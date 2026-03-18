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Pequenos animais

Fique atento à saúde intestinal de seu cãozinho

Dieta natural ganha espaço como aliada no equilíbrio do organismo de pets, combatendo problemas intestinais como gastrites, enterites, colites e parasitoses

Mariana Piell

Mariana Piell

18/03/2026 - 08h30
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Alterações gastrointestinais, como diarreia, vômitos e inflamações intestinais, estão entre as causas mais frequentes de atendimento clínico em cães, segundo relatos recorrentes na prática veterinária.

Embora muitas vezes tratadas como problemas pontuais, essas manifestações podem indicar desequilíbrios mais profundos no organismo dos animais, especialmente referentes à saúde intestinal.

O tema ganha ainda mais relevância agora em março, período dedicado à conscientização sobre a prevenção das verminoses e das doenças gastrointestinais em pets.

A data serve de alerta para tutores sobre a importância de observar sinais clínicos, manter a prevenção em dia e investir em estratégias que fortaleçam o sistema digestivo dos animais.

As doenças gastrointestinais envolvem processos inflamatórios e alterações na microbiota intestinal – conjunto de microrganismos que desempenha funções essenciais para a digestão, absorção de nutrientes e regulação imunológica.

Entre os quadros mais comuns estão gastrites, enterites, colites e parasitoses intestinais, condições que podem comprometer significativamente a qualidade de vida dos cães.

A médica-veterinária nutricionista Iana Furtado explica que a saúde intestinal está diretamente ligada ao funcionamento global do organismo.

“O intestino é um dos principais centros de defesa do organismo. Alterações nessa região podem repercutir no bem-estar geral do animal e desencadear sintomas que vão além do sistema digestivo”, afirma.

Segundo a especialista, sinais aparentemente desconectados, como problemas de pele ou mudanças de comportamento, podem ter origem em disfunções intestinais. “Otites, lambeduras excessivas, dermatites e até ansiedade também podem estar associadas a alterações no intestino”, destaca.

Na prática clínica, Iana relata casos de cães que tinham internações frequentes em razão de complicações gastrointestinais. Em alguns desses casos, após ajustes na alimentação, foi possível observar redução significativa das recorrências.

CENTRO DO PROBLEMA

A microbiota intestinal é composta por bilhões de bactérias, sendo parte delas benéfica ao organismo. Quando há desequilíbrio nesse sistema (condição conhecida como disbiose), o ambiente intestinal se torna propício à proliferação de microrganismos patogênicos, favorecendo processos inflamatórios e a produção de toxinas.

Essas toxinas podem comprometer a barreira intestinal, permitindo a passagem de substâncias nocivas para a corrente sanguínea. Como consequência, o organismo passa a reagir de diferentes formas, o que pode explicar o surgimento de sintomas em outras regiões do corpo.

Nesse contexto, a alimentação desempenha papel central. Dietas de baixa digestibilidade podem aumentar o acúmulo de resíduos no intestino, contribuindo para o desequilíbrio da microbiota. Por outro lado, alimentos mais naturais e de alta qualidade nutricional tendem a favorecer o funcionamento adequado do sistema digestivo.

ALIMENTAÇÃO NATURAL

Com 60 dias de alimentação natural é possível identificar grande mudança na pelagem dos petsCom 60 dias de alimentação natural é possível identificar grande mudança na pelagem dos pets - Foto: Freepik

De acordo com Iana Furtado, a incorporação de ingredientes naturais nas dietas caninas tem se mostrado uma estratégia eficaz para promover o equilíbrio intestinal. Isso porque esses alimentos têm maior digestibilidade, facilitando o aproveitamento dos nutrientes e reduzindo a sobrecarga no sistema digestivo.

“Quando há melhor absorção dos nutrientes, há menos resíduos no intestino. Isso limita o ambiente para a multiplicação de bactérias patogênicas e reduz a produção de toxinas que podem causar inflamações crônicas”, explica a médica-veterinária.

