Fim de semana tem opções para apaixonados, roqueiros, forrozeiros e alternativos

A quinta edição da feirinha cultural Praça Bolívia, neste domingo, das 9h às 14h, monta acampamento na Vila Nova Ipanema (Bairro Santa Fé) sob o tema “O Amor Está no Ar”, naturalmente antecipando o clima do Dia dos Namorados, na segunda-feira.

Conhecida pelos estandes de artesanato, moda, pratos típicos e antiguidades, a feira também mantém uma programação de apresentações artísticas bem diversificada, além de uma campanha de adoção de pets. Da música, estarão Karina Marques, Pagodão do Vitão , Gio Resquim, Banda Red, Raphael Vital, Beca Rodrigues e o forró de Ronaldo Raimundo.

A dançarina Ciganinha e Alber Liberato, com a sua poesia, também marcam presença. A direção de palco e apresentação é de Lauro Ferrari. A localização da Praça Bolívia fica entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Aníbal de Mendonça e Dias Ferreira. O acesso é gratuito.

SESC CULTURA

Mas para quem quiser se adiantar no forró, há outra boa pedida já nesta sexta-feira, com o arrasta-pé da banda Flor de Pequi no Sesc Cultura, a partir das 18h30min, com entrada gratuita.

O espaço cultural (Avenida Afonso Pena, nº 2.270) preparou também um sábado junino para a criançada. A programação começa às 15h, com a oficina A Mini Fogueira da Festa Junina.

Para participar, é preciso ter ao menos cinco anos de idade, estar acompanhada de um responsável e levar os seguintes materiais: uma tesoura sem ponta, uma cola branca, uma folha de papel colorset vermelho e um pincel fino.

Os ingressos serão distribuídos com meia hora de antecedência, e a criançada já é convidada a ir com os trajes típicos de festa junina, para participar da atividade seguinte. Às 16h, começa o Arraiá do Sesc Cultura. A matinê será conduzida por Nano Elânio e Bandinha Caipira, com danças, brincadeiras cantadas e gente animada.

O REI E EL HOMBRE

Hoje, no ginásio Guanandizão, às 21h, Roberto Carlos realiza uma apresentação com sucessos que marcaram várias gerações. Os ingressos, que variam de R$ 160 a R$ 820, podem ser comprados no site eventim.com.br/robertocarlos ou na loja ¼ Colchões, na Avenida Afonso Pena, nº 4.393, no Jardim dos Estados.

Já na O Balaio Feira Criativa, a ser realizada no domingo, das 16h às 23h, na Esplanada Ferroviária, também com o Dia dos Namorados na pauta, a banda Francisco, El Hombre, de Campinas (SP) comanda uma festa romântica bem apimentada pela sonoridade de seu pop cheio de ritmo e latinidade. Acesso gratuito.

Formada por Sebastián (vocal, percussão e violão) e Mateo Piracés-Ugarte (vocal e violão), Juliana Strassacapa (vocal e percussão), Helena Papini (baixo) e Andrei Kozyreff (guitarra), a banda tem 10 anos de estrada e vem acumulando participações em festivais como o Lollapalooza e o Rock in Rio.

PORÃO DO AMOR

Com participação das bandas CG Hell, Versch, Os Alquimistas e Barata Branca, a balada Porão do Amor – Noite do Romance, organizada pela produtora Horror do Cerrado, promete sacudir o After Pub Snooker e Tabacaria (Rua José Eduardo Rolim, nº 201) na noite de amanhã.

O After Pub funciona no porão do antigo Barfly, ao lado do Barcelona Pub, e o line-up das bandas promete, conforme a divulgação, muito rock e “surpresas” underground para quem deseja uma festa de Dia dos Namorados diferente.

A Horror do Cerrado é uma produtora cultural e musical dedicada a criar eventos “mergulhados em atmosferas envolventes e inspiradoras”. Para mais informações, basta acessar o site oficial em horrordocerrado.com.br ou entrar em contato pelo e-mail: [email protected].

COLOCADA

A Colocada Junina, tradicional festa LGBTQIAP+ de Campo Grande, realiza seu arraiá nesta sexta-feira, a partir das 22h, na Estância das Flores (Av. Cônsul Assaf Trad, nº 3.484). A entrada antecipada está R$ 10 mais um quilo de alimento não perecível para ser revertido para a Casa Satine. Na portaria, sai a R$ 20, e pessoas trans não pagam.

Os DJs Abhnerrr, Gustavo Freitas, Fábio Jara, Baiflufaga e a drag Kitana Shiva vão pilotar as picapes de som. A programação conta também com comidas e bebidas típicas, quadrilha queer e correio elegante.

PANTANEIRAS

Criado no ano passado, o Coletivo de Mulheres Artistas no Pantanal (Comap) apresenta pela primeira vez suas obras em Campo Grande. A mostra, com parte do acervo de pintura em telas, tem o objetivo de divulgar a arte local e fortalecer o movimento artístico feminino de Corumbá e de Ladário.

Na exposição, em cartaz até o fim de julho no Espaço Energisa (Av. Afonso Pena, nº 3.901), oito mulheres exibem seus trabalhos.

“Receber esse convite é uma grande realização, é a nossa primeira grande exposição. Esperamos que leve um pouco de conhecimento, de cultura e de arte sobre o Pantanal, sobre o meio ambiente. Mas que nossas ações não se concentrem só nesta semana. Sabemos que a educação ambiental tem de ser diária e um compromisso de todos”, afirma a artista Grasiela Porfírio.

Bióloga de formação, aquarelista e bailarina, amante dos animais e das plantas, a artista pantaneira acredita no poder da arte e da informação como forma de sensibilização e inspiração para o cuidado, a manutenção e a proteção do meio ambiente de todos e para todos.

Ela é também a responsável por uma série de oficinas de pintura em aquarela no Espaço Energia.

A primeira será neste sábado, às 9h. Serão oferecidas gratuitamente 10 vagas para crianças entre sete e 14 anos. Para se inscrever, basta acessar o Instagram @atelieverdeinspira. As próximas oficinas serão no dia 24 de junho e 8 de julho.

AQUIDAUANA

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, de hoje até domingo, na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, além de exibir carros antigos e raros, será animado por shows da banda Raimundos, de Chicão Castro, Marasmo e ainda Mané Coxinha e os Cabeças Ocas.

Organizado pelos Amigos Reliqueiros de Aquidauana, em parceria com a prefeitura municipal, o evento oferece praça de alimentação e estandes com tatuadores e artesanato. Uma apresentação dos motociclistas do grupo Jacaré Du Brejo também está programada.

CINEMA

“Transformers: O Despertar das Feras”, a nova aventura do diretor Steven Caple Jr., é um dos destaques entres as estreias no cinema. Confira a sinopse: “Uma nova ameaça capaz de destruir todo o planeta surge fazendo com que Optimus Prime e os Autobots se unam a uma poderosa facção de Transformers, conhecida como Maximals, para salvar a Terra”.