Jussimara Barbosa da Fonseca Bacha,
Dr. Wander Lisboa,
Neuza Coelho Malagoli,
Newton Lafayette Proença de Oliveira,
Eloiza Aquino Benevides,
Maiba Nader,
Celeida Cordoba de Lima,
Danielle Persio Lacerda Quevedo,
Meire Becer,
Daniela Morais Cantero,
Assuero Maia do Nascimento,
Fusako Watanabe,
Fernanda Alvarenga Depieri,
Luiz Antonio Prado,
Marcos Elias Zogbi,
Patricia Figueiredo Barros,
Rosely Alves de Sá Nakamura,
Sandra Alves Elias,
Sirley Guerra Del Barco,
Marcela Caldas Modesto,
Dirce Medeiros Sanches,
Maria Rita Murano Garcia,
Camila Mota Calarge,
Robson Ajala Lins,
Luiz Antônio Zanini,
Laura Pereira Ximenes,
Maria Helena Pinheiro,
Fernando Jorge Medeiros,
Heitor Campos Neto,
Iná Jaques de Almeida,
Rosa Maria da Cruz Romero,
Marina de Souza Rocha,
André Fabiano dos Santos Camargo,
Márcio Luis Veloso de Oliveira,
Gislaine Machado da Costa,
Márcio Watanabe,
João Luiz Rodrigues Lopes da Silva,
Antonio Zeferino da Silva Sobrinho,
Elcio Padovan Correia,
Maurell Alves Chaves,
Júlio Alves Chaves Bezerra,
Milton de Oliveira Antunes Gago,
Sebastião José de Freitas,
Dr. Djalma Flores Blans,
Moisés Dutra dos Santos,
Sérgio Colombi,
Osmar Cardoso da Silva,
Osvaldo Durães Neto,
Antenor Francisco de Oliveira Neto,
Suellen Beatriz Giroletta,
Gilceu Luis Richetti,
Rosemere Carrareto,
Eugênio Luiz Dameão,
Sandro Rogério Monteiro de Oliveira,
Izabella Caetano Costa,
Silvio Miura,
Paulo Henrique Ribeiro,
Larissa Meirelles Assis,
Maria Emília Lopes Batista,
Liliane Souza Ferreira,
João Henrique Matos,
Pedro Ivo Barros Quevedo. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante
aposentadoria compulsória

/ 1 dia

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante

2

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores
CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS

/ 1 dia

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3620, terça-feira (24/02)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3620, terça-feira (24/02)

4

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto
Infraestrutura

/ 2 dias

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2976, terça-feira (24/02)
LOTERIA

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2976, terça-feira (24/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 6 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?