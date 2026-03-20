Fim de semana terá teatro, cinema e até dragões pela Capital

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O Dia Mundial da Poesia, celebrado em 21 de março, ganha destaque na capital sul-mato-grossense com um encontro especial promovido pelo Projeto Oceando. A escritora e compositora Goretti di Moura participa de uma roda de conversa com o público, em um evento gratuito que busca aproximar leitores e autora.

DIA MUNDIAL DA POESIA Roda de Conversa - Goretti de Moura, autora de “Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”, tem um encontro marcado com leitores neste sábado

Foto: Divulgação

Durante a atividade, Goretti apresentará três de suas obras (“Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”) que também estarão disponíveis para venda. A proposta é criar um ambiente de diálogo sobre literatura, sensibilidade e processo criativo.

“A poesia é uma forma de encontro. Ela aproxima as pessoas, desperta sentimentos e nos ajuda a olhar o mundo com mais sensibilidade”, afirma a autora, destacando a importância desse contato direto com o público.

Natural de Patu (RN) e residente em Mato Grosso do Sul desde 1980, Goretti di Moura construiu uma trajetória sólida na literatura e na música.

Formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco, ela também é membro da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) e acumula participações em eventos como a Bienal do Livro do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ao longo da carreira, conquistou diversos prêmios literários e musicais, além de desenvolver projetos para incentivar a leitura e a escrita. Sua produção também se estende à música, com mais de 30 composições gravadas por diferentes artistas.

O evento acontece amanhã, às 17h, no Café Doce Lembrança, na Rua Dom Aquino, nº 2.055. Entrada gratuita.

CULTURA

O teatro também marca presença na agenda cultural com espetáculos gratuitos que exploram diferentes narrativas e linguagens.

TEATRO “Navegantes” - No Sesc Teatro Prosa, peça utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios

Foto: Divulgação / Vaca Azul No Sesc Teatro Prosa, peça utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos riosFoto: Divulgação / Vaca Azul

No Sesc Teatro Prosa, duas apresentações compõem a programação. Hoje, às 19h, o espetáculo “Petúnia” traz uma narrativa sensível sobre identidade, memória e pertencimento, abordando a história de uma jovem marcada por suas diferenças em um enredo que mistura realidade e imaginação.

Já amanhã, às 16h, o público infantil pode conferir “Navegantes”, uma peça que utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios. Além de entreter, o espetáculo também levanta reflexões sobre a preservação ambiental.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Outra opção, também neste sábado, das 16h às 21h, é o Circuito Cultural – Sarau Amigo dos Livres, que acontece no Centro Cultural Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira, e reúne diversas manifestações artísticas em um só espaço.

A proposta é democratizar o acesso à cultura e fortalecer artistas locais, especialmente nas periferias.

SARAU Amigo dos Livres - Espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas

Foto: Divulgação

Entre os destaques está o espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, que propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas.

A programação, gratuita e aberta a toda a comunidade, inclui ainda música ao vivo, apresentações de capoeira, intervenções artísticas e até experiências gastronômicas, criando um ambiente de convivência e troca cultural.

CINEMA

Para os amantes da sétima arte, o fim de semana traz uma programação variada nos cinemas da cidade, com estreias que vão da ficção científica ao romance, além de títulos voltados para toda a família.

Entre os lançamentos, “Devoradores de Estrelas” chama atenção com uma trama ambientada no espaço, em que um professor de ciências acorda sem memória em uma missão crucial para salvar a Terra. O filme mistura suspense, ciência e emoção, explorando temas como sobrevivência e amizade.

Já “Uma Segunda Chance” aposta no drama romântico, enquanto “Turbulência 2026” entrega ação e adrenalina. Para o público infantil e familiar, “O Velho Fusca” surge como uma opção leve e divertida.

Um dos destaques da programação é o retorno de “Crepúsculo” às telonas, celebrando 18 anos de seu lançamento. O filme, que marcou uma geração com sua história de romance entre humanos e vampiros, volta a ser exibido em sessões especiais, oferecendo uma oportunidade para fãs revisitarem a obra no cinema.

SHOPPINGS

Os shoppings centers de Campo Grande concentram diversas opções de lazer, especialmente para famílias com crianças.

EXPOSIÇÃO Dragões - Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês

Foto: Divulgação Dragões - Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos IpêsFoto: Divulgação

No Bosque dos Ipês, a principal novidade é a Exposição Internacional – Dragões, que ocupa a praça central com criaturas animatrônicas em tamanho real. Com movimentos e efeitos sonoros, a atração proporciona uma experiência imersiva, incluindo um dragão que solta fumaça e impressiona visitantes.

A exposição segue até abril, mas já se tornou um dos pontos mais procurados do shopping, especialmente para fotos.

O local também recebe os últimos dias do Vitinho Park, parque de diversões que encerra sua temporada neste fim de semana. Com brinquedos como montanha-russa, kamikaze e tagadisco, a atração oferece uma opção de lazer para quem busca adrenalina.

No Shopping Campo Grande, a programação é igualmente diversificada. A Arena Nickelodeon se destaca como um espaço temático voltado ao público infantil, com atividades inspiradas em personagens famosos como Patrulha Canina, Bob Esponja e Dora, a Aventureira.

Já o YuuP! Experience oferece mais de 20 atrações, incluindo trampolins, jogos interativos e brinquedos infláveis, criando um ambiente de diversão contínua para as crianças.

Outro destaque é o Festival dos Sabores, que reúne diferentes opções gastronômicas com promoções exclusivas para clientes cadastrados no aplicativo do shopping. A iniciativa convida o público a explorar uma variedade de produtos, de cafés a sobremesas, com benefícios especiais.

Além disso, o shopping recebe uma ação do Março Azul-Marinho, campanha de conscientização sobre o câncer colorretal. No sábado e no domingo, profissionais de saúde estarão disponíveis para orientar o público sobre prevenção, fatores de risco e importância do diagnóstico precoce.

No Shopping Norte Sul Plaza, a programação inclui o espaço Coisa de Criança, com ambientes interativos que estimulam a imaginação dos pequenos, além do T-Rex Games, que combina brinquedos com experiências envolvendo dinossauros animatrônicos.

O shopping também prepara uma ação surpresa no sábado, com um flash mob na praça de alimentação, proporcionando um momento inesperado de interação com o público.

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