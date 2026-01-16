Fim de semana tem programação recheada de pagode, estreia nos cinemas, sarau e mais

A movimentação nas quadras e barracões das escolas de samba de Campo Grande parece estar menor nesta temporada de pré-Carnaval, se comparada com a agenda de 2025, quando, já na primeira semana de janeiro, havia ensaios para os foliões mais desesperados se esbaldarem enquanto aguardavam o período dos desfiles na Praça do Papa e da folia dos blocos no Centro.
Mas isso não significa falta de samba e pagode ao vivo, em diferentes regiões da cidade, para quem quiser mexer o corpo. Por exemplo, tem o grupo Vai Quem Qué, no Barô Bar, hoje, a partir das 19h, com couvert a R$ 25 por pessoa, e duas festas bem bacanas amanhã.
>> Rua da Paz, nº 201, Jardim dos Estados;
A “Noite da Swingueira”, amanhã, a partir das 19h30min, na quadra da Igrejinha, será comandada pelo
grupo Simboraí e contará também com apresentação de alguns segmentos da escola de samba e da potência percussiva da Absoluta (nome da bateria da agremiação). Ingressos: R$ 10.
>> Rua 14 de Julho, nº 3.210, Centro;
Já o grupo Pagode 67,
que lançou nesta semana o vídeo-cover de “Caixa Postal” (clássico do Bala, Bombom e Chocolate), faz show amanhã e no domingo.
Amanhã, o Pagode 67 pilota o “Baile do Hawai”, no Jardins Music Bar, com direito a decoração temática, colares havaianos e mesa de frutas. E, no domingo, a partir das 13h, faz o show de encerramento da primeira Feira Bosque da Paz deste ano.
>> Avenida da Capital, nº 55, Vila Rica;
Com artesanato, moda autoral, gastronomia e antiguidades, além de atrações culturais, a feira abre a programação musical com uma apresentação de Georgia, “O Anjo Azul”, das 9h30 min às 10h10min.
Das 10h30min às 12h30min, o projeto Fábrica do Brincar propõe uma série de atividades lúdicas e educativas para a criançada. Na sequência, o Pagode 67 encerra a Feira do Bosque.
>> Rua Kame Takaiassu, nº 500, Carandá Bosque; Grátis.
SAMBA NA 14
No circuito da Rua 14 de Julho, as rodas de samba seguem promovendo muito batuque e molejo no calçadão em frente aos bares.
No Mistura Bar, pilotado pelas irmãs Graciela e Juliana Minna, tem os grupos Pagozen (hoje), Entre Amigos (amanhã) e Resenha do Xavier (domingo). Hoje e domingo, o samba começa às 20h30min. No sábado, a roda tem início às 19h30min. Grátis.
>> Rua 14 de Julho, nº 2.389.
Logo adiante, no Má Donna Bar, hoje (DJ Gaiezza) e amanhã (DJ ALX), o menu musical é dominado pelo som das pistas de dança. Mas, no domingo, tem o grupo Pagode na Pele, a partir das 18h. Grátis.
>> Rua 14 de Julho, nº 2.459
SARAU ENCANTADO
O Ateliê Kalebe Mazzine (coletivo cultural ligado ao clã de bruxaria, aos saberes ancestrais e populares), em parceria com o Ateliê Ramona Rodrigues, realiza, amanhã, o Sarau Círculo Encantado do Cerrado.
“Trata-se de um sarau intercultural, um espaço de encontro, partilha e celebração das encantarias, das artes e das tradições que atravessam o tempo e os territórios”, diz Kalebe.
O evento contará com oficinas de ervas e benzimentos, recreação para crianças, apresentações culturais, roda de mantras, rezas, danças árabes e ciganas, além do lançamento dos livros “Roda dos 4 Elementos”, “A Bruxaria e a Encantaria Brasileira” e “Saberes Ancestrais – Bruxarias e Bruxarias Brasileiras”, de Kalebe Mazzine.
Também haverá feirinha com produtos artesanais, saberes vivos e expressões da cultura popular, além da presença do grupo Magias do Cerrado e da “bruxa natural” Elisangela Mazzine.
“Venha circular, encantar, celebrar e fortalecer as raízes do Cerrado e das ancestralidades que nos atravessam. O sarau convida artistas, coletivos, rezadeiras, dançantes, musicistas, poetas, performers e guardiões de saberes ancestrais e populares a somarem sua arte e sua presença neste encontro intercultural”, convoca Kalebe.
O sarau é aberto e conta com uma programação colaborativa, com espaço para apresentações gratuitas de todas as linguagens artísticas.
“O chamado é para quem sentir no coração o desejo de compartilhar sua expressão, sua reza, seu canto, sua dança, sua palavra ou seu ritual como forma de troca e fortalecimento coletivo”, reforça o mago e escritor.
>> Rua 14 de Julho, nº 1.431, casa 3 (fundos), Centro (quase esquina com a Fernando Corrêa). Por R$ 10 (antecipado) e R$ 25 (na entrada). Informações e vendas: (67) 99271-8898.
CINEMA “Hamlet”
Com Jessie Buckley e Paul Mescal como protagonistas, o filme da diretora Chloé Zhao mostra o dramaturgo William Shakespeare e a sua esposa, Agnes, em meio a tragédia da morte de um de seus filhos; a perda vai inspirar a criação de “Hamlet”, um dos maiores clássicos do teatro universal.
CINEMA “O Diário de Pilar na Amazônia”
De Eduardo Vaisman e Rodrigo Van Der Put, o longa-metragem brasileiro conta a história da jovem exploradora Pilar, que viaja até a Amazônia, por meio de sua rede mágica. Após conhecer Maiara, ribeirinha que teve sua comunidade destruída, Pilar e os amigos buscam reencontrar a família da amiga e impedir o desmatamento da floresta.