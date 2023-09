O fim de semana em Mato Grosso do Sul está repleto de atrações culturais para toda a família. Haverá a 35ª Noite da Poesia, gravação do segundo DVD do Grupo Humildemente, teatro em Corumbá, Festival Internacional da Carne na Capital e várias estreias nas telonas.

Para começar, no campo das artes literárias, Campo Grande recebe pela primeira vez a escritora Martha Medeiros, que promete tirar os leitores do mundo digital para um encontro intimista presencialmente.

“É uma conversa presencial, em que cada um olha no olho do outro e faz uma leitura, não só do que está sendo dito, mas do corpo, ver as pessoas rindo, o brilho no olhar, sentir o tom de voz do público campo-grandense”, diz a escritora.

Já as atrações musicais começam com a gravação do segundo DVD do grupo de pagode Humildemente. Formado por profissionais com mais de 10 anos de carreira, Romas, um dos vocalistas do grupo, já realizou dueto até com Xande de Pilares.

“Inicialmente, era Samba dos Crias até, definitivamente, carregarmos o nome Humildemente, que transmite

a nossa energia. Grupo fundado por mim e pelo Renan Milk, em nosso repertório trazemos sempre músicas autorais e um misto dos maiores sucessos do samba e do pagode brasileiro”, conta.

Ainda na programação, haverá a 17ª Primavera dos Museus que, neste ano, leva o tema “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”.

“O tema é a inspiração, oferecendo oportunidades para refletirmos sobre a construção da democracia de seus agentes”, explica o coordenador do Sistema Estadual de Museus de Mato Grosso do Sul, Douglas Alves da Silva.

Teatro

Com uma trilha sonora inédita de Tetê Espíndola, a Cia do Mato estreia hoje o espetáculo “Chafica”, em homenagem a Sarah Abussafi Figueiró, ícone da cultura sul-mato-grossense.

A peça começa às 19h, na Escola Estadual Dom Bosco, em Corumbá, com entrada franca. O projeto foi possível graças ao incentivo do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS) de 2021, da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do governo do Estado.

Sarah Abussafi Figueiró foi uma artista regional de origem libanesa. Considerada uma mulher à frente do seu tempo, ela foi incentivadora e defensora da cultura e da saúde em MS.

Festival da Carne

Abrindo o apetite para o fim de semana, tem começo hoje o 1º Festival Internacional da Carne MS, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

O encontro gastronômico promete atrair os sul-mato-grossenses apaixonados por um bom churrasco. Com os mais variados tipos de carnes na brasa, os pratos custam a partir de R$ 18.

São 35 chefs regionais distribuídos em 47 estações de assados, além de convidados de renome nacional e internacional. O evento deve reunir mais de 30 mil pessoas.

Kids

Para a criançada, este fim de semana tem o Bosque das Capivaras, um parque temático inspirado na beleza dos animais ícones de Mato Grosso do Sul e na maravilha da natureza.

As atrações lúdicas são para crianças de até 12 anos e acontecem no Shopping Campo Grande (Av. Afonso Pena, nº 4.909, Santa Fé).

Hoje também terá uma edição inédita de feira pet, que será voltada à adoção de animais com deficiência, também no mesmo shopping. Ao todo, são 16 bichinhos para doação, incluindo gatos e cachorros à procura de tutores responsáveis.

Ainda na programação, haverá o Quintal Sesc, que, a partir das 17h, traz atrações musicais no estacionamento em frente à loja Riachuelo, no piso térreo, também no Shopping CG.

As brincadeiras, as atividades recreativas e os brinquedos infláveis são todos coordenados pela equipe Brinquemania.

LiteraturA

A escritora gaúcha Martha Medeiros vem pela primeira vez a Campo Grande amanhã, para um encontro intimista com os fãs da literatura, na 35ª edição da Noite da Poesia – Conexões Culturais.

A roda de conversas pretende atrair escritores e leitores em um diálogo sobre arte e sociedade. Seu recém-lançado livro, “Conversa na Sala”, deve inspirar a troca olho a olho com o público, deixando de lado a correria do mundo digital.

O encontro será no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional MS (OAB-MS), que fica na Av. Mato Grosso, nº 4.700. A entrada é gratuita, mediante reserva de ingressos pela plataforma Sympla.

Sertanejo

As mulheres do modão abrem a programação sertaneja deste fim de semana na Capital. Amanhã, a partir das 19h, tem show especial com a dupla Larissa & Mariana, no Barolé.

Haverá ainda participação especial de Olavo Netto, Lyanne Mello e Kid Kenner. Já o Garden 67 recebe shows da dupla João Marcos & Zé Ronaldo, com o DJ Gabriel Zim nos intervalos. A violada começa às 21h e vai até as 3h, com a participação do Esquenta67 e DJ Countt.

Rock

Também amanhã está marcada a combinação perfeita de blues e flashback no Blues Bar.

Na ocasião, será celebrado os 20 anos da banda Whisky de Segunda, um dos maiores grupos de blues do Estado, com a participação de Patty Araújo, a Rainha do Flashback em MS.

Trazendo interpretações de grandes sucessos do rock nacional, Rodrigo Teixeira fará show amanhã, às 21h, no Teatro do Mundo, em Campo Grande.

