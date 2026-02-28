Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Fusca, Opala e Ford Bigode estão entre os destaques da exposição de carros antigos

A 5ª edição da Exposição de Carros será neste sábado (28), com cerca de 200 veículos, em Campo Grande

Laura Brasil

28/02/2026 - 09h40
Amantes de carros antigos têm a opção, neste sábado (28), de apreciar mais de 200 exemplares na 5ª edição da Exposição de Carros, no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande.

Entre os clássicos que estarão em exibição estão Fusca, Opala, Ford “Bigode”, Chevette, Kombi, Variant, Ford Corcel, Fiat 147, Gol “quadrado”, Brasília e Ford Del Rey, entre outros.

Além de reunir entusiastas de carros clássicos, o evento é uma oportunidade para fazer amigos e trocar ideias sobre restauração com proprietários que já restauraram diversos modelos de veículos.

O evento, com opção de lazer para toda a família, terá apresentação musical da banda de rock Alzira’s, mostra de miniaturas de automóveis, mercado de pulgas com peças usadas, praça de alimentação e área kids.

Em conversa com o Correio do Estado, o organizador do evento, Cristiano Heleno, disse que a proposta é prestigiar o antigomobilismo, modalidade que vem ganhando força nos últimos anos em Campo Grande e no Estado.

“Os carros antigos são muito amados, pois nos resgatam memórias familiares. Teremos diversos parceiros expositores de verdadeiras relíquias. Com certeza, será mais uma edição para ficar na história de nossa cidade”, afirmou.

Conheça alguns exemplares

São muitos quilômetros rodados e uma paixão que surge, seja passando de pai para filho, seja nas conversas entre amigos na época da escola, concretizando-se como sonho na vida adulta.

Histórias como essas são alguns dos exemplos que marcam a reunião de entusiastas de carros antigos. O Correio do Estado separou alguns modelos que foram restaurados, com atenção a cada detalhe, passando por etapa após etapa, com uma satisfação que só entende quem coloca a “mão na massa” para reformar o próprio veículo.
 

Imagem Divulgação

Meteorito


Modelo 1995, de cor bege urano, popularmente conhecido como "Fusca Itamar" por ser parte de uma ação do governo do ex-presidente Itamar Franco para trazer o veículo "popular do povo" e relançar o modelo, que ficou conhecido como Série Ouro.

Características: alto índice de originalidade, com pequenas modificações reversíveis. O veículo está equipado com conta-giros no painel, bancos de couro, escapamento esportivo e rodas esportivas no modelo Porsche 914.

 

Luiz Paulo Domingos e seu amigo de aventuras

Smurf

O veículo na cor azul, preparado para cair na estrada, chegou até a praia. Passando, inclusive, por Santa Catarina, onde representou o Mato Grosso do Sul em um evento de carros.

O carro passou por reforma há 9 anos, quando foram reparadas a tapeçaria, a funilaria e o motor.

 

 

 

 

Imagem Divulgação

Modelos 74 e 73

O azul é de 1974, e o amarelo, de 1973. Ambos são equipados com ar-condicionado. A curiosidade fica por conta do modelo azul que é conhecido pelo nome de "calcinha" enquanto o amarelo ainda não foi batizado. 

Calcinha  já rodou pelo Paraná, Santa Catarina e Assunção, no Paraguai, entre outras localidades. Já o amarelo, por ser rebaixado, Cristiano costuma usá-lo quando dirige pela Cidade Morena.

 

SERVIÇO

  • Evento: Exposição de carros - 5ª edição
  • Data: sábado, 28 de fevereiro de 2026
  • Horário: a partir das 15h - avenida Presidente Ernesto Geisel, número 2300, Jardim Jockey Club, em Campo Grande (MS)
  • Local: Estacionamento do Shopping Norte Sul, próximo à Cinépolis/Riachuelo
  • Entrada: Gratuita

AGENDA CULTURAL

Fim de semana em Campo Grande tem programação eclética, com show de rock e até feira

Feirinha gastronômica na Afonso Pena, tributos ao rock nacional e internacional, atrações para crianças e sessões especiais no cinema movimentam o fim de semana em Campo Grande

27/02/2026 08h00

Grupo faz show com clássicos dos anos 1970 aos anos 2000

Grupo faz show com clássicos dos anos 1970 aos anos 2000 Divulgação

A Feirinha da Casa Hub retorna hoje e promete repetir o sucesso da estreia, consolidando-se de vez no calendário cultural de Campo Grande.

