Famoso por podcasts, jornalista Chico Felitti vem ao MS dar palestras

Culinária regional

Veja 15 receitas típicas do nosso estado

Com influências indígenas, paraguaias, bolivianas e gaúchas, as receitas típicas do Mato Grosso do Sul combinam ingredientes frescos e sabores autênticos, criando pratos únicos e deliciosos.

A variedade gastronômica do estado vai desde a suculenta peixada pantaneira, que destaca os peixes frescos dos rios locais, até a chipa, um pãozinho de queijo perfeito para acompanhar o café, a cozinha de Mato Grosso do Sul é uma celebração da cultura e da história local.

Se você está em busca de sabores autênticos, aqui está um compilado de receitas típicas da região que certamente vão conquistar seu paladar.

Sobá

O sobá é um prato japonês que foi adaptado pelos imigrantes para se tornar uma iguaria local em Campo Grande. Essa receita é um caldo de macarrão com carne de porco, ovo e cebolinha. Um prato reconfortante que aquece o corpo e a alma.

Ingredientes:

200g de macarrão para sobá

300g de carne de porco

2 ovos cozidos

Cebolinha picada

1 litro de caldo de carne

Shoyu a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem. Em uma panela, aqueça o caldo de carne e adicione shoyu a gosto. Cozinhe a carne de porco até ficar macia. Monte o prato com o macarrão, carne, ovos cozidos e cebolinha. Sirva com o caldo quente.

Caribéu

O caribéu é uma sopa rica feita com milho verde, carne seca, mandioca e diversos temperos. Um prato tradicional do Pantanal que reflete a história e a cultura da região.

Ingredientes:

500g de milho verde

300g de carne seca dessalgada

300g de mandioca

Alho, cebola e cheiro-verde a gosto

Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:

Cozinhe a mandioca e o milho verde até ficarem macios. Em outra panela, refogue o alho e a cebola, adicione a carne seca e deixe dourar. Adicione a mandioca e o milho cozidos à panela com a carne. Tempere com sal, pimenta e cheiro-verde. Cozinhe por mais alguns minutos até os sabores se misturarem bem. Sirva quente.

Peixada Pantaneira

A peixada pantaneira é um prato típico do Pantanal, feito com peixes frescos da região, como o pintado. É uma refeição que destaca os sabores naturais dos ingredientes locais.

Ingredientes:

1kg de pintado em postas

2 tomates

1 pimentão

1 cebola

Alho, sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde a gosto

Suco de 2 limões

Modo de preparo:

Tempere o peixe com sal, pimenta e suco de limão. Em uma panela, refogue o alho, cebola, tomate e pimentão. Adicione o peixe e cozinhe até ficar macio. Salpique cheiro-verde por cima e sirva com arroz branco.

Chipa

A chipa é um pãozinho de queijo típico da região, perfeito para acompanhar um bom café da tarde.

Ingredientes:

500g de polvilho doce

300g de queijo meia-cura ralado

3 ovos

100g de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo:

Misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Modele pequenas porções em formato de ferradura. Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos ou até dourar.

Sopa Paraguaia

A sopa paraguaia, curiosamente, não é uma sopa líquida como o nome sugere, mas sim uma espécie de torta salgada feita à base de milho e queijo. É um prato tradicional e delicioso que você pode fazer em casa. Aqui vai a receita:

Ingredientes:

2 xícaras de flocão de milho

1 ½ xícaras de leite

1 xícara de óleo vegetal

4 ovos

3 cebolas grandes picadas

300g de queijo fresco ralado (pode ser queijo coalho ou minas)

Sal a gosto

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de Preparo:

Em uma panela, refogue a cebola no óleo até que ela fique dourada e macia. Em uma tigela grande, misture o leite, os ovos e o sal. Adicione o flocão de milho, o queijo ralado e a cebola refogada, mexendo bem. Acrescente o fermento e misture até a massa ficar homogênea. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. Asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 45 minutos ou até que a superfície esteja dourada e um palito saia limpo ao ser inserido no centro. Deixe esfriar um pouco antes de cortar e servir.

Arroz Carreteiro

O arroz carreteiro é um prato típico de Mato Grosso do Sul, herdado de imigrantes gaúchos. É uma refeição saborosa e nutritiva que se originou com os antigos carreteiros, que precisavam de uma comida prática e energética para suas longas viagens.

