Depois do sucesso de público no ano passado, o maior festival de cultura japonesa de Mato Grosso do Sul está de volta. A terceira edição do Festival do Japão MS, realizada pela Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande, vai ocupar 60 mil metros quadrados de área do clube de campo da entidade a partir desta sexta-feira (17), seguindo até domingo (19).

Os organizadores prometem uma programação extensa e intensa durante os três dias, com shows musicais, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia e concursos, entre outras atrações, com um leque de atividades para diferentes faixas etárias e todos os gostos.

A estimativa de público é de 25 mil pessoas nos três dias de evento, que esse ano comemora os 115 anos da imigração japonesa. Trata-se de uma comunidade numerosa (a terceira maior do País) e muito influente na cultura e no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul.

Neste ano, o Festival do Japão abraçou também uma vertente social. A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, e os alimentos arrecadados serão doados para o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, projeto desenvolvido em parceria com o Rotary Club Campo Grande.

“Nossa expectativa para essa terceira edição é a melhor possível. O objetivo é celebrar a cultura japonesa, oferecendo aos visitantes uma experiência inesquecível, que abrange tanto o tradicional quanto o mais animado mundo da cultura pop japonesa”, afirma Sayuri Higa, produtora e organizadora do evento.

CHÁ E KARAOKÊ

No palco principal desta terceira edição, o destaque vai para as ricas artes tradicionais e culturais do Japão, como o taiko (tambores japoneses), o odori (danças folclóricas e clássicas), apresentações de cantores campeões de karaokê e artes marciais como kenjutsu, karatê e judô, além de shows de mágica.

Oficinas e workshops permitirão um mergulho na cultura japonesa, com temas como origami (dobraduras) e a inédita oficina que ensinará a cerimônia do chá.

RAMEN E SOBÁ

A praça de alimentação é um dos grandes destaques do Festival do Japão MS, a cada ano fica maior e traz uma estrutura mais confortável para os visitantes.

Serão 1.484 m2 de área e mais de 20 operações gastronômicas, com opções como o tradicional sobá, tempurá, sushi, yakisoba, onigiri (bolinho de arroz recheado), ramen, doces japoneses, além de opções da culinária brasileira, como espetinhos, lanches e pastéis, para satisfazer todos os gostos.

Nesta terceira edição, a novidade é que a praça teve seu horário de funcionamento estendido e ficará aberta também para o almoço no fim de semana.

ANIME DANCE

Outra novidade desta edição é um espaço exclusivo para a cultura pop japonesa, a Arena Anime Show. Será realizado concurso de cosplay e também a primeira edição do concurso de dança Anime Dance Freestyle, onde a música e a dança se unem em uma experiência única e empolgante.

Além disso, será possível soltar a voz no karaokê, colecionar prêmios nas máquinas gachapon, jogar nos videogames e fliperamas e participar de campeonatos.

MISS NIKKEY

A cerimônia de abertura oficial do evento será realizada no sábado, dia 18, quando acontece também o concurso Miss Nikkey MS, que elegerá a mais bela nikkei da comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul.

A vencedora representará o Estado na final do Miss Nikkey Brasil, que acontece anualmente em São Paulo. Na última edição, a participante sul-mato-grossense emplacou no top 3 brasileiro e foi escolhida como segunda princesa.

SAMURAI RUN

Na área de expositores, serão mais de 30 espaços, com empresas dos mais variados ramos, abrangendo moda, beleza e saúde, inclusive com expositores vindos de São Paulo.

O evento tem apoio do governo do Estado, do Consulado-Geral do Japão, da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil (Kenren), do Sistema Fiems, do Sebrae, da Fecomércio, do Sesc, do Senac, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), da Sakura e da Dallas.

Sucesso em 2022, com mais de 600 participantes, a corrida Samurai Run Dallas será realizada novamente, unindo esporte e cultura em um evento temático com elementos da cultura japonesa.

A prova terá duas modalidades: a corrida de seis quilômetros e a caminhada de dois quilômetros. Desta vez, a competição será noturna, com início a partir das 19 horas de sexta-feira e aberta para participantes de qualquer idade.

SERVIÇO

A 3ª edição do Festival do Japão MS será realizada de 17 a 19 de novembro, no Clube de Campo da Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira (AECNB). Na sexta-feira, o horário será das 16h às 22h,

no sábado das 10h às 22h e no domingo das 10h às 21h, com a praça de alimentação aberta durante todo esse período. A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, e os alimentos arrecadados serão doados para o Cotolengo Sul-Mato-Grossense.

Endereço: Av. Ministro João Arinos, nº 140, Jardim Veraneio.

Haverá estacionamento pago disponível no local. Mais informações pelo site: festivaljapaoms.com.br

e pelo Instagram: @festivaljapaoms.