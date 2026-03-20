Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

AGENDA CULTURAL

Fim de semana terá teatro, cinema e até dragões pela Capital

Programação do fim de semana em Campo Grande tem atividades que vão da literatura ao teatro, passando por cinema, atrações infantis, experiências gastronômicas e até exposição de animatrônicos

Mariana Piell

Mariana Piell

20/03/2026 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Dia Mundial da Poesia, celebrado em 21 de março, ganha destaque na capital sul-mato-grossense com um encontro especial promovido pelo Projeto Oceando. A escritora e compositora Goretti di Moura participa de uma roda de conversa com o público, em um evento gratuito que busca aproximar leitores e autora.

DIA MUNDIAL DA POESIA Roda de Conversa - Goretti de Moura, autora de “Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”, tem um encontro marcado com leitores neste sábado
Foto: Divulgação

Durante a atividade, Goretti apresentará três de suas obras (“Sementes no Sangue”, “É Assim que Eu Vejo as Estrelas” e “Relógio dos Anos”) que também estarão disponíveis para venda. A proposta é criar um ambiente de diálogo sobre literatura, sensibilidade e processo criativo.

“A poesia é uma forma de encontro. Ela aproxima as pessoas, desperta sentimentos e nos ajuda a olhar o mundo com mais sensibilidade”, afirma a autora, destacando a importância desse contato direto com o público.

Natural de Patu (RN) e residente em Mato Grosso do Sul desde 1980, Goretti di Moura construiu uma trajetória sólida na literatura e na música.

Formada em Letras pela Universidade Católica Dom Bosco, ela também é membro da União Brasileira de Escritores de Mato Grosso do Sul (UBE-MS) e acumula participações em eventos como a Bienal do Livro do Rio de Janeiro e de São Paulo.

Ao longo da carreira, conquistou diversos prêmios literários e musicais, além de desenvolver projetos para incentivar a leitura e a escrita. Sua produção também se estende à música, com mais de 30 composições gravadas por diferentes artistas.

O evento acontece amanhã, às 17h, no Café Doce Lembrança, na Rua Dom Aquino, nº 2.055. Entrada gratuita.

CULTURA

O teatro também marca presença na agenda cultural com espetáculos gratuitos que exploram diferentes narrativas e linguagens.

No Sesc Teatro Prosa, peça utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos riosTEATRO “Navegantes” - No Sesc Teatro Prosa, peça utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios
Foto: Divulgação / Vaca Azul

No Sesc Teatro Prosa, duas apresentações compõem a programação. Hoje, às 19h, o espetáculo “Petúnia” traz uma narrativa sensível sobre identidade, memória e pertencimento, abordando a história de uma jovem marcada por suas diferenças em um enredo que mistura realidade e imaginação.

Já amanhã, às 16h, o público infantil pode conferir “Navegantes”, uma peça que utiliza atores e bonecos para contar uma história sobre os seres das águas e ambientada nos rios. Além de entreter, o espetáculo também levanta reflexões sobre a preservação ambiental.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo Sympla.

Outra opção, também neste sábado, das 16h às 21h, é o Circuito Cultural – Sarau Amigo dos Livres, que acontece no Centro Cultural Instituto Projeto Livres, na Vila Nogueira, e reúne diversas manifestações artísticas em um só espaço.

A proposta é democratizar o acesso à cultura e fortalecer artistas locais, especialmente nas periferias.

SARAU Amigo dos Livres - Espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas
Foto: Divulgação

Entre os destaques está o espetáculo “O Fantástico Relógio da Rute”, da Cia Teatro DiVerso, que propõe uma reflexão poética sobre o tempo e as relações humanas.

A programação, gratuita e aberta a toda a comunidade, inclui ainda música ao vivo, apresentações de capoeira, intervenções artísticas e até experiências gastronômicas, criando um ambiente de convivência e troca cultural.

CINEMA

Para os amantes da sétima arte, o fim de semana traz uma programação variada nos cinemas da cidade, com estreias que vão da ficção científica ao romance, além de títulos voltados para toda a família.