RodTex e Os Coiotes é o novo projeto liderado por ele, ao lado de Simão Gandhy (guitarra), Zé Fiuza (bateria), Luciano de Sã (baixo) e Felipe de Castro (teclado).

O objetivo é misturar o repertório autoral com as composições de autores regionais, como Geraldo Espíndola e Renato Fernandes, além de compositores e bandas como Celso Blues Boy, Cazuza e Titãs.

Tributos

Uma das principais bandas de rock do mundo, Guns N’ Roses será homenageada amanhã,

no Sunset Growler, em tributo por The Best Cover. O evento começa às 18h e terá abertura de Gabriel Noah, vocalista da banda regional A Arca.

Também haverá tributo especial no Blues Bar hoje, onde The Luanna homenageará Pitty. A artista regional promete cover dos melhores sucessos da roqueira baiana. A abertura da noite fica por conta de Bob Noise.

Samba e pagode

Amnhã terá mais uma edição da Parada do Chokito, na Arena Sunset. Uma noite inesquecível com grandes atrações do samba regional, como Grupo Sampri, além da participação especial de Maninho Gomes

e DJ Giovani Martins.

Já no domingo tem a gravação do segundo DVD do Grupo Humildemente, com todo o carisma e a energia contagiante dos meninos que já conquistaram os corações dos campo-grandenses pagodeiros.

Antes do show, porém, haverá a final da Copa do Brasil, entre o São Paulo e o Flamengo.

A recomendação é de que se chegue cedo ao local.

Exposição

Com o tema “Memórias e democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”, a 17ª Primavera dos Museus terá início nesta segunda-feira, em museus de Campo Grande, Corumbá e Costa Rica.

O evento reunirá diversas artes que serão expostas simultaneamente pelas instituições sul-mato-grossenses, tanto presencialmente quanto por meio virtuais. A temática deste ano busca valorizar a memória dessa população para a construção democrática de um país justo e igualitário.

A Primavera dos Museus é um evento idealizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), cuja organização e coordenação em nível estadual fica à cargo do Sistema Estadual de Museus de MS.

Gospel

Eli Soares estará na Capital para a turnê Nós. Com mais de 10 anos de carreira, o cantor gospel acumula números impressionantes em visualizações no YouTube, seguidores nas redes sociais e plays nas plataformas de música por streaming.

Hits como “Me Ajude A Melhorar”, “Minha Oração” e “Os Anjos Te Louvam” – esta última que tem cinco indicações ao Grammy Latino – estarão no repertório. Eli já realizou turnês pelo Brasil e pelo mundo, performando grandes sucessos de seus álbuns.

O cantor demonstra toda sua paixão pela música religiosa ao lado de sua banda, mas, principalmente, no contexto solo da voz e violão. A performance acústica está presente desde

o início de sua carreira e vem encantando os fãs.

Seu show em Campo Grande ocorrerá no dia 21, no Teatro Dom Bosco, que fica Av. Mato Grosso, nº 225.

Cinema

Entre os lançamentos estão o desenho “A Ilha dos Ilús”, “Tire 5 Cartas” e “Noite de Bruxas”. Os filmes estão em cartaz no Cinemark, no UCI Bosque dos Ipês e no Cinepólis.

Sobre a animação, ilús são seres preparados para se tornarem pets na Terra. Porém, quando a cegonha erra o destino e entrega o cachorrinho Pocó para um casal de emas, a confusão estará armada.

Já o nacional “Tire 5 Cartas” traz a história de Fátima, uma taróloga que enrola seus clientes com a ajuda de seu marido, Lindoval. Sua sorte muda quando um valioso anel roubado cruza seu caminho. Ela embarca em uma aventura para lá de engraçada e emocionante.

“A Noite das Bruxas” é ambientado após o período da Segunda Guerra Mundial e acompanha mais um mistério aterrorizante com o retorno do célebre detetive Hercule Poirot. Quando um dos convidados

é assassinado, ele é jogado em um mundo sinistro de sombras e segredos.

Outro lançamento é o longa “After – Para Sempre” que marca o capítulo final do relacionamento de Tessa e Hardin. O filme está em cartaz desde o dia 13.

Cineclube

O Museu da Imagem e do Som (MIS) recebe o cineclube Andarilhos de Tóquio, com filmes produzidos na capital japonesa. As exibições ocorrem do dia 14 de setembro a 9 de novembro, na sede do MIS, que fica na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Vila Carvalho.

Em parceria com o coletivo de cinema A Boca Filmes, o evento apresentará cinco sessões com longas ambientados e produzidos em Tóquio, perpassando diversos gêneros típicos do cinema japonês, desde os Yakuza-Eiga até os tokusatsu.

As exibições são quinzenais, sempre na quinta-feira, às 19h. Na lista de selecionados estão “Shin Godzilla” (28/9), de 2016, por Hideaki Anno; “Cão Danado” (13/10), de 1949, por Akira Kurosawa; “O Funeral das Rosas” (26/10), de 1969, por Toshio Matsumoto; e “Akira” (9/11), de 1988, por Katsuhiro Otomo.