Ingredientes:

500g de carne-seca (ou charque)

2 xícaras de arroz

1 cebola grande picada

3 dentes de alho picados

2 tomates sem pele e sem sementes picados

1 pimentão verde picado

Cheiro-verde a gosto

Sal e pimenta a gosto

Azeite ou óleo para refogar

Água quente o suficiente para cozinhar o arroz

Modo de Preparo:

Deixe a carne-seca de molho em água por cerca de 12 horas, trocando a água várias vezes. Cozinhe a carne na panela de pressão por aproximadamente 30 minutos ou até que esteja macia. Deixe esfriar e desfie. Em uma panela grande, aqueça o azeite ou óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente a carne-seca desfiada e refogue bem. Adicione os tomates e o pimentão, cozinhando até que estejam macios. Adicione o arroz à panela e misture bem. Acrescente água quente suficiente para cobrir o arroz e ajuste o sal e a pimenta. Deixe cozinhar em fogo baixo, com a panela semi-tampada, até que o arroz esteja cozido e a água tenha sido absorvida. Antes de servir, salpique cheiro-verde a gosto e mexa bem.

Churrasco

Também herdado dos gaúchos, o churrasco é uma das tradições mais queridas do Mato Grosso do Sul, famoso por seus sabores autênticos e carnes suculentas.

Ingredientes:

1 peça de costela de boi (aproximadamente 5 kg)

Sal grosso a gosto

Pimenta-do-reino moída (opcional)

Linguiças de carne e de porco

Picanha (aproximadamente 1 kg)

Maminha (aproximadamente 1 kg)

Pão de alho (para acompanhar)

Modo de Preparo:

1. Preparação da Carne:

Costela: Tempere a costela apenas com sal grosso, esfregando bem em toda a superfície. Deixe descansar por alguns minutos.

Picanha e Maminha: Tempere com sal grosso e, se desejar, um pouco de pimenta-do-reino. Deixe descansar por alguns minutos.

Linguiças: As linguiças não precisam de tempero adicional, apenas ajuste o sal se necessário.

2. Acendendo a Churrasqueira:

Utilize carvão vegetal de boa qualidade. Acenda e deixe formar brasas bem quentes antes de colocar a carne.

3. Assando a Costela:

Coloque a costela no espeto ou grelha, com o osso voltado para baixo. Deixe assar lentamente, virando ocasionalmente, por cerca de 4 a 6 horas. A costela deve ficar macia e suculenta.

4. Assando as Carnes:

Coloque as peças de picanha e maminha na grelha, primeiro com a gordura voltada para cima. Asse por cerca de 10 minutos e vire. Continue a assar até atingir o ponto desejado.

As linguiças devem ser assadas até ficarem bem douradas e cozidas por dentro.

5. Preparação do Pão de Alho:

Faça cortes superficiais no pão, passe uma mistura de manteiga com alho e sal, e asse na grelha até dourar.

6. Servindo:

Retire as carnes e deixe descansar por alguns minutos antes de fatiar. Sirva com farofa, vinagrete e pão de alho.

Caldo de piranha

O caldo de piranha é um prato típico da região do Pantanal. A receita é famosa por ser extremamente afrodisíaca, pois a cabeça da piranha é rica em fósforo, um mineral que estimula a libido. O prato chega a ser conhecido como “viagra dos rios.”

Ingredientes:

1 kg de piranha limpa

1 cebola picada

2 tomates picados

1 pimentão verde picado

2 dentes de alho amassados

Coentro e cebolinha a gosto

Sal e pimenta a gosto

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 litros de água

Modo de preparo:

Tempere as piranhas com sal, pimenta e suco de limão. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola, o alho, o tomate e o pimentão até dourar. Adicione as piranhas e refogue por alguns minutos. Acrescente a água e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 30 minutos, até o peixe desmanchar. Retire as espinhas e bata o caldo no liquidificador. Volte com o caldo para a panela, ajuste o sal e deixe ferver. Acrescente o coentro e a cebolinha picados antes de servir.

Arroz com pequi

Arroz com pequi é um prato icônico da culinária do cerrado brasileiro, especialmente popular em estados como Goiás, Mato Grosso e Tocantins. O pequi, com sua casca dura e polpa amarela, é conhecido pelo sabor forte e aroma único.

Ingredientes:

2 xícaras de arroz

5 pequis

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

Sal a gosto

2 colheres de sopa de óleo

4 xícaras de água

Modo de preparo:

Lave bem os pequis e, com cuidado, retire as polpas das sementes. Em uma panela, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione as polpas de pequi e refogue por alguns minutos. Acrescente o arroz e continue refogando. Adicione a água e o sal. Cozinhe em fogo baixo até a água secar e o arroz ficar cozido.

Paçoca de carne seca

A paçoca de carne seca é uma herança da culinária indígena. Em tupi, "paçoca" é uma palavra que significa "esmigalhar".

Ingredientes:

500 g de carne seca dessalgada e desfiada

1 cebola picada

3 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de manteiga de garrafa

2 xícaras de farinha de mandioca

Sal e pimenta a gosto

Coentro ou cebolinha para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, aqueça a manteiga de garrafa e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados. Adicione a carne seca desfiada e refogue bem. Acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre para incorporar e ficar homogêneo. Ajuste o sal e a pimenta. Cozinhe em fogo baixo por alguns minutos, mexendo sempre para não queimar. Sirva quente, decorado com coentro ou cebolinha.