Entre os lançamentos, “Devoradores de Estrelas” chama atenção com uma trama ambientada no espaço, em que um professor de ciências acorda sem memória em uma missão crucial para salvar a Terra. O filme mistura suspense, ciência e emoção, explorando temas como sobrevivência e amizade.

Já “Uma Segunda Chance” aposta no drama romântico, enquanto “Turbulência 2026” entrega ação e adrenalina. Para o público infantil e familiar, “O Velho Fusca” surge como uma opção leve e divertida.

Um dos destaques da programação é o retorno de “Crepúsculo” às telonas, celebrando 18 anos de seu lançamento. O filme, que marcou uma geração com sua história de romance entre humanos e vampiros, volta a ser exibido em sessões especiais, oferecendo uma oportunidade para fãs revisitarem a obra no cinema.

SHOPPINGS

Os shoppings centers de Campo Grande concentram diversas opções de lazer, especialmente para famílias com crianças.

Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos IpêsEXPOSIÇÃO Dragões - Criaturas animatrônicas em tamanho real ocupam a praça central do Shopping Bosque dos Ipês
Foto: Divulgação

No Bosque dos Ipês, a principal novidade é a Exposição Internacional – Dragões, que ocupa a praça central com criaturas animatrônicas em tamanho real. Com movimentos e efeitos sonoros, a atração proporciona uma experiência imersiva, incluindo um dragão que solta fumaça e impressiona visitantes.

A exposição segue até abril, mas já se tornou um dos pontos mais procurados do shopping, especialmente para fotos.

O local também recebe os últimos dias do Vitinho Park, parque de diversões que encerra sua temporada neste fim de semana. Com brinquedos como montanha-russa, kamikaze e tagadisco, a atração oferece uma opção de lazer para quem busca adrenalina.

No Shopping Campo Grande, a programação é igualmente diversificada. A Arena Nickelodeon se destaca como um espaço temático voltado ao público infantil, com atividades inspiradas em personagens famosos como Patrulha Canina, Bob Esponja e Dora, a Aventureira.

Já o YuuP! Experience oferece mais de 20 atrações, incluindo trampolins, jogos interativos e brinquedos infláveis, criando um ambiente de diversão contínua para as crianças.

Outro destaque é o Festival dos Sabores, que reúne diferentes opções gastronômicas com promoções exclusivas para clientes cadastrados no aplicativo do shopping. A iniciativa convida o público a explorar uma variedade de produtos, de cafés a sobremesas, com benefícios especiais.

Além disso, o shopping recebe uma ação do Março Azul-Marinho, campanha de conscientização sobre o câncer colorretal. No sábado e no domingo, profissionais de saúde estarão disponíveis para orientar o público sobre prevenção, fatores de risco e importância do diagnóstico precoce.

No Shopping Norte Sul Plaza, a programação inclui o espaço Coisa de Criança, com ambientes interativos que estimulam a imaginação dos pequenos, além do T-Rex Games, que combina brinquedos com experiências envolvendo dinossauros animatrônicos.

O shopping também prepara uma ação surpresa no sábado, com um flash mob na praça de alimentação, proporcionando um momento inesperado de interação com o público.

Assine o Correio do Estado

Alerta

Diabéticos devem ter cuidado redobrado com a saúde bucal

No Dia Mundial da Saúde Bucal, especialista alerta que inflamações na gengiva podem agravar a diabetes e reforça a importância do acompanhamento odontológico regular para prevenir complicações

19/03/2026 09h00

Compartilhar
Higiene bucal diária é essencial para a prevenção de complicações odontológicas

Higiene bucal diária é essencial para a prevenção de complicações odontológicas Divulgação

Continue Lendo...

Celebrado no dia 20 de março, o Dia Mundial da Saúde Bucal chama a atenção para a ligação direta entre a saúde da boca e o funcionamento do organismo como um todo. Entre os pontos de maior preocupação está a relação entre doenças gengivais e a diabetes, condição que afeta milhões de brasileiros e exige cuidados contínuos.

