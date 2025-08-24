Festival de Inverno de Bonito atrai perfil diferente de turista ao município

Festival de Inverno de Bonito atraiu cerca de 20 mil turistas neste ano - Foto: FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito, que começou na quarta-feira (20) e termina neste domingo (24), atraiu cerca de 20 mil visitantes a cidade turística. Estes visitantes têm perfil diferente dos que viajam para o destino de ecoturismo ao longo dos outros meses do ano.

Conforme reportagem do Correio do Estado, nos cinco dias de evento, a estimativa de movimentação financeira é de R$ 23,2 milhões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a média é de três dias de permanência por turista, com gasto diário de R$ 387 por pessoa.

Assim como nos setores de hotelaria, gastronomia, comércio e serviços, no turismo, o impacto também é positivo, mas o perfil do turista nos dias de festival é diferente dos que visitam a cidade em outros períodos do ano.

Segundo Mariano Chiurazzi, gerente de uma agência de passeios, em vez de roteiros longos e complexos, os turistas de festival procuram passeios avulsos e mais simples, como idas a balneários.

Isto porque, desta forma, conseguem curtir as atividades e também ter energia para aproveitar toda a programação cultural à noite.

O gerente ressalta que esse comportamento garante fluxo durante o mês de agosto, que sem o festival, é geralmente de baixo movimento.

“Dá uma salvada no movimento, mantendo a agência ativa com cerca de 15 passeios por dia. Em outras semanas, fazemos cerca de oito”, observa.

Economia

O valor estimado de R$ 23,2 milhões circula pela cidade em hospedagem, alimentação, passeios, transporte, comércio e serviços.

Desta forma, ainda segundo a secretaria, o evento, que já entrou para o calendário dos grandes acontecimentos culturais do Centro Oeste, tornou-se também um motor da economia local.

Na gastronomia, o reflexo é imediato, conforme empresários do setor. O chef Sylvio Trujillo, do restaurante Bacuri, explica que na semana do Festival as vendas chegam a aumentar 80% e se equiparam aos períodos mais fortes do ano, como Natal ou Réveillon.

“Antes era baixa temporada, um mês em que dávamos férias a funcionários. Hoje, precisamos contratar temporários e reforçar estoques. O Festival mudou a lógica da cidade", disse, ao comentar sobre a mudança do festival de julho para agosto.

No comércio, os itens com temas pantaneiros estão entre os mais procurados. A vendedora Dila Gomes afirma que muitos turistas querem levar lembranças para casa, ou presentear familiares e amigos.

“A gente reabastece o estoque porque sabe que o movimento aumenta. A diferença em relação a meses normais é grande”, resume.

Cláudio Jacques, proprietário de uma loja de artesanatos e souvenir, calcula que as vendas aumentam de 20% a 30% durante o evento. Ele conta que reforça o estoque e até contrata diaristas para dar conta da demanda.

“Sai de tudo um pouco, camisetas, bolsas, artesanato. É mais trabalho, mas compensa e ainda garante renda extra para a equipe”, diz.

O impacto mais evidente é no setor de hotelaria. Com mais de 100 opções de hospedagem, Bonito registra ocupação total durante os dias de evento.

A sócia-proprietária de um hotel, Silvia Schmidt, também comemora a mudança de mês, de julho para agosto.

“No começo houve dúvida, mas já no primeiro ano ficou claro que foi um acerto. Agosto deixou de ser um mês morno e passou a garantir boa ocupação e faturamento. Isso dá regularidade e previsibilidade aos negócios”, afirma.

Segundo Silvia, essa estabilidade beneficia não apenas hotéis, mas todo o comércio. “É um movimento que mantém o turista mais tempo na cidade, visitando lojas e consumindo. O festival gera alegria cultural, mas também segurança econômica”, acrescenta.

FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito(FIB) é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Durante cinco dias, Bonito é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, recebem artistas regionais e nacionais.

O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

Na programação deste ano, as atrações nacionais foram Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Os atrativos são gratuitos e abertos ao público.