Com entrada gratuita, o evento será realizado das 17h às 22h, no estacionamento da Casa Hub, na Avenida Afonso Pena, nº 5.842, reunindo música, gastronomia, arte e incentivo aos pequenos empreendedores em um dos principais cartões-postais da Capital.

Idealizada pela Hub Incorporações, a feirinha passa a ocorrer na última sexta-feira de cada mês. A proposta é valorizar a convivência urbana e ocupar a região da Avenida Afonso Pena – tradicional ponto de encontro para lazer, esporte e contemplação – com uma iniciativa que une desenvolvimento e o estilo de vida tranquilo da cidade.

“Quando tivemos a ideia de realizar a feirinha há cerca de um mês, nossa intenção era presentear Campo Grande, a cidade que nos acolheu e escolhemos como lar. A Hub cedeu o espaço e viabilizou toda a estrutura do evento, como som, limpeza, mesas e organização em geral, sem qualquer finalidade lucrativa, justamente para apoiar e incentivar os pequenos empreendedores locais. Porém, não imaginávamos tamanho sucesso, com centenas de pessoas e um resultado tão positivo para os comerciantes. Com essa resposta, nos sentimos motivados a transformar a Casa Hub em um ponto fixo para esse evento que caiu no gosto da população e que pretendemos aprimorar a cada edição”, destaca Pedro Naciff, que com o sócio Jordano Prado conduz a Hub Incorporações.

Grupo faz show com clássicos dos anos 1970 aos anos 2000FEIRA CASA HUB - Após sucesso na primeira edição, feira se consolida com frequência mensal, sempre na última sexta-feira do mês
Foto: Divulgação

Cerca de 20 expositores confirmaram presença, com opções que vão de cervejas artesanais, choripan e pastel a joias sustentáveis, doces, panquecas holandesas, cafés e produtos místicos.

Entre os participantes estão O Choripan, Madonna Hot Dog, Pastel da Vivi, Torteria Cidade Morena, Morangos do Vale, Gelattos Kelli, Capivas Cervejaria, Vintintim Drinks e Vinhos, entre outros. A música ficará por conta do DJ Sampaio, garantindo o clima descontraído ao longo da noite.

Além da programação gastronômica e cultural, o público poderá conhecer o espaço dos decorados do empreendimento Bueno Parque dos Poderes, lançamento da Hub Incorporações no Jardim Veraneio.

ROCK

Este sábado será marcado por uma verdadeira maratona de clássicos do rock, com tributos e shows que prometem transformar a noite em um grande coro coletivo.

No Blues Bar, o Rock Legends reúne tributos a quatro gigantes do rock internacional: Aerosmith, Bon Jovi, Guns N’ Roses e Queen. A apresentação começa às 20h e promete reunir, em uma única noite, hinos que marcaram gerações. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla, a partir de R$ 20.

Já na Cervejaria Canalhas o encontro entre Bortoti e Pedro Espíndola celebra o rock nacional com sucessos de Cazuza, Frejat e Barão Vermelho. O show começa às 18h e convida o público a revisitar músicas que ajudaram a escrever a história do gênero no País. Ingressos a partir de R$ 25, pelo Sympla.

Outra opção para os fãs de pop rock é o retorno da banda Naip à Lupland Biergarten, também amanhã, das 18h às 23h30min. Com repertório que passeia dos anos 1970 aos anos 2000, o grupo interpreta clássicos de Tears for Fears, Maroon 5, Goo Goo Dolls, Jota Quest, além de sucessos de Aerosmith e Bon Jovi.