Especialistas alertam que problemas bucais podem interferir diretamente no controle da glicose no sangue, agravando o quadro de quem convive com a doença. Ao mesmo tempo, o descontrole glicêmico também aumenta o risco de complicações na cavidade oral, criando um ciclo que exige atenção redobrada e acompanhamento multidisciplinar.

A conexão entre saúde bucal e diabetes é considerada bidirecional. Isso significa que uma condição pode influenciar diretamente a outra. Segundo a cirurgiã-dentista e especialista em periodontia Marina Lua Manfrin Martins, quando os níveis de glicose estão elevados, o organismo se torna mais vulnerável a infecções, inclusive na boca. 

Esse cenário favorece o surgimento de inflamações gengivais, como a gengivite e a periodontite, que atingem não apenas a gengiva, mas também os tecidos de sustentação dos dentes.

Em contrapartida, essas infecções aumentam o processo inflamatório no corpo, dificultando ainda mais o controle da glicemia.

“Quando os níveis de glicose no sangue estão elevados, o organismo fica mais suscetível a infecções, inclusive na cavidade bucal. Ao mesmo tempo, infecções bucais podem aumentar a inflamação no organismo e dificultar o controle da glicemia”, explica a cirurgiã-dentista.

Na prática, isso significa que uma pessoa com diabetes descompensada tem maior probabilidade de desenvolver problemas bucais, e esses problemas, por sua vez, tornam o controle da doença ainda mais difícil.

Um dos principais pontos dessa relação está no impacto da inflamação no organismo. Doenças gengivais provocam uma resposta inflamatória contínua que pode aumentar a resistência à insulina, hormônio responsável por regular os níveis de açúcar no sangue.

“Essas doenças provocam um processo inflamatório no organismo que pode aumentar a resistência à insulina, hormônio responsável por controlar os níveis de açúcar no sangue”, afirma Marina.

Com isso, o corpo passa a ter mais dificuldade para utilizar a glicose de forma adequada, elevando ainda mais os níveis glicêmicos. Esse processo pode contribuir para o agravamento da diabetes e aumentar o risco de complicações sistêmicas, como doenças cardiovasculares e problemas renais.

Além disso, pacientes com diabetes frequentemente apresentam outros problemas bucais associados, como a xerostomia, infecções recorrentes e cicatrização mais lenta após procedimentos odontológicos, o que pode tornar tratamentos mais complexos e prolongados.

IMPACTOS

Os efeitos das doenças bucais em pessoas com diabetes não se limitam ao aspecto clínico. A dor, o desconforto ao mastigar e até a perda de dentes podem impactar diretamente a alimentação e a nutrição, dificultando ainda mais o controle da glicemia.

Pacientes com dor ao mastigar, por exemplo, tendem a evitar alimentos mais duros ou fibrosos, como frutas, verduras e proteínas magras, optando por alimentos mais macios e, muitas vezes, mais ricos em carboidratos simples. Esse padrão alimentar pode agravar o descontrole glicêmico.

Além disso, questões como mau hálito persistente e alterações estéticas podem afetar a autoestima e a vida social, o que reforça a importância de um cuidado integral que considere não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional.

DOENÇAS GENGIVAIS

Estudos e a prática clínica indicam que pessoas com diabetes têm maior predisposição ao desenvolvimento de doenças periodontais. Isso ocorre não apenas por conta da imunidade mais baixa, mas também pelas alterações na circulação sanguínea e na resposta inflamatória do organismo.

A gengivite, estágio inicial, costuma se manifestar com vermelhidão, inchaço e sangramento durante a escovação. Já a periodontite, forma mais avançada, pode levar à destruição dos tecidos que sustentam os dentes, resultando até mesmo na perda dentária.

Em casos mais graves, os dentes podem apresentar mobilidade, um sinal de comprometimento significativo da estrutura óssea e gengival. Esse tipo de situação exige tratamento especializado e pode impactar diretamente a qualidade de vida do paciente.

