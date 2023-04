Fim de semana tem programação agitada na Capital

O atraente balaio de atrações artísticas e culturais dos eventos que vêm tomando conta da Capital, com foco na diversidade de expressões e destacando os criadores independentes, além do acesso gratuito ou na base do “pague quanto puder” para o público, ganha mais um endereço amanhã, com a primeira edição do Sarau Multicultural, no Ateliê Ramona Rodrigues, a partir das 19h.

O point – localizado na Rua 14 de Julho, nº 1.431, Casa 3, Centro – vai abrigar uma programação para lá de eclética, com números de poesia, circo e dança, contações de histórias, apresentações musicais, sessão de cinema e estandes de gastronomia. O acesso é colaborativo, ou seja, ninguém será barrado, porém, as contribuições serão bem-vindas (e merecidas).

“Vou tocar sozinha MPB, pop e rock, no melhor estilo ‘me, myself and I’ [eu comigo mesma]”, brinca a cantora e compositora Issel Chaia, que estará em cena neste sábado, acompanhada de seu violão, às 20h15min, para um pocket show.

Em seguida, Nathália Maluf e José Roberto Pimenta desafiam a gravidade com uma apresentação circense. Às 20h45, a banda Santo de Casa faz o show de encerramento do evento.

O Sarau Multicultural anuncia ainda a exibição do curta documental “Beth e Betinha” (2019), de Marinete Pinheiro, e uma feira artesanal, com cerâmicas de Adelaide Barbosa, pinturas de Dagoberto Pedroso, calendários de Antônia Hanemann, esculturas de Beto Monteiro, mandalas de Chris Rosa, roupas de Maria de Q e Eumelanina Store, fantoches de Mara Rojas, bottons e canecas de Botão Brindes, acessórios de Sandra Padilha, além de brinquedos produzidos no próprio ateliê.

Entre as outras atrações programadas para o dia, “Haicais” traz circo e histórias performadas pelos alunos das oficinas do ateliê. Ainda, contação de histórias por Conceição Leite e Maria Rita, dança por Jéssica Regina e poesia por Maíra Bambil, Eva Vilma e Delasnieves Daspet. Mais informações pelo telefone (67) 9903-3550 ou no perfil do Instagram @atelieramonarodrigues.

FEIRA DO TEATRO

Outra opção bacana no front da produção independente é a Feira do Teatro da Estação Cultural Teatro do Mundo (Rua Barão de Melgaço, 177, Centro), que chega à sua segunda edição também amanhã, das 16h às 22h, com muita música, circo, expositores, gastronomia e, claro, teatro.

Uma vez mais, a entrada é franca, mas quem puder contribuir vai somar forças no elo dos artistas que se bancam com recursos próprios para continuar fazendo a sua arte.

O DJ Samambaia, com sets programados para as 16h e às 18h10min, abrirá os trabalhos, com toda a estrutura do agradável espaço, que inclui café, butique e acomodações cobertas e a céu aberto. Ainda, às 17h30min, é a vez do grupo Batucando Histórias.

A cantora e artista plástica Ariadne faz show musical às 19h. Já o cantor Begèt de Lucena assume o microfone a partir das 20h30min.

EXPOGRANDE

Quem se apresenta hoje no evento agro é a dupla Maiara & Maraísa e a cantora Ana Castela, a jovem e atual sensação nascida em Sete Quedas e radicada em Londrina (PR). Ingressos (inteira) de R$ 160 a

R$ 599, sem contar a taxa de conveniência.

Amanhã, sobem ao palco do Parque de Exposições Laucídio Coelho, na Vila Carvalho, a dupla Diego & Victor Hugo e o DJ Alok, com ingressos a partir de R$ 40 até

R$ 399 (mais taxas).

SABORES DA TERRA

Também na Expogrande, neste domingo, das 18h às 22h, os promoters Marcia Marinho e José Marques fazem o lançamento do Circuito Gastronômico de Campo Grande, que, em sua primeira edição, a partir de terça-feira até o dia 30, vai trabalhar um variado cardápio com a temática sabores da terra, sob a curadoria culinária do chef Paulo Machado.

A proposta é destacar a produção local, já que, para participar, os estabelecimentos devem desenvolver um prato regional.

Ao menos, um ingrediente da culinária sul-mato-grossense deve obrigatoriamente ser utilizado pelos participantes, conforme a lista do chef: pequi, baru, guavira, nicola, galinha caipira, carne de sol, mocotó, pintado, coentro, miúdos, linguiça sertaneja, mel de abelha nativa do Pantanal, erva-mate, polvilho doce/azedo, farinha de mandioca/rapadura de Furnas, farinha de milho saboró, pacu e mandioca. Os pratos inscritos integrarão o cardápio fixo do evento.

DANÇA NO SESC

No Sesc Cultura, pela programação do Sesc Encena, dois espetáculos de dança estarão em cartaz. Hoje, às 19h, Irineu Junior apresenta o solo “Das Coisas Não Ditas”, um “atravessamento”, segundo o artista, dos momentos que ele viveu entre as danças urbanas e contemporânea e o teatro.

Já amanhã, no mesmo horário, “InVolução”, com a Cia de Dança Selma Azambuja, lança ao público a provocação: “Onde ficou o instinto mais primitivo ou então o senso mais racional de preservação para as gerações presentes e futuras?”.

CINEMAS

Nas telonas, a grande pedida é o longa-metragem de animação “Suzume no Tojimari”, do elogiado diretor japonês Makoto Shinkai. O filme é uma aventura que surpreende pelo modo sensível com que conta a história de uma adolescente de 17 anos e a sua jornada através de um Japão devastado por várias calamidades. A jovem heroína terá como desafio fechar as portas que causaram tantos desastres. Em versões dubladas e legendadas.