Os benefícios da mudança alimentar podem ser percebidos em diferentes etapas. Nos primeiros 30 dias de adequação, já é possível observar melhora na disposição e redução da irritabilidade dos animais. Em quadros clínicos mais graves, também podem ocorrer avanços detectáveis em exames laboratoriais.

Com cerca de 60 dias, muitos tutores relatam melhora na qualidade da pelagem – um indicativo de que o organismo está respondendo positivamente à nova dieta. Já o prazo médio para consolidação dos resultados, segundo a especialista, é de aproximadamente seis meses.

EQUILÍBRIO INTESTINAL

Diversos ingredientes naturais podem ser incorporados à alimentação dos cães com o objetivo de promover a saúde intestinal.

Prebióticos: presentes em alimentos como aveia, banana verde e vegetais ricos em fibras, funcionam como “alimento” para as bactérias benéficas do intestino, ajudando a equilibrar a microbiota.

Betaglucanas: encontradas principalmente na levedura de cerveja e na aveia, estão associadas ao fortalecimento do sistema imunológico e ao equilíbrio intestinal.

Zeólita: mineral natural que pode ser incluído em dietas específicas. Atua na retenção de substâncias indesejáveis no trato digestivo, auxiliando na proteção da mucosa intestinal.

Ômega 3 e 6: ácidos graxos essenciais que, quando oferecidos em proporção equilibrada, ajudam no controle de processos inflamatórios e na manutenção da integridade da mucosa intestinal. Estão presentes em alimentos como sardinha, salmão, frango e vísceras, além de óleos específicos.

Cúrcuma: também conhecida como açafrão-da-terra, tem propriedades antioxidantes e pode contribuir para o controle de inflamações.

Apesar dos benefícios, a inclusão desses ingredientes deve ser feita de forma orientada, respeitando as necessidades específicas de cada animal.

TRANSIÇÃO

A mudança da alimentação industrializada para a natural exige planejamento e acompanhamento profissional. A recomendação é que o processo seja conduzido por um médico-veterinário ou zootecnista especializado, responsável por formular a dieta e calcular as porções adequadas.

Fatores como raça, porte, idade, peso, condições de saúde e até preferências alimentares do animal devem ser considerados na elaboração do plano alimentar.

A transição deve ser feita de forma gradual, começando com a substituição de 10% a 20% da alimentação habitual por ingredientes naturais. Esse porcentual deve ser aumentado progressivamente ao longo de 7 a 14 dias.

Esse cuidado reduz o risco de desconfortos gastrointestinais e permite que o sistema digestivo do animal se adapte à nova dieta. Caso o pet apresente boa aceitação, fezes normais e ausência de sintomas, a alimentação pode evoluir para o formato integral.

Especialistas alertam sobre a importância da transição gradual, já que mudanças bruscas podem causar efeitos adversos, como diarreia e vômitos.

MERCADO ADAPTADO

Com o aumento da conscientização sobre a importância da alimentação na saúde dos pets, o mercado também tem se adaptado. Atualmente, há empresas especializadas na produção de alimentos naturais para cães, com formulações desenvolvidas por médicos-veterinários nutricionistas.

Esses produtos são elaborados com base em critérios individuais e podem atender a diferentes perfis e condições clínicas, oferecendo uma alternativa segura para tutores que não têm disponibilidade para preparar a alimentação em casa.

Ainda assim, a orientação profissional segue sendo indispensável para garantir que o animal receba todos os nutrientes necessários de forma equilibrada.

PREVENÇÃO

Além da alimentação adequada, a prevenção das doenças gastrointestinais envolve outros cuidados essenciais, como a vermifugação regular, a higiene do ambiente, o controle da ingestão de alimentos inadequados e o acompanhamento veterinário periódico.

A observação atenta do comportamento e dos sinais clínicos também é fundamental. Alterações nas fezes, perda de apetite, vômitos frequentes e mudanças de comportamento devem ser investigadas o quanto antes.