“Em casos mais avançados, também pode ocorrer mobilidade dentária, quando os dentes passam a apresentar movimento por causa do comprometimento dos tecidos que os sustentam”, alerta a docente.

Alguns sintomas na cavidade bucal podem indicar que a diabetes não está bem controlada. Ficar atento a esses sinais é fundamental para buscar ajuda profissional o quanto antes.

Entre os principais indícios estão: Gengivas vermelhas, inchadas ou sensíveis; sangramento frequente durante a escovação ou uso do fio dental; mau hálito persistente; sensação constante de boca seca; presença de feridas que demoram a cicatrizar; infecções bucais recorrentes.

Esses sinais não devem ser tratados como problemas isolados. Muitas vezes, eles refletem um desequilíbrio maior no organismo e podem ser o primeiro indicativo de que o controle glicêmico precisa ser revisto.

PREVENÇÃO DIÁRIA

Apesar dos riscos, a boa notícia é que a maioria das complicações pode ser evitada com cuidados simples no dia a dia. A higiene bucal adequada é a principal aliada na prevenção de doenças gengivais, especialmente para pessoas com diabetes.

A recomendação inclui escovar os dentes após as refeições, utilizar fio dental diariamente e manter uma boa hidratação para evitar a boca seca. O uso de enxaguantes bucais pode ser indicado em alguns casos, sempre com orientação profissional.

Outro ponto essencial é o controle da diabetes. Manter os níveis de glicose dentro dos parâmetros recomendados ajuda a reduzir significativamente o risco de infecções e inflamações, inclusive na boca.

Além da higiene, hábitos de vida têm papel fundamental na manutenção da saúde bucal e no controle da diabetes. Uma alimentação equilibrada, rica em fibras, vitaminas e minerais, contribui tanto para a saúde das gengivas quanto para o controle glicêmico.

Evitar o consumo excessivo de açúcares e alimentos ultraprocessados é uma medida importante, já que esses produtos favorecem tanto o aumento da glicose no sangue quanto o desenvolvimento de cáries e inflamações gengivais.

O tabagismo também merece atenção. Fumar aumenta significativamente o risco de doenças periodontais e dificulta a cicatrização, e é um fator agravante especialmente perigoso para pessoas com diabetes.

Além dos cuidados em casa, o acompanhamento regular com o dentista é indispensável. Para pessoas com diabetes, a recomendação geral é realizar consultas a cada três a seis meses, dependendo do quadro clínico.

Essas visitas permitem identificar precocemente qualquer alteração na gengiva ou nos dentes, evitando a progressão de doenças e reduzindo a necessidade de tratamentos mais invasivos.

Durante o atendimento, o profissional também pode orientar sobre técnicas adequadas de higiene bucal, indicar produtos específicos e avaliar a necessidade de intervenções preventivas, como limpezas mais frequentes.

Outro ponto destacado por especialistas é a importância da integração entre diferentes áreas da saúde. O acompanhamento de pessoas com diabetes deve envolver não apenas médicos, mas também dentistas, nutricionistas e outros profissionais.

Essa abordagem integrada permite um cuidado mais completo, considerando todos os fatores que podem influenciar o controle da doença. 

Em muitos casos, o dentista pode ser o primeiro a identificar sinais de descontrole glicêmico, encaminhando o paciente para avaliação médica.

Assine o Correio do Estado

Felpuda

Deputados com base eleitoral em Dourados, segundo maior colégio eleitoral...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (19)

19/03/2026 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Benjamin Disraeli - escritor britânico

"Há pessoas silenciosas que são muito mais interessantes que os melhores oradores”.

 

FELPUDA

Deputados com base eleitoral em Dourados, segundo maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, terão de apertar o passo para não ficarem para trás, com os olhos voltados para a reeleição. Os deputados estaduais interessados no “aqui me tens de regresso” são o veterano José Teixeira (ainda tucano, mas a caminho do PL), Lia Nogueira (PSDB), Gleice Jane (PT) e Renato Câmara (MDB). E quem está também com as botinas calçadas e correndo o trecho é a vereadora mais votada do município, Isa Jane Marcondes (Republicanos). Como se vê, na terra do agro há “colheita” até de pré-candidaturas.

