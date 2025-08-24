Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Festival de Inverno de Bonito atrai perfil diferente de turista ao município

Enquanto ao longo do ano roteiros são maiores e complexos, nos dias de festival a busca é maior por balneários e passeios avulsos

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

24/08/2025 - 16h29
O Festival de Inverno de Bonito, que começou na quarta-feira (20) e termina neste domingo (24), atraiu cerca de 20 mil visitantes a cidade turística. Estes visitantes têm perfil diferente dos que viajam para o destino de ecoturismo ao longo dos outros meses do ano.

Conforme reportagem do Correio do Estado, nos cinco dias de evento, a estimativa de movimentação financeira é de R$ 23,2 milhões.

De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a média é de três dias de permanência por turista, com gasto diário de R$ 387 por pessoa.

Assim como nos setores de hotelaria, gastronomia, comércio e serviços, no turismo, o impacto também é positivo, mas o perfil do turista nos dias de festival é diferente dos que visitam a cidade em outros períodos do ano.

Segundo Mariano Chiurazzi, gerente de uma agência de passeios, em vez de roteiros longos e complexos, os turistas de festival procuram passeios avulsos e mais simples, como idas a balneários.

Isto porque, desta forma, conseguem curtir as atividades e também ter energia para aproveitar toda a programação cultural à noite.

O gerente ressalta que esse comportamento garante fluxo durante o mês de agosto, que sem o festival, é geralmente de baixo movimento.

“Dá uma salvada no movimento, mantendo a agência ativa com cerca de 15 passeios por dia. Em outras semanas, fazemos cerca de oito”, observa.

Economia 

O valor estimado de R$ 23,2 milhões circula pela cidade em hospedagem, alimentação, passeios, transporte, comércio e serviços.

Desta forma, ainda segundo a secretaria, o evento, que já entrou para o calendário dos grandes acontecimentos culturais do Centro Oeste, tornou-se também um motor da economia local.

Na gastronomia, o reflexo é imediato, conforme empresários do setor. O chef Sylvio Trujillo, do restaurante Bacuri, explica que na semana do Festival as vendas chegam a aumentar 80% e se equiparam aos períodos mais fortes do ano, como Natal ou Réveillon.

“Antes era baixa temporada, um mês em que dávamos férias a funcionários. Hoje, precisamos contratar temporários e reforçar estoques. O Festival mudou a lógica da cidade", disse, ao comentar sobre a mudança do festival de julho para agosto.

No comércio, os itens com temas pantaneiros estão entre os mais procurados. A vendedora Dila Gomes afirma que muitos turistas querem levar lembranças para casa, ou presentear familiares e amigos.

“A gente reabastece o estoque porque sabe que o movimento aumenta. A diferença em relação a meses normais é grande”, resume.

Cláudio Jacques, proprietário de uma loja de artesanatos e souvenir, calcula que as vendas aumentam de 20% a 30% durante o evento. Ele conta que reforça o estoque e até contrata diaristas para dar conta da demanda.

“Sai de tudo um pouco, camisetas, bolsas, artesanato. É mais trabalho, mas compensa e ainda garante renda extra para a equipe”, diz. 

O impacto mais evidente é no setor de hotelaria. Com mais de 100 opções de hospedagem, Bonito registra ocupação total durante os dias de evento.

A sócia-proprietária de um hotel, Silvia Schmidt, também comemora a mudança de mês, de julho para agosto.

“No começo houve dúvida, mas já no primeiro ano ficou claro que foi um acerto. Agosto deixou de ser um mês morno e passou a garantir boa ocupação e faturamento. Isso dá regularidade e previsibilidade aos negócios”, afirma.

Segundo Silvia, essa estabilidade beneficia não apenas hotéis, mas todo o comércio. “É um movimento que mantém o turista mais tempo na cidade, visitando lojas e consumindo. O festival gera alegria cultural, mas também segurança econômica”, acrescenta.

FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito(FIB) é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Durante cinco dias, Bonito é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, recebem artistas regionais e nacionais.

O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

Na programação deste ano, as atrações nacionais foram Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Os atrativos são gratuitos e abertos ao público.

Gastronomia B+: Aprenda a fazer um pão de queijo recheado com doce de leite

Ele é apaixonante e unanimidade na mesa dos brasileiros

24/08/2025 12h30

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Ele pode ser servido no café da manhã ou a tarde. Simples, com recheio ou aperitivo, ele é uma unanimidade e está presente na mesa dos brasileiros já faz muito tempo. Ele é apaixonante, e celebrou o seu dia no último dia 17, data fixada pela apresentadora Ana Maria Braga após um quadro em seu programa no ano de 2007 do "O Melhor Pão de Queijo do Brasil", e parece que realmente a data é levada bastante a sério! E que bom, não é mesmo?
Hoje, a conhecida rede Divino Fogão compartilha uma receita de pão de queijo recheado para você preparar na sua casa. Anota aí!

Ingredientes:

2 xícaras de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado (ou parmesão)

1/2 xícara de chá de leite

1/4 xícara de chá de óleo

1 ovo

1/2 colher de chá de sal

Doce de leite pastoso (use o de corte se desejar para não vazar)


Modo de preparo:

Inicialmente, pré-aqueça o forno a 180°. Em uma panela, aqueça o leite com o óleo até quase ferver. Despeje essa mistura quente sobre o polvilho com sal em uma tigela, misture bem até formar uma farofa. Adicione o ovo e o queijo e misture com as mãos até a massa ficar homogênea. Se estiver muito mole, adicione um pouco mais de polvilho, se estiver seca, mais um pouco de leite.

Pegue uma porção de massa, abra na mão, coloque um pouquinho de doce de leite no centro e feche bem formando uma bolinha. Evite colocar muito recheio para não vazar. Disponha os pãezinhos em uma forma untada ou com papel manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno por cerca de 20 a 25 minutos ou até dourarem levemente. Sirva. 