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TEATRO

Peça aclamada em vários países terá sessões na capital sul-mato-grossense

Baseada na obra do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, "Tom na Fazenda" já foi vista por mais de 200 mil pessoas, com recorde de público em Paris e premiações acumuladas no Brasil e no exterior

17/03/2026 08h30

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Idealizada e protagonizada por Armando Babaioff, peça já foi assistida por mais de 200 mil pessoas

Idealizada e protagonizada por Armando Babaioff, peça já foi assistida por mais de 200 mil pessoas Divulgação / Victor Pollak

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Após conquistar plateias no Brasil e no exterior e acumular alguns dos principais prêmios do teatro contemporâneo, o espetáculo “Tom na Fazenda” chega a Campo Grande para duas apresentações, nos dias 1º e 2 de abril, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha.

A montagem, protagonizada por Armando Babaioff e dirigida por Rodrigo Portella, reúne quase uma década de trajetória e já foi assistida por mais de 200 mil espectadores em diferentes países.

Baseada no texto do dramaturgo canadense Michel Marc Bouchard, a peça se tornou uma das produções brasileiras de maior circulação internacional nos últimos anos.

Desde a estreia, o espetáculo percorreu diversas cidades do Brasil e passou por importantes festivais e temporadas no exterior, incluindo o Festival Off Avignon, na França, e o tradicional Festival de Edimburgo, na Escócia.

A montagem também teve temporada de destaque no Théâtre Paris-Villette, em Paris, onde bateu recorde de público e bilheteria.

Agora, a turnê nacional chega à capital sul-mato-grossense, ampliando o acesso do público do Centro-Oeste a uma das obras mais premiadas da cena teatral contemporânea brasileira.

INTENSO E ATUAL

Idealizada e protagonizada por Armando Babaioff, peça já foi assistida por mais de 200 mil pessoasA trama acompanha Tom, um publicitário que viaja para o interior para o funeral de seu companheiro - Foto: Divulgação / Victor Novaes

Na trama, Tom, um jovem publicitário, viaja para o interior para acompanhar o funeral de seu companheiro.

Ao chegar à fazenda da família do falecido, ele descobre que a sogra desconhecia completamente a existência do relacionamento entre os dois. A revelação expõe um universo familiar construído sobre mentiras, silêncios e negações.

Nesse ambiente rural marcado pela repressão e pela tensão, Tom passa a conviver com Francis, o irmão do falecido. A relação entre os dois evolui para um jogo psicológico intenso, permeado por violência, manipulação, desejo e conflitos emocionais.

Segundo Armando Babaioff, que idealizou o projeto e interpreta o protagonista, a longevidade da peça em cartaz está diretamente ligada à força dos temas abordados.

“O espetáculo permanece atual porque fala de algo muito profundo e estrutural: o medo. O medo de ser quem se é, o medo do olhar do outro e o medo da violência que nasce do silêncio. A peça fala de homofobia, claro, mas fala sobretudo de afeto interditado, de famílias que preferem inventar mentiras a encarar a verdade”, afirma o ator.

Essa abordagem, segundo ele, faz com que a história dialogue com diferentes gerações e públicos, mantendo a potência mesmo após anos de apresentações.

LAMA

A encenação assinada por Rodrigo Portella aposta em uma linguagem visual marcante para traduzir as tensões da narrativa. No palco, o chão é coberto por lama – elemento que se torna central para a dramaturgia e para a experiência sensorial do público.

De acordo com o diretor, o recurso vai além de uma escolha estética. “A lama representa a instabilidade dessas relações. O personagem chega da cidade a um ambiente completamente inóspito, onde tudo escorrega e não há segurança. É como se ele entrasse em um território de mentiras e de perigo”, explica.

Ao longo da peça, a lama vai se acumulando nos corpos dos atores, evidenciando a deterioração emocional dos personagens e simbolizando o peso das violências que atravessam aquela família.

A cenografia combina terra, água e movimento corporal intenso, criando um espaço cênico físico e visceral. Essa proposta visual contribui para aumentar a sensação de tensão que percorre toda a narrativa.

RECONHECIMENTO

No Brasil e no exterior, “Tom na Fazenda” recebeu ampla aclamação da crítica especializada e conquistou alguns dos principais prêmios do teatro contemporâneo.