Doce de jaracatiá

O doce de jaracatiá é uma iguaria rara e tradicional do cerrado brasileiro, feito com o fruto da árvore jaracatiá, também conhecida como mamoeiro-bravo.

Ingredientes:

1 kg de jaracatiá descascado e picado

800 g de açúcar

500 ml de água

1 pau de canela

4 cravos-da-índia

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o jaracatiá picado, o açúcar, a água, a canela e os cravos. Leve ao fogo médio, mexendo ocasionalmente, até o açúcar dissolver completamente. Cozinhe por cerca de 40 minutos, ou até que o doce atinja a consistência desejada e o jaracatiá esteja bem macio. Retire a canela e os cravos. Deixe esfriar antes de armazenar em potes esterilizados.

Macarrão de comitiva

O macarrão de comitiva é um prato típico das comitivas de peões e tropeiros do Pantanal, conhecido pela simplicidade e pelo saborrústico. A comitiva, grupo de pessoas que acompanha o gado durante o transporte pelas estradas do interior, precisava de refeições práticas e nutritivas.

Ingredientes:

500 g de macarrão (tipo espaguete ou talharim)

300 g de carne seca dessalgada e desfiada

2 cebolas picadas

2 tomates picados

2 dentes de alho amassados

1 pimentão verde picado

Sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Óleo para refogar

Modo de preparo:

Cozinhe o macarrão em água com sal até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela grande, aqueça o óleo e refogue a cebola, o alho, o tomate e o pimentão até ficarem macios. Acrescente a carne seca desfiada e refogue bem. Adicione o macarrão cozido à panela e misture tudo, ajustando o sal e a pimenta. Finalize com o cheiro-verde picado e sirva quente.

Farofa de banana da terra

A farofa de banana da terra é um prato típico brasileiro, especialmente popular no Nordeste e Centro-Oeste. Ela combina a doçura da banana com a crocância da farinha de mandioca, criando uma mistura de sabores que é ao mesmo tempo doce e salgada.

Ingredientes:

3 bananas da terra maduras

2 colheres de sopa de manteiga

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de farinha de mandioca

Sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde picado a gosto (opcional)

Modo de preparo:

Descasque e corte as bananas em rodelas. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga e doure as rodelas de banana. Reserve. Na mesma frigideira, adicione a cebola e o alho, e refogue até ficarem dourados. Acrescente a farinha de mandioca e mexa bem, deixando tostar levemente. Tempere com sal e pimenta a gosto. Adicione as bananas douradas e misture delicadamente. Se desejar, finalize com cheiro-verde picado.

Moqueca pantaneira

A moqueca pantaneira é uma variação deliciosa da moqueca tradicional, feita com peixes frescos do Pantanal, como pintado ou pacu. O uso do azeite de dendê e do leite de coco dá ao prato um sabor rico e cremoso, enquanto os pimentões, tomates e cebolas adicionam frescor e cor.

Ingredientes:

1 kg de peixe fresco (como pintado ou pacu), cortado em postas

Suco de 2 limões

Sal e pimenta a gosto

2 dentes de alho picados

1 cebola grande cortada em rodelas

1 pimentão verde cortado em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

2 tomates cortados em rodelas

200 ml de leite de coco

2 colheres de sopa de azeite de dendê

Coentro picado a gosto

Modo de preparo:

Tempere as postas de peixe com o suco de limão, sal, pimenta e alho. Deixe marinar por 30 minutos. Em uma panela grande, faça uma camada com metade das rodelas de cebola, pimentões e tomates. Coloque as postas de peixe por cima dessa camada. Cubra com o restante das rodelas de cebola, pimentões e tomates. Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe a panela e leve ao fogo médio, cozinhando por cerca de 20 a 30 minutos, até que o peixe esteja cozido. Finalize com coentro picado antes de servir.

Feijão tropeiro

O feijão tropeiro é uma herança dos tropeiros que passavam pelo estado em suas longas viagens de transporte de gado. Hoje, ele é bastante popular em festas juninas e eventos tradicionais, além de ser uma delícia apreciada em almoços em família.

Ingredientes:

500 g de feijão carioquinha

200 g de bacon picado

200 g de linguiça calabresa fatiada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

4 ovos

1 maço de couve picada

2 xícaras de farinha de mandioca

Sal e pimenta a gosto

Cheiro-verde picado a gosto

Óleo para refogar

Modo de preparo:

Cozinhe o feijão até ficar macio, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, frite o bacon até ficar dourado e crocante. Adicione a linguiça e frite até dourar. Acrescente a cebola e o alho, refogando até dourarem. Quebre os ovos na frigideira e mexa bem, cozinhando até ficarem firmes. Adicione a couve e refogue rapidamente. Misture o feijão cozido e a farinha de mandioca, mexendo bem para incorporar todos os ingredientes. Tempere com sal e pimenta a gosto. Finalize com cheiro-verde picado.