A abertura fica por conta de César Yule, com pop, rock e reggae nacional e internacional. “A Lupland tem uma energia única e o público cria uma conexão imediata com a gente no palco. Tocar lá é como reencontrar amigos”, afirma Deco, baterista da Naip. Os ingressos também estão disponíveis pelo Sympla.

PARA A CRIANÇADA

O fim de semana também reserva aventuras para a criançada no Shopping Campo Grande. Uma das atrações é o Yuup Experience, parque indoor com 1.294 metros quadrados e 22 brinquedos, entre eles, trampolins, futebol interativo, infláveis, fliperama, carrossel baby e área exclusiva para os pequenos.

O ingresso custa R$ 80 por uma hora (R$ 15 a cada 10 minutos extras), com 50% de desconto para crianças com deficiência, mediante laudo. O espaço conta ainda com seis réplicas de dinossauros gigantes, sendo três com movimento e interação, permitindo que as crianças subam e circulem pelo parque.

Já o parque Aventuras no Safari entra nos últimos dias de funcionamento. Voltado para crianças de 2 a 12 anos, reúne arvorismo, parede de escalada, tobogã, piscina de bolinhas e pula-pula duplo de 6 metros de altura. O ingresso custa R$ 50 para 30 minutos, com acréscimo de R$ 1 por minuto adicional.

Para quem prefere literatura, a feira Bora Ler reúne mais de 40 títulos com valores a partir de R$ 10, incluindo clássicos, romances, religiosos e livros infantis com brindes.

CINEMA

O fim de semana promete ser agitado nos cinemas de Mato Grosso do Sul, com quatro estreias simultâneas.

A “História do Som” acompanha a jornada de dois homens, Lionel (Paul Mescal) e David (Josh O’Connor), que vão atrás de registrar as vidas, vozes e canções de ex-soldados americanos que lutaram na Primeira Guerra.

Os dois se conhecem no ano de 1917 no Conservatório de Boston e compartilham uma paixão pela música folk. Anos mais tarde, eles se reencontram e partem juntos numa viagem pelo interior do estado do Maine, nos Estados Unidos, com o objetivo de coletar canções tradicionais.

Enquanto viajam pelas paisagens rurais da Nova Inglaterra e catalogam as músicas folk da época, os dois se apaixonam.

Em “Pânico 7”, um novo Ghostface surge para aterrorizar novamente a vida de Sidney Prescott (Neve Campbell).

Grupo faz show com clássicos dos anos 1970 aos anos 2000CINEMA "PÂNICO 7" - Trinta anos após primeiro filme da franquia, surge um novo Ghostface
Foto: Divulgação

O assassino chega agora na pacata cidade onde Prescott cria sua filha, novo alvo do serial killer. Focada em proteger sua família, Sidney precisará enfrentar os horrores e traumas do passado para dar fim a essa perseguição de uma vez por todas.

“Manual Prático da Vingança Lucrativa” acompanha o arquiteto Becket Redfellow (Glen Powell), herdeiro de uma vasta fortuna multibilionária, que está disposto a fazer qualquer coisa para obter o que acredita ser seu por direito, inclusive matar. Becket é filho da filha deserdada da abastada família Redfellow.

Enquanto ele viveu uma vida humilde ao lado da mãe, seus primos e tios aproveitavam a herança construída pelo patriarca. São esses sete parentes ricaços que estão entre Becket e a imensa fortuna de US$ 28 bilhões.

Até onde alguém iria em busca de poder, dinheiro e reconhecimento? Becket, pelo visto, é capaz de orquestrar um plano vingativo ambicioso: matar cada um dos familiares que estão no caminho da sua herança.

“Sirât” apresenta a história de um pai (Sergi López) e um filho (Bruno Núñez) chamados, respectivamente, Luis e Esteban, que viajam até o Marrocos atrás de uma rave no meio das áridas montanhas do deserto.

A dupla está em busca da filha e irmã Marina, que desapareceu meses atrás em outra dessas grandiosas e excessivas festas. Eles distribuem a foto da jovem pelos festeiros, que se movem ao som da música eletrônica com uma liberdade que o pai e o filho menor desconhecem.