Entre os reconhecimentos estão o Prêmio APCA de Melhor Espetáculo, o Prêmio APTR e o Prêmio Shell de Teatro, além do Prix de la Critique de Melhor Espetáculo Estrangeiro, concedido pela Associação de Críticos de Teatro de Québec, no Canadá.

A montagem também acumulou indicações e vitórias em categorias como direção, atuação, cenografia e iluminação.

No palco, além de Armando Babaioff, o elenco conta com Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary, que ajudam a construir o clima de tensão psicológica e emoção que caracteriza o espetáculo.

CIRCULAÇÃO

A passagem por festivais e teatros de diferentes países também ampliou a dimensão da obra, segundo Babaioff. Para o ator, apresentar a peça em contextos culturais distintos reforçou o caráter universal da história.

“Apresentar em lugares como Avignon e Edimburgo nos fez perceber que estamos lidando com um drama profundamente humano. As reações do público na França, na Escócia ou na Bélgica eram muito semelhantes às no Brasil”, comenta.

Ele destaca ainda que a circulação internacional trouxe novas percepções sobre o próprio espetáculo.

“Quando voltamos ao País depois dessas experiências, voltamos com outra consciência. Cada apresentação aqui também se torna um espaço de encontro e de resistência”, afirma.

Com quase 10 anos em cartaz, “Tom na Fazenda” segue percorrendo cidades brasileiras em uma turnê que reforça a importância da circulação cultural fora dos grandes centros.

A temporada em Campo Grande integra essa proposta de ampliar o acesso do público a produções premiadas e reconhecidas nacional e internacionalmente. A iniciativa também destaca a força do teatro brasileiro contemporâneo e sua capacidade de dialogar com temas sociais urgentes.

A turnê conta com incentivo da Lei Rouanet, patrocínio da Petrobras e realização do Ministério da Cultura, além do suporte internacional do Instituto Guimarães Rosa, responsável pela difusão da cultura brasileira no exterior.

>> Serviço

Espetáculo “Tom na Fazenda”

  • Local: Teatro Glauce Rocha.
  • Datas:
    • 1º de abril (quarta-feira) – 19h30min;
    • 2 de abril (quinta-feira) – 19h30min.
  • Duração: 120 minutos.
  • Classificação indicativa: 18 anos
  • Ingressos:
    • Plateia – R$ 130 (inteira)/R$ 65 (meia);
    • Ingressos populares – R$ 50/R$ 25.

> Vendas pelo Sympla.

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FELPUDA

Parlamentar de esquerda acostumado a classificar em tom raivoso os...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (17)

17/03/2026 00h02

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Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

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Max Lucado - escritor americano

"Precisamos ser pacientes, mas não ao ponto de perder o desejo; devemos ser ansiosos, mas não ao ponto de não sabermos esperar.”

 

FELPUDA

Parlamentar de esquerda acostumado a classificar em tom raivoso os produtores rurais de “fazendeirada” foi gentilmente lembrado por colega que usava a tribuna que o contumaz crítico também faz parte do segmento que ele tanto ataca. Foi citado até mesmo o local onde a figurinha tem seu empreendimento do, digamos, ramo do agronegócio. Entre amigos e fora da sessão, um deputado, ironicamente, disse que não se fazem mais “vermelhinhos radicais” como antigamente. Outro também deu seu pitaco: “Quem fala o que quer, ouve o que não quer”.

Caminhada

Depois de deixar o Solidariedade para ingressar no PDT, sonhando com a possibilidade de ser candidato a prefeito em 2024, o que não aconteceu, o deputado Lucas de Lima se filiou ao PL.

Mais

Mas, por questões judiciais, foi obrigado a se desfiliar, ficando sem partido, pois os pedetistas não o aceitaram de volta. Nessa janela partidária, dizem que ele poderá voltar ao PL e tentar a reeleição.

DiálogoPara incrementar o turismo na cidade que é conhecida como Vale dos dinossauros, em razão de pegadas que remontariam a 140 milhões de anos e comprovadas cientificamente, está sendo implementado o projeto Nioaque na rota. O prefeito André Guimarães explicou que a proposta é apresentar à população e aos visitantes o modelo de turismo itinerante – segmento em expansão no País e que contribui diretamente para a geração de renda, movimentação do comércio e fortalecimento da economia local. Ele informou que há investimentos em estrutura, planejamento e promoção para ampliar oportunidades, gerar desenvolvimento e fortalecer a economia local.