DiálogoO anuário estatístico do turismo de Bonito – ano-Base 2025 mostra índices expressivos no município e na região da Serra da Bodoquena. Os dados, divulgados pelo observatório do turismo e eventos de Bonito (oteb), indicam que foram recebidos 293.712 visitantes no ano que passou, número que mantém o destino em patamar elevado de fluxo turístico, após a forte recuperação registrada no período pós-pandemia. Mostram também a alta procura pelos atrativos naturais: foram registradas 880.669 visitações, consolidando a localidade como um dos principais destinos de ecoturismo do País. Em 2025, o aeroporto regional da cidade contabilizou 36.388 desembarques, o maior volume da série histórica desde a retomada das operações regulares. O número representa cerca de 12,39% dos turistas que chegaram ao destino utilizando o modal aéreo. Na hotelaria, a taxa média de ocupação ficou em 53%, mantendo estabilidade em relação ao ano anterior e demonstrando a consolidação do setor após o período de retomada do turismo.
DiálogoRosana Razuk e Dr. Claudio Razuk

 

DiálogoDra. Beatriz Graf

Tomou!

Sem choro nem vela! Assim uma pessoa foi condenada pelo Tribunal de Justiça de MS a indenizar mãe e filha por crime de racismo. O fato ocorreu em Corumbá, e as ofensas foram dirigidas em local público a uma criança de 10 anos. Entre as expressões utilizadas estavam termos depreciativos relacionados à cor da pele e ao cabelo da vítima. A ré até tentou diminuir o valor da indenização, mas não teve jeito.

Martelo

O ex-deputado federal Fábio Trad deverá se encontrar com Lula, em Brasília, nos próximos dias para, dizem, bater o martelo sobre sua pré-candidatura ao governo do Estado. Este será o seu primeiro encontro com o petista. Desde que não foi eleito, em 2022, para a Câmara dos Deputados, Fábio atua como nomeado na Embratur. No seu encontro com Lula, deverá ser discutido o cenário político em MS e futuras estratégias.

Pois é...

Está tramitando na Câmara projeto de lei federal que reconhece como de relevante interesse social e cultural as atividades realizadas por motoclubes, motogrupos, motocarclubes e outras entidades dedicadas ao motociclismo ou automobilismo como expressão cultural, de lazer e convívio social. A proposta é da deputada Cristiane Lopes e a justificativa é de que manifestações reconhecidas ganham prioridade ou facilidade no acesso a editais, recursos do Sistema Nacional de Cultura e leis de incentivo, como Rouanet e Aldir Blanc. Nada como viver num país sem problemas!...