Movidos pela esperança e pelo destino, os dois decidem seguir um grupo que está à procura de uma última festa que acontecerá no meio do deserto.

Os cinco amigos tentam convencer Luis e Esteban a não segui-los, mas a dupla insiste e os sete acabam formando um forte laço e compartilhando histórias de vida e obstáculos pelo caminho até a rave. Lá, esperam encontrar a jovem Marina.

Já o Ghibli Fest segue com exibições especiais no Cinemark:

  • “O Conto da Princesa Kaguya”, hoje;
  • “O Castelo Animado”, amanhã;
  • e “O Mundo dos Pequeninos”, no domingo.

As sessões acontecem às 19h40min, de segunda-feira a sábado, e às 16h40min, aos domingos, com opções dubladas e legendadas. Os valores podem ser conferidos no site oficial da rede.

Felpuda

Já há algum tempo no sereno, alguns políticos resolveram "sacudir a poeira"...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (27)

27/02/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Zíbia Gasparetto - escritora brasileira

"Você está onde se põe. É a lei da vida. Se você se colocar em um lugar melhor, sua vida mudará e coisas boas começarão a acontecer. A escolha está em suas mãos”.

 

FELPUDA

Já há algum tempo no sereno, alguns políticos resolveram “sacudir a poeira” para tentar “dar a volta por cima”, mediante a conquista de um mandato. Por isso, começam a colocar “roupa de campanha” no varal para o sol tirar o cheiro de naftalina das camisetas e calças puídas, aquelas que são para impressionar o eleitorado, e partir para “guerra”. A maioria vai apostar na memória do cidadão para saber “se” e “como” são lembrados de quando estavam na ativa. Galerinha já está sendo chamada de “tchurminha da ampulheta”. Essa gente!...

Diálogo

Apoio

Moção de apoio e de congratulação à árbitra sul-mato-grossense Daiane Caroline Muniz dos Santos, de Três Lagoas, foi apresentado na Assembleia Legislativa de MS. Ela sofreu ataques machistas durante e após a partida entre Red Bull Bragantino e São Paulo.

Mais

A proposta foi do deputado Gerson Claro, ressaltando também a crítica do zagueiro Gustavo Marques, durante coletiva depois do jogo. Ele afirmou que expressa comportamento que ultrapassa o campo esportivo e revela traços da cultura do machismo no País.

DiálogoCelina Merem
DiálogoAlessandra Pirotelli e Esmerino Júnior

Na Mídia

A divulgação de que o deputado federal Marcos Pollon (PL) teria cobrado R$ 15 milhões para desistir da pretensão de disputar o governo ou o Senado, assim como Gianni Nogueira (PL) teria pedido R$ 5 milhões para deixar para lá sua pretensão de ser candidata a senadora vem sendo o grande assunto da mídia nacional. O caso veio à tona com base em anotações feitas em uma lista de nomes do PL e como se enquadravam no cenário nacional, feita com o pré-candidato à presidência, senador Flávio Bolsonaro, que seria o autor dos “rabiscos comprometedores”.

Repúdio

O secretário-geral do PL em MS, deputado Coronel David, repudiou a acusação contra Marcos Pollon. Ele acredita que isso não tenha ocorrido e afirmou que o parlamentar é um nome importante para o partido. Disse que há dias vêm conversando com Pollon no sentido de que a direita esteja cada vez mais unida. No episódio das anotações, já houve desmentidos pelos envolvidos.

“Aval”

Medida tomada pela Câmara Municipal de Corumbá não agradou nadica de nada muita gente que foi às redes sociais para criticar as “excelências”. Para alguns, foi uma espécie de “aval” para que outros agentes públicos de MS se considerem acima da lei e saiam distribuindo sopapos. Isto, porque “puniu” com suspensão de 45 dias o vereador Élio Moreira Junior. Ele chutou, ameaçou e destruiu o isopor de um vendedor ambulante que estava em frente à sua loja. Como se vê...

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