 

DiálogoDébora Barbato Gaban e Henrique Gaban

 

DiálogoDanielle Pinez

Sim, mas...

A conversa ouvida em gabinetes mais restritos é de que o governo do Estado deverá fazer alguns investimentos em Campo Grande para, dessa forma, auxiliar a resolver problemas mais urgentes e causadores de muitos transtornos, gerando desgaste à administração municipal. Mas ouve-se também que deverá ser evitada ligação mais direta com a cadeira mais importante do Paço, para que a rejeição popular da gestora não venha a “colar” na candidatura à reeleição do governador Eduardo Riedel.

Assumindo

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) deverá se filiar ao Podemos e comandar a sigla. Se isso acontecer, na realidade, assumirá o que já está em suas mãos. O parlamentar, de acordo com os bastidores políticos, teria influência na sigla, e isso ocorreria desde a época em que a senadora Soraya Thronicke, a um passo do PSB, comandava o partido e ele dava as cartas. O partido deverá cerrar fileiras na tentativa de reeleição do governador Riedel. Como disse conhecido político: “Aí, fica tudo em casa”.

Risco

Com atuais dois deputados federais, o PT terá que pular miúdo para tentar pelo menos manter as cadeiras na próxima eleição. Isto porque Vander Loubet, depois de seis mandatos consecutivos, pretende disputar o Senado. Já Camila Jara tentará a reeleição, mas precisará mostrar à população os resultados do seu trabalho. Nos últimos tempos, ela tem se envolvido em episódios, digamos, um tanto polêmicos.

Aniversariantes

Flávio César Mendes de Oliveira,
Zoraime Coscioni Braz,
Jair Pandolfo,
Carla Regina Simões,
Leonardo Avelino Duarte,
Clever Antoninho das Graças,
Demetrio William de Souza,
Elci Aparecida Mariano,
Malena Colucci,
Oscar Ribeiro dos Santos,
Joselio Silveira de Barros,
Luduvina Cardoso de Medeiros,
Dr. José Carlos Santos Azambuja,
Elias Santos Carlos,
Jose Siqueira Loureiro,
Fernanda Gutierrez Steffen,
Nathália Sornas de Almeida,
Iberê Delmar Goldin Lins,
Tissato Akiyama Iyobe,
Carlos Gabriel de Freitas (Carlos Gabo),
Ivan Borges Bittelbrun,
Dr. Irineu de Aragão Lima Júnior,
Karla Bandeira Barbosa Zahran,
Paulo César Ortiz,
Zenir Adolfo de Rezende,
Daniel Medeiros Ifran,
Pe. Lauro Takaki Shinorara,
Laís Delnegro Peruzzi da Silva Maia,
Delibio Holidio da Silva,
João Marcelo Kuhn,
Sabrina Rodrigues Ganassin,
Iaci Arruda,
Juliana Paes Fernandes,
Paulina Malaquias Fernandes,
Luiz Miranda Codorniz Lima,
Tosio Takayassu,
Edson Medeiros de Moraes,
Getúlio Alves Modesto,
Marly Canhete Costa,
Dr. Arthur Silveira de Figueiredo,
Maria Matilde Holsback Rocha,
Celso Lázaro de Moraes,
Luiz Patricio Valdes,
Ynara dos Santos Silva,
Sara Leal Paulino Jorge,
Eliane Carriço de Oliveira Lima,
Antônio Eurico da Silva Filho,
Pedro Arizioli Corrêa Batista,
Alice da Silva Dias,
Maria Vânia de Oliveira,
Renato Loureiro Marques,
Alana Falcão Gutierrez,
Juarez Cintra,
Alcides de Souza Araújo,
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Mariana da Conceição Silva,
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Paulo Francisco de Assis,
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Soraya Lopes Marques,
Melissa Cintra de Araújo,
Maria Inêz Campos Cintra. 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

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