Aniversariantes

Márcia Ivanov,
Dr. José Eduardo Cury,
Thaís de Castro Trindade Violin,
Fayez Feiz José Rizk,
Geovana Bigaton Sabadotto,
Fátima Caseiro,
José Henrique da Rocha Paim,
Osmar José Schossler,
Mauricio Kanashiro,
José Carlos de Lemos Ribeiro,
Wellington Klimpel do Nascimento,
José Edir Chaves de Siqueira,
Jacqueline Varela Lima,
Daniel Castro Gomes da Costa,
Regina Maria de Araujo Kadri,
José Henrique Gonçalves Trindade,
Cláudio Aparecido de Oliveira Silva,
Renato Artiolli Barnabe,
Bianca Wolek,
Maria José da Costa Kassar,
Wilson Borges de Sousa,
José Chadid,
Edilza Maria Cazerta Goulart,
Emilia Massako Higa Nakao,
Laerte Monteiro Morais,
Kassilene Carneiro Cardadeiro,
Neuza de Souza Romero,
Dr. Antônio Toshime Arashiro,
Maria de Lourdes Maciel,
Ataridson Santos Almeida,
Eduardo Gheno,
Vangler Sergio do Nascimento,
Néri Muncio Compagnone,
Marilane Maria Fenner,
Dr. Josiberto Martins de Lima,
José Roberto Gianini,
Renata Almeida Caminha,
Dr. José Schroder Campos,
Dr. Hélio Fernandes da Silva,
Renato Curado do Amaral,
Lina Maria Honda Flôres,
Leonardo Calixto,
Dr. José Zacarias de Barros,
Maria José Vital,
José Vianna Lyrio,
Abetisa Arakaki Komiyama,
Denise Puccinelli,
Aurea Lilia Spengler Vavas,
Silvio Rodrigues,
Dib Jorge Abussafi Figueiró,
Tailci Cristina de Rosa Silva,
Roberto Asato,
Maricy Godoy,
Renato Martinez da Silva,
Sandro Christhopher de Oliveira,
João Maria Ribeiro dos Santos,
Andréa Alves do Egito,
Laura Cardoso,
Maria José Antunes de Souza,
Fernando César Corrêa,
Dr. José Leão Ribeiro,
Cerise Rodrigues Pereira,
José Reinaldo Carneiro Tavares,
Pantalena Guido,
Razuk Jorge Neto,
Grasiella Alvarez Benetti de Lima,
José Humberto Duarte,
Josefa Gimenes Araujo,
José Luis Mattos Cunha,
Lana Meire Saad Peron,
Gisele Maria de Carvalho Bueno,
Márcio Pereira,
Dolores Benitez Nardini,
Margareth Caimar,
Walter Renato Gonçalves,
Ana Cristina Medeiros Santana Lopes,
Tânia Thijiride da Silva Ramires,
Adriana Lázaro,
José Ricardo de Assis Perina,
Mônica Vieira Leremen Zart,
Gilberto Apolinário,
Márcio Nogueira de Moraes,
Paulo Roberto Lima Fernandes,
José Caetano Pereira,
Rose Mary Monteiro,
José Bonifácio de Paula Serra,
Rafael Batista da Rocha,
José Garcia Maia,
Elizabeth Freitas Valim de Melo,
José Manfroi,
Nilcimar Gomes Sales,
Fábio Peró Corrêa Paes,
Ricardo Bittencourt,
Ademir Gastardelo,
Marcelo Puchalski Rezende,
Ricardo Flores de Carvalho,
José Leôncio Benites,
Alpheu Rodrigues de Alencar Neto,
Bruno Mazzo Ramos dos Santos,
José Carlos Del Grossi,
Cristiane Rodrigues,
Juliana Fernandes Neves,
Elaine Cristina Ribeiro da Silva,
Rodrigo Sêmpio Faria,
Fábio Davanso dos Santos,
Jaci Lucia de Abreu,
Pericles Soares Filho,
Zeliana Luzia Delarissa Sabala,
Gesse Cubel Gonçalves,
Maria Alice Nunes Vieira,
Ricardo Ribeiro Tavares. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3640, quinta-feira (19/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3640, quinta-feira (19/03)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6979, quarta-feira (18/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6979, quarta-feira (18/03): veja o rateio

3

Resultado da Loteria Federal 6050-0 de hoje, quarta-feira (18/03)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6050-0 de hoje, quarta-feira (18/03)

4

Para impressionar, concessionária contrata 30 empresas para fazer roçada em rodovias de MS
OBRAS NAS ESTRADAS

/ 2 dias

Para impressionar, concessionária contrata 30 empresas para fazer roçada em rodovias de MS

5

ANP interdita e autua postos por irregularidades em Campo Grande
De olho no combustível

/ 2 dias

ANP interdita e autua postos por irregularidades em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O médico servidor e a aposentadoria especial
Juliane Penteado

/ 11 horas

O médico servidor e a aposentadoria especial
Seguro de Vida Resgatável
Provenzano

/ 1 dia

Seguro de Vida Resgatável

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Constantino

/ 3 dias

O Peso das Expectativas Econômicas: O Impacto no Bolso e nos Negócios em 2026
Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026
Juliane Penteado

/ 1 semana

Aposentadoria para pessoas com fibromialgia em 2026